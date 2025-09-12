Renato Usatîi critică decizia Guvernului de a concedia aproape 40 la sută din angajații CFM
Ziua, 12 septembrie 2025 18:00
Președintele formațiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, a criticat decizia autorităților de a concedia peste două mii de angajați ai CFM. Potrivit lui, soluția Guvernului de a reduce cheltuielile întreprinderii duce la „distrugerea viețile oamenilor". „Savanții" noștri de la guvernare au publicat un material – mai bine nu ieșeau cu el – despre cum ei au […]
• • •
Acum 5 minute
18:20
PAS, cu cele mai multe abateri legate de utilizarea resurselor administrative în campania electorală # Ziua
În primele două săptămâni de campanie electorală, partidul de la guvernare a înregistrat cele mai multe abateri legate de utilizarea resurselor administrative de către candidații formațiunii. Într-un raport al Promo-LEX, observatorii asociației au raportat 52 de cazuri de utilizare abuzivă a resurselor administrative din partea concurenților, în 45 de situații fiind vizat Partidul Acțiune și […]
Acum 15 minute
18:10
FOTO | Exerciții IGSU de simulare a unui cutremur puternic. Aplicațiile salvatorilor, organizate la Ungheni # Ziua
Mobilizare a salvatorilor și pompierilor în cadrul mai multor exerciții de simulare organizate în raionul Ungheni. Zeci de angajați ai IGSU au intervenit într-un scenariu complex care include replici seismice și un accident rutier și feroviar simulat în zona stației din Zagarancea. Conform scenariului, un cutremur cu magnitudinea de 8 a generat distrugeri semnificative în […]
Acum 30 minute
18:00
Acum 2 ore
17:20
Un tânăr de 22 de ani din statul american Utah, principal suspect în cazul împușcării mortale a lui Charlie Kirk # Ziua
Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani din statul american Utah, a fost identificat drept principalul suspect în cazul împușcării mortale a activistului conservator Charlie Kirk, transmite New York Post, citând surse apropiate anchetei. Anunțul survine după ce președintele Donald Trump a declarat că autoritățile l-au reținut pe atacator. Potrivit NBC și New York […]
16:50
Spitalul de Urgență, reacție în cazul lui Urschi: Starea lui permite transferul sau externarea, însă familia blochează procesul # Ziua
Starea actorului Gheorghe Urschi permite transferul către o secție de profil sau chiar externarea. Cu toate acestea, acest lucru ar fi amânat din cauza refuzului zilnic exprimat de rude, din diverse motive. Informația a fost oferită de comunicatoarea Institutului de Medicină Urgentă, Dorina Arsene, potrivit Realitatea.md. Actorul a fost internat pe 26 august 2025 cu […]
16:40
Estonia închide temporar spațiul aerian la granița cu Rusia, urmând exemplul Letoniei și Poloniei # Ziua
Forțele de Apărare ale Estoniei (EDF) au propus instituirea unei zone temporare fără zboruri în estul țării, ca măsură preventivă pentru a răspunde mai eficient eventualelor încălcări ale spațiului aerian, a relatat postul ERR. Propunerea a fost făcută de comandantul EDF, Andrus Merilo, și confirmată de ministrul Apărării, Hanno Pevkur, care a menționat că Estonia […]
Acum 4 ore
16:00
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, dă asigurări că Plahotniuc va extrădat în R. Moldova în 25 septembrie # Ziua
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, urmează să fie extrădat și adus la Chișinău pe 25 septembrie 2025. Confirmarea a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care a adăugat că toate procedurile privind procesul de extrădare au fost finalizate. „Toate procedurile sunt agreate, inclusiv biletele avia, iar la […]
15:50
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că este foarte posibil ca suspectul în cazul asasinării comentatorului conservator Charlie Kirk a fost deja reținut de autoritățile americane. El nu a dezvăluit identitatea persoanei respective, dar a precizat că noi informații vor fi anunțate pe parcursul zilei. „Cred că este foarte sigur că a fost deja […]
15:20
Șefa statului, Maia Sandu, a fost primită vineri, 12 septembrie, în audiență de Papa Leon al XIV-lea, la Palatul Apostolic din Vatican. Într-o fotografie difuzată de serviciul de presă al Vaticanului, alături de Maia Sandu apar mama și sora ei, precum și consilierul prezidențial pentru politică externă, Olga Roșca. După întrevederea cu Suveranul Pontif, Maia […]
14:30
