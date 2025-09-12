Bani contra voturi, și la Călărași: percheziții la mai mulți reprezentanți ai partidelor politice afiliate lui Șor
Moldova1, 12 septembrie 2025 10:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii anticorupție, desfășoară vineri, 12 septembrie, noi percheziții într-o cauză privind coruperea electorală. De această dată, investigațiile vizează mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de localități din raionul Călărași.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
10:20
Bani contra voturi, și la Călărași: percheziții la mai mulți reprezentanți ai partidelor politice afiliate lui Șor # Moldova1
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii anticorupție, desfășoară vineri, 12 septembrie, noi percheziții într-o cauză privind coruperea electorală. De această dată, investigațiile vizează mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de localități din raionul Călărași.
10:10
Cote, taxe mai mari și așteptare mai lungă: UE discută noi restricții pentru vizele rușilor # Moldova1
Țările Uniunii Europene discută introducerea unor cote pentru eliberarea vizelor Schengen turiștilor din Rusia, precum și prelungirea termenelor de examinare a cererilor și majorarea taxei consulare în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, a declarat pentru „Izvestia” europarlamentarul Tomaš Zdehovski.
10:10
Republica Moldova, prezentă la Festivalul Internațional al Gastronomiei de la Paris cu bucate tradiționale și vinuri autohtone # Moldova1
Republica Moldova participă în aceste zile la cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional al Gastronomiei de la Paris, eveniment care a debutat pe 11 septembrie și se desfășoară până pe 14 septembrie 2025. Manifestarea reunește zeci de țări și tradiții culinare, oferind publicului ocazia să descopere patrimoniul gastronomic internațional și noile tendințe din arta culinară.
Acum o oră
09:40
Festivalul Pădurilor revine pe 14 septembrie la Condrița: Maia Sandu îndeamnă cetățenii să participe la o zi dedicată naturii și viitorului verde al țării # Moldova1
Cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor va avea loc duminică, 14 septembrie, la Reședința prezidențială de la Condrița. Evenimentul, organizat sub egida președintei Maia Sandu, este parte a Programului Național de Împădurire, lansat în 2023 – cea mai amplă acțiune de acest fel din istoria țării, care își propune plantarea a circa 145 de mii de hectare de pădure în următorii zece ani.
Acum 2 ore
09:30
Șefa MAI: Circa 2.000 de percheziții și zeci de rețineri de la începutul campaniei electorale # Moldova1
De la începutul actualei campanii electorale, au fost efectuate aproximativ două mii de percheziții și au fost întocmite mai multe procese penale pentru fapte legate de corupția electorală, anunță minsitra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Potrivit oficialei, printre cele mai răspândite încălcări documentate se numără organizarea protestelor plătite, nesupunerea la solicitările poliției și încălcarea legislației privind întrunirile.
09:10
Un bărbat a ajuns la spital în urma unui un accident rutier produs în dimineața zilei de 12 septembrie 2025, în jurul orei 06:40, pe apropiere de orașul Sângera din municipiul Chișinău.
09:00
Pe măsură ce economia Rusiei încetinește, problemele acumulate ies tot mai mult la suprafață. Industria continuă să crească, dar într-un mod particular: potrivit calculelor Centrului de Analiză Macroeconomică și Prognoză pe termen scurt (ȚMAKP), apropiat de autorități, în majoritatea ramurilor și pentru cele mai multe produse se înregistrează în ultima vreme o reducere a producției, scrie publicația The Moscow Times.
08:50
Rusia și Belarus au început exercițiile militare „Zapad-2025”. NATO și statele vecine, în alertă maximă # Moldova1
Rusia și aliatul său apropiat, Belarus, au dat startul vineri, 12 septembrie, exercițiilor militare comune „Zapad-2025”, care se desfășoară pe teritoriul ambelor țări, dar și în Marea Baltică și Marea Barents. Manevrele, planificate înaintea incidentului recent cu drone rusești intrate în spațiul aerian polonez, au loc într-un moment de tensiune maximă în războiul din Ucraina.
