Scandal în Parlamentul European. Roberta Metsola a respins inițiativa unui minut de reculegere pentru Charlie Kirk

08:50

Primadona Alla Pugaciova a explicat motivele pentru care a ales să părăsească Federația Rusă, subliniind că nu ar fi putut să rămână în țară și să tacă. „Există ceva ce se numește conștiință. Iar conștiința este mai prețioasă decât faima, decât luxul, decât orice altceva. Mai ales la vârsta mea. Vei ajunge să te gândești în ultima clipă la ceea ce ai făcut și cum ai tratat oamenii”, a spus legendara artisă în interviul acordat din exil jurnalistei Ecaterina Gordeeva.