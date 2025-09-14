Rusia a testat Zircon, racheta hipersonică pe care vrea să o monteze pe nave și submarine nucleare
NordNews, 14 septembrie 2025 13:00
Rusia a lansat racheta de croazieră hipersonică Zircon către o ţintă din Marea Barents în timpul exerciţiilor militare Zapad, a anunţat duminică Ministerul rus al Apărării. Racheta este nouă, are o rază de acţiune de 1.000 de km şi se deplasează de 10 ori mai repede decât viteza sunetului, ceea ce o face greu de
Rusia a testat Zircon, racheta hipersonică pe care vrea să o monteze pe nave și submarine nucleare
Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs duminică, la ora locală 02:22:14, în zona seismică Vrancea, Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), scrie știrileprotv.ro. Seismul a avut loc la adâncimea de 141,3 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 55 km est de Braşov, 57 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 57
Un incendiu a izbucnit la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, Kirishi, aflată la sud-est de Sankt Petersburg, după un atac ucrainean cu drone desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Alexander Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad unde se află rafinăria, a susținut că incendiul a fost provocat de resturile unei drone doborâte. În
Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, în nordul Republicii Moldova vor fi deschise 614 secții de votare, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). Cele mai multe secții vor funcționa în raionul Soroca – 74, urmat de Florești – 70, Fălești – 66 și Sîngerei – 64. În municipiul Bălți vor fi deschise 60 de secții de
Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, viitorul Moldovei și securitatea României depind de votul diasporei"
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, avertizează că alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie 2025, reprezintă nu doar o miză internă, ci și una strategică pentru securitatea României. Într-o postare pe Facebook, Băsescu subliniază că forțele pro-europene și partidele pro-ruse se află „cap la cap", iar rezultatul scrutinului ar putea fi decis,
INVESTIGAȚIE La chemarea inimii partidului au falsificat semnăturile, iar din modestie se plimbă pe Porsche Panamera
Partidul „Inima Moldovei", care face parte din Blocul Electoral Patriotic, condus de fosta guvernatoare a autonomiei găgăuze, Irina Vlah, a transmis pe 4 septembrie un apel către Parlament, Ministerul Educației și Procuratură. În document, semnatarii solicită reparația școlii din satul Constantinovca, raionul Edineț, precum și a drumului de acces spre instituția de învățământ. Cea mai
DOC Candidații cu „greutate" ai Partidului Nostru, din nordul R. Moldova: între lux ostentativ, terenuri agricole și credite comune
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 se apropie, iar formațiunea politică Partidul Nostru, condusă de Renato Usatîi, își aduce în fața alegătorilor o listă plină de candidați cu averi deloc neglijabile. Redacția NordNews a analizat declarațiile de avere a celor care vin din nordul R. Moldova, în care cap de listă este chiar liderul de
Armata israeliană a anunțat sâmbătă că peste 250.000 de palestinieni au părăsit deja orașul Gaza și s-au deplasat către sudul Fâșiei Gaza, pe fondul bombardamentelor intense, al ordinelor de evacuare și al amenințării unei invazii terestre, potrivit agerpres.ro. „Locuitori din Gaza, conform estimărilor Forțelor de Apărare ale Israelului, peste un sfert de milion de oameni
Mii de polonezi participă la programe de instruire militară voluntară, pe fondul temerilor legate de o posibilă agresiune a Rusiei. În primele șapte luni din 2025, peste 20.000 de persoane s-au înscris la antrenamente, iar autoritățile estimează că numărul voluntarilor va depăși 40.000 până la sfârșitul anului – de peste două ori mai mult decât
Uber și start-up-ul chinez de vehicule autonome Momenta intenționează să testeze, începând cu anul viitor, primele robotaxiuri pe străzile din Germania, alegând orașul München ca punct de lansare. Este prima declarație oficială a celor două companii despre planurile lor în Europa, relatează Euronews, citat de IPN. Directorul executiv al Uber, Dara Khosrowshahi, a subliniat că
Secția de sterilizare a Institutului de Medicină Urgentă, modernizată cu echipamente de ultimă generație
Secția de sterilizare a Institutului de Medicină Urgentă (IMU) a fost complet modernizată și dotată cu echipamente performante, care promit să crească nivelul de siguranță al actului medical și să protejeze sănătatea pacienților și a personalului. Ministra sănătății, Ala Nemerenco, a subliniat că aparatele vechi nu mai corespundeau standardelor actuale, fiind în mare parte rămase
