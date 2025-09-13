Astăzi la Soroca se adună creatorii de conținut: cireașa de pe tort – un concert și microfonul liber
Observatorul de Nord, 13 septembrie 2025 09:30
Astăzi, 13 septembrie, la Palatul de Cultură din Soroca, RAM Impact adună creatori de conținut, artiști și experți media din Nord-Estul țării pentru a discuta despre responsabilitatea divertismentului online și modul în care acesta poate fi transformat într-un instrument de educație și implicare civică. Evenimentul, care va începe la ora 18:00, propune o serie de
Astăzi, 13 septembrie, la Palatul de Cultură din Soroca, RAM Impact adună creatori de conținut, artiști și experți media din Nord-Estul țării pentru a discuta despre responsabilitatea divertismentului online și modul în care acesta poate fi transformat într-un instrument de educație și implicare civică. Evenimentul, care va începe la ora 18:00, propune o serie de
O infecție fungică periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitalele din întreaga Europă, a avertizat principala autoritate europeană în domeniul sănătății, scrie stiri.md cu trimitere la point.md. Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a anunțat într-un raport publicat joi, 11 septembrie, că în perioada 2013–2023, mai mult de 4.000 de persoane
Nina Scutelnic are nevoie de ajutorul nostru. Să demonstrăm că suntem săritori la nevoie! # Observatorul de Nord
Dragi prieteni si cunoscuţi! Mă numesc Scutelnic Nina, anul trecut am fost diagnosticată cu colangiocarcinom (cancer hepatic cu metastaze). Vara trecuta am avut 2 operatii complicate. Din august anul trecut pînă in prezent am facut chimioterapie in Romania, care nu a avut succes. La moment am inceput tratamentul in Turcia deoarece a dat metastaze la
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025. Capricornii se relaxează. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025 spune că nativii din zodiac se bucură de o perioadă minunată. Astrele anunță că te pregătești pentru un nou început. Zodiile care s-au temut de viitor până acum se simt pregătite să-și asume mai multe riscuri. Este o zi care aduce curaj, claritate și dorința de a merge mai
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 13 septembrie 2025, moneda unică europeană valorează 19 lei și 48 de bani. Dolarul valorează 16 lei și 67 de bani, leul românesc are valoarea de 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană poate fi cumpărată cu 40 de
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru acest weekend. Prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,36 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,80 lei. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu trei bani la benzină
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 13 septembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme frumoasă, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului va oscila între +13 și +24 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 38 procente, iar
O mamă din Soroca cere grafic clar pentru transportul public. Primăria: „Este gestionat de operatori privați” # Observatorul de Nord
O mamă din Soroca trage un semnal de alarmă pe rețelele sociale, cerând Primăriei Municipiului să publice un orar real al rutierelor, după ce copiii rămân blocați în drum la început de an școlar. Nemulțumirea a fost exprimată într-un mesaj public adresat administrației locale, unde femeia a subliniat problemele cu care se confruntă zilnic părinții
Conferința „Visul Prinde Aripi” a adunat antreprenoare și lideri la Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
La Soroca a avut loc astăzi, conferința regională „Visul Prinde Aripi: Cetatea Viselor Care Prinde Aripi". Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Culturii și a adunat zeci de participante, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului de afaceri. Conferința a pus accent pe rolul femeilor în antreprenoriat, pe programele de sprijin pentru dezvoltare și pe oportunitățile
O moldoveancă a încercat să între în Parlamentul de la București având asupra sa 6 cuțite. # Observatorul de Nord
Aceasta le-a declarat jurnaliștilor că cuțitele erau moștenire de familie, proveneau din perioada sovietică, iar ea pur și simplu le-a uitat în portfard înainte de a se îndrepta spre evenimentul la care urma să participe în clădirea Parlamentului. „A fost greșeala mea că, pentru că eram în grabă"… CITIȚI materialul integral pe digi24.ro Coaj: Știri.md
Post-ul Fotografia zilei: Limbajul tacâmurilor la restaurant apare prima dată în Observatorul de Nord.
