Usatîi promite că va moderniza aeroportul din Mărculești și laudă Iașiul pentru că a dezvoltat infrastructura aeroportuară: „Dacă vrei să faci – reușești”
Ziua, 13 septembrie 2025 15:50
Liderul formațiunii „Partidul Nostru", Renatei Usatîi, promite că va moderniza aeroportul din Mărculești, care urmează să fie folosit drept o alternativă celui de la Chișinău. Politicianul a dat drept exemplu aeroportul din Iași, care s-a extins și s-a dezvoltat în ultimii ani, devenind un hub regional. „Raionul Florești a moștenit după desființarea Uniunii Sovietice aeroportul […]
• • •
Acum 15 minute
16:00
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, cere identificarea militarilor care au postat comentarii negative despre Charlie Kirk # Ziua
Secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, le-a cerut angajaților Pentagonului să identifice membri ai armatei care au ironizat sau au aprobat asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, pentru a fi sancționați, au declarat pentru NBC News doi oficiali ai apărării. Mai mulți militari au fost deja eliberați din funcții din cauza postărilor de pe rețelele […]
Acum 30 minute
15:50
Usatîi promite că va moderniza aeroportul din Mărculești și laudă Iașiul pentru că a dezvoltat infrastructura aeroportuară: „Dacă vrei să faci – reușești” # Ziua
Liderul formațiunii „Partidul Nostru", Renatei Usatîi, promite că va moderniza aeroportul din Mărculești, care urmează să fie folosit drept o alternativă celui de la Chișinău. Politicianul a dat drept exemplu aeroportul din Iași, care s-a extins și s-a dezvoltat în ultimii ani, devenind un hub regional. „Raionul Florești a moștenit după desființarea Uniunii Sovietice aeroportul […]
Acum 2 ore
15:00
Donald Trump, mesaj dur pentru NATO: „Sunt pregătit să impun sancțiuni majore Rusiei, dar doar dacă toate statele aliate încetează să mai cumpere petrol rusesc” # Ziua
Președintele american Donald J. Trump a publicat pe platforma Truth Social o scrisoare deschisă adresată tuturor statelor NATO și „întregii lumi", în care își prezintă condițiile pentru impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei. Trump a afirmat că este gata să adopte „sancțiuni majore" împotriva Moscovei doar atunci când toate țările NATO vor fi de acord […]
14:30
Ministerul Justiției a recepționat decizia autorităților elene privind extrădarea lui Vlad Plahotniuc # Ziua
Ministerul Justiției a anunțat că a primit, vineri, 12 septembrie, prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol, decizia autorităților din Grecia privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Setul de acte necesare a fost deja transmis Ministerului Afacerilor Interne, care a început procedurile de preluare a fostului lider democrat din custodia autorităților elene, anunță Ministerul Justiției. „Procesul […]
Acum 4 ore
14:10
ONU aprobă o rezoluție majoritară pentru crearea unui stat palestinian și dezarmarea Hamas. R. Moldova s-a abținut de la vot # Ziua
Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat vineri, cu o majoritate covârșitoare, o declarație care stabilește „măsuri concrete, cu termene precise și ireversibile" pentru soluția cu două state între Israel și palestinieni, relatează Reuters, preluată de News.ro. Declarația de șapte pagini este rezultatul unei conferințe internaționale organizate la ONU în iulie, găzduită de Arabia […]
13:40
Vladimir Cebotari, dezvăluiri despre neadmiterea PDMM în alegeri: „Guvernarea a recurs la acest pas, după ce a văzut avansul nostru în sondaje” # Ziua
Partidul Democrat Modern (PDMM) a devenit unul dintre principalii oponenți ai guvernării, după ce a actuala putere politică a constatat, în propriile sondaje, că PDMM va obține până la 9 mandate în viitorul Parlament. Dezvăluirea a fost făcută de unul dintre liderii formațiunii, Vladimir Cebotari. „Noi în doar două săptămâni de zile de campanie am […]
13:00
Fostul președinte al Curții Supreme a Nepalului, Sushila Karki, a depus jurământul în calitate de șef interimar al guvernului, devenind prima femeie care ocupă această funcție în istoria țării, au raportat The Himalayan Times și Hindustan Times. Karki, în vârstă de 73 de ani, a fost desemnată candidatul protestatarilor și este recunoscută ca un luptător […]
12:30
VIDEO | Ceban, replică pentru Grosu, care a spus că „nu o sa mai fie gaz de 10 lei”: „Acum patru ani de zile protesta și spunea că 4 lei este mult” # Ziua
Primarul degrevat al Chișinăului și candidat la funcția de deputat din partea blocului „Alternativa", Ion Ceban, a venit cu o replică pentru liderul PAS, și el candidat la funcția de deputat, Igor Grosu, care a spus că ar trebui să ne obișnuim cu ideea că „gaz de zece lei (pentru un metru cub n.r) nu […]