Militarii celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale au preluat oficial atribuțiile în cadrul misiunii Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL). Ceremonia de predare-primire a avut loc la baza multinațională din localitatea Shama, acolo unde pacificatorii moldoveni au preluat responsabilitățile militarilor letoni, parte a contingentului italian, transmite IPN. În prezența comandantului Sectorului Vest,
Donald Trump, președintele SUA, a declarat că este pregătit să impună sancțiuni majore împotriva Rusiei doar atunci când toate țările NATO vor acționa la unison și vor înceta să mai cumpere petrol rusesc. Într-o postare pe propria rețea de socializare, Truth Social, intitulată „O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR NAȚIUNILOR DIN NATO
Președintele interimar al Siriei, Ahmed al-Sharaa, a confirmat vineri că autoritățile de la Damasc poartă negocieri cu Israelul pentru a ajunge la un acord de securitate care ar permite retragerea trupelor israeliene din zonele ocupate după răsturnarea regimului lui Bashar al-Assad, în decembrie 2024, transmite AGERPRES, citând AFP, citat de agerpres.ro. În 8 decembrie anul
Am examinat promisiunile și planul de guvernare pentru următorii patru ani al Partidului „Acțiune și Solidaritate" (PAS). Formațiunea, fondată la 15 mai 2016, este condusă de Igor Grosu, actualul președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Partidul „Acțiune și Solidaritate" se poziționează ca o forță politică liberală și pro-europeană, aflată la guvernare din anul 2021. Programul electoral
Statele membre ale Uniunii Europene au convenit să prelungească cu șase luni sancțiunile împotriva entităților care au legătură cu războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. Decizia a fost anunțată de Danemarca în calitate de președinte rotativ al Consiliului UE, transmite IPN. Pe lista de sancțiuni a blocului comunitar se regăsesc peste 2 500 de persoane fizice
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025 spune că nativii din zodia Capricornului se relaxează. Aceste zodii de pământ sunt cunoscute pentru eforturile constante pe care le depun pentru a fi mereu pe primul loc. Totuși, chiar și munca asiduă are nevoie de momente de liniște și recreere, potrivit catine.ro. Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru zilele de 13 și 14 septembrie o vreme instabilă, cu ploi slabe izolat, în nordul Republicii Moldova. Vântul va sufla slab până la moderat din sud-est, atingând pe alocuri viteze de până la 37 km/h. Umiditatea aerului va fi de 65 la sută. La Briceni, mercurul din termometre se
În apropierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, la „Devino deputat" NordNews aduce în fața alegătorilor candidații și programele lor. În această ediție am discutat cu reprezentantul Blocului Electoral „Blocul Unirea Națiunii" Anatol Arhire, despre un tratat de frăție cu România, despre o reformă teritorială de miliarde și multe altele.
Săptămâna deschiderii parlamentare: cetățenii sunt invitați să descopere instituția legislativă
Parlamentul organizează, în perioada 13–20 septembrie, o nouă ediție a Săptămânii deschiderii parlamentare, scrie Deschide.md. Astfel, timp de o săptămână vor avea loc o serie de evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii. Evenimentul va fi inaugurat sâmbătă, 13 septembrie, prin Gala laureaților Festivalului-concurs de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam". Aceasta va
Procedura de extrădare a lui Vlad Plahotniuc s-a finalizat. Urmează revenirea oligarhului în R. Moldova
Confirmat! Autoritățile elene au aprobat decizia de extrădare în R. Moldova a lui Vlad Plahotniuc, potrivit Deschide.md. În acest sens, Ministerul Justiției de la Chișinău a recepționat astăzi, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de ministerul elen. Asta după ce Ministerul Justiției din R. Moldova și Procuratura Generală
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat o inițiativă legislativă prin care 5% din veniturile obținute din vânzarea băuturilor alcoolice și produselor din tutun vor fi direcționate către un fond special pentru sport și tineret. „Astăzi, sportul în Republica Moldova se dezvoltă doar datorită implicării oamenilor de afaceri. Dacă există sponsor, sportivii au o șansă,
Prin această serie de emisiuni, NordNews își propune să ofere publicului o platformă de dialog deschis, unde alegătorii pot cunoaște mai bine candidații și programele politice înainte de ziua scrutinului. Invitatul ediției – Vladimir Rusu, reprezentant al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).
