O țară vrea să interzică rețelele sociale tinerilor sub 15 ani
Noi.md, 11 septembrie 2025 20:00
În Franța, un raport parlamentar privind TikTok, publicat joi, recomandă interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani și introducerea unui „program de interdicție digitală” pentru cei cu vîrste între 15 și 18 ani, pentru a le proteja tinerilor sănătatea mentală.Comisia de anchetă, lansată în martie, a audiat familii, responsabili de rețele de socializare și influe
Pe rețelele sociale apar tot mai multe informații false, care riscă să manipuleze opinia publică. Cazurile de dezinformare pot fi raportate direct online sau anunțate Poliției.{{834756}}Potrivit instituției, prin implicarea cetățenilor poate fi stopată răspândirea manipulărilor și menținut un spațiu informațional sigur.„Împreună putem opri dezinformarea!”, se menționează în apelul Poliției
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și-a deschis larg ușile miercuri, 10 septembrie, pentru toți cei interesați să afle direct de la sursă informații despre asigurarea obligatorie de asistență medicală. Evenimentul s-a desfășurat în contextul aniversării a 24-a de la fondarea instituției.Vizitatorii au primit informații importante privind asigurarea medicală obligatorie, modalit
Radiodifuzorul irlandez RTE anunță că nu intenționează să participe la Eurovision, dacă Israelul va fi în concurs, informează BBC. RTE va lua o decizie finală după ce organizatorii Eurovision, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, vor lua o decizie.Motivul ține de războiul din Gaza. RTE a afirmat că participarea Irlandei la eveniment „ar fi inacceptabilă, avînd în vedere pierderile de vieți ome
Sute de medici și moașe participă la ateliere de instruire pentru îngrijiri maternale moderne # Noi.md
Astăzi, 11 septembrie, la Institutul Mamei și Copilului, a fost lansat primul atelier din cadrul programului extins de instruiri pentru 300 de specialiști în sănătate din țară – 100 din centrele perinatale și 200 din asistența medicală primară. Specialiștii vor fi pregătiți să ofere asistență la naștere centrată pe femeie, cu accent pe respectarea drepturilor, siguranței și demnității fiecărei mam
După extrema dreaptă, și stînga din Parlamentul European contestă mandatul Ursulei von der Leyen # Noi.md
După extrema dreaptă, și stînga radicală a anunțat joi în Parlamentul European depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, moțiune lipsită practic de șanse de succes, relatează AFP.Co-lidera grupului Stîngii, Manon Aubry, a indicat că a strîns numărul necesar de semnături (72) pentru a depune această moțiune, care ar putea fi dezbătută în cî
Un eveniment internațional, organizat la Universitatea Tehnică a Moldovei, a reunit designeri italieni și moldoveni, cadre didactice universitare, studenți ai Facultății Design, precum și elevi din colegii de profil, notează Noi.md.Agenda conferinței a inclus ateliere de lucru susținute de specialiști italieni, în cadrul cărora tinerii au avut oportunitatea să experimenteze diverse tehnici de
Trump i-a scris lui Lukașenko o scrisoare cu „un semn special de prietenie” și i-a dăruit butoni # Noi.md
Președintele american Donald Trump i-a transmis o scrisoare omologului său belarus Alexander Lukașenko prin intermediul adjunctului reprezentantului special al SUA pentru Ucraina și Belarus, John Cole.„Stimate domnule Lukașenko, Melania mi se alătură în a vă transmite cele mai bune urări cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere”, a citit scrisoarea membrul delegației belaruse la negocieri.