Acum 6 ore
11:50
VIDEO | Trump amenință din nou cu o anchetă împotriva lui George Soros, acuzându-l de finanțarea protestelor în SUA # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, vineri, că administrația sa ar putea lansa o investigație pentru „asociere infracțională" împotriva miliardarului George Soros sau a familiei acestuia, pe care îi acuză că finanțează proteste în SUA. „Protestatarii sunt plătiți pentru această meserie de Soros și de alți oameni", a spus Trump într-un interviu la Fox News, […]
11:20
VIDEO | Soția lui Charlie Kirk promite că misiunea acestuia va continua: „Cei care au comis această faptă malefică nu au nicio idee ce au declanșat” # Ziua
Erika Kirk, văduva comentatorului și activistului conservator Charlie Kirk, a transmis vineri primele declarații publice de la asasinarea soțului ei, care a avut loc miercuri la Universitatea Utah Valley din Orem. „Cei care au comis această faptă malefică nu au nicio idee ce au declanșat", a spus ea într-un mesaj video difuzat pe paginile Turning […]
10:40
Igor Grosu, la o întâlnire cu alegătorii: Nu o sa mai fie gaz de 10 lei. Îmi pare rău să vă aduc vestea asta # Ziua
Gazul nu va mai fi niciodată zece lei (pentru un m³ n.r), a declarat liderul PAS, Igor Grosu, la un eveniment de campanie, făcând trimitere la promisiunile electorale ale mai multor concurenți electorali. Potrivit lui, acum „trebuie să ne concentrăm să plătim un preț rezonabil și să mărim veniturile oamenilor". „Nu o să mai fie […]
10:20
Salariații vor putea beneficia de tichete de vacanță, pentru acoperirea cheltuielilor turistice în structuri de cazare din zonele rurale ale Republicii Moldova. Valoarea acestora va putea fi dedusă fiscal de către angajatori, în limita a 50% din salariul mediu lunar pe economie. Ministerul Finanțelor a anunțat că măsura va intra în vigoare începând cu anul […]
Acum 8 ore
10:00
VIDEO | Fostul prim-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, a ajuns, într-o vizită surpriză, la Odesa # Ziua
Fostul premier britanic Boris Johnson a ajuns la Odesa, vizita sa fiind confirmată de deputatul ucrainean Alexei Goncearenko. Potrivit presei locale, deplasarea nu fusese anunțată oficial în prealabil. Johnson a sosit la Odesa însoțit de Michael Ashcroft, om de afaceri britanic-belizean și filantrop, implicat activ în sprijinul Ucrainei. În mai 2025, Ashcroft s-a numărat printre […]
09:10
Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” va fi inaugurat duminică cu opera în trei acte „Bal Mascat” de Giuseppe Verdi # Ziua
Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu" va fi inaugurat duminică, 14 septembrie, la Chișinău. Ediția din acest an este dedicată împlinirii a 90 de ani de la nașterea celebrei soprane Maria Bieșu, Primadona Operei Naționale. Evenimentul, ajuns la cea de-a 33-a ediție, va reuni pe scena Teatrului Național de Operă și Balet artiști […]
08:40
Cutremur puternic cu magnitudinea de 7,7 în Kamceatka. Autoritățile au emis alertă de tsunami # Ziua
Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 s-a produs sâmbătă pe peninsula Kamceatka, în estul extrem al Rusiei, transmite presa rusă. Seismul a fost resimțit și în capitala regiunii, Petropavlovsk-Kamceatski, unde intensitatea a atins 4 – 6 grade pe scara Richter. Pe rețelele sociale au apărut imagini surprinse în timpul mișcărilor telurice. Administrația Națională Oceanică și […]
Acum 24 ore
18:50
Trump avertizează că răbdarea sa față de Putin se epuizează și anunță noi sancțiuni împotriva Rusiei # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că răbdarea sa față de Vladimir Putin „se epuizează rapid" și că Rusia se poate aștepta la noi sancțiuni în domeniul bancar și energetic. „Răbdarea mea se termină și se termină rapid", a afirmat Trump într-un interviu acordat Fox News, răspunzând la o întrebare despre ce fel de presiune […]
18:40
Noi acuzații în adresa conducerii IGP. Vladimir Cebotari: Poliția a devenit unealta PAS în scenariile politice de intimidare a oponenților # Ziua
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, este criticat pentru recentele declarații publice și acuzat din nou de reprezentanții Partidului Democrat Modern că se implică în acțiuni de intimidare a oponenților, acțiune ce ar fi comandate de partidul de guvernare. Fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, susține că, în timp ce nivelul criminalității crește, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, împreună […]
18:20
