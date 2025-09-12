O femeie din Republica Moldova a vrut să intre cu șase cuțite în Palatul Parlamentului de la București

09:30

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că pătrunderea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea Rusiei, dar și-a exprimat nemulțumirea față de situație. „Ar fi putut fi o greșeală. Ar fi putut fi o greșeală. Dar, indiferent de asta, nu sunt mulțumit de nimic din ceea […]