Ucraina propune aliaților să se alăture unui nou program de finanțare, producție și dezvoltare a dronelor de interceptare împotriva dronelor de luptă inamice.Despre aceasta a informat RBC-Ucraina, citînd declarația președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, în timpul briefingului cu liderul Finlandei, Alexander Stubb.„Ucraina propune tuturor țărilor europene vecine – vecinilor noștri și ve
Drumurile din raioanele Anenii Noi, Fălești și Briceni, reabilitate în proporție de pînă la 70% # Noi.md
Administrația Națională a Drumurilor anunță progrese importante în cadrul lucrărilor de reabilitare a infrastructurii regionale, prevăzute în Programul Fondului Rutier 2025, transmite Noi.md.Pe tronsonul Maximovca – Mereni din raionul Anenii Noi, pe drumul G106 M5 – Bălțata – Maximovca – Mereni – Chetrosu – Gangura – G110, km 8,81 – 12,15, echipele de muncitori desfășoară lucrări de finalizare
Un pasager al cursei Baku–Chișinău, cetățean al Kazahstanului, în vîrstă de 29 de ani, a încercat să introducă în Republica Moldova 20 de plăci electronice, fără a le declara autorității vamale.Bărbatul a ales coridorul verde „Nimic de declarat”, însă a fost redirecționat pentru verificări suplimentare de către funcționarii postului vamal Aeroport, notează Noi.md.În cadrul controlului, ace
În perioada 15-25 septembrie, mai multe blocuri locative din sectorul Ciocana, municipiul Chișinău, vor rămîne fără apă caldă menajeră, transmite Noi.md.„Termoelectrica” S.A. a anunțat sistarea temporară a serviciului, ca urmare a lucrărilor planificate de testare cu presiune a rețelelor termice DN800 mm, pe tronsonul dintre Stația de Pompare nr. 13 și străzile M. Sadoveanu (direcția Budești)
Comisia Unificată de Control (CUC) s-a întrunit joi, 11 septembrie 2025, la Bender, după o pauză programată, pentru a examina situația în Zona de Securitate de pe rîul Nistru și funcționarea mecanismelor de menținere a păcii, transmite Noi.md.Delegația Republicii Moldova a notificat că în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie curent, în localitățile din Zona de Securitate aflate
Peste 15.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă, de la începutul anului curent, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).Printre acestea se regăsesc 173 de persoane cu dizabilități și alte 100 revenite de peste hotare. Totuși, angajatorii se confruntă în continuare cu o lipsă acută de personal calificat, în special de muncitori tehnici, electricieni, șof
Toamna, considerată cel mai solicitant sezon pentru fermieri, aduce cu sine și una dintre cele mai mari provocări ale sectorului agricol din Republica Moldova - lipsa brațelor de muncă.Olga Marciuc, agricultoare din satul Iarova, raionul Soroca, gestionează de peste 20 de ani o livadă de 1000 de hectare cu mere, prune, piersici și caise. Deși recolta este bogată, provocarea majoră rămîne resur
Astăzi, la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, a avut loc inaugurarea expoziției „Meșteșugul ca artă”, organizată la o zi după Conferința oficială „Meșteșugarii italieni în era digitală”, desfășurată la Universitatea Tehnică a Moldovei.La eveniment, au participat oficiali moldoveni și italieni, care au declarat că aceste două evenimente reprezintă mai mult decît simple expoziții sau conferi
Cunoscutul showman și prezentator TV, Pavel Duganov, a declarat pe cine va susține la viitoarele alegeri parlamentare din 28 septembrie 2025.Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, el a subliniat: „Voi vota pentru cei care, în primul rînd, nu sînt pentru Est sau Vest, ci pentru țara noastră”.Potrivit lui Duganov, dezamăgirea acumulată față de politica tradițională a determinat alegerea sa:
La Călărași a avut loc finala concursului „Cel mai bun pădurar”, un eveniment care celebrează munca și pasiunea celor care îngrijesc pădurile.22 de participanți din Republica Moldova și trei din România și-au demonstrat cunoștințele și abilitățile practice, într-o competiție ce îmbină tradiția cu responsabilitatea pentru viitor.Titlul de cel mai bun pădurar al anului i-a revenit lui Gheorg
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a semnat la Madrid un Memorandum de înțelegere cu ministrul Președinției, Justiției și Relațiilor cu Parlamentul al Regatului Spaniei, Félix Bolaños García, comunică moldpres.Potrivit Ministerului Justiției, documentul prevede sprijin reciproc pentru modernizarea sistemului judiciar, consolidarea cooperării internaționale și adaptarea legislației R