Maia Sandu, alături de mama, sora și un consilier, în audiență la Papa Leon al XIV-lea # Observatorul de Nord
Șefa statului, Maia Sandu, a fost primită vineri, 12 septembrie, în audiență de Papa Leon al XIV-lea, la Palatul Apostolic din Vatican. Într-o fotografie difuzată de serviciul de presă al Vaticanului, alături de Maia Sandu apar mama și sora ei, precum și consilierul prezidențial pentru politică externă, Olga Roșca. După întrevederea cu Suveranul Pontif, Maia
Alegeri parlamentare 2025: 30 de drochieni se regăsesc pe listele parlamentare a 10 concurenți electorali # Observatorul de Nord
Conform datelor oficale, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 30 drochieni care au fost incluși în listele a 10 formațiuni participante în scrutinul din 28 septembrie 2025. Iată numele lor și numărul în liste: Mișcarea Respect Moldova Dascăl Ion, 8 Postovan Adelina, 47 Conea Igor, 59 Blocul Electoral Socialiști Comuniști Inima și Viitorul Moldovei Botnar Tatiana,
Pe 10 septembrie, Palatul Raional de Cultură „Nicolae Lupov" din Rezina a fost gazda evenimentului RAMxRezina, unde primul panel, „Idei care unesc comunități", le-a adus pe scenă pe organizatoarea de evenimente Mirela Urușciuc și pe antreprenoarea și activista Doina Sîrbu-Pantaz, într-o discuție moderată de Artur Gurău despre proiecte locale și implicare civică. „E nevoia
Pe 25 septembrie, în săptămâna alegerilor, Plahotniuc va fi adus în Republica Moldova, ca „trofeu" pentru guvernarea PAS, cum scrie presa elenă. Pe 14 iunie 2019, el și-a pregătit actele să fugă din Moldova împreună cu fosta sa soție, Oxana Childescu, și cei doi fii ai lor. Pe 22 iulie 2025 însă, a fost prins
Centrul de creație a copiilor din Drochia – un spațiu al descoperirilor și talentelor # Observatorul de Nord
De cinci ani, Centrul de Creație a copiilor din orașul Drochia este condus de Tamara Cucuietu, directoarea care a reușit să consolideze un colectiv format din 32 de cadre didactice dedicate. Instituția reprezintă una dintre cele mai importante platforme educaționale extracurriculare din raion, unde copiii și tinerii își dezvoltă pasiuni și competențe în diverse domenii.
Pe rețelele de socializare este distribuită o caricatură, atribuită revistei franceze Charlie Hebdo, care ar fi luat-o în derâdere pe președinta Maia Sandu. „Revista satirică franceză a luat în derâdere încercările Maiei Sandu de a scoate partidul Victoriei Furtună din alegeri", se arată în postări. Caricatura este distribuită de canale și pagini care răspândesc constant narațiunile false ale propagandei Kremlinului. Charlie Hebdo NU a publicat vreodată această caricatură. Nu este
Puțin dupǎ miezul nopții trecute, Poliția a fost sesizată despre faptul că, pe o stradă din Cahul, un bărbat a fost găsit la sol, în stare de inconștiență. La fața locului a fost constatat decesul acestuia, prezentând semne vizibile de moarte violentă. Ulterior, într-o locuință din apropiere a fost descoperit și cadavrul unei femei, care
Maestrul Gheorghe Urschi se află în stare gravă la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, după o intervenție chirurgicală efectuată pe 26 august. Familia face apel la autorități pentru ca acesta să fie transferat de urgență la o altă instituție medicală, unde să beneficieze de tratament și stabilizare, transmite tv8.md. Potrivit rudelor, artistul are febră,
Tiktok, sub lupa Parlamentului din Franța: un raport alarmant despre impactul psihologic asupra minorilor # Observatorul de Nord
Un raport parlamentar francez acuză Tiktok că „expune în cunoștință de cauză" copiii și adolescenții la conținut periculos și propune o serie de măsuri stricte pentru reglementarea rețelelor sociale. O platformă care exploatează vulnerabilitățile tinerilor Comisia parlamentară franceză privind efectele psihologice ale rețelelor sociale asupra minorilor a publicat joi, 11 septembrie, un raport adoptat în
