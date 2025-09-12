VIDEO Maia Sandu, primită de Papa Leon al XIV-lea la Sfântul Scaun

17:50

Mihai Sava este un antreprenor originar din Republica Moldova, stabilit de mai mulți ani la Chicago care crede că parcursul european al țării înseamnă șanse reale pentru oameni și comunități. Antreprenorul afirmă, că prin activitatea pe care o desfășoară atât la Chicago, cât și la Chișinău, reușește mereu să rămână conectat cu țara natală și [...] Articolul Mihai Sava, antreprenor: „Europa nu mai este un vis, este realitatea pe care o construim zi de zi” apare prima dată în NordNews.