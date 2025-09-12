O femeie din Republica Moldova a vrut să intre cu șase cuțite în Palatul Parlamentului de la București
Ziua, 12 septembrie 2025 11:50
O femeie originară din Republica Moldova a fost reținută la intrarea în Palatul Parlamentului de la București, după ce asupra sa au fost găsite șase cuțite. Imediat s-au luat toate măsurile de securitate. Aceste arme albe au fost luate de către cei de la pază, iar femeia urma să fie dusă la audieri și să
• • •
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:20
O femeie de 31 de ani a fost reținută de polițiști fiind suspectată de dublu omor comis în Cahul. Bănuita, care ar avea probleme psihice, a înjunghiat o femeie și un bărbat, ambii de 34 de ani, în urma unui conflict. Poliția a fost sesizată, după miezul nopții, despre faptul că pe o stradă
Acum 2 ore
11:00
VIDEO | Dronele ucrainene au vizat cel mai mare port petrolier al Rusiei, la Marea Baltică, în cel mai amplu atac din ultimele luni # Ziua
Peste 30 de drone ucrainene au atacat regiunea Leningrad, noaptea trecută, vizând în special portul petrolier Primorsk, cel mai mare din Rusia, a anunțat guvernatorul local, Aleksandr Drozdenko. În urma atacului, un incendiu a izbucnit la bordul unei nave și la o stație de pompare din port. Autoritățile au precizat că nu există pericol de
10:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție desfășoară percheziții în raionul Călărași într-o cauză penală ce vizează fapte de corupere a alegătorilor. Potrivit anchetei, mai mulți reprezentanți afiliați unor partide, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar fi implicați în recrutarea alegătorilor, oferindu-le bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul
Acum 4 ore
10:00
Prințul Harry a ajuns într-o vizită surpriză la Kiev pentru a sprijini reabilitarea militarilor ucraineni # Ziua
Prințul Harry a ajuns, vineri, într-o o vizită surpriză la Kiev, la invitația guvernului ucrainean, informează The Guardian. El a declarat că dorește să facă „tot posibilul" pentru a sprijini reabilitarea militarilor ucraineni răniți pe front. Potrivit sursei citate, ducele de Sussex a venit împreună cu reprezentanți ai Invictus Games Foundation, cu care intenționează să
09:40
Un accident rutier în lanț s-a produs în această dimineață, în jurul orei 07:00, în apropiere de orașul Sângera, municipiul Chișinău. Coliziunea a implicat trei automobile și s-a soldat cu rănirea unui conducător auto. Traficul în zonă a fost îngreunat. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca Renault a fost lovit din spate de un
09:30
VIDEO | Trump vine cu o nouă declarație după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei: „ Ar fi putut fi o greșeală” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că pătrunderea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea Rusiei, dar și-a exprimat nemulțumirea față de situație. „Ar fi putut fi o greșeală. Ar fi putut fi o greșeală. Dar, indiferent de asta, nu sunt mulțumit de nimic din ceea
09:10
Ministrul de Interne anunță că biletul de avion pentru Plahotniuc pentru 25 septembrie a fost rezervat # Ziua
Ministrul de Interne, Daniela Misail-Nichitin, a reiterat că 25 septembrie rămâne data estimativă când Vlad Plahotniuc va reveni în R. Moldova și că autoritățile i-au rezervat deja bilet de avion fostului lider al PDM pentru această zi. Oficialul a precizat că planul de extrădare a fost definitivat. „Se lucrează pe linia de Direcție Cooperare Polițienească
08:30
CEC începe tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile din străinătate. La parlamentare, numărul acestora va depăși un milion # Ziua
Comisia Electorală Centrală anunță că începe, astăzi, tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate. La scrutinul parlamentar, în diasporă vor fi deschise 301 secții, cu 70 mai multe decât la alegerile prezidențiale din toamna 2024 și de două ori mai multe decât la precedentele alegeri parlamentare. Pentru scrutinul de acum patru ani,
Acum 24 ore
19:10
Letonia a anunțat astăzi închiderea spațiului aerian în zona de frontieră cu Belarus și Rusia, ca măsură preventivă împotriva dronelor rusești. Restricțiile vor fi valabile până la 18 septembrie, cu posibilitatea de prelungire, și se vor aplica la altitudini de până la 6 km. „Tot ce este deasupra acestei limite nu este afectat. Traficul aerian
18:20
Aproximativ 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova" au fost concediați în ultimele luni, în urma procesului de reorganizare, anunță CFM. Efectivul de personal a fost redus de la 5 900 la 3 700, iar „măsura a dus la o scădere a fondului lunar de salarizare cu 8 milioane de lei.
