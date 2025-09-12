„Pur și simplu distrug oamenii”: deținuții belaruși eliberați descriu condițiile brutale

15:20

Vă îndemnăm să fiți vigilenți și să ne semnalați în continuare asemenea incidente în care conținutul Europei Libere este folosit în mod fraudulos precum și orice platformă sau cont care publică astfel de materiale. Nu vă lăsați păcăliți și nu cădeți pradă dezinformării sau manipulării. Europa Liberă este o instituție de presă independentă, care practică jurnalismul profesionist și relatează faptele în mod obiectiv, fără a ceda presiunilor sau încercărilor de influență. Nu facem publicitate elect...