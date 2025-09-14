Horoscop săptămânal: 15-21 septembrie 2025
Observatorul de Nord, 14 septembrie 2025 19:40
Berbec Te încrezi atât de mult în propriile puteri încât știi că acțiunile tale îți vor aduce reușita la care visezi. Dacă ceea ce simți te duce prea aproape de pericol și de posibilitatea de a fi dezamăgită, este important să îți dai seama de ce simți astfel. Este posibil ca anumite mecanisme psihologice să […]
• • •
Acum 30 minute
19:40
Acum 2 ore
18:30
A doua căsătorie când ai deja un copil: decizie curajoasă sau pas riscant? Avantaje și provocări pentru mamele singure # Observatorul de Nord
Pentru multe femei care rămân singure cu un copil, ideea unei a doua căsătorii vine la pachet cu speranțe, dar și cu temeri. Decizia poate fi una dintre cele mai importante din viața lor, influențând nu doar viitorul lor emoțional, ci și bunăstarea copilului. Între dorința de a-și reconstrui familia și nevoia de stabilitate, dilema […]
Acum 4 ore
16:40
Tunderea trandafirilor toamna te ajută să pregătești planta pentru iarnă și să ai flori mai multe primăvara. În acest articol îți spun luna ideală pentru tăiere, ce fel de tunsori să faci și ce îngrijire să urmezi ca trandafirii tăi să reziste la frig. Tunde trandafirii după primele brume, adică în octombrie sau noiembrie. Atunci […]
Acum 6 ore
15:00
Ouăle prăjite sunt unele dintre cele mai versatile preparate, potrivite la micul dejun, prânz sau cină. Chiar și un ingredient mic poate transforma complet aroma unui ou prăjit. Pasta de tomate este soluția simplă care aduce un gust intens și surprinzător chiar și în cantități mici. Ouă prăjite cu pastă de tomate În mod tradițional, […]
15:00
Igrasia este problema apariției umezelii pe pereți sau tencuială. Nu este mucegai, este doar efectul unui mediu prea umed, al infiltrațiilor sau al unei izolații slabe. Mirosul persistent de umezeală, petele care apar pe pereți sau vopsea care se cojește semnalează faptul că ai igrasie. Igrasia devine periculoasă pentru sănătate dacă nu o elimini. Ea […]
Acum 12 ore
11:00
Profil Electoral // De la Platformă la Bloc: cum s-a născut și ce își propune Blocul Unirii Naționale # Observatorul de Nord
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 electoratul va avea o misiune pe cât de importantă, pe atât de responsabilă or, pentru a alege corect este nevoie de cât mai multe informații despre candidații la un loc în legislativ. În acest context, colegii de la anticorupție.md au făcut un lucru mare creionând PROFILUL ELECTORAL al […]
10:20
FALS: Europa nu va cumpăra merele din Moldova, iar fără Rusia falimentează toți producătorii noștri # Observatorul de Nord
Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că „merele noastre în Europa nu o să se cumpere" și că „fără Rusia falimentează toți producătorii noștri". Afirmațiile sunt false. Datele oficiale arată că exporturile de fructe moldovenești în Uniunea Europeană (UE) sunt în creștere, iar accesul pe piața europeană este facilitat constant prin eliminarea taxelor vamale […]
09:40
EFA câștigă trei puncte prețioase, iar „vulturilor” li s-a mai tăiat din aripi. Sâmbătă urmează „lupta titanilor” # Observatorul de Nord
Continuă seria de succese ale fotbaliștilor de la EFA. În etapa a cincea, visocenii au avut meci greu, în compania „steliștilor" de la Izvoare, dar echipa patronată de Ghenadie Mija a spulberat orice îndoieli – EFA este una din pretendentele la promovare! Soarta meciului de la Criuleni (unde, de altfel, ambele echipe s-au putut considera […]
08:10
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 14 septembrie 2025, moneda unică europeană valorează 19 lei și 48 de bani. Dolarul valorează 16 lei și 67 de bani, leul românesc are valoarea de 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană poate fi cumpărată cu 40 […]
07:30
Ai gumă de mestecat pe haine? Avem cele mai tari trucuri secrete care te ajută să o scoți # Observatorul de Nord
Petele de gumă de mestecat pot fi foarte greu de îndepărtat de pe haine. Deci, pentru a scăpa de ele în mod eficient, au nevoie de un tratament prealabil. Cel mai simplu mod de a îndepărta guma de mestecat de pe haine Deoarece nu este întotdeauna clar cum puteți să curățați acelor pete lipicioase, iată […]
Acum 24 ore
06:30
Alimentația sănătoasă: Cum să reduci produsele procesate și să-ți detoxifiezi intestinul # Observatorul de Nord
Ceea ce punem zilnic în farfurie influențează nu doar sănătatea fizică, ci și claritatea gândirii și starea emoțională. O alimentație corectă poate preveni numeroase boli, în timp ce mâncarea procesată și dezechilibrată afectează sistemul digestiv, creierul și chiar nivelul de energie. Specialiștii atrag atenția că detoxifierea intestinului și reducerea alimentelor ultraprocesate sunt pași esențiali pentru […]
06:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi o avertizare hidrologică actualizată, valabilă pentru intervalul 13 – 19 septembrie 2025. Potrivit specialiștilor, pe râurile mari și mici din Republica Moldova se menține o scurgere redusă a apei, semnificativ mai mică decât mediile lunare multianuale, transmite moldpres.md „Astfel, sunt anunțate următoarele niveluri de cod: Cod roșu […]
06:10
Meteo, 14 septembrie 2025: nu vom avea precipitații, iar valorile termice se vor încadra între +11 și +22 grade Celsius # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 14 septembrie 2025, temperatura aerului va oscila între +11 și +22 grade Celsius. Probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 41 procente, iar vântul va bate cu viteza de 21 km/oră. Mâine, 15 septembrie, vremea nu se […]
Ieri
18:30
Tatiana și Anatol Rudei sunt binecunoscuți la Soroca, și nu numai, iar aparițiile lor pe scenă și la diverse evenimente culturale bucură nu doar ochii și urechile, ci și inima. Despre cum s-au cunoscut și au format un cuplu am vorbit cu cantautorul Anatol Rudei, invitat la una dintre recentele emisiuni „Interviu cu soroceni". Acesta […]
15:00
Truc simplu din bucătărie: Cum să scapi de gheața din congelator cu ajutorul uleiului # Observatorul de Nord
În multe locuințe, gheața care se formează în congelator este o problemă constantă. Stratul albicios care acoperă pereții nu doar că reduce spațiul util, dar face aparatul să consume mai multă energie electrică. În timp, acest lucru afectează calitatea alimentelor și aduce facturi mai mari. Deși frigiderele moderne au sisteme no-frost care previn aceste neplăceri, […]
13:30
Îngrijirea trandafirilor toamna este esențială pentru a asigura o înflorire spectaculoasă și sănătatea plantelor pe perioada sezonului rece. Stropirile regulate, efectuate la două săptămâni, previn bolile, protejează frunza și tulpinile și pregătesc trandafirii pentru iernare. Alegerea corectă a soluțiilor de tratament face diferența între plante sănătoase și o cultură afectată de dăunători sau mucegai. Trandafiri […]
13:00
Elevii de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au discutat despre egalitatea de gen / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Elevii Colegiului „Mihai Eminescu" din Soroca au participat recent la o sesiune de informare cu tema „Egalitatea de gen și accesul la justiție". Activitatea a fost organizată de Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA și a reunit zeci de tineri curioși să afle mai multe despre drepturile fundamentale și modul în care acestea […]
11:30
Administrația Națională a Drumurilor informează despre finalizarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe un sector important de drum regional din raionul Drochia. Tronsonul, cu o lungime de circa 4,20 km, se află pe drumul regional G20 G17 – Fîntînița – Țarigrad – Drochia – R7, între km 10,00- 14,20, în localitatea Țarigrad, transmite andsa.md […]
10:50
Profil Electoral // Independenții 2025: lepădarea de partide, scandaluri la demisie și o nouă viață politică pe cont propriu # Observatorul de Nord
În campania pentru Parlament 2025, pe lângă blocuri și partide, s-au „aventurat" patru independenți, în situația în care în Republica Moldova nu există niciun precedent în care un candidat independent să acceadă în legislativ. Toți cei patru se declară pregătiți să răstoarne istoria și să demonstreze că un deputat neafiliat poate realiza multe pentru […]
10:30
Prepararea icrelor este considerată de mulți o adevărată artă culinară. Deși la prima vedere pare un proces simplu, orice gospodină știe că există un detaliu esențial care face diferența între un preparat reușit și unul compromis: modul în care bați icrele. O singură greșeală poate duce la un rezultat dezastruos, cu o compoziție tăiată și […]
10:30
Republica Moldova și drumul spre Europa: ce am câștigat și ce riscăm să pierdem # Observatorul de Nord
Republica Moldova a făcut pași importanți spre Uniunea Europeană în ultimii ani. Însă ce se va întâmpla dacă acest drum se oprește? Cetățenii sunt primii care vor simți diferența – fie prin beneficii, fie prin pierderi. Ce am câștigat până acum Locuri de muncă și piețe noiProdusele moldovenești – vinurile, fructele, conservele – au ajuns […]
09:30
Astăzi la Soroca se adună creatorii de conținut: cireașa de pe tort – un concert și microfonul liber # Observatorul de Nord
Astăzi, 13 septembrie, la Palatul de Cultură din Soroca, RAM Impact adună creatori de conținut, artiști și experți media din Nord-Estul țării pentru a discuta despre responsabilitatea divertismentului online și modul în care acesta poate fi transformat într-un instrument de educație și implicare civică. Evenimentul, care va începe la ora 18:00, propune o serie de […]