Lecții de siguranță pentru noul an școlar: pompierii și salvatorii pregătesc copiii să facă față pericolelor # Noi.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI continuă programul național de instruire a elevilor în școlile din Republica Moldova, cu scopul de a spori nivelul de pregătire al copiilor în fața riscurilor și de a-i învăța să reacționeze corect în situații excepționale, transmite Noi.md.Între 4 și 10 septembrie 2025, angajații IGSU au vizitat 39 de instituții de învățămînt din
Funcționarii vamali au contracarat două încercări de introducere ilicită a unor obiecte interzise și nedeclarate pe teritoriul țării, transmite Noi.md.Primul caz a fost depistat la postul vamal Criva, unde un autocar de pe ruta neregulată Finlanda – Republica Moldova a fost supus verificărilor. În bagajele unui pasager, un bărbat de 37 de ani cu dublă cetățenie moldo-română, au fost găsite o a
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS în 2018, patru bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău la pedepse cu închisoarea pentru circulația ilegală a trei tipuri de droguri.Cei patru membri ai grupului criminal organizat au acum vîrste cuprinse între 41 și 45 de ani, iar trei din ei fuseseră anterior condamnați (inclusiv pentru trafic de droguri). Unul din aceștia
Numărul elevilor admiși în învățămîntul profesional tehnic a înregistrat o creștere de 15% față de anul trecut, anunță secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu.Potrivit datelor prezentate joi, 11 septembrie, într-o conferință de presă, pînă la această etapă au fost înmatriculați 8.192 de candidați, ceea ce reprezintă o acoperire de 95,4% a locurilor bugetare
UEFA a lansat procesul de recrutare a voluntarilor pentru Campionatul European de futsal U19, care se va desfășura în perioada 28 septembrie – 5 octombrie 2025 la Chișinău Arena.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldfootball, pe parchetul noii arene vor evolua opt echipe naționale: Portugalia, Spania, Ucraina, Slovenia, Italia, Turcia, Cehia și gazda turneului, Republica Moldova. Meciur
Mai multe șanse de a-și continua studiile: Noutate pentru tinerii de la școli profesionale și colegii # Noi.md
Elevii din învățămîntul profesional tehnic - școli profesionale și colegii, dar și absolvenții de gimnaziu vor avea mai multe șanse de a-și continua studiile și a lucra în același timp pentru a obține o calificare, urmînd programele de învățămînt dual, notează Noi.md.Un nou proiect privind accelerarea învățămîntului profesional tehnic dual va fi implementat în țara noastră în următorii trei an
Prețurile au scăzut în august 2025: Moldova este pe o traiectorie de stabilizare a prețurilor # Noi.md
Datele publicate de Biroul Național de Statistică arată că în august 2025, prețurile de consum au înregistrat o ușoară scădere față de luna iulie."Este un semnal încurajator că inflația se diminuează, iar tendința generală este una de stabilizare", scrie Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.În total, prețurile s-au redus cu 0,4% față de luna precedentă.Unde au scăzut prețu
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării.Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani, noteaz
Activele abandonate ale fostelor colhozuri și sovhozuri, pot fi readuse în circuitul economic # Noi.md
Mii de hectare de teren și zeci de mii de clădiri agricole abandonate încă din perioada colhozurilor și sovhozurilor ar putea fi readuse în circuitul economic, după ce Alianța „MOLDOVENII” a prezentat un proiect de lege menit să rezolve una dintre cele mai vechi probleme ale satelor.Potrivit inițiativei legislative, bunurile agricole care nu mai pot fi înregistrate sau valorificate din cauza l
Cele mai puternice inundații în Bali din ultimii zeci ani: multe victime și numeroase locuințe distruse # Noi.md
Destinații turistice de renume mondial din Indonezia, unde mulți români alerg să meargă în vacanță, au fost afectate de inundații severe, în urma unor ploi neobișnuit de abundente.Insulele Bali și Flores se numără printre cele mai lovite de intemperii, informează BBC. 18 persoane au murit, iar mai multe locuințe au fost distruse. Străzi, pasaje subterane și locuințe au fost inundate, mai multe