Acum 4 ore
08:30
Dorin Junghietu: Gazoductul Iași-Ungheni a pus bazele independenței energetice a Republicii Moldova # Moldova1
Republica Moldova nu se va confrunta, în acest an, cu o nouă criză a gazelor, dă asigurări ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că țara noastră importă în prezent tot volumul necesar de gaze din România sau prin România, după ce gazoductul Iași–Ungheni a pus bazele independenței energetice.
08:30
„Să spui patriei că greșește - asta înseamnă patriotism”. Pugaciova a acordat primul interviu după ce Rusia a atacat militar Ucraina # Moldova1
Una dintre cele mai importante cântărețe ale Rusiei, Alla Pugaciova, a oferit primul său mare interviu de după plecarea din țară, jurnalistei Ekaterina Gordeeva. Tema principală: plecarea din Rusia la scurt timp după începutul războiului și atitudinea sa față de ceea ce se întâmplă. Totuși, pe parcursul celor peste trei ore și jumătate de discuții, Pugaciova a vorbit și despre cei dragi, despre politicieni din diferite epoci, despre soți și relații. De asemenea, artista a vorbit despre cântecele sale și despre ceea ce dorește să lase în amintirea celor care, de-a lungul vieții, au iubit-o sau au detestat-o.
08:10
Fostul ministru român al Apărării, la Moldova 1: Rusia încearcă să destabilizeze securitatea europeană, iar NATO reacționează # Moldova1
Federația Rusă a intensificat provocările la adresa NATO, inclusiv prin încălcarea spațiului aerian al Poloniei, cu scopul de a testa capacitatea de reacție a Alianței, care „a răspuns prompt, printr-o reacție fermă și coordonată, sub umbrela solidarității strategice”. Într-un interviu oferit postului public de televiziune Moldova 1, fostul ministru al Apărării din România, Mihai-Viorel Fifor, a avertizat că astfel de incidente, parte a războiului hibrid al Rusiei, vor continua, iar NATO trebuie să mențină o postură fermă de descurajare, pentru a contracara ambițiile Kremlinului de a destabiliza securitatea europeană.
08:00
Nouă drone ucrainene, doborâte lângă Moscova: Aeroporturile din Sankt Petersburg și Kaluga, închise temporar # Moldova1
Nouă drone ucrainene au fost doborâte în noaptea de vineri, 12 septembrie, în apropierea de Moscova, a anunțat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin. Oficialul a precizat că la locurile unde au căzut resturile intervin serviciile de urgență, fără a fi raportate victime sau distrugeri, scrie DW.
07:40
Trump despre dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei: „Ar putea fi o greșeală” # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, a condamnat pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, dar a sugerat că incidentul ar fi putut fi „o eroare”. „Acest lucru ar putea fi o greșeală, dar, oricum, nu mă bucură nimic din ceea ce ține de această situație”, a declarat Trump la Casa Albă, exprimându-și speranța că „totul se va încheia”.
07:20
Corespondență Dan Alexe // Belgia va recunoaște statul Palestina… iar UE anunță sancțiuni asupra Israelului # Moldova1
Un anunț care a surprins, în discursul de miercuri, 10 septembrie, privind starea Uniunii al șefei Comisiei UE, Ursula von der Leyen, a fost propunerea de suspendare parțială a legăturilor comerciale cu Israelul, blocarea unor fonduri și introducerea de „sancțiuni asupra miniștrilor extremiști și împotriva coloniștilor violenți”.
Acum 12 ore
23:10
Șefa MAI: Circa 2000 de percheziții și zeci de rețineri de la începutul campaniei electorale # Moldova1
De la începutul campaniei electorale, au fost efectuate aproximativ două mii de percheziții și au fost întocmite mai multe procese penale pentru fapte legate de corupția electorală, a menționat Minsitra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Potrivit oficialei, printre cele mai răspândite încălcări documentate se numără organizarea protestelor plătite, nesupunerea la solicitările poliției și încălcarea legislației privind întrunirile.