Bd. Ștefan cel Mare din Chișinău, închis duminică pentru circulația rutieră. Va fi organizată o nouă ediție a „Chișinău Marathon” # Ziua
În weekend, Piața Marii Adunări Naționale va fi închisă pentru traficul rutier în contextul noii ediții „Chișinău Marathon". Circulația va fi sistată la noapte și reluată duminică seara, la ora 19.00. Autoritățile municipale anunță că troleibuzele și autobuzele vor fi redirecționate pe străzile adiacente. De asemenea, duminică, 14 septembrie, între orele 02:00 și 17:00, va […]
Acum 6 ore
14:00
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru complot de lovitură de stat # Ziua
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost condamnat joi, 11 septembrie, la 27 de ani și 3 luni de închisoare, după ce Curtea Supremă l-a găsit vinovat de organizarea unui complot pentru a rămâne la putere după pierderea alegerilor din 2022. Este prima dată în istoria Braziliei când un fost șef de stat este condamnat […]
13:50
Kremlinul anunță o pauză în negocierile dintre Ucraina și Rusia: „Nu trebuie să purtăm ochelari roz” # Ziua
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că negocierile dintre Ucraina și Rusia se află într-o „pauză", menționând totuși negociatorii ambelor părți au la dispoziție canalele de comunicare. „Nu trebuie să ne facem iluzii și să ne așteptăm ca procesul de negociere să dea rezultate fulgerătoare. Vreau să reamintesc și cuvintele președintelui Trump, […]
13:20
În secțiile de votare din străinătate vor ajunge 864 de mii de buletine, tiraj similar primului tur de la prezidențiale # Ziua
La parlamentarele din 28 septembrie, în secțiile din străinătate vor fi expediate 864 de mii de buletine de vot, cu doar 12 mii mai multe decât la primul tur al prezidențialelor din octombrie 2024. Tirajul buletinelor a rămas același în condițiile în care numărul secțiilor de votare a crescut la 301, cu 70 mai multe […]
13:00
Septembrie se anunță dificil pentru turiștii care aleg Italia pentru vacanțe, după ce moratoriul de vară asupra grevelor s-a încheiat și sindicatele au reluat protestele. Acțiunile sindicale sunt programate pentru al doilea și al patrulea weekend din lună, afectând în special aeroporturile din Milano și principalele companii feroviare naționale, relatează Euronews. Primele perturbări majore sunt […]
12:40
VIDEO | Președintele Maia Sandu a ajuns la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea # Ziua
Președintele Maia Sandu a ajuns astăzi la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea. Președinția a publicat primele imagini video de la sosirea ei. Vizita face parte dintr-un turneu de lucru în Italia și la Sfântul Scaun, desfășurat în perioada 10–12 septembrie. La Roma, șefa statului a avut întrevederi […]
12:30
Gheorghe Urschi, în stare stare gravă la Spitalul de Urgență. Familia acestuia cere autorităților transferarea la o altă instituție medicală # Ziua
Actorul și regizorul Gheorghe Urschi se află în stare gravă la spital, după o intervenție suferită la sfârșitul lunii august. Într-o postare pe contul oficial de Facebook al umoristului, familia acestuia cere intervenția ministrului Sănătății pentru a ajuta să fie transferat de la Institutul de Medicină Urgentă într-o altă instituții medicală. „Facem apel către instituțiile […]
Acum 8 ore
12:20
Acum 81 de ani, Guvernul de la București semna la Moscova convenția de armistițiu, act prin care URSS prelua, de fapt, controlul asupra României # Ziua
Acum 81 de ani, în 12 septembrie 1944, la Moscova, Guvernul României, proaspăt preluat de exponenți ai Kremlinului, a semnat cu URSS, Regatul Unit și Statele Unite ieșirea din război de partea Axei și întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, prin stabilirea unei alianțe cu URSS. Documentul a fost semnat la aproape trei săptămâni, de când forțele […]
11:50
O femeie din Republica Moldova a vrut să intre cu șase cuțite în Palatul Parlamentului de la București # Ziua
O femeie originară din Republica Moldova a fost reținută la intrarea în Palatul Parlamentului de la București, după ce asupra sa au fost găsite șase cuțite. Imediat s-au luat toate măsurile de securitate. Aceste arme albe au fost luate de către cei de la pază, iar femeia urma să fie dusă la audieri și să […]
11:20
O femeie de 31 de ani a fost reținută de polițiști fiind suspectată de dublu omor comis în Cahul. Bănuita, care ar avea probleme psihice, a înjunghiat o femeie și un bărbat, ambii de 34 de ani, în urma unui conflict. Poliția a fost sesizată, după miezul nopții, despre faptul că pe o stradă […]
