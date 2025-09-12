Renato Usatîi critică decizia Guvernului de a concedia aproape 40 la sută din angajații CFM

12:10

Nicio pensie să nu fie mai mică de cinci mii de lei, iar indexarea pensiilor în funcție de rata inflației să fie stabilită de Constituție. Este promisiunea formațiunii „Partidul Nostru", care anunță că are mai multe soluții pentru a găsi bani pentru aceste majorări. Una dintre ele este reanimarea programului „Cetățenie pentru investiții". „Ca pensionarul să […]