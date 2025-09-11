Sute de arestări după manifestațiile masive împotriva austerității în Franța. Mișcarea „Blocăm tot” a scos 200.000 de oameni în stradă
Ziua, 11 septembrie 2025 12:20
Protestele sub sloganul „Blocăm tot" au generat ciocniri cu poliția în Paris și alte orașe din Franța, miercuri, în prima zi a mandatului noului premier Sebastien Lecornu, numit după demisia lui François Bayrou. Protestatarii au blocat drumuri, au ridicat baricade și au fost dispersați de poliție cu gaze lacrimogene. Ministerul de Interne a raportat că […]
• • •
Acum 5 minute
12:40
EDITORIAL | Extrădarea lui Plahotniuc, cireașa de pe tort sau bomboana de pe coliva praznicului electoral al PAS # Ziua
După cum era de așteptat, campania electorală actuală e și mai bleagă decât cele pe care le-am avut până acum. Pe de o parte, avem un partid încă dominant, dar care se află într-o criză acută de imagine și de idei și se pricepe bine doar la călcat prin străchini, de cealaltă – o opoziție […]
Acum 30 minute
12:20
Sute de arestări după manifestațiile masive împotriva austerității în Franța. Mișcarea „Blocăm tot” a scos 200.000 de oameni în stradă # Ziua
Protestele sub sloganul „Blocăm tot" au generat ciocniri cu poliția în Paris și alte orașe din Franța, miercuri, în prima zi a mandatului noului premier Sebastien Lecornu, numit după demisia lui François Bayrou. Protestatarii au blocat drumuri, au ridicat baricade și au fost dispersați de poliție cu gaze lacrimogene. Ministerul de Interne a raportat că […]
Acum o oră
12:10
VIDEO | Renato Usatîi vrea reanimarea programului „Cetățenie pentru investiții” ca să poată crește pensia minimă până la 5.000 de lei # Ziua
Nicio pensie să nu fie mai mică de cinci mii de lei, iar indexarea pensiilor în funcție de rata inflației să fie stabilită de Constituție. Este promisiunea formațiunii „Partidul Nostru", care anunță că are mai multe soluții pentru a găsi bani pentru aceste majorări. Una dintre ele este reanimarea programului „Cetățenie pentru investiții". „Ca pensionarul să […]
Acum 2 ore
11:40
Polonia restricționează zborurile de-a lungul granițelor cu Belarus și Ucraina până pe 9 decembrie # Ziua
Polonia a impus restricții asupra zborurilor de-a lungul granițelor sale cu Belarus și Ucraina până pe 9 decembrie, a anunțat Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană într-un comuncat. Măsura a fost luată în scopuri de securitate națională, conform unei decizii a ministrului infrastructurii, privind restricțiile de zbor pentru o perioadă de cel mult trei luni, transmite […]
11:30
PAS, acuzat că și-a subordonat politic instituțiile statului. Vladimir Cebotari: Au compromis tot ceea ce înseamnă meritocrație # Ziua
Partidul de la guvernare este acuzat repetat că, în ultimii patru ani, și-a subordonat instituțiile statului prin instalarea în funcții-cheie a unor oameni loiali PAS, al căror scop era să apere interesele formațiunii, nu să gestioneze eficient. Este afirmația fondatorului Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari, care susține că actuala guvernare a compromis tot […]
11:10
VIDEO | Opt reținuți într-un dosar de escrocherii online. Fraudele, coordonate dintr-un centru de apel din Chișinău # Ziua
Un centru de apel din Capitală, care activa sub paravanul unei firme, a fost destructurat de ofițerii INI și polițiștii și procurorii din Ialoveni. Opt suspecți au fost ridicați în timpul perchezițiilor, fiind acuzați de apartenența la o rețea infracțională specializată în escrocherii online. Cei opt reținuți au vârste cuprinse între 19 și 49 de […]
Acum 4 ore
10:20
Netanyahu cere Qatarului să expulzeze liderii Hamas sau să-i aducă în fața justiției: „Dacă nu o faceți voi, o vom face noi” # Ziua
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a adoptat miercuri un ton sfidător în apărarea atacului aerian lansat de Israel asupra unor lideri Hamas aflați la Doha, cerând Qatarului să îi expulzeze sau să îi judece. „Dacă nu o faceți voi, o vom face noi", a transmis Netanyahu într-un mesaj video în limba engleză. Netanyahu a comparat acțiunea […]
10:00