08:00
O infecție fungică periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitalele din întreaga Europă, a avertizat principala autoritate europeană în domeniul sănătății, scrie stiri.md cu trimitere la point.md. Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a anunțat într-un raport publicat joi, 11 septembrie, că în perioada 2013–2023, mai mult de 4.000 de persoane […]
07:40
Nina Scutelnic are nevoie de ajutorul nostru. Să demonstrăm că suntem săritori la nevoie! # Observatorul de Nord
Dragi prieteni si cunoscuţi! Mă numesc Scutelnic Nina, anul trecut am fost diagnosticată cu colangiocarcinom (cancer hepatic cu metastaze). Vara trecuta am avut 2 operatii complicate. Din august anul trecut pînă in prezent am facut chimioterapie in Romania, care nu a avut succes. La moment am inceput tratamentul in Turcia deoarece a dat metastaze la […]
07:10
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025. Capricornii se relaxează. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025 spune că nativii din zodiac se bucură de o perioadă minunată. Astrele anunță că te pregătești pentru un nou început. Zodiile care s-au temut de viitor până acum se simt pregătite să-și asume mai multe riscuri. Este o zi care aduce curaj, claritate și dorința de a merge mai […]
07:10
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 13 septembrie 2025, moneda unică europeană valorează 19 lei și 48 de bani. Dolarul valorează 16 lei și 67 de bani, leul românesc are valoarea de 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană poate fi cumpărată cu 40 de […]
06:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru acest weekend. Prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,36 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,80 lei. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu trei bani la benzină […]
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 13 septembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme frumoasă, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului va oscila între +13 și +24 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 38 procente, iar […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
O mamă din Soroca cere grafic clar pentru transportul public. Primăria: „Este gestionat de operatori privați” # Observatorul de Nord
O mamă din Soroca trage un semnal de alarmă pe rețelele sociale, cerând Primăriei Municipiului să publice un orar real al rutierelor, după ce copiii rămân blocați în drum la început de an școlar. Nemulțumirea a fost exprimată într-un mesaj public adresat administrației locale, unde femeia a subliniat problemele cu care se confruntă zilnic părinții […]
16:40
Conferința „Visul Prinde Aripi” a adunat antreprenoare și lideri la Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
La Soroca a avut loc astăzi, conferința regională „Visul Prinde Aripi: Cetatea Viselor Care Prinde Aripi". Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Culturii și a adunat zeci de participante, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului de afaceri. Confer
16:40
O moldoveancă a încercat să între în Parlamentul de la București având asupra sa 6 cuțite. # Observatorul de Nord
Aceasta le-a declarat jurnaliștilor că cuțitele erau moștenire de familie, proveneau din perioada sovietică, iar ea pur și simplu le-a uitat în portfard înainte de a se îndrepta spre evenimentul la care urma să participe în clădirea Parlamentului. „A fost greșeala mea că, pentru că eram în grabă”… CITIȚI materialul integral pe digi24.ro Coaj: Știri.md […] Post-ul O moldoveancă a încercat să între în Parlamentul de la București având asupra sa 6 cuțite. apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Post-ul Fotografia zilei: Limbajul tacâmurilor la restaurant apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Maia Sandu, alături de mama, sora și un consilier, în audiență la Papa Leon al XIV-lea # Observatorul de Nord
Șefa statului, Maia Sandu, a fost primită vineri, 12 septembrie, în audiență de Papa Leon al XIV-lea, la Palatul Apostolic din Vatican. Într-o fotografie difuzată de serviciul de presă al Vaticanului, alături de Maia Sandu apar mama și sora ei, precum și consilierul prezidențial pentru politică externă, Olga Roșca. După întrevederea cu Suveranul Pontif, Maia […] Post-ul Maia Sandu, alături de mama, sora și un consilier, în audiență la Papa Leon al XIV-lea apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Alegeri parlamentare 2025: 30 de drochieni se regăsesc pe listele parlamentare a 10 concurenți electorali # Observatorul de Nord
