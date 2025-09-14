Procuror anticorupție Andrei Balan nu a trecut evaluarea externă. Ce avere a declarat procurorul?

14:40

Acum cinci ani, Ion Ermurachi era unul dintre miile de tineri neocupați din Moldova. Cu o diplomă de studii în buzunar, fără un loc de muncă, însă cu o mulțime de visuri. După ce a livrat câteva buchete de flori pentru familiile prietenilor aflați peste hotare, Ion și-a spus că ar putea să facă din [...]