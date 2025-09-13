Un cutremur de 7,4 grade zguduie Kamceatka: Cea mai puternică replică după seismul din iulie
TV8, 13 septembrie 2025 11:10
Un cutremur de 7,4 grade zguduie Kamceatka: Cea mai puternică replică după seismul din iulie
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
11:10
Acum o oră
10:40
Acum 2 ore
10:10
09:50
09:50
Acum 4 ore
09:10
Acum 12 ore
22:40
Acum 24 ore
22:20
21:50
21:30
20:50
20:20
20:10
19:40
19:10
18:00
17:20
17:10
17:10
15:50
15:40
15:10
14:30
14:30
14:00
13:30
13:30
13:20
12:50
12:50
12:50
12:50
12:00
12:00
Ieri
11:10
11:00
10:40
10:40
10:30
10:10
09:40
09:30
08:30
08:00
07:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.