22:10
Scene de violență la școală: o adolescentă a fost bătută în fața colegilor, care au filmat totul amuzându-se # Moldova1
Un incident grav a avut loc într-un gimnaziu din nordul țării, unde o elevă a fost agresată de două colege în curtea școlii. Alți elevi au filmat scena, amuzându-se în loc să anunțe profesorii. Psihologii avertizează că astfel de situații pot avea efecte serioase asupra adolescenților și trebuie gestionate cu atenție de către adulți.
22:00
Jurnalistă DW, la Moldova 1: Cooperarea internațională pentru a contracara rețelele rusești de spionaj în statele europene e necesară # Moldova1
Republica Moldova se află în vizorul Kremlinului, care intensifică atacurile hibride înaintea alegerilor, folosind metode precum spionajul, tentativele de sabotaj și campaniile de dezinformare. Jurnalista Deutsche Welle Alina Kühnel a remarcat, într-un interviu acordat postului Moldova 1, că aceste acțiuni sunt tot mai frecvente și în țări precum România sau Germania, iar reținerea unui fost oficial de rang înalt al serviciilor secrete de la Chișinău se înscrie în eforturile de a contracara amenințările ruse.
22:00
An dificil pentru agricultori: sfecla de zahăr, afectată de înghețurile din primăvară și de temperaturile înalte din vară # Moldova1
Recoltarea sfeclei de zahăr a început mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Anul a fost dificil, spun fermierii. În primăvară, cultura a fost grav afectată de înghețuri. Agricultorii depun mari eforturi pentru ca în fabricile de zahăr să ajungă materie primă de calitate.
Acum 24 ore
21:30
Recoltarea sfeclei de zahăr a început mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Anul a fost dificil, spun fermierii. În primăvară, cultura a fost grav afectată de înghețuri. Agricultorii depun mari eforturi pentru ca în fabricile de zahăr să ajungă materie primă de calitate.
21:10
Un incident grav a avut loc într-un gimnaziu din nordul țării, unde o elevă a fost agresată de două colege în curtea școlii. Alți elevi au filmat scena în loc să anunțe profesorii. Psihologii avertizează că astfel de situații pot avea efecte serioase asupra adolescenților și trebuie gestionate cu atenție de către adulți.
20:20
O navă a flotei ruse din Marea Neagră a fost avariată în apropiere de Novorossiisk, în urma unei operațiuni a Direcției Principale de Informații (GUR) din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei, a transmis instituția. Potrivit comunicatului, forțele speciale ale GUR au urmărit și atacat o navă multifuncțională de tip MPSV07, destinată cercetării radioelectronice și patrulării în apropierea golfului, relatează The Moscow Times.
19:50
Fructele, legumele, carnea și pâinea sunt mai scumpe, în comparație cu anul trecut. Arată ultimul raport publicat de Biroul Național de Statistică (BNS). Prețul produselor alimentare a crescut, în ultimul an, cu aproape 9 procente. Îmbrăcămintea, încălțămintea și carburanții s-au scumpit mai puțin, cu aproximativ două la sută.
19:00
Statele Unite au ridicat sancțiunile impuse transportatorului național al Belarusului – compania „Belavia”, a anunțat reprezentantul președintelui american, John Cole. Decizia a fost luată după întâlnirea liderului belarus, Aleksandr Lukașenko, cu oficialii americani la Minsk. Cole a precizat că hotărârea a fost aprobată de toate ministerele și agențiile la ordinul președintelui Donald Trump de a face acest lucru „imediat”, scrie publicația The Moscow Times.
18:40
Jurnalistă DW, la Moldova 1: Cooperarea internațională pentru a contracara rețelele rusești de spionaj în statele europene, necesară # Moldova1
Republica Moldova se află în vizorul Kremlinului, care intensifică atacurile hibride înaintea alegerilor, folosind metode precum spionaj, tentative de sabotaj și campanii de dezinformare. Jurnalista Deutsche Welle Alina Kühnel a remarcat, într-un interviu acordat postului Moldova 1, că aceste acțiuni sunt tot mai frecvente și în țări precum România sau Germania, iar reținerea un fost oficial de rang înalt al serviciilor secrete de la Chișinău se înscrie în eforturile de a contracara amenințările ruse.
