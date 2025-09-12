/VIDEO/ Protest după afirmațiile lui Tkaciuk despre federalizare. Veteranii au ieșit în stradă: „Vrem să trăim acasă în libertate”

/VIDEO/ Protest după afirmațiile lui Tkaciuk despre federalizare. Veteranii au ieșit în stradă: „Vrem să trăim acasă în libertate”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8