PAS, cu cele mai multe abateri legate de utilizarea resurselor administrative în campania electorală # Ziua
În primele două săptămâni de campanie electorală, partidul de la guvernare a înregistrat cele mai multe abateri legate de utilizarea resurselor administrative de către candidații formațiunii. Într-un raport al Promo-LEX, observatorii asociației au raportat 52 de cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative din partea concurenților, în 45 de situații fiind vizat Partidul Acțiune și […]
18:10
FOTO | Exerciții IGSU de simulare a unui cutremur puternic. Aplicațiile salvatorilor, organizate la Ungheni # Ziua
Mobilizare a salvatorilor și pompierilor în cadrul mai multor exerciții de simulare organizate în raionul Ungheni. Zeci de angajați ai IGSU au intervenit într-un scenariu complex care include replici seismice și un accident rutier și feroviar simulat în zona stației din Zagarancea. Conform scenariului, un cutremur cu magnitudinea de 8 a generat distrugeri semnificative în […]
18:00
Președintele formațiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, a criticat decizia autorităților de a concedia peste două mii de angajați ai CFM. Potrivit lui, soluția Guvernului de a reduce cheltuielile întreprinderii duce la „distrugerea viețile oamenilor". „Savanții" noștri de la guvernare au publicat un material – mai bine nu ieșeau cu el – despre cum ei au […]
17:20
Un tânăr de 22 de ani din statul american Utah, principal suspect în cazul împușcării mortale a lui Charlie Kirk # Ziua
Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani din statul american Utah, a fost identificat drept principalul suspect în cazul împușcării mortale a activistului conservator Charlie Kirk, transmite New York Post, citând surse apropiate anchetei. Anunțul survine după ce președintele Donald Trump a declarat că autoritățile l-au reținut pe atacator. Potrivit NBC și New York […]
16:50
Spitalul de Urgență, reacție în cazul lui Urschi: Starea lui permite transferul sau externarea, însă familia blochează procesul # Ziua
Starea actorului Gheorghe Urschi permite transferul către o secție de profil sau chiar externarea. Cu toate acestea, acest lucru ar fi amânat din cauza refuzului zilnic exprimat de rude, din diverse motive. Informația a fost oferită de comunicatoarea Institutului de Medicină Urgentă, Dorina Arsene, potrivit Realitatea.md. Actorul a fost internat pe 26 august 2025 cu […]
16:40
Estonia închide temporar spațiul aerian la granița cu Rusia, urmând exemplul Letoniei și Poloniei # Ziua
Forțele de Apărare ale Estoniei (EDF) au propus instituirea unei zone temporare fără zboruri în estul țării, ca măsură preventivă pentru a răspunde mai eficient eventualelor încălcări ale spațiului aerian, a relatat postul ERR. Propunerea a fost făcută de comandantul EDF, Andrus Merilo, și confirmată de ministrul Apărării, Hanno Pevkur, care a menționat că Estonia […]
Ieri
16:00
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, dă asigurări că Plahotniuc va extrădat în R. Moldova în 25 septembrie # Ziua
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, urmează să fie extrădat și adus la Chișinău pe 25 septembrie 2025. Confirmarea a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care a adăugat că toate procedurile privind procesul de extrădare au fost finalizate. „Toate procedurile sunt agreate, inclusiv biletele avia, iar la […]
15:50
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că este foarte posibil ca suspectul în cazul asasinării comentatorului conservator Charlie Kirk a fost deja reținut de autoritățile americane. El nu a dezvăluit identitatea persoanei respective, dar a precizat că noi informații vor fi anunțate pe parcursul zilei. „Cred că este foarte sigur că a fost deja […]
15:20
Șefa statului, Maia Sandu, a fost primită vineri, 12 septembrie, în audiență de Papa Leon al XIV-lea, la Palatul Apostolic din Vatican. Într-o fotografie difuzată de serviciul de presă al Vaticanului, alături de Maia Sandu apar mama și sora ei, precum și consilierul prezidențial pentru politică externă, Olga Roșca. După întrevederea cu Suveranul Pontif, Maia […]
14:30
Bd. Ștefan cel Mare din Chișinău, închis duminică pentru circulația rutieră. Va fi organizată o nouă ediție a „Chișinău Marathon” # Ziua
În weekend, Piața Marii Adunări Naționale va fi închisă pentru traficul rutier în contextul noii ediții „Chișinău Marathon". Circulația va fi sistată la noapte și reluată duminică seara, la ora 19.00. Autoritățile municipale anunță că troleibuzele și autobuzele vor fi redirecționate pe străzile adiacente. De asemenea, duminică, 14 septembrie, între orele 02:00 și 17:00, va […]
