Europa Libera Moldova, 11 septembrie 2025 17:00

Peste 50 de deținuți politici eliberați în Belarus prin intervenția lui Trump. Printre ei, ziaristul Europei Libere Ihar Losik

Vă îndemnăm să fiți vigilenți și să ne semnalați în continuare asemenea incidente în care conținutul Europei Libere este folosit în mod fraudulos precum și orice platformă sau cont care publică astfel de materiale. Nu vă lăsați păcăliți și nu cădeți pradă dezinformării sau manipulării. Europa Liberă este o instituție de presă independentă, care practică jurnalismul profesionist și relatează faptele în mod obiectiv, fără a ceda presiunilor sau încercărilor de influență. Nu facem publicitate elect...
Într-un mesaj video zilnic dat după atacul de duminică, a spus că „este important să existe un răspuns amplu din partea partenerilor la acest atac de astăzi”. „Contăm pe un răspuns ferm din partea Americii. Asta este ceea ce trebuie”, a spus președintele ucrainean, adăugând că răspunsul trebuie să includ „sancțiuni împotriva Rusiei, a persoanelor asociate cu Rusia, tarife dure și alte restricții comerciale”. Președintele american Donald Trump, care și-a exprimat în trecut admirația pentru președ...
Pe buletinul de vot la scrutinul parlamentar se vor regăsi 23 de partide politice și candidați independenți, potrivit unei decizii luate de Comisia Electorală Centrală în ședința de duminică, 7 septembrie. Primul pe buletin va fi Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), urmat de „Democrația Acasă” și Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB). Blocul electoral „Patriotic” și „Alternativa”, cotate de sondaje cu șanse să ajungă în legislativ, vor fi pe pozițiile 9 și respectiv 10, iar ultimul pe li...
Reprezentanții PDMM s-au adresat la Curtea Supremă de Justiție după ce Curtea de Apel Centru le-a respins contestația împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale de a nu înregistra partidul în cursa pentru alegeri. PDMM, una dintre câteva formațiuni politice derivate din fostul Partid Democrat din Moldova, care a fost condus de oligarhul Vlad Plahotniuc, nu a fost înregistrat în cursă la sfârșitul lunii august, în baza unui demers al Agenției Servicii Publice. Tot atunci, Serviciul de Inform...
