WatchDog: Rusia și Ilan Șor au sponsorizat masiv propagandă online împotriva parcursului european al R. Moldova

14:00

Unul dintre liderii Blocului electoral „Alternativa”, Mark Tkaciuk, este invitat de veteranii războiului de la Nistru să le explice ce planuri de „federalizare” are pentru R. Moldova și le va promova, dacă va ajunge în Parlament după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Invitația a fost lansată vineri, 12 septembrie, de către veterani, după ce Tkaciuk și-a exprimat regretul că fostul lider comunist, Vladimir Voronin, nu a semnat, în 2003, „Memorandumul Kozak”. Mark Tkaciuk susține, la rândul său, că declarațiile sale ar fi fost interpretate greșit.