Conform datelor oficale, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 30 drochieni care au fost incluși în listele a 10 formațiuni participante în scrutinul din 28 septembrie 2025. Iată numele lor și numărul în liste: Mișcarea Respect Moldova Dascăl Ion, 8 Postovan Adelina, 47 Conea Igor, 59 Blocul Electoral Socialiști Comuniști Inima și Viitorul Moldovei Botnar Tatiana, […] Post-ul Alegeri parlamentare 2025: 30 de drochieni se regăsesc pe listele parlamentare a 10 concurenți electorali apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Pe 10 septembrie, Palatul Raional de Cultură „Nicolae Lupov” din Rezina a fost gazda evenimentului RAMxRezina, unde primul panel, „Idei care unesc comunități”, le-a adus pe scenă pe organizatoarea de evenimente Mirela Urușciuc și pe antreprenoarea și activista Doina Sîrbu-Pantaz, într-o discuție moderată de Artur Gurău despre proiecte locale și implicare civică. „E nevoia […] Post-ul RAMxRezina: „Eu știu că înapoi nu vreau și am o singură direcție” apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:50
Pe 25 septembrie, în săptămâna alegerilor, Plahotniuc va fi adus în Republica Moldova, ca „trofeu” pentru guvernarea PAS, cum scrie presa elenă. Pe 14 iunie 2019, el și-a pregătit actele să fugă din Moldova împreună cu fosta sa soție, Oxana Childescu, și cei doi fii ai lor. Pe 22 iulie 2025 însă, a fost prins […] Post-ul Fuga și extrădarea lui Plahotniuc: un episod necunoscut apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Centrul de creație a copiilor din Drochia – un spațiu al descoperirilor și talentelor # Observatorul de Nord
De cinci ani, Centrul de Creație a copiilor din orașul Drochia este condus de Tamara Cucuietu, directoarea care a reușit să consolideze un colectiv format din 32 de cadre didactice dedicate. Instituția reprezintă una dintre cele mai importante platforme educaționale extracurriculare din raion, unde copiii și tinerii își dezvoltă pasiuni și competențe în diverse domenii. […] Post-ul Centrul de creație a copiilor din Drochia – un spațiu al descoperirilor și talentelor apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Pe rețelele de socializare este distribuită o caricatură, atribuită revistei franceze Charlie Hebdo, care ar fi luat-o în derâdere pe președinta Maia Sandu. „Revista satirică franceză a luat în derâdere încercările Maiei Sandu de a scoate partidul Victoriei Furtună din alegeri”, se arată în postări. Caricatura este distribuită de canale și pagini care răspândesc constant narațiunile false ale propagandei Kremlinului. Charlie Hebdo NU a publicat vreodată această caricatură. Nu este […] Post-ul FALS: „Charlie Hebdo” o ia în derâdere pe Maia Sandu apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Puțin dupǎ miezul nopții trecute, Poliția a fost sesizată despre faptul că, pe o stradă din Cahul, un bărbat a fost găsit la sol, în stare de inconștiență. La fața locului a fost constatat decesul acestuia, prezentând semne vizibile de moarte violentă. Ulterior, într-o locuință din apropiere a fost descoperit și cadavrul unei femei, care […] Post-ul Crimă! O femeie și-a ucis oaspeții, un bărbat și o femeie de 34 de ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Maestrul Gheorghe Urschi se află în stare gravă la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, după o intervenție chirurgicală efectuată pe 26 august. Familia face apel la autorități pentru ca acesta să fie transferat de urgență la o altă instituție medicală, unde să beneficieze de tratament și stabilizare, transmite tv8.md. Potrivit rudelor, artistul are febră, […] Post-ul Gheorghe Urschi, în stare gravă la spital: Familia cere urgent ajutor apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Tiktok, sub lupa Parlamentului din Franța: un raport alarmant despre impactul psihologic asupra minorilor # Observatorul de Nord
Un raport parlamentar francez acuză Tiktok că „expune în cunoștință de cauză” copiii și adolescenții la conținut periculos și propune o serie de măsuri stricte pentru reglementarea rețelelor sociale. O platformă care exploatează vulnerabilitățile tinerilor Comisia parlamentară franceză privind efectele psihologice ale rețelelor sociale asupra minorilor a publicat joi, 11 septembrie, un raport adoptat în […] Post-ul Tiktok, sub lupa Parlamentului din Franța: un raport alarmant despre impactul psihologic asupra minorilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
La Drochia a avut loc Conferința Internațională „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare” # Observatorul de Nord
Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip” din Drochia a găzduit, pe 10 septembrie curent, cea de-a doua zi a Conferinței Internaționale „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare”, ediția a VII-a. Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid, reunind la Drochia profesioniști ai bibliotecilor, cadre universitare, reprezentanți ai Ministerului Culturii, primari, cadre didactice, educatori și experți […] Post-ul La Drochia a avut loc Conferința Internațională „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Uniți, câștigăm țara de dincolo de Pact. Dezbinați, o pierdem pentru încă o generație # Observatorul de Nord
Mai în tot anul, în a doua jumătate a lunii august când se ajunge în zona sărbătorilor naționale, de prin cotloanele ascunse ale unei mândrii traumatizate apare în spațiul public constanta opinie cârcotașă privitoare la întârzierea, mult prea neînțeleasă, a Declarației de Independență în august 1991. Vedeți, zice cârcotașa opinie, noi ne-am declarat independenți (de […] Post-ul Uniți, câștigăm țara de dincolo de Pact. Dezbinați, o pierdem pentru încă o generație apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Astăzi, 12 septembrie 2025, prețul la benzină crește cu 4 bani, iar motorina este mai scumpă cu trei bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță prețuri mai mari la carburanți pentru astăzi, 12 septembrie 2025. Șoferii vor trebui să achite pentru litrul de benzină cu 4 bani mai mult, iar pentru cel de motorină cu 3 bani mai mult decât ieri. Astfel, un litru de benzină va costa astăzi 23,33 lei, iar pentru […] Post-ul Astăzi, 12 septembrie 2025, prețul la benzină crește cu 4 bani, iar motorina este mai scumpă cu trei bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 12 septembrie 2025: euro și dolarul scad, în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 12 septembrie 2025, moneda unică europeană a scăzut, în raport cu leul moldovenesc, cu 3,5 bani și valorează 19 lei și 48 de bani. Dolarul a scăzut cu 0,48 bani și valorează 16 lei și 67 de bani. Leul românesc are […] Post-ul Curs valutar, 12 septembrie 2025: euro și dolarul scad, în raport cu leul moldovenesc apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Profil Electoral // Blocul electoral Alternativa: rădăcini comuniste, orientate spre integrare europeană # Observatorul de Nord
La 28 septembrie 2025 electoratul va avea o misiune pe cât de importantă, pe atât de responsabilă or, pentru a alege corect este nevoie de cât mai multe informații despre candidații la un loc în legislativ. În acest context, colegii de la anticorupție.md au făcut un lucru mare creionând PROFILUL ELECTORAL al concurenților, pe […] Post-ul Profil Electoral // Blocul electoral Alternativa: rădăcini comuniste, orientate spre integrare europeană apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025 aduce, așadar, vești bune pentru majoritatea zodiilor. Jupiter, planeta norocului și a abundenței, veghează asupra nativilor și le oferă ocazia să-și depășească limitele. Este un moment excelent pentru a ieși din rutină, a explora noi oportunități și a profita de șansele care apar. Descoperă ce îți rezervă astrele în […] Post-ul Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Pugaciova vorbește despre bani, război și viața departe de Rusia – Interviu exclusiv / Video # Observatorul de Nord
Alla Pugaciova, celebra artistă a poporului din URSS, a oferit primul său interviu după ce a părăsit Rusia, povestind cum a plecat „cu 30 de mii de dolari, spre nicăieri”. În 2022, după ce ea și soțul său, Maxim Galkin, au fost declarați agenți străini pentru că și-au exprimat public opoziția față de războiul din […] Post-ul Pugaciova vorbește despre bani, război și viața departe de Rusia – Interviu exclusiv / Video apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 12 septembrie 2025, vom avea o zi ploioasă cu valori termice sub media perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +15 și +17 garde Celsius, probabilitatea unor ploi este de 45 la sută, umiditatea aerului va fi de 52 procente, iar viteza […] Post-ul Meteo, 12 septembrie 2025: zi ploioasă, cu temperaturi scăzute apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:00
Tableta de vineri: Unul împotriva tuturor și toți împotriva unuia sau (și) babele lui Șor trebuie să răspundă pentru faptele lor / VIDEO # Observatorul de Nord
Mai multe echipe de fotbal din România, mai cu seamă Rapid-ul, au avut și mai au, în diferite perioade de timp, un slogan care avea și are scopul să stoarcă o lacrimă și din piatra seaca – SINGUR ÎMPOTRIVA TUTUROR!. Păstrând proporțiile și conjunctura existentă astăzi în această postură de „unu la unu cu toți […] Post-ul Tableta de vineri: Unul împotriva tuturor și toți împotriva unuia sau (și) babele lui Șor trebuie să răspundă pentru faptele lor / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
