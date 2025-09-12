Un șofer, la spital; altul, în semafor. Încă două accidente grave s-au produs pe traseele din țară.
Echipa, 12 septembrie 2025 13:20
Dimineață cu ghinion pe drumurile din țară. Un șofer a ajuns la spital, iar altul a scăpat nevătămat ca prin minune, în urma a două accidente produse la câteva zeci de minute distanță.
• • •
Alte ştiri de Echipa
Acum 30 minute
13:20
Un șofer, la spital; altul, în semafor. Încă două accidente grave s-au produs pe traseele din țară. # Echipa
Dimineață cu ghinion pe drumurile din țară. Un șofer a ajuns la spital, iar altul a scăpat nevătămat ca prin minune, în urma a două accidente produse la câteva zeci de minute distanță.
Acum 4 ore
10:50
Dublu omor în sudul țării: O femeie și un bărbat ar fi fost uciși cu sânge rece de o amică de pahar. # Echipa
Scene de groază, la Cahul. O femeie și un bărbat, ambii în vârstă de 34 de ani, au fost găsiți fără viață, după un conflict sângeros izbucnit în toiul unei petreceri. Dublul omor s-a produs puțin după miezul nopții, în data de 12 septembrie.
10:00
/VIDEO/ Arsenal descoperit la Cimișlia: Un bărbat, suspectat de păstrarea ilegală a armelor și munițiilor. # Echipa
Polițiștii din Cimișlia au găsit un adevărat arsenal într-o locuință din oraș. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul unui bărbat de 45 de ani, oamenii legii au ridicat peste 240 de cartușe de diferit calibru, patru arme de foc și patru încărcătoare, toate deținute ilegal și fără acte permisive.
09:50
/VIDEO/ Impact fatal, la Orhei: Doi șoferi au murit, iar o femeie a ajuns la spital, în urma unei coleziuni violente. # Echipa
Dublă tragedie în raionul Orhei. Doi bărbați au murit, iar o femeie a fost rănită, în urma unei coliziuni dintre două mașini. Accidentul rutier s-a produs în după-amiaza zilei de 11 septembrie, la ieșire din localitatea Step-Soci.
Ieri
11:40
Incendiu transformat în tragedie: O femeie a murit după ce a fost prinsă de flăcări, la Ialoveni. # Echipa
Un incendiu de vegetație uscată s-a transformat într-o tragedie, în satul Dănceni din raionul Ialoveni. O femeie de 63 de ani și-a pierdut viața după ce a încercat să stingă focul izbucnit în apropierea gospodăriei sale.
11:20
Noul an școlar a început cu scandal și violență, într-o școală din raionul Soroca. În data de 8 septembrie, în timpul recreației, o elevă a fost agresată de mai multe colege chiar în curtea instituției. Scenele au fost surprinse de alți copii, care au filmat bătaia și au postat imaginile pe rețelele sociale.
10:30
Opt persoane, cu vârste între 19 și 49 de ani, au fost reținute de polițiști și procurori, după destructurarea unui „centru de apel” folosit pentru escrocherii online. Operațiunea de amploare a fost desfășurată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, polițiștii din Ialoveni și mascații de la „Fulger”.
10 septembrie 2025
13:50
/VIDEO/ Descoperire de proporții, lângă graniță: Fabrică clandestină de țigări, la un pas de frontiera Leușeni–Albița. # Echipa
O descoperire de proporții la doar câțiva kilometri de granița cu România. Ofițerii Serviciului Vamal și procurorii PCCOCS au dat peste o fabrică clandestină de țigări, care funcționa chiar sub nasul autorităților, la aproximativ 5 km de postul vamal Leușeni–Albița. În interior, anchetatorii au găsit mii de țigarete fără filtru, materiale pentru producerea lor, precum și tutun mărunțit pregătit pentru procesare.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
/VIDEO/ Șoferi beți, „la tot pasul”: Polițiștii au tras pe dreapta încă doi conducători auto, aburiți de alcool. # Echipa
Pericol pe șosele, în Ialoveni. Un tânăr beat și fără permis a fost prins la volan, iar un alt bărbat conducea un ATV în stare avansată de ebrietate.
11:10
/VIDEO/ Încă un „depozitar”, reținut: Oamenii legii au scos din circuit narcotice în valoare de 900 de mii de lei. # Echipa
Un bărbat de 27 de ani din Chișinău a fost prins în flagrant de ofițerii antidrog, chiar în momentul în care scotea dintr-un ascunziș o sacoșă ce conținea 1,5 kg de marijuana.