14:00
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru complot de lovitură de stat # Ziua
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost condamnat joi, 11 septembrie, la 27 de ani și 3 luni de închisoare, după ce Curtea Supremă l-a găsit vinovat de organizarea unui complot pentru a rămâne la putere după pierderea alegerilor din 2022. Este prima dată în istoria Braziliei când un fost șef de stat este condamnat […]
13:50
Kremlinul anunță o pauză în negocierile dintre Ucraina și Rusia: „Nu trebuie să purtăm ochelari roz” # Ziua
Purtătorul de
13:20
În secțiile de votare din străinătate vor ajunge 864 de mii de buletine, tiraj similar primului tur de la prezidențiale # Ziua
La parlamentarele din 28 septembrie, în secțiile din străinătate vor fi expediate 864 de mii de buletine de vot, cu doar 12 mii mai multe decât la primul tur al prezidențialelor din octombrie 2024. Tirajul buletinelor a rămas același în condițiile în care numărul secțiilor de votare a crescut la 301, cu 70 mai multe […] Articolul În secțiile de votare din străinătate vor ajunge 864 de mii de buletine, tiraj similar primului tur de la prezidențiale apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Septembrie se anunță dificil pentru turiștii care aleg Italia pentru vacanțe, după ce moratoriul de vară asupra grevelor s-a încheiat și sindicatele au reluat protestele. Acțiunile sindicale sunt programate pentru al doilea și al patrulea weekend din lună, afectând în special aeroporturile din Milano și principalele companii feroviare naționale, relatează Euronews. Primele perturbări majore sunt […] Articolul Italia, paralizată de greve în septembrie. Orarul zborurilor și curselor de tren, afectate apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
VIDEO | Președintele Maia Sandu a ajuns la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea # Ziua
Președintele Maia Sandu a ajuns astăzi la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea. Președinția a publicat primele imagini video de la sosirea ei. Vizita face parte dintr-un turneu de lucru în Italia și la Sfântul Scaun, desfășurat în perioada 10–12 septembrie. La Roma, șefa statului a avut întrevederi […] Articolul VIDEO | Președintele Maia Sandu a ajuns la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Gheorghe Urschi, în stare stare gravă la Spitalul de Urgență. Familia acestuia cere autorităților transferarea la o altă instituție medicală # Ziua
Actorul și regizorul Gheorghe Urschi se află în stare gravă la spital, după o intervenție suferită la sfârșitul lunii august. Într-o postare pe contul oficial de Facebook al umoristului, familia acestuia cere intervenția ministrului Sănătății pentru a ajuta să fie transferat de la Institutul de Medicină Urgentă într-o altă instituției medicală. „Facem apel către instituțiile […] Articolul Gheorghe Urschi, în stare stare gravă la Spitalul de Urgență. Familia acestuia cere autorităților transferarea la o altă instituție medicală apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Acum 81 de ani, Guvernul de la București semna la Moscova convenția de armistițiu, act prin care URSS prelua, de fapt, controlul asupra României # Ziua
Acum 81 de ani, în 12 septembrie 1944, la Moscova, Guvernul României, proaspăt preluat de exponenți ai Kremlinului, a semnat cu URSS, Regatul Unit și Statele Unite ieșirea din război de partea Axei și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, prin stabilirea unei alianțe cu URSS. Documentul a fost semnat la aproape trei săptămâni, de când forțele […] Articolul Acum 81 de ani, Guvernul de la București semna la Moscova convenția de armistițiu, act prin care URSS prelua, de fapt, controlul asupra României apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
O femeie din Republica Moldova a vrut să intre cu șase cuțite în Palatul Parlamentului de la București # Ziua
O femeie originară din Republica Moldova a fost reținută la intrarea în Palatul Parlamentului de la București, după ce asupra sa au fost găsite șase cuțite. Imediat s-au luat toate măsurile de securitate. Aceste arme albe au fost luate de către cei de la pază, iar femeia urma să fie dusă la audieri și să […] Articolul O femeie din Republica Moldova a vrut să intre cu șase cuțite în Palatul Parlamentului de la București apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