11:00
VIDEO | Dronele ucrainene au vizat cel mai mare port petrolier al Rusiei, la Marea Baltică, în cel mai amplu atac din ultimele luni # Ziua
Peste 30 de drone ucrainene au atacat regiunea Leningrad, noaptea trecută, vizând în special portul petrolier Primorsk, cel mai mare din Rusia, a anunțat guvernatorul local, Aleksandr Drozdenko. În urma atacului, un incendiu a izbucnit la bordul unei nave și la o stație de pompare din port. Autoritățile au precizat că nu există pericol de […]
10:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție desfășoară percheziții în raionul Călărași într-o cauză penală ce vizează fapte de corupere a alegătorilor. Potrivit anchetei, mai mulți reprezentanți afiliați unor partide, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar fi implicați în recrutarea alegătorilor, oferindu-le bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul […]
Acum 12 ore
10:00
Prințul Harry a ajuns într-o vizită surpriză la Kiev pentru a sprijini reabilitarea militarilor ucraineni # Ziua
Prințul Harry a ajuns, vineri, într-o o vizită surpriză la Kiev, la invitația guvernului ucrainean, informează The Guardian. El a declarat că dorește să facă „tot posibilul" pentru a sprijini reabilitarea militarilor ucraineni răniți pe front. Potrivit sursei citate, ducele de Sussex a venit împreună cu reprezentanți ai Invictus Games Foundation, cu care intenționează să […]
09:40
Un accident rutier în lanț s-a produs în această dimineață, în jurul orei 07:00, în apropiere de orașul Sângera, municipiul Chișinău. Coliziunea a implicat trei automobile și s-a soldat cu rănirea unui conducător auto. Traficul în zonă a fost îngreunat. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca Renault a fost lovit din spate de un […]
09:30
VIDEO | Trump vine cu o nouă declarație după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei: „ Ar fi putut fi o greșeală” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că pătrunderea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea Rusiei, dar și-a exprimat nemulțumirea față de situație. „Ar fi putut fi o greșeală. Ar fi putut fi o greșeală. Dar, indiferent de asta, nu sunt mulțumit de nimic din ceea […]
09:10
Ministrul de Interne anunță că biletul de avion pentru Plahotniuc pentru 25 septembrie a fost rezervat # Ziua
Ministrul de Interne, Daniela Misail-Nichitin, a reiterat că 25 septembrie rămâne data estimativă când Vlad Plahotniuc va reveni în R. Moldova și că autoritățile i-au rezervat deja bilet de avion fostului lider al PDM pentru această zi. Oficialul a precizat că planul de extrădare a fost definitivat. „Se lucrează pe linia de Direcție Cooperare Polițienească […]
08:30
CEC începe tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile din străinătate. La parlamentare, numărul acestora va depăși un milion # Ziua
Comisia Electorală Centrală anunță că începe, astăzi, tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate. La scrutinul parlamentar, în diasporă vor fi deschise 301 secții, cu 70 mai multe decât la alegerile prezidențiale din toamna 2024 și de două ori mai multe decât la precedentele alegeri parlamentare. Pentru scrutinul de acum patru ani, […]
Acum 24 ore
19:10
Letonia a anunțat astăzi închiderea spațiului aerian în zona de frontieră cu Belarus și Rusia, ca măsură preventivă împotriva dronelor rusești. Restricțiile vor fi valabile până la 18 septembrie, cu posibilitatea de prelungire, și se vor aplica la altitudini de până la 6 km. „Tot ce este deasupra acestei limite nu este afectat. Traficul aerian […]
Ieri
18:20
Aproximativ 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova" au fost concediați în ultimele luni, în urma procesului de reorganizare, anunță CFM. Efectivul de personal a fost redus de la 5 900 la 3 700, iar „măsura a dus la o scădere a fondului lunar de salarizare cu 8 milioane de lei. […]
17:50
VIDEO | Ion Ceban dă de înțeles că va contesta decizia Curții Apel București: „Vom merge în continuare conform procedurii legale” # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, sugerează că va contesta decizia Curții de Apel București de astăzi, care a respins cererea acestuia de suspendare a executării dispoziției privind interdicția de intrare a acestuia România și în spațiul Schengen. „Nu vreau să intru în detalii, doar vreau o simplu constatare să fac. Toată această campanie, cu mare regret, […]