Aproximativ 80% din pilonii pentru linia electrică Vulcănești-Chișinău au fost instalați, iar pe jumătate de traseu au fost întinse conductoarele # Ziua
Aproximativ 80 la sută din toți pilonii necesari pentru Linia Electrică Vulcănești – Chișinău au fost deja instalați, fundațiile fiind gata în proporție de 99%, anunță firmele responsabile de construcție. Lucrările pe șantiere urmează să se încheie în decembrie, când, conform declarațiilor oficiale ale Guvernului, va fi dat în exploatare proiectul. Astfel, până acum au fost […]
09:30
Statele Unite comemorează joi 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, tragedie în care aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața și care a schimbat definitiv istoria SUA. Vicepreședintele JD Vance este așteptat la ceremoniile de la Ground Zero, locul unde Turnurile Gemene ale World Trade Center au fost distruse. Ceremoniile […]
09:10
Creștinii ortodocși de stil vechi pomenesc azi ziua în care a fost tăiat capul slăvitului proroc Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului Iisus Hristos. Este ultima mare sărbătoare a anului bisericesc, care, în calendarul neîndreptat, se încheie la 13 septembrie și este zi de post negru pentru creștinii ortodocși din întreaga lume. Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul este […]
08:50
Elena Lasconi: „Alegerile nu s-au anulat pentru că vin rușii, ci pentru că încurcam sistemul” # Ziua
Fostul candidat la alegerile prezidențiale din România și actual primar al municipiului Câmpulung, a lansat un atac direct la adresa liderului de la Cotroceni, Nicușor Dan. Lasconi susține că anularea scrutinului prezidențial din anul trecut a fost pregătită din timp și că în spatele ascensiunii actualului șef al statului s-a aflat un sprijin consistent al […]
Acum 6 ore
08:10
Activistul conservator Charlie Kirk a murit la spital. Trump l-a numit „martir al adevărului” și a condamnat „odioasa asasinare” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a condamnat drept „odioasă" asasinarea lui Charlie Kirk, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri ai dreptei americane și un apropiat aliat politic. Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal miercuri după-amiază, în timpul unui eveniment la Utah Valley University. Martorii au relatat că focurile au fost trase […]
07:50
Produsele alimentare de bază s-au scumpit, în ultimul an, cu 8,5%, iar serviciile de întreținere a locuințelor cu 24% # Ziua
Moldovenii au plătit în luna august cu 8,5 la sută mai mult pentru produsele alimentare de bază, față de situația de acum un an, arată noile date ale Biroului Național de Statistică privind indicii prețurilor de consum. Astfel, față de luna august 2024, cel mai mult s-au scumpit legumele și fructele, cu 18% și, respectiv, 31%, urmează uleiul […]
Acum 24 ore
22:50
VIDEO | Atentat șocant în SUA! Un activist conservator, împușcat miercuri de un lunetist în fața a mii de oameni # Ziua
Charlie Kirk, activist conservator și fondator al organizației Turning Point USA, a fost împușcat miercuri de un lunetist în timpul unei dezbateri desfășurate la Universitatea din Utah, relatează Newsweek. Potrivit autorităților, Kirk a suferit o rană gravă la gât și a fost transportat la spital, însă starea sa rămâne incertă. Poliția a anunțat că atacatorul […]
20:10
VIDEO | Dorin Recean dă asigurări că veniturile CFM au crescut de trei ori, iar datoriile istorice s-au redus # Ziua
Veniturile întreprinderii „Calea Ferată din Moldova" au crescut de trei ori, datoriile istorice au fost micșorate substanțial, iar salariile restante au fost reduse de două ori. Cifrele au fost prezentate astăzi de premierul Dorin Recean, în cadrul ședinței Guvernului „Despre Calea Ferată – avem progrese care arată că atunci când muncești onest, perseverent, ai curajul […]
18:50
Liderii LOC, în vizită la Washington, unde s-au întâlnit cu congresmanul american Mike Lawler # Ziua
Liderii Ligii Orașelor și Comunelor au mers într-o vizită la Washington, acolo unde au avut o întrevedere cu congresmanul american Mike Lawler. Participanții au discutat „despre viitorul democratic al R. Moldova". Întrevederea a avut loc în cadrul unei recepții la Capitoliu, la care a participat și ambasadorul român la Washington, Andrei Muraru. „Mi-am început ziua întâlnindu-mă […]