18:20
Pașaportul R. Moldova, pe locul 92 în lume: actul este „oglinda încrederii internaționale” # Moldova1
Pașaportul moldovenesc oferă acces fără viză în aproximativ 110 țări, în timp ce deținătorii unui pașaport ucrainean pot călători liber în aproape 140 de state. Pașaportul românesc, însă, deschide cele mai multe uși – în peste 170 de țări. În fiecare an este publicat un clasament global care măsoară „puterea” pașapoartelor, nu doar prin prisma călătoriilor fără viză, ci și a altor factori relevanți.
18:00
Expert în spațiul Mării Negre: Federația Rusă a lansat drone spre Polonia pentru a testa reacția NATO # Moldova1
Polonia este supusă unor atacuri hibride în mod permanent, fie că este vorba despre folosirea, la scară largă, a spionajului sau despre folosirea migranților ca armă de către regimul Lukashenko, susține expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac. Potrivit expertului, dronele lansate recent spre Polonia nu reprezintă un incident „întâmplător”, astfel fiind testată reacția NATO la asemenea acțiuni din partea Rusiei.
17:20
După un proces care a durat zece ani privind anularea sancțiunilor, Tribunalul General al Uniunii Europene a respins plângerea lui Viktor Ianukovici, președintele Ucrainei între 2010 și 2014, transmite DW.
17:00
Kievul și Budapesta discută despre drepturile minorităților, dar rămân divizate pe tema aderării Ucrainei la UE # Moldova1
Vicepremierul pentru Integrare Europeană și Euroatlantică din Ucraina, Taras Kachka, a discutat joi, 11 septembrie, cu ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, despre drepturile minorităților naționale din Transcarpatia, subiectul invocat de partea ungară pentru a pune piedici parcursului european al Kievului. Kachka spune că, la consultările bilaterale privind drepturile minorităților naționale, a fost constatată lipsa divergențelor de fond, existând soluții pentru toate cele 11 puncte înaintate de Ungaria.
16:50
Peste 15.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă, de la începutul anului curent, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Printre acestea se regăsesc 173 de persoane cu dizabilități și alte 100 revenite de peste hotare. Totuși, angajatorii se confruntă în continuare cu o lipsă acută de personal calificat, în special de muncitori tehnici, electricieni, șoferi, precum și specialiști în siguranța alimentară.
16:50
Încă un fals combătut: UE nu a renunțat la accelerarea aderării R. Moldova din cauza Ucrainei # Moldova1
O nouă campanie de dezinformare lansată de presa rusă și preluată de canale pro-Kremlin susține fals că Uniunea Europeană ar fi renunțat la accelerarea aderării Republicii Moldova din cauza opoziției Ucrainei. Verificările Stopfals.md arată că informația atribuită publicației Politico este inventată și face parte dintr-o operațiune de manipulare coordonată.
16:40
Kievul și Budapesta discută drepturile minorităților, dar rămân divizate pe tema aderării Ucrainei la UE # Moldova1
Vicepremierul pentru integrare europeană și euroatlantică al Ucrainei, Taras Kachka, a discutat joi, 11 septembrie, cu ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, despre drepturile minorităților naționale din Transcarpatia. Acesta spune că în cadrul consultărilor bilaterale privind drepturile minorităților naționale s-a făcut un bilanț și s-a constatat lipsa divergențelor de fond, existând soluții pentru toate cele 11 puncte înaintate de Ungaria. Totodată, oficialul ucrainean a subliniat interesul Kievului pentru un dialog mai amplu pe tema politicii minorităților naționale, scrie The New Voice of Ukraine.
16:40
Un membru din staff-ul tehnic al lui Sergiu Cleșcenco își cere scuze pentru umilința din meciul cu Norvegia! Romanenco: "A fost o onoare să lucrez cu Cleșcenco. Am avut și rezultate frumoase." # Moldova1
Denis Romanenco, antrenorul de portari al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, a declarat că a fost onorat să lucreze alături de Sergiu Cleșcenco, care aszăzi și-a dat demisia din funcția de selecționer. Mai mult, Romanenco și-a cerut scuze tuturor pentru rezultatele înregistrate în ultimele meciuri ale naționalei, în special cel cu Norvegia, în care "tricolorii" au pierdut cu scorul de 1:11.