17:40
SUA anunță „normalizarea relațiilor cu Belarus”: Sancțiunile „Belavia”, ridicate și pregătiri pentru redeschiderea ambasadei la Minsk # Ziua
Statele Unite ale Americii „își doresc foarte mult normalizarea relațiilor cu Belarus" și sunt pregătite să facă pași concre
17:00
Curtea de Apel București menține interdicția lui Ion Ceban de a intra în România și spațiul Schengen # Ziua
Curtea de Apel București au respins cererea primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, de suspendare a executării dispoziției privind interdicția de intrare a acestuia România și în spațiul Schengen. „Se respinge cererea formulată în contradictoriu cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General pentru Imigrări, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală […] Articolul Curtea de Apel București menține interdicția lui Ion Ceban de a intra în România și spațiul Schengen apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Moldovenii care vin sau pleacă în Rusia pe cale terestră nu vor putea traversa frontiera dintre Belarus și Polonia # Ziua
Călătoria moldovenilor spre sau din Rusia, pe cale terestră, devine mai anevoioasă și mai costisitoare. De vineri, 12 septembrie, toate vămile de la frontiera dintre Polonia și Belarus, inclusiv traficul feroviar, va fi suspendat. Astfel, cetățenii moldoveni care pleacă sau vin din Federația Rusă cu mașinile sau autocarele vor trebui să treacă prin Lituania sau […] Articolul Moldovenii care vin sau pleacă în Rusia pe cale terestră nu vor putea traversa frontiera dintre Belarus și Polonia apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Andrei Năstase susține că fenomenul contrabandei la frontieră a căpătat proporții uriașe și cere intervenția CSE # Ziua
Fostul ministru de Interne, Andrei Năstase, susține că a primit o scrisoare de la un grup de ofițeri ai Poliției de Frontieră, în care sunt descrise schemele de contrabandă din vămile moldovenești. Acesta mai spune că a redirecționat documentul Consiliului Suprem de Securitate și cere o reacție promptă din partea instituțiilor de resort. Potrivit lui […] Articolul Andrei Năstase susține că fenomenul contrabandei la frontieră a căpătat proporții uriașe și cere intervenția CSE apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Congresul SUA aprobă un buget de apărare de 900 de miliarde de dolari, inclusiv 400 milioane dolari ajutor militar pentru Ucraina # Ziua
Congresul Statelor Unite a aprobat bugetul pentru apărare pentru anul fiscal 2026, care începe pe 1 octombrie, în valoare totală de aproximativ 900 de miliarde de dolari. Legea prevede alocarea a 400 milioane de dolari pentru ajutor militar destinat Ucrainei prin Inițiativa de Asistență pentru Securitatea Ucrainei (USAI). Fondurile din cadrul USAI vor fi utilizate […] Articolul Congresul SUA aprobă un buget de apărare de 900 de miliarde de dolari, inclusiv 400 milioane dolari ajutor militar pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Numărul elevilor înscriși la studii în școli profesionale, colegii și centre de excelență, în creștere # Ziua
Numărul elevilor admiși la programele de învățământ profesional tehnic secundar a crescut cu 15 la sută în acest an, iar la programele de învățământ profesional tehnic postsecundar cifra tinerilor înscriși s-a majorat cu 5 la sută. În același timp, cifra elevilor care au ales să-și continue studiile în învățământul dual a crescut cu 26 la […] Articolul Numărul elevilor înscriși la studii în școli profesionale, colegii și centre de excelență, în creștere apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Guvernul de la Londra a anunțat astăzi demiterea ambasadorului britanic în Statele Unite, Peter Mandelson, pe fondul apariției unor noi detalii despre relațiile sale cu controversatul finanțist american Jeffrey Epstein, acuzat de trafic de minore. Decizia a fost anunțată în Parlament de către ministrul de externe Stephen Doughty, care a precizat că în corespondența recent […] Articolul Ambasadorul britanic în SUA, Peter Mandelson, demis din cauza scandalului Epstein apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
O femeie a murit la spital în urma unor arsuri obținute în timp ce încerca să stingă un incendiu din curtea casei # Ziua