17:50
VIDEO | Ion Ceban dă de înțeles că va contesta decizia Curții Apel București: „Vom merge în continuare conform procedurii legale” # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, sugerează că va contesta decizia Curții de Apel București de astăzi, care a respins cererea acestuia de suspendare a executării dispoziției privind interdicția de intrare a acestuia România și în spațiul Schengen. „Nu vreau să intru în detalii, doar vreau o simplu constatare să fac. Toată această campanie, cu mare regret,
17:40
SUA anunță „normalizarea relațiilor cu Belarus”: Sancțiunile „Belavia”, ridicate și pregătiri pentru redeschiderea ambasadei la Minsk # Ziua
Statele Unite ale Americii „își doresc foarte mult normalizarea relațiilor cu Belarus" și sunt pregătite să facă pași concreți în această direcție, a declarat reprezentantul președintelui american, John Cole, aflat într-o vizită la Minsk, la întâlnirea cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko, transmite agenția BelTA. Cole a amintit despre convorbirea telefonică purtată de Donald Trump cu
17:00
Curtea de Apel București menține interdicția lui Ion Ceban de a intra în România și spațiul Schengen # Ziua
Curtea de Apel București au respins cererea primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, de suspendare a executării dispoziției privind interdicția de intrare a acestuia România și în spațiul Schengen. „Se respinge cererea formulată în contradictoriu cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General pentru Imigrări, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală
16:40
Moldovenii care vin sau pleacă în Rusia pe cale terestră nu vor putea traversa frontiera dintre Belarus și Polonia # Ziua
Călătoria moldovenilor spre sau din Rusia, pe cale terestră, devine mai anevoioasă și mai costisitoare. De vineri, 12 septembrie, toate vămile de la frontiera dintre Polonia și Belarus, inclusiv traficul feroviar, va fi suspendat. Astfel, cetățenii moldoveni care pleacă sau vin din Federația Rusă cu mașinile sau autocarele vor trebui să treacă prin Lituania sau
15:50
Andrei Năstase susține că fenomenul contrabandei la frontieră a căpătat proporții uriașe și cere intervenția CSE # Ziua
Fostul ministru de Interne, Andrei Năstase, susține că a primit o scrisoare de la un grup de ofițeri ai Poliției de Frontieră, în care sunt descrise schemele de contrabandă din vămile moldovenești. Acesta mai spune că a redirecționat documentul Consiliului Suprem de Securitate și cere o reacție promptă din partea instituțiilor de resort. Potrivit lui
15:50
Congresul SUA aprobă un buget de apărare de 900 de miliarde de dolari, inclusiv 400 milioane dolari ajutor militar pentru Ucraina # Ziua
Congresul Statelor Unite a aprobat bugetul pentru apărare pentru anul fiscal 2026, care începe pe 1 octombrie, în valoare totală de aproximativ 900 de miliarde de dolari. Legea prevede alocarea a 400 milioane de dolari pentru ajutor militar destinat Ucrainei prin Inițiativa de Asistență pentru Securitatea Ucrainei (USAI). Fondurile din cadrul USAI vor fi utilizate
15:40
Numărul elevilor înscriși la studii în școli profesionale, colegii și centre de excelență, în creștere # Ziua
Numărul elevilor admiși la programele de învățământ profesional tehnic secundar a crescut cu 15 la sută în acest an, iar la programele de învățământ profesional tehnic postsecundar cifra tinerilor înscriși s-a majorat cu 5 la sută. În același timp, cifra elevilor care au ales să-și continue studiile în învățământul dual a crescut cu 26 la
15:20
Guvernul de la Londra a anunțat astăzi demiterea ambasadorului britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, pe fondul apariției unor noi detalii despre relațiile sale cu controversatul finanțist american Jeffrey Epstein, acuzat de trafic de minore. Decizia a fost anunțată în Parlament de către ministrul de externe Stephen Doughty, care a precizat că în corespondența recent
14:40
O femeie a murit la spital în urma unor arsuri obținute în timp ce încerca să stingă un incendiu din curtea casei # Ziua
O femeie, în vârstă de 63 de ani, a murit la spital în urma unor grave arsuri pe care le-a obținut în timp ce încerca să stingă un incendiu de vegetație, care a izbucnit în curtea casei. Flăcările au cuprins un teren de trei ari de lângă o gospodărie din satul Dănceni, raionul Ialoveni.