La Drochia a avut loc Conferința Internațională „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare” # Observatorul de Nord
Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip" din Drochia a găzduit, pe 10 septembrie curent, cea de-a doua zi a Conferinței Internaționale „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare", ediția a VII-a. Evenimentul s-a desfășurat în format hibrid, reunind la Drochia profesioniști ai bibliotecilor, cadre universitare, reprezentanți ai Ministerului Culturii, primari, cadre didactice, educatori și experți
Uniți, câștigăm țara de dincolo de Pact. Dezbinați, o pierdem pentru încă o generație # Observatorul de Nord
Mai în tot anul, în a doua jumătate a lunii august când se ajunge în zona sărbătorilor naționale, de prin cotloanele ascunse ale unei mândrii traumatizate apare în spațiul public constanta opinie cârcotașă privitoare la întârzierea, mult prea neînțeleasă, a Declarației de Independență în august 1991. Vedeți, zice cârcotașa opinie, noi ne-am declarat independenți (de
Astăzi, 12 septembrie 2025, prețul la benzină crește cu 4 bani, iar motorina este mai scumpă cu trei bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță prețuri mai mari la carburanți pentru astăzi, 12 septembrie 2025. Șoferii vor trebui să achite pentru litrul de benzină cu 4 bani mai mult, iar pentru cel de motorină cu 3 bani mai mult decât ieri. Astfel, un litru de benzină va costa astăzi 23,33 lei, iar pentru
Curs valutar, 12 septembrie 2025: euro și dolarul scad, în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 12 septembrie 2025, moneda unică europeană a scăzut, în raport cu leul moldovenesc, cu 3,5 bani și valorează 19 lei și 48 de bani. Dolarul a scăzut cu 0,48 bani și valorează 16 lei și 67
Profil Electoral // Blocul electoral Alternativa: rădăcini comuniste, orientate spre integrare europeană # Observatorul de Nord
La 28 septembrie 2025 electoratul va avea o misiune pe cât de importantă, pe atât de responsabilă or, pentru a alege corect este nevoie de cât mai multe informații despre candidații la un loc în legislativ. În acest context, colegii de la anticorupție.md au făcut un lucru mare creionând PROFILUL ELECTORAL al concurenților, pe […] Post-ul Profil Electoral // Blocul electoral Alternativa: rădăcini comuniste, orientate spre integrare europeană apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025 aduce, așadar, vești bune pentru majoritatea zodiilor. Jupiter, planeta norocului și a abundenței, veghează asupra nativilor și le oferă ocazia să-și depășească limitele. Este un moment excelent pentru a ieși din rutină, a explora noi oportunități și a profita de șansele care apar. Descoperă ce îți rezervă astrele în […] Post-ul Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Pugaciova vorbește despre bani, război și viața departe de Rusia – Interviu exclusiv / Video # Observatorul de Nord
Alla Pugaciova, celebra artistă a poporului din URSS, a oferit primul său interviu după ce a părăsit Rusia, povestind cum a plecat „cu 30 de mii de dolari, spre nicăieri”. În 2022, după ce ea și soțul său, Maxim Galkin, au fost declarați agenți străini pentru că și-au exprimat public opoziția față de războiul din […] Post-ul Pugaciova vorbește despre bani, război și viața departe de Rusia – Interviu exclusiv / Video apare prima dată în Observatorul de Nord.
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 12 septembrie 2025, vom avea o zi ploioasă cu valori termice sub media perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +15 și +17 garde Celsius, probabilitatea unor ploi este de 45 la sută, umiditatea aerului va fi de 52 procente, iar viteza […] Post-ul Meteo, 12 septembrie 2025: zi ploioasă, cu temperaturi scăzute apare prima dată în Observatorul de Nord.