În următorii patru ani, Partidul Acțiune și Solidaritate își propune să modernizeze 3 000 km de drumuri. PAS susține că, în mandatul său de guvernare, au fost dați în exploatare 700 km de drumuri naționale și regionale – de trei ori mai mult decât în ultimii zece ani, alți aproape 400 km sunt în reparație,
Președint
Rusia avertizează Danemarca cu represalii militare pentru găzduirea producţiei de combustibil pentru rachetele ucrainene # NordNews
Rusia va lua măsuri cu caracter militar ca răspuns la decizia Danemarcei de a găzdui producţia de combustibil pentru rachetele ucrainene, a avertizat vineri purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, informează EFE, potrivit Digi24. „Partea rusă va continua să apere cu fermitate şi hotărâre interesele sale legitime pentru a atenua ameninţările [...] Articolul Rusia avertizează Danemarca cu represalii militare pentru găzduirea producţiei de combustibil pentru rachetele ucrainene apare prima dată în NordNews.
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat, pe 12 septembrie, startul pentru tipărirea a 864.300 de buletine de vot, destinate secțiilor electorale deschise în străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, potrivit Moldova1. Potrivit CEC, 756.800 de buletine vor fi în limba română, 105.500 – în limba rusă, 500 în limba găgăuză și 1.500 – [...] Articolul Peste 864 de mii de buletine de vot, tipărite pentru diasporă la parlamentare apare prima dată în NordNews.
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a fost primită în audiență de papa Leon al XIV-lea, la Vatican, în ultima zi a vizitei ei de lucru în Italia. Șefa statului a avut și o întrevedere cu Cardinalul secretar de stat, Pietro Parolin. Maia Sandu a coborât dintr-o limuzină neagră, îmbrăcată în rochie de dantelă neagră, fiind [...] Articolul Maia Sandu, primită în audiență privată de Papa Leon al XIV-lea la Vatican apare prima dată în NordNews.
Kremlinul despre manevrele Zapad-2025: „Rusia nu ameninţă ţările din Europa, Rusia nu a amenințat niciodată pe nimeni” # NordNews
Kremlinul a dat asigurări vineri, referitor la temerile pe care le-a provocat în Europa începutul manevrelor strategice Zapad-2025, că Rusia „nu ameninţă acum ţările din Europa”, informează EFE, potrivit Digi24. „Vreau să reamintesc cuvintele preşedintelui nostru, Vladimir Putin: Rusia nu a ameninţat niciodată pe nimeni şi nu ameninţă acum ţările din Europa”, a spus Dmitri [...] Articolul Kremlinul despre manevrele Zapad-2025: „Rusia nu ameninţă ţările din Europa, Rusia nu a amenințat niciodată pe nimeni” apare prima dată în NordNews.
Tot mai mulți copii din Bălți și împrejurimi descoperă interesul pentru tehnologie prin cursul de robotică. Sub îndrumearea unui profesor joaca devine un exercițiu practic de programare și inginerie. Iar elevii au de câștigat cel mai mult din aceste ateliere, precum: libertatea de a creea, disciplina și dezvoltarea logicii. „Eu am decis să strâng o [...] Articolul VIDEO Joaca devine cunoaștere: copiii din Bălți descoperă lumea roboticii apare prima dată în NordNews.
VIDEO Vezi că poți! Nu avea job și nu avea bani, dar o idee bună și multă muncă l-au transformat în om de afaceri # NordNews
Acum cinci ani, Ion Ermurachi era unul dintre miile de tineri neocupați din Moldova. Cu o diplomă de studii în buzunar, fără un loc de muncă, însă cu o mulțime de visuri. După ce a livrat câteva buchete de flori pentru familiile prietenilor aflați peste hotare, Ion și-a spus că ar putea să facă din [...] Articolul VIDEO Vezi că poți! Nu avea job și nu avea bani, dar o idee bună și multă muncă l-au transformat în om de afaceri apare prima dată în NordNews.
Pe 10 septembrie, Palatul Raional de Cultură „Nicolae Lupov” din Rezina a fost gazda evenimentului RAMxRezina, unde primul panel, „Idei care unesc comunități”, le-a adus pe scenă pe organizatoarea de evenimente Mirela Urușciuc și pe antreprenoarea și activista Doina Sîrbu-Pantaz, într-o discuție moderată de Artur Gurău despre proiecte locale și implicare civică. „E nevoia de [...] Articolul FOTO RAMxRezina: „Eu știu că înapoi nu vreau și am o singură direcție” apare prima dată în NordNews.
Președintele, Maia Sandu, a fost întâmpinată cu onoruri la Sfântul Scaun. Cu această ocazie, drapelul R. Moldova a fost arborat pe clădirea principală de la Vatican. În cadrul vizitei, Maia Sandu a fost salutată de cardinali, urmând să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea. Potrivit informațiilor oferite de Președinție, discuția va oferi [...] Articolul VIDEO Maia Sandu, primită de Papa Leon al XIV-lea la Sfântul Scaun apare prima dată în NordNews.