O femeie, în vârstă de 63 de ani, a murit la spital în urma unor grave arsuri pe care le-a obținut în timp ce încerca să stingă un incendiu de vegetație, care a izbucnit în curtea casei. Flăcările au cuprins un teren de trei ari de lângă o gospodărie din satul Dănceni, raionul Ialoveni. […] Articolul O femeie a murit la spital în urma unor arsuri obținute în timp ce încerca să stingă un incendiu din curtea casei apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
VIDEO | Forțele speciale ucrainene au scos din uz o navă de cercetare rusească de 60 de milioane de dolari # Ziua
Forțele speciale ale Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării al Ucrainei au lovit o navă a Flotei ruse a Mării Negre în apropiere de portul Novorossiisk, folosind o dronă de fabricație ucraineană. Potrivit GUR, nava, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari, a fost scoasă din funcțiune și necesită reparații majore. Ținta […] Articolul VIDEO | Forțele speciale ucrainene au scos din uz o navă de cercetare rusească de 60 de milioane de dolari apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
„Un lider strălucit și a fost scos din joc”. Cine este Charlie Kirk, influentul lider conservator a cărui asasinare a zguduit SUA # Ziua
Moartea activistului conservator Charlie Kirk, fondator al organizației Turning Point USA și gazdă a popularului podcast The Charlie Kirk Show, a provocat un val de emoții și controverse în Statele Unite. Kirk, considerat una dintre cele mai influente voci ale tinerei generații republicane, a fost împușcat mortal miercuri, în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea […] Articolul „Un lider strălucit și a fost scos din joc”. Cine este Charlie Kirk, influentul lider conservator a cărui asasinare a zguduit SUA apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Igor Grosu: „O majoritate pro-Kremlin în Parlament ar însemna stop pe procesul de integrare europeană” # Ziua
O eventuală majoritate pro-Kremlin în Parlament ar bloca definitiv procesul de integrare europeană al Republicii Moldova, a declarat președintele PAS, Igor Grosu. Declarația a fost făcută într-o conferință de presă, susținută alături de premierul Dorin Recean. „O guvernare sau o majoritate pro-Kremlin – Dodon, Șor, Țurcan, Ceban și alții – vor aduce în instituțiile statului […] Articolul Igor Grosu: „O majoritate pro-Kremlin în Parlament ar însemna stop pe procesul de integrare europeană” apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență după încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia # Ziua
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni pentru a analiza incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei. Această decizie are loc după ce Varșovia a confirmat că forțele poloneze au doborât drone rusești în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei pe 10 septembrie, marcând prima situație în […] Articolul Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență după încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Antrenorul echipei naționale de fotbal a demisionat în urma înfrângerii dure a „tricolorilor” în fața Norvegiei # Ziua
Selecționerul echipei naționale de fotbal, Serghei Cleșcenco, a demisionat după un mandat de patru ani. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială a Federației Moldovenești de Fotbal. Plecarea antrenorului vine după înfrângerea rușionasă de marți, suferită de „tricolori” în Norvegia, acolo unde R. Moldova a pierdut cu un scor de 1-11. Cleșcenco a fost selecționerul […] Articolul Antrenorul echipei naționale de fotbal a demisionat în urma înfrângerii dure a „tricolorilor” în fața Norvegiei apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România: „Nu pot să spun că am imaginea clară. Mai e nevoie de timp” # Ziua
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat, miercuri, că nu are încă o „imagine clară” legat de ceea ce s-a întâmplat în noiembrie anul trecut, atunci când au fost anulate alegerile prezidenţiale. „În intervalul care s-a scurs de atunci mi se pare că nu doar în România, dar la nivel european, faptul că există un război […] Articolul Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România: „Nu pot să spun că am imaginea clară. Mai e nevoie de timp” apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
EDITORIAL | Extrădarea lui Plahotniuc, cireașa de pe tort sau bomboana de pe coliva praznicului electoral al PAS # Ziua