14:20
VIDEO | Forțele speciale ucrainene au scos din uz o navă de cercetare rusească de 60 de milioane de dolari # Ziua
Forțele speciale ale Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării al Ucrainei au lovit o navă a Flotei ruse a Mării Negre în apropiere de portul Novorossiisk, folosind o dronă de fabricație ucraineană. Potrivit GUR, nava, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari, a fost scoasă din funcțiune și necesită reparații majore. Ținta
14:20
„Un lider strălucit și a fost scos din joc”. Cine este Charlie Kirk, influentul lider conservator a cărui asasinare a zguduit SUA # Ziua
Moartea activistului conservator Charlie Kirk, fondator al organizației Turning Point USA și gazdă a popularului podcast The Charlie Kirk Show, a provocat un val de emoții și controverse în Statele Unite. Kirk, considerat una dintre cele mai influente voci ale tinerei generații republicane, a fost împușcat mortal miercuri, în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea
14:10
Igor Grosu: „O majoritate pro-Kremlin în Parlament ar însemna stop pe procesul de integrare europeană” # Ziua
O eventuală majoritate pro-Kremlin în Parlament ar bloca definitiv procesul de integrare europeană al Republicii Moldova, a declarat președintele PAS, Igor Grosu. Declarația a fost făcută într-o conferință de presă, susținută alături de premierul Dorin Recean. „O guvernare sau o majoritate pro-Kremlin – Dodon, Șor, Țurcan, Ceban și alții – vor aduce în instituțiile statului
13:50
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență după încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia # Ziua
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni pentru a analiza incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei. Această decizie are loc după ce Varșovia a confirmat că forțele poloneze au doborât drone rusești în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei pe 10 septembrie, marcând prima situație în
13:30
Antrenorul echipei naționale de fotbal a demisionat în urma înfrângerii dure a „tricolorilor” în fața Norvegiei # Ziua
Selecționerul echipei naționale de fotbal, Serghei Cleșcenco, a demisionat după un mandat de patru ani. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială a Federației Moldovenești de Fotbal. Plecarea antrenorului vine după înfrângerea rușionasă de marți, suferită de „tricolori" în Norvegia, acolo unde R. Moldova a pierdut cu un scor de 1-11. Cleșcenco a fost selecționerul
13:10
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România: „Nu pot să spun că am imaginea clară. Mai e nevoie de timp” # Ziua
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat, miercuri, că nu are încă o „imagine clară" legat de ceea ce s-a întâmplat în noiembrie anul trecut, atunci când au fost anulate alegerile prezidenţiale. „În intervalul care s-a scurs de atunci mi se pare că nu doar în România, dar la nivel european, faptul că există un război
12:40
EDITORIAL | Extrădarea lui Plahotniuc, cireașa de pe tort sau bomboana de pe coliva praznicului electoral al PAS # Ziua
După cum era de așteptat, campania electorală actuală e și mai bleagă decât cele pe care le-am avut până acum. Pe de o parte, avem un partid încă dominant, dar care se află într-o criză acută de imagine și de idei și se pricepe bine doar la călcat prin străchini, de cealaltă – o opoziție
12:20
Sute de arestări după manifestațiile masive împotriva austerității în Franța. Mișcarea „Blocăm tot” a scos 200.000 de oameni în stradă # Ziua
Protestele sub sloganul „Blocăm tot" au generat ciocniri cu poliția în Paris și alte orașe din Franța, miercuri, în prima zi a mandatului noului premier Sebastien Lecornu, numit după demisia lui François Bayrou. Protestatarii au blocat drumuri, au ridicat baricade și au fost dispersați de poliție cu gaze lacrimogene. Ministerul de Interne a raportat că
12:10
VIDEO | Renato Usatîi vrea reanimarea programului „Cetățenie pentru investiții” ca să poată crește pensia minimă până la 5.000 de lei # Ziua
Nicio pensie să nu fie mai mică de cinci mii de lei, iar indexarea pensiilor în funcție de rata inflației să fie stabilită de Constituție. Este promisiunea formațiunii „Partidul Nostru", care anunță că are mai multe soluții pentru a găsi bani pentru aceste majorări. Una dintre ele este reanimarea programului „Cetățenie pentru investiții". „Ca pensionarul să
Ieri
11:40
Polonia restricționează zborurile de-a lungul granițelor cu Belarus și Ucraina până pe 9 decembrie # Ziua