În ultimele 24 de ore, pe drumurile din țară, polițiștii de patrulare au identificat mai multe persoane în stare de ebrietate, care conduceau mijloace de transport.Cele mai mari grade de alcoolemie au fost identificate în localitățile:-Răspopeni, Șoldănești- un căruțaș – 1.45 mg/l;-Gura Camencii, Florești-șoferul unui Renault - 1.16 mg/l;-Strășeni, conducătorul unui Opel – 1.12 mg/
Polițiștii din Cimișlia au descins cu percheziții la domiciliul unui bărbat de 45 de ani, locuitor al aceluiași oraș.În timpul acțiunilor au fost găsite și ridicate mai multe arme de foc și muniții, deținute ilegal și fără acte permisive: (peste 240 de cartușe de diferit calibru, patru arme și patru încărcătoare pentru arme), notează Noi.md.Totodată, au fost găsite trei obiecte analogice u
Spațiul aerian al Letoniei la granița de est cu Belarus și Rusia va fi închis în această seară, începînd cu ora 18:00, pe 11 septembrie, a anunțat ministrul apărării Andris Spruds în cadrul unei conferințe de presă, relatează postul public de televiziune și radio LSM.Restricțiile de zbor au fost introduse după ce, cu o zi înainte, mai multe dispozitive fără pilot au încălcat spațiul aerian al
În perioada 13.09.205, ora 01:10, pînă pe 14.09.2025, ora 19:00, va fi stopat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente.Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv „Chișinău Marathon” 2025.Pe 14.09.2025, ore
Judecătorii de la București au respins cererea lui Ion Ceban de a suspenda executarea dispoziției prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen # Noi.md
Azi, 11 septembrie, judecătorii de la București au respins cererea formulată de primarul candidat Ion Ceban, care a cerut suspendarea executării dispoziției prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen.Instanța a decis că cererea este inadmisibilă, dar poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile.{{834284}}După ce în spațiul public a apărut informația despre faptul că Ceban a
Lucrările de reabilitare a Pădurii–parc „Rîșcani” din sectorul Ciocana continuă într-un ritm constant, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Primăriei municipiului Chișinău, în prezent sînt efectuate lucrările de reabilitare a treptelor scării principale, sînt amenajate potecile și este trasat sistemul de iluminat public, de la strada N. Dimo pînă la lacul nr. 1.Anterior au fost amenajat
Noi.md a realizat două sondaje online "Cine merită să fie în Parlament?" și "Percepția cititorilor despre cine ar putea ajunge în Parlament". Despre rezultatele acestora au fost intervievați mai mulți locuitori ai capitalei, care au fost rugați să-și împărtășească părerile privind formațiunile, care ar accede în Legislativ în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie.Primul sondaj online
În după-amiaza zilei de 10 septembrie 2025, pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată în satul Dănceni, raionul Ialoveni, transmite Noi.md.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24. Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins vegetația uscată din apropierea unei gospodării, afectînd o suprafață de circa 3 ari.Ajunși la fața locului, sa
Serghei Cleșcenco va pleca din funcția de antrenor principal al echipei naționale a Moldovei # Noi.md
Antrenorul principal al echipei naționale de fotbal a Moldovei, Serghei Cleșcenco, a declarat într-un interviu acordat publicației RealMedia.md că se va adresa Federației de Fotbal din Moldova pentru a-și rezilia contractul de muncă.După cum amintește Media Sport, alaltăieri, „tricolorii”, sub conducerea antrenorului moldovean în vîrstă de 53 de ani, au pierdut în fața Norvegiei cu scorul de 1
În raionul Edineț, carabinierii împreună cu polițiștii au intervenit în cazul unui automobil care se deplasa haotic la ieșirea din satul Parcova, notează Noi.md.La oprirea vehiculului, s-a stabilit că la volan se afla un minor de 17 ani, fără permis de conducere, iar testul alcoolscopic a indicat 0,68 mg/l alcool în aerul expirat.Tînărul a fost imediat înlăturat de la volan, iar automobilu
