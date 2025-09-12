Weekend mai scump la pompă: Cât vor achita șoferii pentru carburanți, în următoarele 3 zile
UNIMEDIA, 12 septembrie 2025 15:00
Benzina și motorina se scumpesc, potrivit datelor prezentate de Angenția Națională pentru Reglementări în Energetică pentru următoarele trei zile, 13-15 septembrie.
Acum 30 minute
15:00
14:50
(video) „Asta se numește c*rvă”: Scandal în fața MAN cu activistul PAS, Marin Andoni. Bulgac „Guvernarea protestează la opoziție - noaptea minții” # UNIMEDIA
Activistul PAS, Marin Andoni, a mers, alături de persoane care se declarau veterani, la sediul MAN, situat lângă blocuri de locuit, și a protestat, criticându-l pe Ion Ceban și scandând „Unire!”. „Guvernarea prostestează la sediul opoziției - e noaptea minții, încă și cu tâmpiți ca Andoni”, a comentat Ion Bulgac, care a ieșit la protestatari. Activistul PAS l-a numit obscen pe candidatul MAN, apoi a îndemnat protestatarii să plece și să nu mai facă gălăgie, pentru că „dorm copiii mici în blocurile de locuit din preajmă”.
Acum o oră
14:40
Celebrul designer Giorgio Armani, care a murit pe 4 septembrie la vârsta de 91 de ani, a lăsat două testamente scrise de mână, care au fost deschise marți, la o zi după funeraliile sale în prezența moștenitorilor, transmite ANSA. Primul testament este datat 15 martie, iar al doilea 5 aprilie, scrie observatornews.ro.
14:30
(stop cadru) Igor Grosu: Nu va mai fi gaz la 10 lei și pâinea - 16 copeici. Gata, e istorie # UNIMEDIA
„Nu o să mai fie gaz la 10 lei și pâinea - 16 copeici. Gata, e istorie”, spune liderul PAS, Igor Grosu, care menționează că „guvernul trebuie să asigure prețuri rezonabile și venituri mai mari pentru oameni”.
14:20
(live) CSP, în ședință închisă. Ce subiect examinează membrii Consiliului: „Să nu influențăm imaginea procurorului...” # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) se întrunește în ședință astăzi, 12 septembrie. Pe ordinea de zi figurează 8 subiecte, printre care și desemnarea unui membru în componența Consiliului Institutului Național al Justiției și o cntestație înaintată de către Procurorul General.
14:20
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi: Guvernul a concediat aproape 40% din angajații CFM # UNIMEDIA
În timpul întâlnirii cu locuitorii orașului Criuleni, Renato Usatîi, discutând cu un fost angajat al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei”, a criticat acțiunile autorităților care au concediat peste două mii de feroviari pentru a raporta că „au rezolvat” problema plății salariilor.
Acum 2 ore
14:10
Schimbări la Procuratura Strășeni: Anatolie Maliuta preia atribuțiile de adjunct și conducerea Oficiului Călărași, după ordinul PG # UNIMEDIA
Procurorul Anatolie Maliuta preia interimatul funcției de adjunct al procurorului-șef Strășeni și șef al Oficiului Călărași, conform ordinuluiProcurorului General.
14:00
Vladimir Cebotari: Poliția este folosită de PAS în scenariile politice de intimidare a oponenților # UNIMEDIA
Șefii Poliției Naționale și ai altor structuri de forțe sunt acuzați repetat de Partidul Democrat Modern că se implică în acțiuni de intimidare a oponenților politici puse la cale de partidul de guvernare. Fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, susține că, în timp ce nivelul criminalității crește, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, împreună cu alți funcționari, „s-au reprofilat în realizarea scenariilor și planurilor regizate de PAS”. IGp a respins, în repetate rânduri, acuzațiile și le-a calificat drept „declarații politice”.
13:50
Igor Dodon, mesaj de condoleanțe după omorului lui Charlie Kirk: A căzut victimă furiei ideologice ridicate de globalismul toxic. E important ca guvernarea din RM să-și tempereze emoțiile # UNIMEDIA
Igor Dodon a transmis un mesaj de condoleanțe poporului american în urma asasinării activistului conservator Charlie Kirk, despre care spune că a fost „un om cu mare curaj și determinare politică, omorât brutal în văzul întregii lumi”. „Din păcate, rivalitatea politică dintr-o societate sau alta cultivă în unii indivizi o ură sălbatică, nestăpânită, iar principalii vinovați de cultivarea acestei uri sunt liderii politici și ideologici care își manipulează adepții”, scrie liderul PSRM.