Polonia a impus restricții asupra zborurilor de-a lungul granițelor sale cu Belarus și Ucraina până pe 9 decembrie, a anunțat Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană într-un comuncat. Măsura a fost luată în scopuri de securitate națională, conform unei decizii a ministrului infrastructurii,
11:30
PAS, acuzat că și-a subordonat politic instituțiile statului. Vladimir Cebotari: Au compromis tot ceea ce înseamnă meritocrație # Ziua
Partidul de la guvernare este acuzat repetat că, în ultimii patru ani, și-a subordonat instituțiile statului prin instalarea în funcții-cheie a unor oameni loiali PAS, al căror scop era să apere interesele formațiunii, nu să gestioneze eficient. Este afirmația fondatorului Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari, care susține că actuala guvernare a compromis tot […] Articolul PAS, acuzat că și-a subordonat politic instituțiile statului. Vladimir Cebotari: Au compromis tot ceea ce înseamnă meritocrație apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
VIDEO | Opt reținuți într-un dosar de escrocherii online. Fraudele, coordonate dintr-un centru de apel din Chișinău # Ziua
Un centru de apel din Capitală, care activa sub paravanul unei firme, a fost destructurat de ofițerii INI și polițiștii și procurorii din Ialoveni. Opt suspecți au fost ridicați în timpul perchezițiilor, fiind acuzați de apartenența la o rețea infracțională specializată în escrocherii online. Cei opt reținuți au vârste cuprinse între 19 și 49 de […] Articolul VIDEO | Opt reținuți într-un dosar de escrocherii online. Fraudele, coordonate dintr-un centru de apel din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Netanyahu cere Qatarului să expulzeze liderii Hamas sau să-i aducă în fața justiției: „Dacă nu o faceți voi, o vom face noi” # Ziua
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a adoptat miercuri un ton sfidător în apărarea atacului aerian lansat de Israel asupra unor lideri Hamas aflați la Doha, cerând Qatarului să îi expulzeze sau să îi judece. „Dacă nu o faceți voi, o vom face noi”, a transmis Netanyahu într-un mesaj video în limba engleză. Netanyahu a comparat acțiunea […] Articolul Netanyahu cere Qatarului să expulzeze liderii Hamas sau să-i aducă în fața justiției: „Dacă nu o faceți voi, o vom face noi” apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Aproximativ 80% din pilonii pentru linia electrică Vulcănești-Chișinău au fost instalați, iar pe jumătate de traseu au fost întinse conductoarele # Ziua
Aproximativ 80 la sută din toți pilonii necesari pentru Linia Electrică Vulcănești – Chișinău au fost deja instalați, fundațiile fiind gata în proporție de 99%, anunță firmele responsabile de construcție. Lucrările pe șantiere urmează să se încheie în decembrie, când, conform declarațiilor oficiale ale Guvernului, va fi dat în exploatare proiectul. Astfel, până acum au fost […] Articolul Aproximativ 80% din pilonii pentru linia electrică Vulcănești-Chișinău au fost instalați, iar pe jumătate de traseu au fost întinse conductoarele apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Statele Unite comemorează joi 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, tragedie în care aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața și care a schimbat definitiv istoria SUA. Vicepreședintele JD Vance este așteptat la ceremoniile de la Ground Zero, locul unde Turnurile Gemene ale World Trade Center au fost distruse. Ceremoniile […] Articolul SUA marchează 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Creștinii ortodocși de stil vechi pomenesc azi ziua în care a fost tăiat capul slăvitului proroc Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului Iisus Hristos. Este ultima mare sărbătoare a anului bisericesc, care, în calendarul neîndreptat, se încheie la 13 septembrie și este zi de post negru pentru creștinii ortodocși din întreaga lume. Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul este […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi pomenesc azi Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Elena Lasconi: „Alegerile nu s-au anulat pentru că vin rușii, ci pentru că încurcam sistemul” # Ziua
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din România și actual primar al municipiului Câmpulung, a lansat un atac direct la adresa liderului de la Cotroceni, Nicușor Dan. Lasconi susține că anularea scrutinului prezidențial din anul trecut a fost pregătită din timp și că în spatele ascensiunii actualului șef al statului s-a aflat un sprijin consistent al […] Articolul Elena Lasconi: „Alegerile nu s-au anulat pentru că vin rușii, ci pentru că încurcam sistemul” apare prima dată în ZIUA.md.