În urma discuției cu conducerea Federației Moldovenești de Fotbal, Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova.Situația din cadrul naționalei de seniori, precum și raporturile altor selecționate, urmează să fie analizate în cadrul ședinței Comitetului de Antrenori, care va avea loc la începutul săptămînii viitoare, iar recomandările vor fi tra
Polonia a introdus restricții privind traficul aerian de-a lungul granițelor sale estice cu Belarus și Ucraina, a anunțat joi Comandamentul Operațional al Forțelor Armate, pe fondul unor tensiuni sporite la o zi după ce țara membră a NATO a doborît mai multe drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian, transmite agenția Reuters.Polonia a doborît drone rusești suspecte în spațiul său aerian
Raport Promo-LEX: Campania electorală din septembrie, marcată de valuri de discursuri de ură # Noi.md
Campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 se desfășoară într-un climat tensionat, dominat de atacuri violente, sexiste și homofobe, transmite Noi.md.Potrivit celui de-al doilea raport al Misiunii Promo-LEX de observare a scrutinului, doar în perioada 21 iulie – 19 august au fost documentate 233 de cazuri de discurs de ură și instigare la discriminare, dintre care 162 în con
Consiliul Audiovizualului a aplicat sancțiuni mai multor posturi TV pentru abateri în reflectarea campaniei electorale # Noi.md
Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat în ședința de ieri mai multe servicii media pentru nerespectarea legislației privind reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În total, au fost aplicate 15 avertizări publice. Pentru admiterea unor forme de discriminare, furnizorul public regional „Găgăuziya Radio Televizionu” (GRT) a fost amendat cu 7000 de lei, iar postul privat „PRO
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 11 septembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 12 septembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,33 lei/litru (+4 bani), iar al motorinei standard – 19,79 lei/litru (+3 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2
Astăzi, la ora 11:00, ora locală, în toată Germania va avea loc testarea sistemelor de alarmă: toate smartphone-urile vor primi notificări de alertă cu semnale sonore puternice, iar pe străzi vor răsuna și sirenele de alarmă aeriană.O astfel de repetiție are loc în țară în fiecare an. În ciuda tensiunilor legate de incidentul cu drone din Polonia și de îngrijorarea NATO, este vorba doar de Ziu
Specialiștii au înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 5,7 la 175 km de Petropavlovsk-Kamceatski (regiunea Kamceatka, Rusia).{{835319}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, informația a fost comunicată de filiala din Kamceatka a Serviciului Geofizic Unificat al Academiei Ruse de Științe.„Distanța de la Petropavlovsk-Kamceatski: 175 km. Magnitudinea: 5,7”, se arată în comunicat.
Joi, mecanicii de locomotivă din toată Grecia organizează o grevă de 24 de ore pentru a protesta împotriva concedierii a trei dintre colegii lor de la Hellenic Train.Într-o declarație a sindicatului grecesc al mecanicilor de locomotivă (PEPE) se menționează faptul că greva este un răspuns la ceea ce acesta a numit concedieri „nedrepte și neașteptate”.{{835327}}Potrivit sindicatului, Hellen
Ministerul Apărării anunță că, în ultimele zile, pe rețele sociale au reapărut informații false privind o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană” și despre „sosirea, după alegeri, a peste 800 de militari NATO în Republica Moldova”.Instituția califică aceste afirmații drept minciuni, comunică moldpres.Potrivit Ministerului Apărării, nu este pentru
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a încheiat procedura de evaluare a judecătorului Serghei Pilipenco de la Curtea de Apel Sud și a transmis raportul său Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cu propunerea ca acesta să nu promoveze evaluarea externă a integrității.În conformitate cu procedura legală, CSM urmează să examineze raportul Comisiei și să adopte o hotărîre prin care va decide
Agenția poloneză de navigație aeriană (PAŻP) a anunțat că, din 10 septembrie pînă în 9 decembrie, în partea de est a Poloniei, de-a lungul frontierei cu Ucraina și Belarus, traficul aerian este restricționat din motive de securitate națională.Despre aceasta, conform „Adevărul European”, informează RMF FM.Restricțiile au fost introduse în conformitate cu ordinul ministrului infrastructurii