Circa 40% dintre cetățenii R. Moldova ar vota pentru Partidul Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Datele se regăsesc într-un sondaj intern, realizat de Institutul Republican Internațional, la comanda autorităților de la Washington. Deși sondajul nu este public, reporterii Deschide.MD au reușit să intre în posesia acestuia. Astfel, pentru PAS ar vota [...] Articolul Sondaj IRI: PAS ar deține majoritatea mandatelor în noul Parlament apare prima dată în NordNews.
Marian Brînza a fost declarat câștigător al concursului pentru funcția de director general al S.A. „CET-Nord”, a anunțat Agenția Proprietății Publice (APP). În baza deciziei Comisiei de concurs din 10 septembrie, acesta a acumulat 9,54 puncte din 10. Brînza conduce CET-Nord din martie 2022 în regim de interimat, după ce anterior a deținut funcția de [...] Articolul Marian Brînza, reconfirmat la conducerea CET-Nord apare prima dată în NordNews.
Legumicultorii din nordul țării, instruiți despre managementul inteligent al dăunătorilor # NordNews
O întreprindere din Drochia va găzdui, pe 20 septembrie 2025, o instruire destinată legumicultorilor, axată pe tema „Managementul inteligent al dăunătorilor: ce trebuie să știe fiecare legumicultor”, transmite MOLDPRES. Invitatul special este Fred Dukker, expert internațional cu experiență vastă în agricultură durabilă, care va împărtăși bune practici și soluții inovatoare pentru protecția culturilor, reducerea pierderilor [...] Articolul Legumicultorii din nordul țării, instruiți despre managementul inteligent al dăunătorilor apare prima dată în NordNews.
Lavric Diana, o femeie din Republica Moldova care voia să participe la o activitate AUR, a fost prinsă la filtrul de securitate de la intrarea în Parlament cu șase cuțite, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Femeia, în vârstă de 25 de ani, figurează pe lista suplimentară AUR la activitatea „Forumul Economic”. AUR precizează, într-un comunicat [...] Articolul O moldoveancă, reținută la intrarea în Parlamentul român cu șase cuțite apare prima dată în NordNews.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară, vineri, 12 septembrie, percheziții în mai multe localități din raionul Călărași. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal deschis pe fapte de corupere electorală. Potrivit anchetatorilor, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de coordonarea campaniei în localitățile din raion, [...] Articolul FOTO Percheziții CNA și PA la Călărași într-un dosar de corupere electorală apare prima dată în NordNews.
Două televiziuni amendate și 15 avertizări publice. Consiliul Audiovizualului sancționează primele abateri în campania electorală # NordNews
Consiliul Audiovizualului (CA) a aplicat primele sancțiuni în urma monitorizării reflectării campaniei electorale la televiziuni. În perioada 29 august – 4 septembrie 2025, instituția a verificat modul în care 22 de posturi TV și-au onorat angajamentele de a informa corect publicul despre alegerile parlamentare din toamnă. În urma controlului, două televiziuni au fost amendate: GRT [...] Articolul Două televiziuni amendate și 15 avertizări publice. Consiliul Audiovizualului sancționează primele abateri în campania electorală apare prima dată în NordNews.
Parlamentul European a fost zguduit joi de un schimb tensionat între eurodeputați, după ce președinta legislativului, Roberta Metsola, a respins cererea grupurilor de dreapta de a ține un minut de reculegere pentru Charlie Kirk. Influencerul conservator american a fost împușcat mortal cu o zi înainte, în timpul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley. Propunerea [...] Articolul Scandal la Strasbourg: Metsola respinge un minut de reculegere pentru Charlie Kirk apare prima dată în NordNews.
Zinedine Zidane ar putea deveni noul selecționer al Franței după plecarea lui Didier Deschamps, scrie presa sportivă franceză. Potrivit L’Équipe, fostul antrenor al Realului își dorește de mai mult timp să conducă echipa națională, iar federația îl vede drept principalul candidat pentru a prelua banca tehnică. Zidane „a spus Da” și că este „alesul” pentru [...] Articolul Zinedine Zidane, tot mai aproape de naționala Franței apare prima dată în NordNews.
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025 spune că nativii din zodia Racului sunt mai fericiți ca niciodată. Este o perioadă de bun augur pentru cei mai mulți nativi. Aceștia sunt pregătiți pentru următorul nivel, fie în viața personală, fie în cea profesională, potrivit catine.ro. Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025 mai spune că cei mai [...] Articolul Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
În apropierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, la „Devino deputat” NordNews aduce în fața alegătorilor candidații și programele lor. În această ediție am discutat cu președintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, Igor Munteanu, cu care am dialogat despre planurile și prioritățile CUB, pentru a duce R. Moldova înainte. Articolul NordNews LIVE Devino deputat: Coaliția pentru Unitate și Bunăstare apare prima dată în NordNews.
