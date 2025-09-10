Licitația pentru iahtul rus de 325 de milioane de dolari Amadea se apropie de final

Europa Libera Moldova, 10 septembrie 2025 08:10

Licitația pentru iahtul rus de 325 de milioane de dolari Amadea se apropie de final

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera Moldova

Acum 30 minute
08:10
Licitația pentru iahtul rus de 325 de milioane de dolari Amadea se apropie de final Europa Libera Moldova
Acum 24 ore
17:40
Israelul a lovit o clădire la Doha, în Qatar, spunând că lichidează „conducerea Hamas” Europa Libera Moldova
15:30
Ce știm despre colonelul SIS, Alexandru Balan, reținut în România pentru „trădare” Europa Libera Moldova
14:30
Zelenski spune că 20 de civili ucraineni au fost uciși într-un atac aerian „brutal” al Rusiei în Donețk Europa Libera Moldova
14:20
De la tribuna Parlamentului European, Maia Sandu le cere moldovenilor să aleagă un parlament care „să ducă țara în UE” Europa Libera Moldova
14:20
Cum va crește economia până în 2028, când R. Moldova speră să adere la UE Europa Libera Moldova
12:30
Descinderi la Primăria Comrat: doi viceprimari, bănuiți de abuz în serviciu în scheme cu terenuri Europa Libera Moldova
11:10
Fostul director adjunct al spionajului moldovean adus la București pentru a fi audiat sub acuzația de „trădare” Europa Libera Moldova
09:50
Macron, așteptat să numească un nou premier pentru a evita o criză în Franța, într-un moment de cumpănă în Europa Europa Libera Moldova
Ieri
19:30
Cum va arăta buletinul de vot pentru parlamentare Europa Libera Moldova
19:10
Un fost adjunct al SIS, reținut șu acuzat în România că a spionat pentru Belarus Europa Libera Moldova
17:50
Ion Ceban, sancționat de CEC pentru că s-a folosit de funcția de primar pentru a merge în Italia Europa Libera Moldova
15:50
Un polițist de frontieră moldovean, arestat pentru că ar fi răpit doi ucraineni Europa Libera Moldova
15:20
Conținutul și imaginea Europei Libere, denaturate de concurenți electorali   Europa Libera Moldova
13:50
Fără curse speciale pentru pelerinii hasidici pe Aeroportul Internațional Chișinău Europa Libera Moldova
13:20
O lună de la condamnarea Evgheniei Guțul. Ce urmează în dosar Europa Libera Moldova
13:00
SUA renunță la un program de asistență militară pentru flancul estic NATO, inclusiv România Europa Libera Moldova
12:20
Agenția Fitch menține ratingul R. Moldova la B+ cu perspectivă stabilă Europa Libera Moldova
11:40
15 persoane au fost reținute într-un dosar de corupție electorală, anunță CNA Europa Libera Moldova
10:00
Zelenski cere un răspuns „ferm” al SUA după puternicul atac rusesc de la weekend asupra Kievului Europa Libera Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Moldova și Ucraina nu vor fi decuplate în drumul spre UE, cel puțin deocamdată Europa Libera Moldova
07:40
Banner simulator 2025 Europa Libera Moldova
7 septembrie 2025
17:00
Un soldat ucrainean scăpat ca prin minune de la moarte își spune povestea Europa Libera Moldova
16:10
23 de candidați la parlamentare. CEC a stabilit ordinea apariției concurenților electorali în buletinele de vot Europa Libera Moldova
13:40
Iranul dezbate dreptul femeilor de a conduce motociclete Europa Libera Moldova
11:30
De ce se dizolvă Grupul de la Minsk al OSCE și ce urmează mai departe Europa Libera Moldova
09:30
Top orașe și raioane din R. Moldova cu cei mai mulți milionari  Europa Libera Moldova
6 septembrie 2025
16:20
Guvernul Franței ar putea să cadă. La mijloc e datoria crescândă a țării Europa Libera Moldova
13:40
Tot mai multe cazuri de bruiaj GPS la avioane. Cum funcționează Europa Libera Moldova
12:20
PDMM, în afara cursei electorale, după o încheiere a Curții Supreme de Justiție Europa Libera Moldova
Reprezentanții PDMM s-au adresat la Curtea Supremă de Justiție după ce Curtea de Apel Centru le-a respins contestația împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale de a nu înregistra partidul în cursa pentru alegeri. PDMM, una dintre câteva formațiuni politice derivate din fostul Partid Democrat din Moldova, care a fost condus de oligarhul Vlad Plahotniuc, nu a fost înregistrat în cursă la sfârșitul lunii august, în baza unui demers al Agenției Servicii Publice. Tot atunci, Serviciul de Inform...
10:10
Dincolo de Știri cu Nicolae Negru și Igor Boțan: Irina Vlah s-a ales cu imaginea șifonată, dar excluderea din alegeri este „puțin probabilă” Europa Libera Moldova
10:00
Negru și Boțan: Irina Vlah s-a ales cu imaginea șifonată, dar excluderea ei e „puțin probabilă” Europa Libera Moldova
Excluderea „Inimii Moldovei” din alegeri e „puțin probabilă”, înscrierea partidului Moldova Mare în alegeri e „logică”, iar apelul blocului „Patriotic” pentru un pact anti-PAS a fost „un eșec” - sunt principalele concluzii trase de analiștii Nicolae Negru și Igor Boțan în podcastul Dincolo de Știri....
09:50
7 ani de anchete și amânări: Ce se întâmplă cu dosarele privind expulzarea profesorilor turci Europa Libera Moldova