O femeie de 31 de ani a fost reținută de polițiști fiind suspectată de dublu omor comis în Cahul. Bănuita, care ar avea probleme psihice, a înjunghiat o femeie și un bărbat, ambii de 34 de ani, în urma unui conflict. Poliția a fost sesizată, după miezul nopții, despre faptul că pe o stradă […] Articolul Două persoane, înjunghiate mortal la Cahul. O femeie de 31 de ani, reținută de polițiști apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
VIDEO | Dronele ucrainene au vizat cel mai mare port petrolier al Rusiei, la Marea Baltică, în cel mai amplu atac din ultimele luni # Ziua
Peste 30 de drone ucrainene au atacat regiunea Leningrad, noaptea trecută, vizând în special portul petrolier Primorsk, cel mai mare din Rusia, a anunțat guvernatorul local, Aleksandr Drozdenko. În urma atacului, un incendiu a izbucnit la bordul unei nave și la o stație de pompare din port. Autoritățile au precizat că nu există pericol de […] Articolul VIDEO | Dronele ucrainene au vizat cel mai mare port petrolier al Rusiei, la Marea Baltică, în cel mai amplu atac din ultimele luni apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție desfășoară percheziții în raionul Călărași într-o cauză penală ce vizează fapte de corupere a alegătorilor. Potrivit anchetei, mai mulți reprezentanți afiliați unor partide, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar fi implicați în recrutarea alegătorilor, oferindu-le bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul […] Articolul Ofițerii CNA anunță percheziții la Călărași într-o nouă cauză penală de corupere electorală apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Prințul Harry a ajuns într-o vizită surpriză la Kiev pentru a sprijini reabilitarea militarilor ucraineni # Ziua
Prințul Harry a ajuns, vineri, într-o o vizită surpriză la Kiev, la invitația guvernului ucrainean, informează The Guardian. El a declarat că dorește să facă „tot posibilul” pentru a sprijini reabilitarea militarilor ucraineni răniți pe front. Potrivit sursei citate, ducele de Sussex a venit împreună cu reprezentanți ai Invictus Games Foundation, cu care intenționează să […] Articolul Prințul Harry a ajuns într-o vizită surpriză la Kiev pentru a sprijini reabilitarea militarilor ucraineni apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Un accident rutier în lanț s-a produs în această dimineață, în jurul orei 07:00, în apropiere de orașul Sângera, municipiul Chișinău. Coliziunea a implicat trei automobile și s-a soldat cu rănirea unui conducător auto. Traficul în zonă a fost îngreunat. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca Renault a fost lovit din spate de un […] Articolul Un șofer a fost rănit în urma unui accident în lanț, produs în această dimineață la Sângera apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
VIDEO | Trump vine cu o nouă declarație după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei: „ Ar fi putut fi o greșeală” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că pătrunderea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea Rusiei, dar și-a exprimat nemulțumirea față de situație. „Ar fi putut fi o greșeală. Ar fi putut fi o greșeală. Dar, indiferent de asta, nu sunt mulțumit de nimic din ceea […] Articolul VIDEO | Trump vine cu o nouă declarație după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei: „ Ar fi putut fi o greșeală” apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Ministrul de Interne anunță că biletul de avion pentru Plahotniuc pentru 25 septembrie a fost rezervat # Ziua
Ministrul de Interne, Daniela Misail-Nichitin, a reiterat că 25 septembrie rămâne data estimativă când Vlad Plahotniuc va reveni în R. Moldova și că autoritățile i-au rezervat deja bilet de avion fostului lider al PDM pentru această zi. Oficialul a precizat că planul de extrădare a fost definitivat. „Se lucrează pe linia de Direcție Cooperare Polițienească […] Articolul Ministrul de Interne anunță că biletul de avion pentru Plahotniuc pentru 25 septembrie a fost rezervat apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
CEC începe tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile din străinătate. La parlamentare, numărul acestora va depăși un milion # Ziua
Comisia Electorală Centrală anunță că începe, astăzi, tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate. La scrutinul parlamentar, în diasporă vor fi deschise 301 secții, cu 70 mai multe decât la alegerile prezidențiale din toamna 2024 și de două ori mai multe decât la precedentele alegeri parlamentare. Pentru scrutinul de acum patru ani, […] Articolul CEC începe tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile din străinătate. La parlamentare, numărul acestora va depăși un milion apare prima dată în ZIUA.md.