Tableta de vineri: Unul împotriva tuturor și toți împotriva unuia sau (și) babele lui Șor trebuie să răspundă pentru faptele lor / VIDEO # Observatorul de Nord
Mai multe echipe de fotbal din România, mai cu seamă Rapid-ul, au avut și mai au, în diferite perioade de timp, un slogan care avea și are scopul să stoarcă o lacrimă și din piatra seaca – SINGUR ÎMPOTRIVA TUTUROR!. Păstrând proporțiile și conjunctura existentă astăzi în această postură de „unu la unu cu toți […] Post-ul Tableta de vineri: Unul împotriva tuturor și toți împotriva unuia sau (și) babele lui Șor trebuie să răspundă pentru faptele lor / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cine nu s-a trezit vreodată dimineața întrebându-se: Ce o fi vrut să însemne visul ăsta? De acum, cititorii și abonații paginii Observatorul de Nord au ocazia să afle răspunsul! Lansăm o rubrică nouă dedicată miturilor și interpretărilor viselor. Dacă ai avut un vis ciudat, frumos sau chiar înfricoșător, scrie-ne, iar în articolul următor îl vom descifra împreună. În lumea […] Post-ul Ce înseamnă când visezi – că cineva țipă la tine ? apare prima dată în Observatorul de Nord.
23 940 de țigarete și 114 litri de alcool descoperite de Serviciul Vamal la Drochia / VIDEO # Observatorul de Nord
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au descoperit o cantitate mare de țigarete și alcool în regiunea Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Controlul a avut loc după ce a fost oprit pentru verificări un „Mercedes Sprinter”, condus de un bărbat de 50 de ani. În interiorul mașinii și în remorca tractată, ofițerii au găsit 23 940 […] Post-ul 23 940 de țigarete și 114 litri de alcool descoperite de Serviciul Vamal la Drochia / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Tinerii de la Colegiul „Mihai Eminescu” au discutat despre pericolele drogurilor / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Elevii anului IV de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au participat ieri la o activitate cu tema „Spune NU drogurilor”, desfășurată de psihologul Adelina Călugăreanu de la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA. Evenimentul a avut loc într-o atmosferă interactivă, unde tinerii nu doar au ascultat, ci au și participat activ la […] Post-ul Tinerii de la Colegiul „Mihai Eminescu” au discutat despre pericolele drogurilor / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un val de dezinformare, inițiat de agenții media din Federația Rusă și preluat în mod concertat pe canale pro-Kremlin, a promovat ideea că Uniunea Europeană (UE) ar fi renunțat la accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova din cauza nemulțumirii Ucrainei. Informația, atribuită eronat publicației Politico, a fost răspândită pe larg pe site-uri rusești, pe […] Post-ul FALS: UE a renunțat la accelerarea aderării R. Moldova din cauza Ucrainei apare prima dată în Observatorul de Nord.
În această primăvară Anatolie Pînzaru, primarul comunei Cremenciug, și-a depus mandatul. Cel mai experimentat primar din raionul Soroca, care a fost în această funcție timp de 30 de ani, era ales de fiecare dată din primul tur. La ultimele alegeri locale, candidatul independent Anatolie Pînzaru a acumulat 69.28% din voturi. Oamenii din sat au păreri […] Post-ul Anatolie Pînzaru – primarul care a muncit din toată inima pentru sat / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Încă un zvon fals! Nu sunt locuri planificate în spitale pentru soldați străini # Observatorul de Nord
În campanii electorale sau în perioade sensibile, rețelele de socializare devin un teren fertil pentru zvonuri. Recent, după publicarea pe pagina „Observatorul de Nord” a unui material jurnalistic, au apărut comentarii pe Facebook care reluau o așa-zisă informație potrivit căreia Ministerul Sănătății dispune de 20 000 de paturi în spitalele din Republica Moldova, iar jumătate […] Post-ul Încă un zvon fals! Nu sunt locuri planificate în spitale pentru soldați străini apare prima dată în Observatorul de Nord.
Diana Rusu: „Noi de fapt suntem Europa și mereu am fost Europa, aici, în inimă și în fapte” / VIDEO # Observatorul de Nord
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este un subiect care trezește discuții aprinse în societate. Pentru unii, rămâne doar o promisiune politică. Pentru alții, însă, Europa nu este doar un vis, ci o realitate deja trăită. Printre aceștia se numără și Diana Rusu, o tânără din orașul Drochia, care spune că simte Europa „în aer”, […] Post-ul Diana Rusu: „Noi de fapt suntem Europa și mereu am fost Europa, aici, în inimă și în fapte” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Dezinformarea în reluare: aceleași scenarii false, distribuite pe rețelele sociale # Observatorul de Nord
În ultimele zile, pe unele rețele sociale au reapărut informații false despre o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană” și despre „sosirea, după alegeri, a peste 800 de militari NATO în Republica Moldova”. Aceste afirmații nu au nicio bază reală. Sunt minciuni. Nu este pentru prima dată când astfel de scenarii […] Post-ul Dezinformarea în reluare: aceleași scenarii false, distribuite pe rețelele sociale apare prima dată în Observatorul de Nord.