08:10
Activistul conservator Charlie Kirk a murit la spital. Trump l-a numit „martir al adevărului” și a condamnat „odioasa asasinare” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a condamnat drept „odioasă” asasinarea lui Charlie Kirk, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri ai dreptei americane și un apropiat aliat politic. Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal miercuri după-amiază, în timpul unui eveniment la Utah Valley University. Martorii au relatat că focurile au fost trase […] Articolul Activistul conservator Charlie Kirk a murit la spital. Trump l-a numit „martir al adevărului” și a condamnat „odioasa asasinare” apare prima dată în ZIUA.md.
07:50
Produsele alimentare de bază s-au scumpit, în ultimul an, cu 8,5%, iar serviciile de întreținere a locuințelor cu 24% # Ziua
Moldovenii au plătit în luna august cu 8,5 la sută mai mult pentru produsele alimentare de bază, față de situația de acum un an, arată noile date ale Biroului Național de Statistică privind indicii prețurilor de consum. Astfel, față de luna august 2024, cel mai mult s-au scumpit legumele și fructele, cu 18% și, respectiv, 31%, urmează uleiul […] Articolul Produsele alimentare de bază s-au scumpit, în ultimul an, cu 8,5%, iar serviciile de întreținere a locuințelor cu 24% apare prima dată în ZIUA.md.
10 septembrie 2025
22:50
VIDEO | Atentat șocant în SUA! Un activist conservator, împușcat miercuri de un lunetist în fața a mii de oameni # Ziua
Charlie Kirk, activist conservator și fondator al organizației Turning Point USA, a fost împușcat miercuri de un lunetist în timpul unei dezbateri desfășurate la Universitatea din Utah, relatează Newsweek. Potrivit autorităților, Kirk a suferit o rană gravă la gât și a fost transportat la spital, însă starea sa rămâne incertă. Poliția a anunțat că atacatorul […] Articolul VIDEO | Atentat șocant în SUA! Un activist conservator, împușcat miercuri de un lunetist în fața a mii de oameni apare prima dată în ZIUA.md.
20:10
VIDEO | Dorin Recean dă asigurări că veniturile CFM au crescut de trei ori, iar datoriile istorice s-au redus # Ziua
Veniturile întreprinderii „Calea Ferată din Moldova” au crescut de trei ori, datoriile istorice au fost micșorate substanțial, iar salariile restante au fost reduse de două ori. Cifrele au fost prezentate astăzi de premierul Dorin Recean, în cadrul ședinței Guvernului „Despre Calea Ferată – avem progrese care arată că atunci când muncești onest, perseverent, ai curajul […] Articolul VIDEO | Dorin Recean dă asigurări că veniturile CFM au crescut de trei ori, iar datoriile istorice s-au redus apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Liderii LOC, în vizită la Washington, unde s-au întâlnit cu congresmanul american Mike Lawler # Ziua
Liderii Ligii Orașelor și Comunelor au mers într-o vizită la Washington, acolo unde au avut o întrevedere cu congresmanul american Mike Lawler. Participanții au discutat „despre viitorul democratic al R. Moldova”. Întrevederea a avut loc în cadrul unei recepții la Capitoliu, la care a participat și ambasadorul român la Washington, Andrei Muraru. „Mi-am început ziua întâlnindu-mă […] Articolul Liderii LOC, în vizită la Washington, unde s-au întâlnit cu congresmanul american Mike Lawler apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Balan, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile la București # Ziua
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată miercuri seara de Curtea de Apel de la București. Balan a fost reținut luni de procurorii români ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), la […] Articolul Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Balan, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile la București apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Moscova neagă că dronele rusești au intrat intenționat în Polonia: Nu au fost planificate asemenea ținte # Ziua