11 septembrie 2025
19:10
Letonia a anunțat astăzi închiderea spațiului aerian în zona de frontieră cu Belarus și Rusia, ca măsură preventivă împotriva dronelor rusești. Restricțiile vor fi valabile până la 18 septembrie, cu posibilitatea de prelungire, și se vor aplica la altitudini de până la 6 km. „Tot ce este deasupra acestei limite nu este afectat. Traficul aerian […] Articolul Letonia își închide spațiul aerian la granița cu Belarus și Rusia, după decizia Poloniei apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Aproximativ 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” au fost concediați în ultimele luni, în urma procesului de reorganizare, anunță CFM. Efectivul de personal a fost redus de la 5 900 la 3 700, iar „măsura a dus la o scădere a fondului lunar de salarizare cu 8 milioane de lei. […] Articolul Cel puțin 2 200 de angajați ai CFM, concediați în urma procesului de reorganizare apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
VIDEO | Ion Ceban dă de înțeles că va contesta decizia Curții Apel București: „Vom merge în continuare conform procedurii legale” # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, sugerează că va contesta decizia Curții de Apel București de astăzi, care a respins cererea acestuia de suspendare a executării dispoziției privind interdicția de intrare a acestuia România și în spațiul Schengen. „Nu vreau să intru în detalii, doar vreau o simplu constatare să fac. Toată această campanie, cu mare regret, […] Articolul VIDEO | Ion Ceban dă de înțeles că va contesta decizia Curții Apel București: „Vom merge în continuare conform procedurii legale” apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
SUA anunță „normalizarea relațiilor cu Belarus”: Sancțiunile „Belavia”, ridicate și pregătiri pentru redeschiderea ambasadei la Minsk # Ziua
Statele Unite ale Americii „își doresc foarte mult normalizarea relațiilor cu Belarus” și sunt pregătite să facă pași concreți în această direcție, a declarat reprezentantul președintelui american, John Cole, aflat într-o vizită la Minsk, la întâlnirea cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko, transmite agenția BelTA. Cole a amintit despre convorbirea telefonică purtată de Donald Trump cu […] Articolul SUA anunță „normalizarea relațiilor cu Belarus”: Sancțiunile „Belavia”, ridicate și pregătiri pentru redeschiderea ambasadei la Minsk apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Curtea de Apel București menține interdicția lui Ion Ceban de a intra în România și spațiul Schengen # Ziua
Curtea de Apel București au respins cererea primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, de suspendare a executării dispoziției privind interdicția de intrare a acestuia România și în spațiul Schengen. „Se respinge cererea formulată în contradictoriu cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General pentru Imigrări, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală […] Articolul Curtea de Apel București menține interdicția lui Ion Ceban de a intra în România și spațiul Schengen apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Moldovenii care vin sau pleacă în Rusia pe cale terestră nu vor putea traversa frontiera dintre Belarus și Polonia # Ziua
Călătoria moldovenilor spre sau din Rusia, pe cale terestră, devine mai anevoioasă și mai costisitoare. De vineri, 12 septembrie, toate vămile de la frontiera dintre Polonia și Belarus, inclusiv traficul feroviar, va fi suspendat. Astfel, cetățenii moldoveni care pleacă sau vin din Federația Rusă cu mașinile sau autocarele vor trebui să treacă prin Lituania sau […] Articolul Moldovenii care vin sau pleacă în Rusia pe cale terestră nu vor putea traversa frontiera dintre Belarus și Polonia apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Andrei Năstase susține că fenomenul contrabandei la frontieră a căpătat proporții uriașe și cere intervenția CSE # Ziua
Fostul ministru de Interne, Andrei Năstase, susține că a primit o scrisoare de la un grup de ofițeri ai Poliției de Frontieră, în care sunt descrise schemele de contrabandă din vămile moldovenești. Acesta mai spune că a redirecționat documentul Consiliului Suprem de Securitate și cere o reacție promptă din partea instituțiilor de resort. Potrivit lui […] Articolul Andrei Năstase susține că fenomenul contrabandei la frontieră a căpătat proporții uriașe și cere intervenția CSE apare prima dată în ZIUA.md.
