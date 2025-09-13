/VIDEO/ Lucrările bat pasul pe loc. Caldarâmul de pe strada 31 August rămâne o parcare lăsată în paragină

/VIDEO/ Lucrările bat pasul pe loc. Caldarâmul de pe strada 31 August rămâne o parcare lăsată în paragină

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8