Natalia Dimineț – povestea unei antreprenoare care a transformat un vis într-o afacere # Observatorul de Nord
În satul Băhrinești, din raionul Florești, o tânără femeie a reușit să demonstreze că perseverența și pasiunea pot învinge neîncrederea celor din jur. Natalia Dimineț, soție, mamă a trei copii și directoare SRL “N&N FARMERGARDEN”, și-a început drumul spre succes de la un vis simplu: să aibă propriul colț de pământ, unde să construiască un […] Post-ul Natalia Dimineț – povestea unei antreprenoare care a transformat un vis într-o afacere apare prima dată în Observatorul de Nord.
Bogdan Chirițoiu: „Alături de alte livezi, în Uniunea Europeană este loc și pentru livada Republica Moldova” # Observatorul de Nord
Recent, la Chișinău, într-o vizită de lucru a fost președintele Consiliului Concurenței din România, Bogdan Chirițoiu. Oficialul a avut întâlniri cu reprezentanții guvernării moldovene, în cadrul cărora s-a discutat pe multiple planuri, inclusiv despre colaborarea dintre cele două entități, Consiliile Concurenței din România și Republica Moldova. Domnul Bogdan Chirițoiu a răspuns cu amabilitate și la […] Post-ul Bogdan Chirițoiu: „Alături de alte livezi, în Uniunea Europeană este loc și pentru livada Republica Moldova” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Petreni, comuna din raionul Drochia care se transformă prin Programul „Satul European” # Observatorul de Nord
În ultimii ani, comuna Petreni din raionul Drochia a cunoscut o dezvoltare vizibilă datorită investițiilor realizate prin programele naționale „Satul European” (edițiile I și II) și „Satul European Expres”. Cu sprijin financiar al Guvernului Republicii Moldova, localitatea a reușit să modernizeze infrastructura, să asigure accesul la apă potabilă pentru întreaga comunitate, să extindă rețeaua […] Post-ul Petreni, comuna din raionul Drochia care se transformă prin Programul „Satul European” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Caz șocant de violență într-o familie din Soroca. Victima a suferit comoție cerebrală și echimoze # Observatorul de Nord
În luna iulie 2025, un bărbat aflat sub influența alcoolului și-a agresat concubina în propria locuință, lovind-o în repetate rânduri. În urma atacului, femeia a suferit comoție cerebrală, echimoze și alte traumatisme care au necesitat îngrijiri medicale. Potrivit raportului medico-legal, victima a fost diagnosticată cu vătămări corporale ușoare, care i-au afectat sănătatea pe o perioadă […] Post-ul Caz șocant de violență într-o familie din Soroca. Victima a suferit comoție cerebrală și echimoze apare prima dată în Observatorul de Nord.
Străinii cu drept de ședere în RM, apatrizii, refugiații și beneficiarii de protecție umanitară vor beneficia de Cartea de rezidență # Observatorul de Nord
Începând cu 1 ianuarie 2026, străinii cu drept de ședere în Republica Moldova, apatrizii, refugiații și beneficiarii de protecție umanitară vor beneficia de Cartea de rezidență, un document modern, sigur, dotat cu elemente avansate de securitate. Aceasta va fi eliberată de Inspectoratul General pentru Migrație și produsă de Agenția Servicii Publice. Astăzi, la inițiativa Ministerului […] Post-ul Străinii cu drept de ședere în RM, apatrizii, refugiații și beneficiarii de protecție umanitară vor beneficia de Cartea de rezidență apare prima dată în Observatorul de Nord.
