Licitația pentru iahtul rus de 325 de milioane de dolari Amadea se apropie de final
Europa Libera Moldova, 10 septembrie 2025 08:10
Licitația pentru iahtul rus de 325 de milioane de dolari Amadea se apropie de final
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
08:10
Acum 24 ore
17:40
15:30
14:30
14:20
14:20
12:30
11:10
09:50
Ieri
19:10
17:50
15:50
15:20
13:50
13:00
12:20
11:40
10:00
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
7 septembrie 2025
17:00
16:10
6 septembrie 2025
16:20
12:20
PDMM, în afara cursei electorale, după o încheiere a Curții Supreme de Justiție # Europa Libera Moldova
Reprezentanții PDMM s-au adresat la Curtea Supremă de Justiție după ce Curtea de Apel Centru le-a respins contestația împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale de a nu înregistra partidul în cursa pentru alegeri. PDMM, una dintre câteva formațiuni politice derivate din fostul Partid Democrat din Moldova, care a fost condus de oligarhul Vlad Plahotniuc, nu a fost înregistrat în cursă la sfârșitul lunii august, în baza unui demers al Agenției Servicii Publice. Tot atunci, Serviciul de Inform...
10:10
10:00
Negru și Boțan: Irina Vlah s-a ales cu imaginea șifonată, dar excluderea ei e „puțin probabilă” # Europa Libera Moldova
Excluderea „Inimii Moldovei” din alegeri e „puțin probabilă”, înscrierea partidului Moldova Mare în alegeri e „logică”, iar apelul blocului „Patriotic” pentru un pact anti-PAS a fost „un eșec” - sunt principalele concluzii trase de analiștii Nicolae Negru și Igor Boțan în podcastul Dincolo de Știri....
09:50
7 ani de anchete și amânări: Ce se întâmplă cu dosarele privind expulzarea profesorilor turci # Europa Libera Moldova
Pe 6 septembrie 2018, în Moldova au fost reținuți șapte angajați ai liceelor moldo-turce „Orizont”. Mulți dintre ei locuiau aici de peste 20 de ani și solicitaseră azil, invocând că se tem de persecuții în Turcia. În aceeași zi, profesorii au fost trimiși cu o cursă charter în Turcia și au fost predați, direct din avion, serviciilor speciale locale. În țara lor de origine, au primit pedepse între 7 și 12 ani de închisoare pentru faptul că ar avea legături cu opozantul politic Fethullah Gülen, co...
09:50
5 septembrie 2025
15:40
15:00
14:30
Japonezul care a venit în Moldova ca să-i studieze trecutul sovietic și să învețe româna # Europa Libera Moldova
Takeaki Mațmura a venit în Moldova ca să se documenteze pentru teza lui de masterat despre țările postsovietice. Învață româna și merge prin țară pentru a afla mai multe despre foamete și deportări. În curând se va întoarce în Japonia, dar va reveni în Moldova la iarnă ca să continue cercetările....
14:10
11:20
10:00
08:10
Trump presează Europa în privința petrolului rusesc, în timp ce coaliția încearcă să finalizeze „forța de asigurare” pentru Ucraina # Europa Libera Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, a adoptat un ton combativ față de principalii susținători europeni ai Kievului, spunându-le că ar trebui să exercite o presiune financiară mai mare asupra Rusiei și principalului său aliat, China, pentru a forța Kremlinul să pună capăt războiului împotriva Ucrainei, a declarat un oficial al Casei Albe. Liderii europeni l-au invitat pe președintele Trump la „reuniunea Coaliției celor dispuși”, a declarat oficialul Casei Albe referitor la convorbirea telefonică din...
4 septembrie 2025
19:20
Marta Kos, în Moldova înainte de alegeri, cu mesaj electoral și vizită la mănăstire # Europa Libera Moldova
Comisara pentru extindere a UE, Marta Kos, a venit pentru a treia oară în Moldova. În plină campanie electorală, ea a spus că cel mai bun răspuns la interferențele Rusiei ar fi victoria forțelor pro-europene la parlamentare. După ce a discutat cu oameni de afaceri și oficiali, Kos se va întâlni și cu clerici....
17:00
Scopul bursei este să ajute jurnaliștii în devenire din această regiune să-și urmeze profesia, în sprijinul pluralismului și independenței presei. Lansată în 2011, bursa se bazează pe convingerea fostului președinte ceh Václav Havel că jurnalismul joacă un rol esențial în contestarea tiraniei și opresiunii, dar și pe experiența RFE/RL de promovare prin jurnalism a unor societăți mai deschise. Bursa este o inițiativă comună a RFE/RL și a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe, fiind c...
16:50
14:30
După aproape 20 de ani, cât au stat conservate, monumentele de arhitectură Vila Herța și Casa Kligman din Chișinău vor fi restaurate. Edificiile, care păstrează amprenta Chișinăului de altădată, vor fi reabilitate cu ajutorul guvernului francez. Costurile se ridică la peste șapte milioane de euro....
14:00
09:10
3 septembrie 2025
18:20
Un candidat PAS în fața tinerilor alegători, despre aderarea la UE, relația cu Rusia și reforma justiției # Europa Libera Moldova
În campania electorală pentru parlamentare, am selectat un grup de tineri alegători care le pun întrebări principalilor concurenți electorali în podcastul „Pe Agendă”. Primul invitat este candidatul PAS, Marcel Spatari. El răspunde la întrebările tinerilor legate de pozițiile de politică externă, reforma justiției, economie, inteligență artificială și mediu....
18:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.