18:50
Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Balan, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile la București # Ziua
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată miercuri seara de Curtea de Apel de la București. Balan a fost reținut luni de procurorii români ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), la […]
18:50
Moscova neagă că dronele rusești au intrat intenționat în Polonia: Nu au fost planificate asemenea ținte # Ziua
Ministerul Apărării al Federației Ruse a declarat că atacurile rusești care au afectat teritoriul Poloniei „nu au fost planificate" și că dronelor utilizate în aceste operațiuni nu le depășește raza maximă de zbor de 700 km. Totuși, autoritățile ruse au precizat că sunt dispuse să poarte consultări pe această temă cu partea poloneză. „Nu au […]
18:10
153 de ani de la moartea lui Avram Iancu, „Crăișorul Munților” care a luptat pentru libertățile românilor ardeleni # Ziua
Românii îi aduc azi un omagiu revoluționarului Avram Iancu, supranumit și „Crăișorul Munților, care la Revoluția din 1848-1849 a luptat pentru libertățile românilor ardeleni în contextul în care Regatul Ungariei se pregătea să instaureze administrare directă în Transilvania, fără politici pentru respectarea drepturilor românilor. Acum 153 de ani, în 10 septembrie 1872, Avram Iancu se […]
17:30
Parlamentul European a votat o rezoluție prin care solicită începerea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE # Ziua
Parlamentul European a votat o Rezoluție prin care cere „deschiderea rapidă" a negocierilor de aderare cu Republica Moldova. Eurodeputații își exprimă astfel recunoașterea față de „progresului substanțial al Moldovei în avansarea reformelor cruciale", conform documentului adoptat. În rezoluția supusă votului în plenul de la Strasbourg autorii îndeamnă autoritățile de la Chișinău, precum și societatea civilă […]
17:20
Vance: Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina se concentrează pe teritorii și garanții de securitate # Ziua
Vicepreședintele american JD Vance a reiterat miercuri că negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina s-au redus la două chestiuni principale: revendicările teritoriale și garanțiile de securitate pentru Kiev. El a descris această evoluție drept „un progres incredibil" către un posibil acord și a precizat că Washingtonul ar putea dezvolta „o relație economică foarte productivă" […]
17:10
Premierul Dorin Recean, care râvnește și fotoliul de deputat, și-a făcut noi achiziții în acest an. Ultimele declaraţii de avere ale demnitarului PAS arată cheltuieli în creştere pentru familia Recean, care anul trecut a acordat ajutoare de 1,9 milioane lei unor membri ai familiei și a cheltuit peste 411 mii de lei pentru servicii locative și de întreținere […]
16:40
VIDEO | Ministerul Educației promovează un video cu elevii unui liceu din Chișinău care laudă Guvernul pentru că le oferă hrană gratuită # Ziua
„Mulțumim Ministerul Educației că ne aprovizionează cu această hrană" – așa se încheie un spot video plasat marți, 9 septembrie, pe contul de Facebook al Ministerului Educației, în care elevii și profesorii liceului „Liviu Deleanu" din Chișinău aduc laude autorităților pentru că pot lua gratuit micul dejun la școală. În video apar, rând pe rând, […]
16:30
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Uniunii Europene să introducă tarife vamale de 100% pentru produsele din China și India, ca măsură de sancționare pentru achizițiile de petrol rusesc, scrie Financial Times, citând trei surse familiare cu discuțiile. Potrivit acestora, solicitarea a fost făcută la o reuniune de la Washington între oficiali americani și europeni, […]
16:20
O fabrică ilegală de țigări a fost deconspirată de procurori pentru cauze speciale și vameși la doar cinci kilometri de punctul de frontieră de la Leușeni. În depozitul fabricii și pe alte adrese, au fost ridicate aproximativ 160 de mii de țigări fără filtru, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, materiale utilizate la fabricarea țigărilor, precum […]