16:30
Experți japonezi vor elabora un studiu privind noile căi de export și oportunitățile pentru transportul feroviar din R. Moldova # Moldova1
Calea Ferată din Moldova (CFM) va beneficia de expertiză tehnică menită să contribuie la dezvoltarea capacităților sale și la integrarea în rețelele logistice europene și internaționale. Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, a avut o întrevedere, la sediul CFM, cu o delegație japoneză, care și-a exprimat disponibilitatea de a elabora, la solicitarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, un studiu amplu privind identificarea noilor rute de export și valorificarea oportunităților regionale și internaționale pentru transportul feroviar din Republica Moldova.
16:10
ELECTORALA 2025 // CEC demarează tipărirea buletinelor de vot destinate secțiilor electorale de peste hotare # Moldova1
Tipărirea buletinelor de vot ce vor fi utilizate în secțiile electorale din străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 va începe vineri, 12 septembrie, la „Tipografia Centrală” din Chișinău, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC).
15:50
Cetățenii moldoveni, atenționați despre închiderea frontierei dintre Polonia și Belarus. Recomandările MAE # Moldova1
Cetățenii moldoveni care intenționează să tranziteze frontiera dintre Polonia și Belarus sunt atenționați că toate punctele de trecere terestră vor fi închise începând cu 12 septembrie, ora 00:00. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite că decizia aparține autorităților poloneze și vizează suspendarea traficului pe termen nedeterminat la frontiera moldo-belarusă.
15:50
Chelsea Londra riscă să fie depunctată în campionatul Angliei. Federația Engleză de Fotbal a acuzat clubul de 74 de încălcări ale regulilor privind colaborarea cu agenții, intermediarii și investițiile terților părți în jucători. Conduita care face obiectul acuzațiilor se referă la perioada 2009 - 2022, îndeosebi la evenimentele petrecute între anii 2010 și 2016.
15:30
Sergiu Cleșcenco a demisionat din funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova # Moldova1
La două zile după ce echipa națională a pierdut meciul cu Norvegia, cu scorul anti-record de 1:11, selecționerul Sergiu Cleșcenco a demisionat după o discuție cu șefii Federației Moldovenești de Fotbal.
15:30
Verdict la Curtea de Apel București: Ion Ceban rămâne interzis în România și spațiul Schengen # Moldova1
Curtea de Apel București a respins joi, 11 septembrie, cererea primarului de Chișinăul, Ion Ceban, de suspendare a interdicției de intrare în România și întreg spațiul Schengen. Avocații lui Ceban spun că vor ataca decizia la Curtea Supremă de Justiție, transmite Europa Liberă.
15:30
Un bărbat de 45 de ani, locuitor al orașului Cimișlia, riscă să ajungă după gratii pe un termen de aproape trei ani pentru deținerea ilegală a armelor de foc, dar și altor obiecte periculoase. La domiciliul acestuia oamenii legii au descins cu percheziții, în rezultatul cărora au fost descoperite bunurile.
15:20
Coruperea alegătorilor prin aplicații mobile: poliția a ridicat bani și documente în urma a 15 percheziții # Moldova1
Sume de bani în diferite valute, telefoane, laptopuri, documente bancare, carduri și liste cu persoane participante la proteste au fost ridicate joi, 11 septembrie, de polițiști și procurori, în cadrul a 15 percheziții desfășurate în mai multe localități ale țării. Acțiunile vizează un grup de persoane cu roluri bine determinate, care ar fi încercat să corupă alegătorii în beneficiul organizației criminale „Șor”, în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie, anunță Inspectoratul General de Poliție (IGP).
15:20
Seria de conferințe Ram Impact, organizată pentru a crea spații de dialog și legături între lideri de opinie, creatori de conținut și comunitatea locală, a ajuns la Rezina.