VIDEO Soarta Republicii Moldova se va decide pe 28 septembrie. Făleștenii, despre viitor și simpatiile politice # NordNews
Pe 28 septembrie, în R. Moldova, vor avea loc alegeri parlamentare. În cursa electorală s-au înscris 23 de concurenți electorali. Potrivit ultimului sondaj, realizat de iData, Blocul Patriotic este în frunte, cu 36 de procente dintre respondenți. „Țin părerea mea pentru mine, sper că totul va fi bine, pentru că, până când, nu se vede [...] Articolul VIDEO Soarta Republicii Moldova se va decide pe 28 septembrie. Făleștenii, despre viitor și simpatiile politice apare prima dată în NordNews.
Mihai Sava, antreprenor: „Europa nu mai este un vis, este realitatea pe care o construim zi de zi” # NordNews
Mihai Sava este un antreprenor originar din Republica Moldova, stabilit de mai mulți ani la Chicago care crede că parcursul european al țării înseamnă șanse reale pentru oameni și comunități. Antreprenorul afirmă, că prin activitatea pe care o desfășoară atât la Chicago, cât și la Chișinău, reușește mereu să rămână conectat cu țara natală și [...] Articolul Mihai Sava, antreprenor: „Europa nu mai este un vis, este realitatea pe care o construim zi de zi” apare prima dată în NordNews.
Conturile și resursele economice ale jurnalistului Dmitri Buimistru vor fi blocate. Decizia Serviciului Fiscal de Stat a fost publicată în Monitorul Oficial, ca urmare a includerii lui Buimistru în lista de sancțiunilor internaționale, aplicate pentru sprijinirea ingerințelor rusești în Republica Moldova, transmite IPN. Prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 30 de zile de [...] Articolul Conturile jurnalistului Dmitri Buimistru, vor fi blocate de Serviciul Fiscal de Stat apare prima dată în NordNews.
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Alegerile parlamentare, între erodarea guvernării și amenințarea ingerințelor externe # NordNews
Partidul Acțiune și Solidaritate pare să nu mai aibă perspectiva unei noi majorități parlamentare confortabile. Sondajele arată o erodare vizibilă a sprijinului popular pentru această formațiune, iar diaspora, motorul electoral în trecut, nu mai poate fi considerată de PAS o resursă sigură. În acest context, ideea unei coaliții cu Renato Usatîi capătă vizibilitate, deși credibilitatea [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Alegerile parlamentare, între erodarea guvernării și amenințarea ingerințelor externe apare prima dată în NordNews.
Istoria din ultimile două secole îi dă dreptate lui Otto von Bismarck, supranumit “cancelarul de fier”, care afirma: “ Niciodată nu se spun mai multe minciuni decât în timpul războiului, după vânătoare și înainte de alegeri”. Alegerile (prezidențiale, parlamentare, locale) din R. Moldova de la 1991 încoace adeveresc întrutotul spusele lui Bismarck. Vă mai amintiți de [...] Articolul EDITORIAL Anatol Moraru // Despre blocul patrioților mincinoși… apare prima dată în NordNews.
Ministerul Afacerii Externe informează că, în ordine cu 12 septembrie, ora 00:00, autoritățile poloneză vor închide toate punctele de trecere a frontierei terestre dintre Polonia și Belarus. Potrivit deciziei, traficul va fi suspendat pe termen nedeterminat, atât pe cale rutieră, cât și feroviară. Restricțiile vizează inclusiv punctele Kuźnica Białostocka–Grodno, Siemianówka–Swisłocz și Terespol–Brest. Interdicția este valabilă [...] Articolul Autoritățile poloneze sistă circulația rutieră și feroviară la frontiera cu Belarus apare prima dată în NordNews.
Permisele de conducere ale cetățenilor moldoveni emise după 2020 vor putea fi preschimbate în permise italiene începând cu 8 noiembrie 2025, fără a mai susține examene teoretice sau practice. Aceeași facilitate se aplică și cetățenilor italieni care trăiesc în Moldova, potrivit Realitate.md. Modificările Acordului bilateral permit ca viitoarele schimbări privind formatul permiselor să fie făcute [...] Articolul Moldovenii din Italia vor putea schimba permisele fără examene, începând cu 8 noiembrie apare prima dată în NordNews.
