Germania prelungește și complică procedurile de viză pentru ruși

18:00

Buenos Aires și-a revizuit semnificativ politica migrațională, a declarat ambasadorul Argentinei la Moscova, Enrique Ignacio Ferrer Vieira, în cadrul unui interviu acordat RBC. Astfel, pentru a obține cetățenia argentiniană prin naturalizare, un cetățean străin cu vârsta de peste 18 ani trebuie acum să dovedească faptul că are reședință legală permanentă în Argentina și că a locuit acolo timp de doi ani înainte de depunerea cererii de naturalizare, transmite DW.