15:00
ELECTORALA 2025 // Autoritățile de la Chișinău solicită sprijin pentru desfășurarea scrutinului în localitățile din Zona de Securitate # Moldova1
Chișinăul solicită copreședinților Comisiei Unite de Control (CUC), reprezentanților Ucrainei și Misiunii OSCE în Moldova, precum și Comandamentului Militar Întrunit al Forțelor Mixte de Menținere a Păcii sprijin pentru garantarea unui scrutin liber la 28 septembrie în localitățile din Zona de Securitate.
15:00
Rubla continuă să se deprecieze pe Bursa de la Moscova, atingând minime de mai multe luni în raport cu dolarul, euro și yuanul. Joi, pe piața extrabursieră, pentru prima dată din februarie, cursul monedei europene a urcat peste 100 de ruble — tranzacțiile s-au efectuat la 100,3850 ruble pentru un euro, transmite publicația The Moscow Times.
14:50
ELECTORALA 2025 // Autoritățile de la Chișinău solicită sprijin pentru desfășurarea scrutinului în localitățile din zona de securitate # Moldova1
Chișinăul solicită sprijin pentru garantarea unui scrutin liber la 28 septembrie în localitățile zona de Securitate, adresându-se copreședinților Comisiei Unite de Control (CUC), reprezentanților Ucrainei și Misiunii OSCE în Moldova, precum și Comandamentului Militar Întrunit al Forțelor Mixte de Menținere a Păcii.
14:50
Numărul de elevi admiși în învățământul profesional tehnic, în creștere cu 15%, anunță MEC # Moldova1
Numărul elevilor admiși în învățământul profesional tehnic a înregistrat o creștere de 15% față de anul trecut, anunță secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu. Potrivit datelor prezentate joi, 11 septembrie, într-o conferință de presă, până la această etapă au fost înmatriculați 8.192 de candidați, ceea ce reprezintă o acoperire de 95,4% a locurilor bugetare (8.267) și de 85,6% a celor cu taxă (355).
14:30
Cetățenii moldoveni care intenționează să tranziteze frontiera dintre Polonia și Belarus trebuie să cunoască că toate punctele de trecere terestră vor fi închise începând cu 12 septembrie, ora 00:00. Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice din cele două state, a informat că decizia aparține autorităților poloneze și vizează suspendarea traficului pe termen nedeterminat.
14:10
Alergiile sezoniere, cronice și alimentare: cum le recunoaștem și cum intervenim - sfaturile unui medic alergolog # Moldova1
Alergiile pot fi prevenite prin evitarea zonelor în care cresc plantele ce provoacă reacții alergice sau prin excluderea din alimentație a produselor ce conțin alergeni la care persoana este sensibilă. În cazurile mai severe, pacienții sunt conștienți de riscul reacțiilor alergice și poartă cu ei un autoinjector pentru intervenție de urgență.
14:10
Studiile și cariera: ce competențe caută angajatorii – sfaturi de la un specialist în orientare profesională # Moldova1
Pe lângă studiile universitare pentru obținerea unei specializări, studenții sunt încurajați să exploreze și oportunități din afara sălii de curs, prin voluntariat, participarea la proiecte sau activități practice. Experiențele dobândite astfel, incluse ulterior în CV, atrag atenția angajatorilor și cresc semnificativ șansele de a obține un loc de muncă potrivit intereselor și competențelor, dar și de a menține o poziție care li se potrivește.
13:50
ELECTORALA 2025 // Aproape 40.000 de adolescenți vor vota pentru prima dată în această toamnă # Moldova1
Pentru aproape 40.000 de tineri, votul din 28 septembrie va fi primul din viața lor. Adolescenții iau în serios această responsabilitate și se informează fie din presă, fie din rețelele sociale. Deși, în mod tradițional, prezența tinerilor la urne este mult mai redusă comparativ cu cea a persoanelor mai în vârstă, noi am întâlnit elevi care ne-au spus că vor merge neapărat să voteze.
13:50
Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 25 au fost rănite în urma atacurilor lansate de Rusia asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 11 septembrie. Potrivit Forțelor Aeriene, apărarea ucraineană a interceptat 62 dintre cele 66 de drone de tip Shahed și alte aparate fără pilot lansate peste noapte, însă patru drone au lovit trei ținte, scrie The Kyiv Independent.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.