9 septembrie 2025
12:40
Gest plin de disperare, la Criuleni: Un tânăr de 27 de ani a fost găsit strangulat în curtea casei. # Echipa
Tragedie la Criuleni. O familie trece prin clipe de coșmar după ce un tânăr de 27 de ani și-ar fi pus capăt zilelor.
11:30
Moment șocant surprins video: Impact violent între un motociclist și un autoturism pe Calea Orheiului # Echipa
Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Accidentul produs acum câteva zile pe strada Calea Orheiului din Chișinău, soldat cu rănirea gravă a unui motociclist, a fost surprins de o cameră de bord.
11:20
Scandal de proporții la Comrat: Doi viceprimari sunt vizați într-o anchetă a CNA pentru abuz de serviciu. # Echipa
Scandal de proporții la Comrat. Doi viceprimari ai municipiului sunt vizați într-o amplă anchetă a CNA pentru abuz de serviciu. Potrivit anchetatorilor, unul dintre viceprimari ar fi pus la punct o schemă prin care contractele de achiziții publice ajungeau la o firmă pe care o controla din umbră, deși compania era înregistrată pe numele unor persoane interpuse. Aceasta ar fi fost favorizată sistematic la licitațiile organizate de Primărie.
10:10
Doi soți, la spital: Motocicleta acestora a izbucnit în flăcări după un accident grav, la Sîngerei. # Echipa
Doi soți au ajuns la spital cu răni grave, după ce motocicleta pe care se aflau a fost lovită în plin de o mașină. Totul s-a întâmplat în după-amiaza zilei de 8 septembrie, pe o stradă din orașul Sîngerei.
09:40
După ce în mediul online a apărut o secvență video în care un automobil și o ambulanță s-au întâlnit față în față și niciunul dintre șoferi nu a vrut să cedeze trecerea, poliția s-a autosesizat pe caz.
8 septembrie 2025
14:20
/VIDEO/ Reținut de proprii colegi: Un polițist de frontieră, arestat pentru răpirea și returul forțat a doi ucraineni în țara de origine. # Echipa
Funcționar de stat încătușat de proprii colegi. Un șef al unui sector al Poliției de Frontieră – arestat pentru răpirea a doi ucraineni sosiți ilegal în Moldova pe care i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina, peste Nistru.
13:40
Caz terifiant, la Soroca: Un bărbat a fost înjunghiat mortal. Suspectul ar fi încercat să se sinucidă. # Echipa
Descoperire terifiantă în nordul țării: Doi bărbați au fost depistați într-o baltă de sânge pe o stradă din municipiul Soroca, în dimineața zilei de 7 septembrie. În jurul orei 04:20, poliția a fost sesizată telefonic cu privire la două persoane inconștiente, cu plăgi în regiunea pieptului.
11:30
Cu mașinile în șanț: Accident pe traseul Soroca – Chișinău: un șofer, transportat la spital. # Echipa
Un șofer de 44 de ani a fost rănit și transportat la spital, după ce mașina pe care o conducea s-a tamponat cu un alt automobil, apoi s-a răsturnat. Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de 7 septembrie, pe traseul Soroca – Chișinău, în apropierea satului Stoicani.
11:20
Un bărbat din Chișinău s-ar fi aruncat de la înălțime. Acesta ar fi fugit dintr-un centru de reabilitare # Echipa
Un bărbat din Chișinău a murit după ce s-ar fi aruncat de la înălțime. Totul a avut loc pe strada Lev Tolstoi.
10:50
În noaptea de duminică spre luni, o casă din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău a fost cuprinsă de flăcări. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 23:00, iar la fața locului au intervenit mai multe echipe de pompieri.
10:40
Un bărbat de 52 de ani și-a pierdut viața, în noaptea de duminică spre luni, într-un incendiu care a izbucnit la o fabrică de panificație din municipiul Orhei.
09:40
Taxa de călătorie- motiv de scandal: Un pasager și un taxator și-au împărțit pumni, într-un troleibuz din capitală. # Echipa
Bătaie ca la ușa cortului într-un troleibuz din capitală. Un pasager și un taxator și-au împărțit pumni și picioare, după ce călătorul a refuzat să achite taxa de călătorie și a devenit agresiv. Incidentul s-a produs în amiaza zilei de 7 septembrie, în stația „Teatrul Mihai Eminescu”, pe ruta de troleibuz nr. 8.
5 septembrie 2025
10:40
Tragedie de neimaginar într-o familie din raionul Hîncești: Un băiat de 14 ani a decedat în această dimineață, după ce a ajuns cu motocicleta într-un copac.