13:30
Ultima oră! Andrei Năstase, demers la Procuratura Generală: Solicit investigarea informațiilor despre un posibil troc politic între PAS și Plahotniuc # UNIMEDIA
Candidatul independent la parlamentare, Andrei Năstase, a expediat astăzi un demers Procurorului General prin care solicită demararea de investigații, în baza informațiilor scurse în spațiul public, despre un posibil „troc politic” între partidul de guvernare, PAS și oligarhul fugar, Vladimir Plahotniuc. Ultimul urmează să fie adus în țară pe 25 septembrie, cu doar 3 zile inainte de alegerile parlamentare.
13:20
(video) „Cum să înțelegem asta?” Jenika Guțu, moment neașteptat la ziua lui Iurică: I-a cântat piesa pe care i-a dedicat-o, iar bărbatul nu și-a putut rupe privirea # UNIMEDIA
Deși s-a zvonit că influencerița Jenika Guțu s-ar fi despărțit de soțul său, Iurică, gestul făcut de aceasta la ziua lui de naștere a lăsat urmăritorii fără cuvinte. Tânăra i-a cântat piesa pe care a lansat-o recent, iar bărbatul nu și-a putut lua privirea de la ea.
13:20
Acum 4 ore
13:00
CEC tipărește aproape 1 milion de buletine de vot pentru secțiile din străinătate: Cât vor costa acestea # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, ce vor fi utilizate în secțiile de votare constituite în străinătate.
12:30
(video) Momentul în care JD Vance duce sicriul lui Charlie Kirk. Activistul a fost transportat în Arizona cu un avion Air Force 2 # UNIMEDIA
Sicriul cu trupul neînsufleţit al activistului MAGA Charlie Kirk a fost adus în statul Arizona la bordul avionului Air Force Two. Printre cei care au dus sicriul se numără și vicepreședintele SUA, republicanul JD Vance. Charlie Kirk a fost asasinat miercuri, 10 septembrie, în timpul unei dezbateri în campusul Universității Utah Valley, transmite observatornews.ro.
12:10
Cernăuțeanu, despre extrădarea lui Plahotniuc: Toate procedurile sunt agreate, inclusiv biletele avia # UNIMEDIA
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că toate procedurile privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc sunt deja agreate cu autoritățile, inclusiv biletele de avion.
11:50
Scandal în Parlamentul European. Roberta Metsola a respins inițiativa unui minut de reculegere pentru Charlie Kirk # UNIMEDIA
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi propunerea grupurilor de dreapta de a ţine un minut de reculegere pentru influencerul conservator american Charlie Kirk, care a fost ucis cu o zi înainte în timpul unui eveniment în campusul unei universităţi din Utah, relatează Politico, potrivit digi24.ro.
11:40
Gheorghe Urschi, în stare critică, după o intervenție chirurgicală. Familia umoristului cere transfer urgent într-un alt spital și tratament intensiv # UNIMEDIA
Situație critică pentru Gheorghe Urschi: familia solicită de urgență transferul maestrului din Institutul de Medicină Urgentă, unde a fost operat la sfârșitul lunii august. „Avem nevoie de terapie intensivă, investigații și tratament rapid”, spun rudele, care fac apel și la ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
11:30
„Не забудьте вступить в общий чат”. CNA și procurori Anticorupție, cu percheziții la Călărași, într-un dosar de crupere electorală: Este vizat Blocul Victorie # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară acțiuni procesuale în raionul Călărași, într-o cauză penală ce vizează fapte de corupere a alegătorilor. Potrivit probatoriului administrat până în prezent, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de activitatea electorală în localități din raion, sunt bănuiți că ar fi implicați în recrutarea alegătorilor, oferindu-le bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul susținerii unei anumite formațiuni politice și exercitării votului într-un anumit mod, se arată într-un comunicat.