15:50
VIDEO | AUR din Republica Moldova lansează o campanie pentru diaspora, menită să susțină ideea Unirii cu România # Ziua
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova anunță lansarea campaniei „Diaspora susține AUR", o inițiativă care își propune să facă auzită vocea cetățenilor aflați peste hotare. Potrivit formațiunii, campania constă în difuzarea mesajelor video primite din partea diasporei, în care românii basarabeni stabiliți în Italia, Franța, Germania, Spania, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii […]
15:50
VIDEO | Președintele Maia Sandu primită la Roma de premierul Italiei, Giorgia Meloni, la Palatul Chigi # Ziua
Președintele Maia Sandu a ajuns, miercuri, la Roma, unde a fost întâmpinată de premierul Italiei, Giorgia Meloni, la Palatul Chigi, reședința oficială a șefului guvernului. Întâlnirea a vizat perspectivele europene ale Republicii Moldova și ultimele evoluții ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. „În special, a existat o condamnare comună a atacurilor masive din ultimele zile, care […]
15:20
Guvernul alocă 100 de milioane de lei agricultorilor afectați de înghețuri. Fermierii spun că pagubele sunt de șapte ori mai mari # Ziua
Agricultorii afectați de înghețurile din luna aprilie vor primi 100 de milioane de lei pentru acoperirea prejudiciilor. Decizia a fost luată de Comisia Națională pentru Situații Excepționale. Suma este însă de șapte ori mai mică decât au estimat anterior fermierii. Guvernul anunță că cele 100 de milioane de lei vor fi distribuite „agricultorilor afectați de […]
15:10
Daniel Vodă: Reținerea fostului șef-adjunct al SIS, acuzat de trădare în România, este în atenția conducerii R. Moldova, inclusiv a premierului # Ziua
Autoritățile din Republica Moldova vor monitoriza cu atenție și vor conlucra cu partea română pe marginea cazului de reținere în România a fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate. Alexandru Balan. Despre aceasta a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, care a subliniat că vor fi depuse „toate eforturile ca cei care […] Articolul Daniel Vodă: Reținerea fostului șef-adjunct al SIS, acuzat de trădare în România, este în atenția conducerii R. Moldova, inclusiv a premierului apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
AUDIO | O înregistrare audio deconspiră planurile lui Dinu Plîngău, atunci când a ales să candideze pe lista PAS. Reacțiile părților # Ziua
O înregistrare audio atribuită fostului președinte al Platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plîngău, în prezent candidat la alegerile parlamentare pe lista PAS, a stârnit dezbateri aprinse în spațiul public. Plîngău vorbește despre strategiile electorale după scrutinul din 28 septembrie, inclusiv despre o posibilă formare a unei fracțiuni aparte a Platformei DA și ruperea unor deputați […] Articolul AUDIO | O înregistrare audio deconspiră planurile lui Dinu Plîngău, atunci când a ales să candideze pe lista PAS. Reacțiile părților apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
UE anunță suspendarea plăților și a parteneriatului comercial cu Israelul: „Ceea ce se întâmplă în Gaza a zguduit conștiința întregii lumi” # Ziua
UE își va suspenda „sprijinul bilateral” cu Israelul și va opri parțial părțile comerciale ale acordului său de asociere cu Tel Aviv, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în fața deputaților europeni în discursul său despre starea Uniunii. Într-un mesaj neobișnuit de dur, von der Leyen a denunțat „foametea provocată de om” […] Articolul UE anunță suspendarea plăților și a parteneriatului comercial cu Israelul: „Ceea ce se întâmplă în Gaza a zguduit conștiința întregii lumi” apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Oleg Serebrian, primit de Recep Erdogan. Noul ambasador a transmis oficial scrisorile de acreditare # Ziua
