Dodon lansează un nou fals: „Europa nu va cumpăra merele din Moldova, iar fără Rusia falimentează toți producătorii noștri”

Oligarhul fugar, Vlad Plahotniuc, ar putea fi adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, în urma unui proces de extrădare gestionat de autoritățile de la Chișinău. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, după ședința Guvernului de miercuri, 10 septembrie. Potrivit ei, data de 25 septembrie este una preliminară, întrucât se așteaptă …