Astăzi, în etapa a 5-a a Campionatului Republicii Moldova la fotbal, Liga a 2-a, echipa EFA din satul Visoca are meci în compania formației Steaua Nordului din satul Izvoare. Meciul dintre vecinele de clasament – EFA este pe locul doi, iar Steaua Nordului este pe trei – se va disputa pe stadionul orășenesc […] Post-ul Hai, EFA! „Batem” (și) Steaua…Nordului apare prima dată în Observatorul de Nord.
Proiectul de modernizare a unei grădinițe din Drochia, motiv de manipulare în spațiul online # Observatorul de Nord
Un articol al publicației propagandistice КП в Молдове anunţă că Marina Morozova, deputată a partidului de guvernare PAS, ar fi prezentat pe rețelele sociale modernizarea unei grădinițe din Drochia ca pe un merit ce-i aparține, însă afirmația nu corespunde adevărului. Publicația s-a referit la primara orașului Nina Cereteu, care, la rândul său, a afirmat că nici Guvernul, […] Post-ul Proiectul de modernizare a unei grădinițe din Drochia, motiv de manipulare în spațiul online apare prima dată în Observatorul de Nord.
Candidata Partidului Nostru, Stela Vlas de la Șolcani, exclusă pentru legăturile cu „Șansa” lui Șor # Observatorul de Nord
Stela Vlas, profesoară din satul Șolcani, raionul Soroca, înscrisă inițial pe lista Partidului Nostru pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, urmează să fie exclusă după ce s-a confirmat trecutul ei politic în partidul „Șansă”, formațiune afiliată lui Ilan Șor. Stela Vlas a fost înregistrată pe poziția 54 în lista candidaților Partidului Nostru pentru scrutinul […] Post-ul Candidata Partidului Nostru, Stela Vlas de la Șolcani, exclusă pentru legăturile cu „Șansa” lui Șor apare prima dată în Observatorul de Nord.
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc, pe 11 septembrie, Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Această zi este considerată zi de post și rugăciune, fiind asemănată cu Vinerea Patimilor și se spune că la fel cum postim în fiecare vineri, ca zi a răstignirii, așa se cuvine să postim și în această zi. În ziua de […] Post-ul Astăzi nu se taie capul la harbuz, nu se mănâncă struguri și nu se bea vin apare prima dată în Observatorul de Nord.
De la 8 noiembrie 2025, permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Italia # Observatorul de Nord
Veste bună pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Italia! Acordul privind conversiunea permiselor de conducere moldovenești în Italia va intra în vigoare din 8 noiembrie 2025, a anunțat președinta Maia Sandu de la Roma, acolo unde se află într-o vizită oficială până pe 12 septembrie, transmite moldova1.md Documentul, semnat la Roma pe 9 iulie 2025, permite […] Post-ul De la 8 noiembrie 2025, permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute în Italia apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 11 septembrie 2025: euro scade cu trei bani, iar dolaru lcrește cu patru bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de banca națională a Moldovei pentru astăzi, 11 septembrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 52 de bani sau cu 3 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american s-a scumpit cu 4 bani și are valoarea 16 lei și 68 de bani. Leul românesc este cotat […] Post-ul Curs valutar, 11 septembrie 2025: euro scade cu trei bani, iar dolaru lcrește cu patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
„Dacă Îl ai pe Dumnezeu nu îți este frică de nimeni și de nimic” – de Pr. Mihail Milea # Observatorul de Nord
Cuvântul duhovnicului Într-o lume tot mai stăpânită de frică și nesiguranță, Părintele Mihail Milea înfățișează o perspectivă duhovnicească asupra acestui fenomen care atinge toate vârstele și categoriile sociale. Vorbește despre rătăcirile spirituale ale fricii, despre deosebirea esențială dintre frica lumească și frica de Dumnezeu, cea mântuitoare, și despre rolul rugăciunii, al spovedaniei și al […] Post-ul „Dacă Îl ai pe Dumnezeu nu îți este frică de nimeni și de nimic” – de Pr. Mihail Milea apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025 mai spune că cei mai mulți nativi se bucură de energia pe care o primesc de la astre. Este o perioadă de bun augur. Nativii sunt binecuvântați cu energie din partea planetei Jupiter. Jupiter este considerată planeta norocului și a abundenței. Cei mai mulți nativi vor reuși să își […] Post-ul Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