Noul ambasador al R. Moldova în Turcia, Oleg Serebrian, a fost primit de Recep Erdogan la Palatul Prezidențial din Ankara. Șeful misiunii diplomatice a prezentat scrisorile de acreditare în cadrul unei ceremonii oficiale. „În cadrul întrevederii, președintele Recep Tayyip Erdoğan i-a urat noului Ambasador al Republicii Moldova succese mari în activitatea sa diplomatică, asigurând […] Articolul Oleg Serebrian, primit de Recep Erdogan. Noul ambasador a transmis oficial scrisorile de acreditare apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
VIDEO | Avocatul Promo-LEX acuză autoritățile că lasă loc pentru speculații în cazul extrădării lui Plahotniuc # Ziua
Avocatul Asociației Promo-LEX, Vadim Vieru, critică modul în care autoritățile de la Chișinău gestionează comunicarea în cazul extrădării fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. Potrivit lui, societatea nu ar trebui să afle detalii importante din emisiuni televizate, ci direct de la instituțiile responsabile. „Societatea nu trebuie să aștepte răspunsuri din emisiuni televizate despre extrădare. Autoritățile statului, […] Articolul VIDEO | Avocatul Promo-LEX acuză autoritățile că lasă loc pentru speculații în cazul extrădării lui Plahotniuc apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Ministrul Afacerilor Interne confirmă: Vlad Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova în data de 25 septembrie # Ziua
Vlad Plahotniuc ar urma să fie adus în R. Moldova în data de 25 septembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin. Aceeași dată a fost vehiculată, acum două zile, de Renato Usatîi. „Sunt analizate toate opțiunile posibile și, în cel mai scurt timp, va fi adus în R. Moldova”, a declarat […] Articolul Ministrul Afacerilor Interne confirmă: Vlad Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova în data de 25 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Usatîi anunță că a exclus de pe lista de la parlamentare a „Partidului Nostru” un candidat, fost membru al Partidului „Șor” # Ziua
Președintele formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, anunță public excluderea unui candidat din lista formațiunii, după ce au apărut informații că aceasta a participat la alegerile locale din 2023 pe lista unei formațiuni politice declarată ulterior în afara legii. „Ne bucură faptul că această informație a apărut în perioada în care pot fi operate modificări în […] Articolul Usatîi anunță că a exclus de pe lista de la parlamentare a „Partidului Nostru” un candidat, fost membru al Partidului „Șor” apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Belarusul a informat Polonia și Lituania că dronele care au intrat în spațiul aerian polonez „s-au rătăcit” # Ziua
Belarusul a anunțat că a informat Polonia și Lituania despre dronele care au pătruns în spațiul aerian polonez în noaptea de 9 spre 10 septembrie, unele dintre acestea fiind „rătăcite” și doborâte de apărarea antiaeriană belarusă. Autoritățile de la Minsk susțin că au monitorizat dronele rusești și ucrainene care și-au pierdut traiectoria din cauza mijloacelor […] Articolul Belarusul a informat Polonia și Lituania că dronele care au intrat în spațiul aerian polonez „s-au rătăcit” apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
12:40
Polonia a invocat „articolul 4” al Tratatului NATO, care solicită o reuniune de urgență a statelor membre # Ziua
Polonia a decis să inițieze consultări urgente cu partenerii din NATO, ca urmare a intrării pe teritoriul său a mai multor drone rusești, pe care avioanele poloneze au fost nevoite să le doboare. Premierul polonez Donald Tusk a apreciat solidaritatea aliaților, dar a subliniat că „vorbele nu sunt suficiente” și că Varșovia va solicita „un […] Articolul Polonia a invocat „articolul 4” al Tratatului NATO, care solicită o reuniune de urgență a statelor membre apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
SURSE | Un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău, declarat persona non grata și expulzat din Republica Moldova # Ziua