După cum era de așteptat, campania electorală actuală e și mai bleagă decât cele pe care le-am avut până acum. Pe de o parte, avem un partid încă dominant, dar care se află într-o criză acută de imagine și de idei și se pricepe bine doar la călcat prin străchini, de cealaltă – o opoziție […] Articolul EDITORIAL | Extrădarea lui Plahotniuc, cireașa de pe tort sau bomboana de pe coliva praznicului electoral al PAS apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Sute de arestări după manifestațiile masive împotriva austerității în Franța. Mișcarea „Blocăm tot” a scos 200.000 de oameni în stradă # Ziua
Protestele sub sloganul „Blocăm tot” au generat ciocniri cu poliția în Paris și alte orașe din Franța, miercuri, în prima zi a mandatului noului premier Sebastien Lecornu, numit după demisia lui François Bayrou. Protestatarii au blocat drumuri, au ridicat baricade și au fost dispersați de poliție cu gaze lacrimogene. Ministerul de Interne a raportat că […] Articolul Sute de arestări după manifestațiile masive împotriva austerității în Franța. Mișcarea „Blocăm tot” a scos 200.000 de oameni în stradă apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
VIDEO | Renato Usatîi vrea reanimarea programului „Cetățenie pentru investiții” ca să poată crește pensia minimă până la 5.000 de lei # Ziua
Nicio pensie să nu fie mai mică de cinci mii de lei, iar indexarea pensiilor în funcție de rata inflației să fie stabilită de Constituție. Este promisiunea formațiunii „Partidul Nostru”, care anunță că are mai multe soluții pentru a găsi bani pentru aceste majorări. Una dintre ele este reanimarea programului „Cetățenie pentru investiții”. „Ca pensionarul să […] Articolul VIDEO | Renato Usatîi vrea reanimarea programului „Cetățenie pentru investiții” ca să poată crește pensia minimă până la 5.000 de lei apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Polonia restricționează zborurile de-a lungul granițelor cu Belarus și Ucraina până pe 9 decembrie # Ziua
Polonia a impus restricții asupra zborurilor de-a lungul granițelor sale cu Belarus și Ucraina până pe 9 decembrie, a anunțat Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană într-un comuncat. Măsura a fost luată în scopuri de securitate națională, conform unei decizii a ministrului infrastructurii, privind restricțiile de zbor pentru o perioadă de cel mult trei luni, transmite […] Articolul Polonia restricționează zborurile de-a lungul granițelor cu Belarus și Ucraina până pe 9 decembrie apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
PAS, acuzat că și-a subordonat politic instituțiile statului. Vladimir Cebotari: Au compromis tot ceea ce înseamnă meritocrație # Ziua
Partidul de la guvernare este acuzat repetat că, în ultimii patru ani, și-a subordonat instituțiile statului prin instalarea în funcții-cheie a unor oameni loiali PAS, al căror scop era să apere interesele formațiunii, nu să gestioneze eficient. Este afirmația fondatorului Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari, care susține că actuala guvernare a compromis tot […] Articolul PAS, acuzat că și-a subordonat politic instituțiile statului. Vladimir Cebotari: Au compromis tot ceea ce înseamnă meritocrație apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
VIDEO | Opt reținuți într-un dosar de escrocherii online. Fraudele, coordonate dintr-un centru de apel din Chișinău # Ziua
Un centru de apel din Capitală, care activa sub paravanul unei firme, a fost destructurat de ofițerii INI și polițiștii și procurorii din Ialoveni. Opt suspecți au fost ridicați în timpul perchezițiilor, fiind acuzați de apartenența la o rețea infracțională specializată în escrocherii online. Cei opt reținuți au vârste cuprinse între 19 și 49 de […] Articolul VIDEO | Opt reținuți într-un dosar de escrocherii online. Fraudele, coordonate dintr-un centru de apel din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Netanyahu cere Qatarului să expulzeze liderii Hamas sau să-i aducă în fața justiției: „Dacă nu o faceți voi, o vom face noi” # Ziua
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a adoptat miercuri un ton sfidător în apărarea atacului aerian lansat de Israel asupra unor lideri Hamas aflați la Doha, cerând Qatarului să îi expulzeze sau să îi judece. „Dacă nu o faceți voi, o vom face noi”, a transmis Netanyahu într-un mesaj video în limba engleză. Netanyahu a comparat acțiunea […] Articolul Netanyahu cere Qatarului să expulzeze liderii Hamas sau să-i aducă în fața justiției: „Dacă nu o faceți voi, o vom face noi” apare prima dată în ZIUA.md.