11:20
Începe exercițiul militar de anvergură, Zapad-2025. Rusia simulează un război nuclear în Belarus, la câțiva pași de granița NATO # UNIMEDIA
În timp ce NATO desfășoară cel mai amplu exercițiu militar din acest an în Polonia, Federația Rusă și aliatul său, Belarus, pregătesc un scenariu diferit: unul de război nuclear. Începând de vineri, cele două state vor demara un exercițiu militar de anvergură, Zapad-2025 (Vest 2025), care include simularea lansării de rachete balistice cu focoase nucleare asupra unor ținte situate în Europa, scrie adevărul.ro.
Acum 6 ore
11:10
Incident în Parlamentul României: O femeie din Republica Moldova a încercat să intre în clădire cu șase cuțite în geantă # UNIMEDIA
O femeie din Republica Moldova, care voia să participe la un eveniment din Palatul Parlamentului român a fost prinsă vineri dimineață la filtrul de securitate de la intrare cu șase cuțite. Informația a fost confirmată de surse judiciare și din Legislativ pentru HotNews.
10:50
(video) Irina Vlah: Partidul Republican „Inima Moldovei” a devenit ținta principală pentru PAS, iar cu cât se apropie alegerile, cu atât abuzurile devin mai dure # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că, înțelegând că pierde puterea, PAS a declanșat teroare împotriva cetățenilor cu alte opinii și a Partidului Republican „Inima Moldovei”, subliniind că „Inima Moldovei” a devenit ținta principală pentru PAS, iar cu cât se apropie alegerile, cu atât abuzurile devin mai dure.
10:50
Noapte de groază la Cahul: O femeie și un bărbat, uciși în timpul unui conflict. Poliția a reținut o suspectă # UNIMEDIA
O femeie și un bărbat au fost descoperiți fără viață, cu semne de moarte violentă, la Cahul. Poliția a reținut pe caz o femeie de 31 de ani, bănuită că i-ar fi atacat în timpul unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool.
10:30
Prinţul Harry, vizită surpriză la Kiev: „Nu putem opri războiul, dar putem ajuta la recuperare” # UNIMEDIA
Prinţul Harry a sosit într-o vizită neanunţată la Kiev, la invitaţia guvernului ucrainean, unde a promis sprijin pentru reabilitarea miilor de militari răniţi în războiul declanşat de Rusia în urmă cu mai bine de trei ani, transmite adevarul.ro.
10:10
(video) Accident la intrare în Peresecina: Un Ford Transit nu a cedat trecerea și s-a lovit cu un microbuz de rută, plin cu pasageri # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs în această dimineață la intrarea în localitatea Peresecina, după ce șoferul unui Ford Transit nu a cedat trecerea unui Mercedes. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, iar testele de alcoolemie ale conducătorilor au arătat 0,00 mg/l.
09:50
(video) Dodon: Rusia niciodată nu a pus datoria Transnistriei la gaz pe umerii malului drept. Cine și-o va asuma va fi trădător de țară # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, Igor Dodon, respinge categoric orice responsabilitate a Republicii Moldova pentru datoria acumulată de regiunea transnistreană la Gazprom. „Aceasta nu-i datoria noastră. Acel președinte care și-o va asuma e trădător de țară”, a declarat liderul PSRM într-o intervenție pe rețele.
09:20
Primul control CA pe reflectarea alegerilor la TV: Două canale, amendate pentru discriminare și 15 avertizări publice # UNIMEDIA
Consiliul Audiovizualului a dispus 15 avertizări publice în urma primului control privind reflectarea campaniei electorale, iar două canale TV, GRT și PRO TV Chișinău, au fost amendate cu de 7.000 lei, și, respectiv 5.000 lei, după ce s‑a constatat că s‑au făcut afirmații discrimatoare și s‑a ignorat obligația legală de echilibru în prezentarea concurenților politici.
Acum 8 ore
09:10
Pe 12 septembrie, istoria a fost marcată de victoria grecilor la Maraton și de semnarea Convenției de armistițiu a României în 1944.
09:00
Rusia cere Poloniei să reanalizeze decizia închiderii graniței cu Belarusul: „Un pas de confruntare, o nouă escaladare” # UNIMEDIA
Rusia a cerut Varșoviei să își reconsidere de urgență decizia de a închide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a catalogat acțiunea Poloniei drept „un pas de confruntare” și „o nouă escaladare”, notează polsatnews.pl, potrivit hotnews.ro.