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus în Moldova ar fi fost declarat persona non grata de autoritățile de la Chișinău. Informația a fost confirmată de sursele IPN, însă până în prezent nu a fost făcut niciun anunț oficial din partea autorităților. Contactați de IPN, reprezentanții Biroului de presă al Ministerului Afacerilor Externe nu au confirmat […] Articolul SURSE | Un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău, declarat persona non grata și expulzat din Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Zelenski: „Moscova testează întotdeauna limitele posibilului. Cel puțin opt drone rusești de atac au fost îndreptate spre Polonia” # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că cel puțin opt drone rusești au fost direcționate spre Polonia, subliniind că acest episod creează „un precedent extrem de periculos pentru întreaga Europă”. Incidentul are loc în contextul unui atac aerian masiv rusesc asupra Ucrainei, care a vizat în special regiunile centrale și vestice. Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, […] Articolul Zelenski: „Moscova testează întotdeauna limitele posibilului. Cel puțin opt drone rusești de atac au fost îndreptate spre Polonia” apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
VIDEO | Dorin Recean promite dublarea vânzărilor de mărfuri și servicii moldovenești pe piețele externe # Ziua
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat un nou angajament al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care vizează o creștere semnificativă a economiei naționale. Potrivit acestuia, în următorii ani, vânzările de mărfuri și servicii autohtone în afara țării vor fi dublate. Planul include mai multe măsuri precum alocarea de fonduri substanțiale din programele de pre-aderare la UE, […] Articolul VIDEO | Dorin Recean promite dublarea vânzărilor de mărfuri și servicii moldovenești pe piețele externe apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
VIDEO | „Blocăm tot”. În Franța au loc proteste de amploare, peste 80.000 de polițiști mobilizați # Ziua
Franța va fi astăzi scena unor proteste naționale masive, organizate de mișcarea „Blocăm tot”. Ministrul de Interne demisionar, Bruno Retailleau, a anunțat că vor fi mobilizați aproximativ 80.000 de jandarmi și polițiști, subliniind că violența în timpul manifestațiilor nu va fi tolerată. „Această mobilizare nu este una civică. A fost deturnată, confiscată și acaparată de […] Articolul VIDEO | „Blocăm tot”. În Franța au loc proteste de amploare, peste 80.000 de polițiști mobilizați apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
La Chișinău a fost deschis primul Cabinet de Consiliere Spirituală din R. Moldova, proiect inițiat de un preot al Mitropoliei Basarabiei # Ziua
La Chișinău a fost inaugurat primul Cabinet de Consiliere Spirituală din Republica Moldova, un proiect inițiat de părintele Ioan Cosoi, preot al Arhiepiscopiei Chișinăului, Mitropolia Basarabiei. Situat într-un spațiu modern, dar păstrând spiritul tradiției creștine, cabinetul se află în apropierea Liceului „Prometeu” din Chișinău și oferă servicii de sprijin și însoțire pentru toate vârstele și […] Articolul La Chișinău a fost deschis primul Cabinet de Consiliere Spirituală din R. Moldova, proiect inițiat de un preot al Mitropoliei Basarabiei apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Românii vor avea propria catedrală ortodoxă la Dublin. Monumentul arhitectural a fost procurat de Episcopia românească a Irlandei și Islandei # Ziua
Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei și-a achiziționat recent propria Catedrală Episcopală, în Dublin, a anunțat eparhia într-un comunicat de presă, citată de Basilica. Biserica Christ Church din Leeson Park a fost procurată de eparhie cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și a sutelor de români care au contribuit cu donații. „Noua Catedrală […] Articolul Românii vor avea propria catedrală ortodoxă la Dublin. Monumentul arhitectural a fost procurat de Episcopia românească a Irlandei și Islandei apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Trump critică atacul israelian asupra Qatarului: „Nu sunt încântat de asta”. Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență # Ziua
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marţi că este „foarte nemulţumit de toate aspectele” atacului israelian asupra Qatarului. Administraţia de la Washington a precizat că, deşi eliminarea Hamas reprezintă „un obiectiv nobil”, regretă faptul că loviturile au avut loc pe teritoriul Qatarului, aliat important al SUA în afara NATO. „Nu sunt încântat de asta. […] Articolul Trump critică atacul israelian asupra Qatarului: „Nu sunt încântat de asta”. Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