Ministerul Apărării al Federației Ruse a declarat că atacurile rusești care au afectat teritoriul Poloniei „nu au fost planificate” și că dronelor utilizate în aceste operațiuni nu le depășește raza maximă de zbor de 700 km. Totuși, autoritățile ruse au precizat că sunt dispuse să poarte consultări pe această temă cu partea poloneză. „Nu au […] Articolul Moscova neagă că dronele rusești au intrat intenționat în Polonia: Nu au fost planificate asemenea ținte apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
153 de ani de la moartea lui Avram Iancu, „Crăișorul Munților” care a luptat pentru libertățile românilor ardeleni # Ziua
Românii îi aduc azi un omagiu revoluționarului Avram Iancu, supranumit și „Crăișorul Munților, care la Revoluția din 1848-1849 a luptat pentru libertățile românilor ardeleni în contextul în care Regatul Ungariei se pregătea să instaureze administrare directă în Transilvania, fără politici pentru respectarea drepturilor românilor. Acum 153 de ani, în 10 septembrie 1872, Avram Iancu se […] Articolul 153 de ani de la moartea lui Avram Iancu, „Crăișorul Munților” care a luptat pentru libertățile românilor ardeleni apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Parlamentul European a votat o rezoluție prin care solicită începerea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE # Ziua
Parlamentul European a votat o Rezoluție prin care cere „deschiderea rapidă” a negocierilor de aderare cu Republica Moldova. Eurodeputații își exprimă astfel recunoașterea față de „progresului substanțial al Moldovei în avansarea reformelor cruciale”, conform documentului adoptat. În rezoluția supusă votului în plenul de la Strasbourg autorii îndeamnă autoritățile de la Chișinău, precum și societatea civilă […] Articolul Parlamentul European a votat o rezoluție prin care solicită începerea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Vance: Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina se concentrează pe teritorii și garanții de securitate # Ziua
Vicepreședintele american JD Vance a reiterat miercuri că negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina s-au redus la două chestiuni principale: revendicările teritoriale și garanțiile de securitate pentru Kiev. El a descris această evoluție drept „un progres incredibil” către un posibil acord și a precizat că Washingtonul ar putea dezvolta „o relație economică foarte productivă” […] Articolul Vance: Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina se concentrează pe teritorii și garanții de securitate apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Premierul Dorin Recean, care râvnește și fotoliul de deputat, și-a făcut noi achiziții în acest an. Ultimele declaraţii de avere ale demnitarului PAS arată cheltuieli în creştere pentru familia Recean, care anul trecut a acordat ajutoare de 1,9 milioane lei unor membri ai familiei și a cheltuit peste 411 mii de lei pentru servicii locative și de întreținere […] Articolul Premierul Dorin Recean, cu noi achiziții în 2025. Candidatul PAS și-a cumpărat un BMW nou apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
VIDEO | Ministerul Educației promovează un video cu elevii unui liceu din Chișinău care laudă Guvernul pentru că le oferă hrană gratuită # Ziua
„Mulțumim Ministerul Educației că ne aprovizionează cu această hrană” – așa se încheie un spot video plasat marți, 9 septembrie, pe contul de Facebook al Ministerului Educației, în care elevii și profesorii liceului „Liviu Deleanu” din Chișinău aduc laude autorităților pentru că pot lua gratuit micul dejun la școală. În video apar, rând pe rând, […] Articolul VIDEO | Ministerul Educației promovează un video cu elevii unui liceu din Chișinău care laudă Guvernul pentru că le oferă hrană gratuită apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Uniunii Europene să introducă tarife vamale de 100% pentru produsele din China și India, ca măsură de sancționare pentru achizițiile de petrol rusesc, scrie Financial Times, citând trei surse familiare cu discuțiile. Potrivit acestora, solicitarea a fost făcută la o reuniune de la Washington între oficiali americani și europeni, […] Articolul Trump cere UE să impună tarife de 100% Chinei și Indiei pentru achizițiile de petrol rusesc apare prima dată în ZIUA.md.
