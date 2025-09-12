Weekend mai scump la pompă: Cât vor achita șoferii pentru carburanți, în următoarele 3 zile

19:40

Legenda muzicii ruse, Alla Pugaciova, a vorbit deschis pentru prima dată după ce a părăsit Rusia acum trei ani, din cauza poziției pe care o are vizavi de războiul din Ucraina. Într-un interviu amplu acordat jurnalistei Ecaterina Gordeeva, artista a dezvăluit presiunile politice care au forțat-o să plece în exil, stigmatizarea familiei și lupta ei pentru libertatea de exprimare. „Pentru mine Vladimir Putin era un idol, iar acum este un șoc”, a spus cântăreața.