09:20
Nouă percheziții la anturajul lui Kitaeț: „Vova Davai”, reținut pentru gestionarea „visteriei criminale” # Echipa
În perioada 2–3 septembrie 2025, oamenii legii au desfășurat o operațiune de amploare împotriva anturajului așa-zisului „hoț în lege” Kitaeț.
4 septembrie 2025
15:50
Un accident rutier s-a produs astăzi, 4 septembrie, în jurul orei 13:00, pe traseul R-2, în apropiere de localitatea Chetrosu, raionul Anenii Noi.
13:20
Ambuteiaje și nervi întinși la maxim în centrul capitalei. Două troleibuze și o mașină nu au încăput pe aceeași bandă # Echipa
Dimineața zilei de 4 septembrie a început cu ambuteiaje și nervi întinși la maxim pentru zeci de șoferi care circulau pe strada Alexei Mateevici din capitală.
13:10
Vindeau bunuri inexistente: Trei cetățeni ai Ucrainei, reținuți pentru escrocherii cu mașini de teren, drone și generatoare # Echipa
Ofițerii Direcției Investigații Centru, împreună cu cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, cu suportul angajaților BPDS „Fulger” și în conlucrare cu procurorii PCCOCS, au documentat și reținut trei cetățeni ai Ucrainei, bănuiți că ar fi obținut ilegal sume considerabile de bani prin scheme de escrocherie.
12:40
Noi detalii de la accidentul din Botoșani, unde trei cetǎțeni moldoveni au murit, iar o a patra este în stare gravă: Șoferul mașinii ar fi adormit la volan # Echipa
Noi detalii în cazul accidentului grav produs în Botoșani, România unde trei cetățeni moldoveni au murit, iar o a patra este în stare gravă. Se pare că șoferul mașinii, ar fi adormit la volan, iar impactul a fost inevitabil.
3 septembrie 2025
15:00
Accident grav în raionul Glodeni, soldat cu un adolescent rănit: Unul dintre vehicule era condus de un minor # Echipa
O decizie negândită poate avea consecințe grave. Este lecția învățată de un minor de 16 ani după ce ar fi urcat la volan, deși nu are acest drept, iar vehiculul pe care-l conducea s-a pomenit în accident. Mai mult, un prieten al adolescentului, tot minor, a ajuns la spital.
12:50
Accident nocturn în capitală: Un tânăr a ajuns la spital în urma impactului dintre două mașini # Echipa
Accident nocturn în capitală. Două vehicule s-au tamponat în plin, iar în rezultat, un pasager în vârstă de 22 de ani a ajuns la spital. Totul a avut loc în data de 2 septembrie, în jurul orei 23.00, pe șoseaua Hîncești din cartierul Telecentru, pe o porțiune de drum aflată în reparație.
12:00
Un microbuz şi un autoturism au fost implicate, miercuri dimineaţă, într-un accident rutier produs pe DN 24C, în judeţul Botoşani.
09:40
Pericol de explozie în urma unui accident, în România: La volan se afla un șofer din R. Moldova # Echipa
Pericol de explozie pe centura de ocolire a orașului Bîrlad, România, după ce o cisternă cu 19.000 de litri de gaz s-a răsturnat pe șosea. Accidentul s-a produs în seara de 02 septembrie, iar la volan se afla un șofer din Republica Moldova.
29 august 2025
14:00
Dragostea neîmpărtășită l-a făcut să vandalizeze orașul: Un minor de 17 ani a provocat haos în centrul Orheiului # Echipa
Dragostea neîmpărtășită l-a făcut să vandalizeze orașul: Un minor de 17 ani, din satul Ciocîlteni a provocat haos în centrul Orheiului.
11:10
/VIDEO/ Ar fi prejudiciat bugetul de stat: Schemă de evaziune fiscală de peste 12 milioane de lei, deconspirată de PCCOCS. # Echipa
Fondatorul și administratorul unei firme din Chișinău, precum și compania însăși, sunt cercetați într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani, în valoare de peste 12,5 milioane de lei. Schema ar fi fost pusă la cale încă din 2023, în cadrul transportării mărfurilor spre port.
10:50
Descinderi de amploare la Ungheni. Patru bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani, sunt cercetați de procurorii PCCOCS și ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
10:20
Mită, contracte trucate și comisioane ilegale: Directorul, vice-directorul și subalternii Spitalului Bălți, vizați în dosare de corupție # Echipa
Scandal de corupție la cel mai mare spital din nordul țării. Directorul Spitalului Clinic Bălți, vice-directorul și mai mulți subalterni cu funcție de răspundere sunt vizați în 9 dosare penale pentru abuz de serviciu, trafic de influență și luare de mită. Directorul a fost reținut pentru 72 de ore.