08:50
(video) „Conștiința este mai prețioasă decât faima, decât luxul, decât orice altceva”. Alla Pugaciova spune că nu ar fi putut să rămână în Rusia și să tacă # UNIMEDIA
Primadona Alla Pugaciova a explicat motivele pentru care a ales să părăsească Federația Rusă, subliniind că nu ar fi putut să rămână în țară și să tacă. „Există ceva ce se numește conștiință. Iar conștiința este mai prețioasă decât faima, decât luxul, decât orice altceva. Mai ales la vârsta mea. Vei ajunge să te gândești în ultima clipă la ceea ce ai făcut și cum ai tratat oamenii”, a spus legendara artisă în interviul acordat din exil jurnalistei Ecaterina Gordeeva.
08:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de verificare a integrității judecătorului Serghei Pilipenco, de la Curtea de Apel Sud, și a transmis raportul său Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Comisia propune ca magistratul să nu promoveze evaluarea externă a integrității.
08:30
Capricornii acționează decisiv pentru schimbări majore,iar Racii vor fi astăzi în centrul atenției: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o energie vibrantă în zodiac. Fiecare semn va simți impactul într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va naviga prin această zi.
08:20
(video) De la „idolul sârbilor” la „trădător”: Novak Djokovici s-a mutat în Grecia împreună cu familia # UNIMEDIA
Superstarul mondial al tenisului, sârbul Novak Djokovici, se mută cu familia în Grecia și își înscrie cei doi copii la o școală privată din Atena, pe fondul tensiunilor politice crescânde din Serbia natală, potrivit greekreporter.com, scrie digi24.ro.
08:10
(foto) Un strugure gigant de 4,775 kg, vândut la o licitație, la Cimișlia: Cât a scos din buzunar cumpărătorul final # UNIMEDIA
Un strugure uriaș de 4,775 kg, din soiul Chișmiș Veles, a devenit vedeta Festivalului Strugurelui de la Cimișlia. Crescut în satul Burlacu, raionul Cahul, în podgoriile „Tera Vitis”, fructul a stârnit un interes uriaș printre vizitatori și a fost vândut în urma unei licitații aprinse.
08:00
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
O țară din Balcani devine prima din lume care numeşte un ministru virtual, creat de AI: Obiectivul - eliminarea corupţiei # UNIMEDIA
O ţară din Balcani a intrat în istorie printr-o decizie inedită: a numit primul ministru virtual din lume, creat de inteligența artificială. Noua „membră” a guvernului, botezată Diella, va gestiona domeniul achizițiilor publice, un sector puternic marcat de corupție, scrie presa română.
07:30
Cel mai bun prieten al lui Diogo Jota, imagine în care părea să o sărute pe văduva regretatului său coechipier: Reacția fotbalistului # UNIMEDIA
Cel mai bun prieten și fost coechipier al lui Diogo Jota, Ruben Neves, a criticat furios o revistă portugheză după ce o imagine în care acesta părea să o sărute pe văduva regretatului star al lui Liverpool a apărut pe prima pagină, scrie protv.ro.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi vremea în Moldova va fi predominant instabilă, cu condiții meteorologice variabile, cerul va fi acoperit în mare parte din zi, iar probabilitatea de precipitații este semnificativă.
Acum 12 ore
07:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi că nu va exista un stat palestinian. Declaraţia a fost făcută în cursul unei ceremonii de semnare a unui important proiect de colonizare în Cisiordania ocupată, scrie adevarul.ro.
Acum 24 ore
22:30
22:20
(video) „Declarație tristă”. Radu Raicu, după afirmațiile lui Buzu despre „bîdle”: Nu au fost scoase din context și nu e singurul din PAS care folosește asemenea afirmații # UNIMEDIA
Activistul civic Radu Raicu, candidat ALDE la parlamentare, a venit cu o reacție dură la adresa ministrului Muncii, Alexei Buzu, după declarația acestuia despre „bîdle”. Potrivit lui Raicu, astfel de afirmații sunt „triste” și „nu au fost scoase din context”. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii UNInterviu electoral pentru UNIMEDIA.
22:00
17 ani, fără permis și 0,68 mg/l în sânge: Un minor beat la volan, oprit de carabinieri și poliție într-un sat din Edineț # UNIMEDIA
Un minor de 17 ani, prins la volan sub influența alcoolului, și fără permis de conducere, a fost oprit de un echipaj mixt la Edineț, informează IGC.
