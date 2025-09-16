/VIDEO/ Șantaj la frontieră: Un bărbat, prins în timp ce primea mii de dolari de la un ucrainean.

11:20

Scandal de proporții la Comrat. Doi viceprimari ai municipiului sunt vizați într-o amplă anchetă a CNA pentru abuz de serviciu. Potrivit anchetatorilor, unul dintre viceprimari ar fi pus la punct o schemă prin care contractele de achiziții publice ajungeau la o firmă pe care o controla din umbră, deși compania era înregistrată pe numele unor persoane interpuse. Aceasta ar fi fost favorizată sistematic la licitațiile organizate de Primărie.