28 august 2025
16:00
Tragedie fără margini, în raionul Ștefan Vodă. O minoră de 15 ani a fost găsită decedată.
15:40
/VIDEO/ Iubiți și complici în același timp: O moldoveancă și un turc – bănuiți de circulația ilegală de cannabis. # Echipa
Doi concubini, o moldoveancă și un cetățean turc, au ajuns pe mâna oamenilor legii fiind bănuiți de circulația ilegală a drogurilor.
13:50
/VIDEO/ Curieri de la o vârstă fragedă: Doi tineri au fost prinși cu zeci de pachețele cu hașiș. # Echipa
Doi tineri au fost reținuți de polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă al Direcției de Poliție Chișinău, după ce au fost prinși cu zeci de pachețele cu hașiș pregătite pentru distribuire.
13:10
Viteză, semafor roșu și alcool: Un șofer băut și grăbit, oprit de carabinieri după o cursă haotică prin Bălți # Echipa
S-a crezut regele șoselei, dar carabinierii l-au coborât rapid cu picioarele pe pământ. Aventura unui bărbat din Bălți care s-a încumetat să urce băut la volan s-a finalizat cu un dosar penal.
12:30
Descoperire șocantă, la Cricova: Un cadavru a fost găsit pe un câmp de la marginea orașului. # Echipa
Descoperire macabră în extravilanul orașului Cricova. În dimineața zilei de 27 august, un trecător a sesizat poliția, după ce a găsit un cadavru pe un câmp de la marginea orașului.
12:10
De la panică la lacrimi de bucurie! Doi copii dispăruți în PMAN, readuși părinților de carabinieri # Echipa
Clipe de panică pentru două familii venite în Piața Marii Adunări Naționale la concertul dedicat celor 34 de ani de Independență a Republicii Moldova.
27 august 2025
12:30
S-ar fi lovit la cap în piscină: Un copil de 3 ani din Moldova a murit într-un spital din Italia. # Echipa
Durere fără margini pentru o familie de moldoveni. Copilul lor în vârstă de doar trei ani a murit într-un spital din Torino, Italia, după ce s-a lovit la cap în piscină.
12:20
Caz șocant în capitala Letoniei. O moldoveancă a fost reținută și plasată în arest după ce și-a abandonat copilul nou-născut pe o stradă din orașul Riga.
11:20
/VIDEO/Descinderi inopinate, la Nisporeni: Arsenal de arme și muniții, ridicat de polițiști. # Echipa
Descinderi de amploare la Nisporeni. Polițiștii au găsit un adevărat arsenal de arme și muniții în urma a două percheziții domiciliare.
26 august 2025
14:10
Întâlnire cu final sângeros: Un bărbat ar fi fost ucis cu sânge rece de un consătean, la Cahul. # Echipa
Întâlnire cu final sângeros, în sudul țării. Un bărbat de 56 de ani și-a pierdut viața în urma unui conflict izbucnit între el și un consătean. Crima s-a produs în data de 25 august, în satul Baurci din raionul Ceadîr-Lunga.
12:10
Un copil de 12 ani a ajuns în stare critică la spital după ce a fost electrocutat. Incidentul s-a produs în seara de 24 august, în jurul orei 20:00, în localitatea Slobozia Mare, raionul Cahul.
11:00
A murit în drum spre Italia: O femeie din Moldova a decedat într-un grav accident, în România. # Echipa
O femeie de 66 de ani din Republica Moldova și-a pierdut viața, iar alte două persoane au ajuns la spital, una dintre ele în stare gravă, după ce un microbuz, care efectua o cursă spre Italia, a fost implicat într-un accident rutier. Tragedia s-a produs în data de 22 august, pe drumul național DN1, în apropierea localității Săbolciu, înspre municipiul Oradea, România.
25 august 2025
13:40
/VIDEO/ Riscă să rămână fără permis: Un șofer teribilist, surprins în timp ce conduce haotic, identificat și sancționat. # Echipa
Șoferul care a fost surprins de o cameră de bord în timp ce conduce haotic și pune în pericol siguranța altor participanți la trafic, a fost identificat și sancționat de către polițiștii Direcției Patrulare Nord din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică.
13:40
/VIDEO/ Specializați pe creșterea cânepei: Doi bărbați din Țarigrad, documentați pentru implicare în traficul de droguri. # Echipa
Doi bărbați de 29 și 35 de ani, originari din satul Țarigrad, raionul Drochia, sunt cercetați de polițiști și procurori pentru implicare în circulația ilegală a drogurilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.