O femeie de 28 de ani a născut un băiețel perfect sănătos în ambulanță, în drum spre maternitate. Cazul a avut loc la Soroca, în noapte de luni spre marți. Potrivit unui comunicat al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, la ora 03:02 soțul femeii însărcinate a sunat de urgență la 112. Imediat a fost […] Articolul O femeie din Soroca a născut în ambulanță un băiețel perfect sănătos apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Emmanuel Macron l-a desemnat în funcția de premier al Franței pe ministrul apărării, Sebastien Lecornu # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a desemnat marți în funcția de premier pe ministrul apărării, Sebastien Lecornu, a anunțat Palatul Elysée, potrivit Agerpres. Emmanuel Macron i-a încredințat într-o primă fază sarcina de a „consulta” partidele în vederea „construirii acordurilor esențiale pentru deciziile din lunile următoare”, înainte de a forma un nou guvern, a anunțat președinția franceză. […] Articolul Emmanuel Macron l-a desemnat în funcția de premier al Franței pe ministrul apărării, Sebastien Lecornu apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
Joc dezastruos al Moldovei în meciul cu Norvegia. Echipa națională a fost dur înfrântă cu un scor de 1-11 # Ziua
Cea mai dură înfrângere pe care au avut-o vreodată fotbaliștii naționalei. Selecționata Republicii Moldova a fost învinsă cu 1-11 de reprezentativa Norvegiei în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Jocul dezastruos de la Oslo a început cu un gol rapid, în minutul 6. Martin Odegaard i-a trimis o pasă în careu lui Erling Haaland, iar acesta a […] Articolul Joc dezastruos al Moldovei în meciul cu Norvegia. Echipa națională a fost dur înfrântă cu un scor de 1-11 apare prima dată în ZIUA.md.
07:50
Pentru prima dată, Polonia a doborât drone rusești ce au pătruns în spațiul său aerian. Mai multe aeroporturi mari au fost închise # Ziua
Azi-dimineață, Polonia a doborât, pentru prima dată, drone rusești care au intrat în spațiul său aerian. Mai multe aeroporturi mari, inclusiv în Varșovia, sunt închise, iar Comandamentul Polonez spune că a luat decizia să riposteze ca urmare a amenințării pentru populație. Comandamentul Operațional al armatei poloneze a transmis că „lucrează activ pentru a localiza obiectele doborâte. (…) Ca urmare […] Articolul Pentru prima dată, Polonia a doborât drone rusești ce au pătruns în spațiul său aerian. Mai multe aeroporturi mari au fost închise apare prima dată în ZIUA.md.
9 septembrie 2025
19:30
Președintele fracțiunii PAS din CMC, Zinaida Popa, a câştigat concursul pentru funcţia de director al „Moldexpo” # Ziua
Șefa fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din cadrul Consiliului Municipal Chișinău și actual director interimar al Centrului Internațional de Expoziții „Moldexpo”, Zinaida Popa, a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de director general al acestei instituții. Potrivit Agenției Proprietății Publice (APP),Popa a acumulat un punctaj final de 8,98 din 10, fiind declarată învingătoare a concursului. […] Articolul Președintele fracțiunii PAS din CMC, Zinaida Popa, a câştigat concursul pentru funcţia de director al „Moldexpo” apare prima dată în ZIUA.md.
19:10
Maia Sandu, discurs în Parlamentul European: „Viitorul R. Moldova depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot” # Ziua
Președintele Maia Sandu a ținut marți, 9 septembrie, un discurs în plenul Parlamentului European, în care a vorbit despre „apărarea democrațiilor, reziliența Moldovei și riscurile majore cu care se confruntă statul nostru” în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Președinta a subliniat că R. Moldova, în ultimele trei decenii, a reușit să construiască o democrație […] Articolul Maia Sandu, discurs în Parlamentul European: „Viitorul R. Moldova depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot” apare prima dată în ZIUA.md.