Pe 6 septembrie 2018, în Moldova au fost reținuți șapte angajați ai liceelor moldo-turce „Orizont”. Mulți dintre ei locuiau aici de peste 20 de ani și solicitaseră azil, invocând că se tem de persecuții în Turcia. În aceeași zi, profesorii au fost trimiși cu o cursă charter în Turcia și au fost predați, direct din avion, serviciilor speciale locale. În țara lor de origine, au primit pedepse între 7 și 12 ani de închisoare pentru faptul că ar avea legături cu opozantul politic Fethullah Gülen, co...
09:50
Dosarul expulzării profesorilor turci a fost trimis înapoi la Curtea de Apel Europa Libera Moldova
5 septembrie 2025
15:40
Andronachi, în arest pentru 30 de zile. Procurorii au obținut probe noi într-un dosar de spălare de bani din 2021 Europa Libera Moldova
15:00
Ungaria investighează dispariția unor componente critice din 8 avioane MiG Europa Libera Moldova
14:30
Japonezul care a venit în Moldova ca să-i studieze trecutul sovietic și să învețe româna Europa Libera Moldova
Takeaki Mațmura a venit în Moldova ca să se documenteze pentru teza lui de masterat despre țările postsovietice. Învață româna și merge prin țară pentru a afla mai multe despre foamete și deportări. În curând se va întoarce în Japonia, dar va reveni în Moldova la iarnă ca să continue cercetările....
14:10
Ucraina intenționează să interzică Biserica Ortodoxă Ucraineană din cauza presupuselor legături cu Moscova Europa Libera Moldova
13:20
Autoritățile vor bloca conturile și proprietățile Irinei Vlah Europa Libera Moldova
11:20
Un partid asociat cu Ilan Șor ar putea fi înregistrat în cursa pentru parlamentare Europa Libera Moldova
10:00
Prin Chișinău sau prin România? Israelul negociază de ambele părți ale Prutului înaintea pelerinajului la Uman Europa Libera Moldova
08:10
Trump presează Europa în privința petrolului rusesc, în timp ce coaliția încearcă să finalizeze „forța de asigurare” pentru Ucraina Europa Libera Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, a adoptat un ton combativ față de principalii susținători europeni ai Kievului, spunându-le că ar trebui să exercite o presiune financiară mai mare asupra Rusiei și principalului său aliat, China, pentru a forța Kremlinul să pună capăt războiului împotriva Ucrainei, a declarat un oficial al Casei Albe. Liderii europeni l-au invitat pe președintele Trump la „reuniunea Coaliției celor dispuși”, a declarat oficialul Casei Albe referitor la convorbirea telefonică din...
4 septembrie 2025
19:20
Marta Kos, în Moldova înainte de alegeri, cu mesaj electoral și vizită la mănăstire Europa Libera Moldova
Comisara pentru extindere a UE, Marta Kos, a venit pentru a treia oară în Moldova. În plină campanie electorală, ea a spus că cel mai bun răspuns la interferențele Rusiei ar fi victoria forțelor pro-europene la parlamentare. După ce a discutat cu oameni de afaceri și oficiali, Kos se va întâlni și cu clerici....
17:00
Bursă în jurnalism „Václav Havel” Europa Libera Moldova
Scopul bursei este să ajute jurnaliștii în devenire din această regiune să-și urmeze profesia, în sprijinul pluralismului și independenței presei. Lansată în 2011, bursa se bazează pe convingerea fostului președinte ceh Václav Havel că jurnalismul joacă un rol esențial în contestarea tiraniei și opresiunii, dar și pe experiența RFE/RL de promovare prin jurnalism a unor societăți mai deschise. Bursa este o inițiativă comună a RFE/RL și a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe, fiind c...
16:50
Bilanțul victimelor cutremurului din Afganistan aproape s-a dublat. Operațiunile de salvare continuă Europa Libera Moldova
14:30
Conace moldovenești restaurate cu sprijin francez   Europa Libera Moldova
După aproape 20 de ani, cât au stat conservate, monumentele de arhitectură Vila Herța și Casa Kligman din Chișinău vor fi restaurate. Edificiile, care păstrează amprenta Chișinăului de altădată, vor fi reabilitate cu ajutorul guvernului francez. Costurile se ridică la peste șapte milioane de euro....
14:00
Numărul morților din accidentul de tramvai din Lisabona crește. Nu se știe de victime moldovene Europa Libera Moldova
09:10
„Suntem foarte aliniați cu Polonia”. Trump promite președintelui naționalist Nawrocki mai multe trupe americane Europa Libera Moldova
3 septembrie 2025
18:20
Un candidat PAS în fața tinerilor alegători, despre aderarea la UE, relația cu Rusia și reforma justiției Europa Libera Moldova
În campania electorală pentru parlamentare, am selectat un grup de tineri alegători care le pun întrebări principalilor concurenți electorali în podcastul „Pe Agendă”. Primul invitat este candidatul PAS, Marcel Spatari. El răspunde la întrebările tinerilor legate de pozițiile de politică externă, reforma justiției, economie, inteligență artificială și mediu....
18:20
Dezbateri electorale în podcastul Pe Agendă: Marcel Spatari spune că PAS admite o decuplare amiabilă de Ucraina Europa Libera Moldova
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.