21:30
(video) Cadavrul unei femei, depistat de trecători în curtea unui bloc de la Botanica: Ce spune Poliția # UNIMEDIA
O femeie a fost găsită fără viață, astăzi, în curtea unui bloc de pe bd. Decebal din capitală. Poliția investighează circumstanțele decesului, iar examinarea preliminară nu a indicat semne de moarte violentă.
21:30
FBI a publicat primele fotografii cu un suspect în cazul uciderii lui Charlie Kirk și cere ajutorul publicului: Ce recompensă oferă # UNIMEDIA
Biroul FBI din Salt Lake City a publicat fotografii cu „o persoană de interes” în cazul uciderii lui Charlie Kirk, activistul conservator în vârstă de 31 de ani împuşcat în gât în urmă cu o zi, în timp ce participa la un eveniment în aer liber în campusul unei universităţi din Utah, scrie hotnews.ro.
20:40
(video) „Unii sperie cu războiul, alții promit gaz și pâine ieftină”. Ceban, apel către cetățeni și diasporă, înainte de alegeri: „Ieșiți la vot. Întrebați-i pe cei de acasă cu ce vor achita facturile” # UNIMEDIA
Ion Ceban vine cu un mesaj direct către cetățeni înainte de alegerile din 28 septembrie, criticând atât dreapta, cât și stânga politică. Liderul MAN afirmă că „dreapta” sperie oamenii cu războiul, iar „stânga” promite ieftiniri și întoarcerea în trecut, ambele tabere mințind electoratul.
20:30
Șoferul unui BMW a murit, după ce a ieșit pe contrasens și s-a izbit de o Dacia, iar alte 2 persoane, spitalizate: Detalii pe accidentul grav de lângă Step-Soci # UNIMEDIA
Șoferul unui BMW a murit pe loc, după ce a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de o Dacia, iar alte două persoane au ajuns la spital, după impactul de lângă localitatea Step-Soci din raionul Orhei, informează Poliția.
20:00
Alegeri 2025! „Bătălia” economică care a avut loc ieri seară pe cea mai populară rețea de socializare din Moldova între președintele partidului Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, și unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Ion Chicu, a devenit un adevărat eveniment online.
20:00
Mașina premierului polonez Donald Tusk, furată din fața locuinței, chiar în ziua în care țara era atacată de dronele rusești # UNIMEDIA
În timp ce atenția opiniei publice și a autorităților poloneze era concentrată asupra incidentului provocat de pătrunderea unor drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, un alt eveniment, de data aceasta de natură internă, a stârnit semne de întrebare privind securitatea la vârful guvernului: autoturismul personal al premierului Donald Tusk a fost furat chiar din fața locuinței sale din Sopot, în nordul țării, scrie adevarul.ro.
19:40
(video) „Putin era un idol, acum este un șoc”. Alla Pugaciova, legenda muzicii ruse, primul interviu din exil, despre presiuni, hărțuirea copiilor și plecarea din Rusia: „O durere imensă” # UNIMEDIA
Legenda muzicii ruse, Alla Pugaciova, a vorbit deschis pentru prima dată după ce a părăsit Rusia acum trei ani, din cauza poziției pe care o are vizavi de războiul din Ucraina. Într-un interviu amplu acordat jurnalistei Ecaterina Gordeeva, artista a dezvăluit presiunile politice care au forțat-o să plece în exil, stigmatizarea familiei și lupta ei pentru libertatea de exprimare. „Pentru mine Vladimir Putin era un idol, iar acum este un șoc”, a spus cântăreața.
19:40
(video) Imagini teribile de la accidentul din Orhei: O mașină a rămas pe jumătate, după ce s-ar fi lovit frontal cu un alt automobil # UNIMEDIA
Impactul dintre două mașini în localitatea Step-Soci din raionul Orhei, a fost atât de violent încât una dintre acestea a fost distrusă pe jumătate. Imaginile surprinse la fața locului arată dezastrul lăsat în urmă de coliziune.
19:20
Descoperire de proporții la Hăsnășenii Mari: Peste 23.000 de țigarete și 114 litri de alcool confiscate de vameși # UNIMEDIA
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au depistat astăzi, 11 septembrie, o cantitate semnificativă de țigarete și alcool în regiunea Hăsnășenii Mari, raionul Drochia.
