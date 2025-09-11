Se așteaptă ploi și temperaturi de până la 23 de grade
Agro TV, 11 septembrie 2025 18:40
Pe 12 septembrie, cerul va fi predominant noros pe întreg teritoriul țării. Pe parcursul nopții și al zilei, pe arii extinse se vor semnala perioade cu ploi, care vor avea caracter de aversă. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. În centrul Republicii Moldova temperaturile maxime vor ajunge până la 20
Acum 30 minute
18:40
18:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 12 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 33 de bani, cu 4 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 79 de
Acum 2 ore
17:40
Mai mulți fermierii, care au o contribuție semnificativă pentru dezvoltarea agriculturii în Republica Moldova au fost premiați în timpul Galei Fermierilor 2025. Participanții au fost premiați pentru inovație, implicarea comunitară și crearea de locuri de muncă. RALUCA VOIVOZEANU, organizatoare: „Sunt 40 de diplome, prin acest eveniment noi recunoaștem meritele fermierilor. De la partenerii noștri, au
17:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada 11-14 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 48 de bani, cu 4 bani mai puțin. Dolarul american se ieftinește cu un ban și va avea valoarea 16 lei și 67 de bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea
17:10
În această ediția la Născut în Moldova o avem ca invitată pe Inesa Gurschii, femeie de afaceri și profesionist remarcabil în domeniul marketingului. Prin perseverență, creativitate și spirit vizionar, ea a reușit să construiască proiecte de succes și să inspire comunitatea antreprenorială din Moldova. Povestea ei este una despre curaj, inovație și puterea de a transforma ideile în realitate.
Acum 4 ore
16:30
Numărul elevilor admiși în învățământul profesional tehnic a înregistrat o creștere de 15% față de anul trecut. Anunțul a fost făcut de secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării, Galina Rusu. Potrivit datelor preliminare, până la această etapă au fost înmatriculați 8.192 de candidați, ceea ce reprezintă o acoperire de 95,4% a locurilor bugetare
15:30
O femeie și-a pierdut viața după ce a încercat cu forțele proprii să stingă un incendiu de vegetație . Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, tragedia a avut loc în după-amiaza zilei de 10 septembrie în satul Dănceni, raionul Ialoveni. Ajutorul pompierilor a fost solicitat, după ce flăcările au cuprins aproximativ 3 ari de
15:30
În plin sezon de recoltare a porumbului, specialiștii avertizează că riscul de răspândire a pestei porcine africane crește semnificativ, a declarat pentru AGRO TV Moldova , președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din Moldova, Andrian Burduja. Virusul poate fi transmis din păduri, prin contact indirect cu mistreții, către gospodăriile casnice care cresc porci, punând
15:20
Numărul cazurilor de COVID-19 este din nou în ascensiune. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în perioada 1-7 septembrie au fost raportate 1.017 cazuri, cu 19 la sută mai multe decât în săptămâna precedentă. Autoritățile menționează că 37 la sută dintre infectări au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârsta de până la 14 ani.
15:20
Aproximativ 39 de milioane de păsări au fost tăiate în luna iulie în România de abatoare și consumatorii casnici. Românii consumă mai mult carne de pasăre și bovine, dar mai puțin de porcine, ovine și caprine, arată datele publicate pe 10 septembrie 2025 de Institutul Național de Statistică. Potrivit datelor, în luna iulie 2025, au
Ieri
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada 11 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 52 de bani, cu 3 bani mai puțin. Dolarul american se scumpește cu 4 bani și va avea valoarea 16 lei și 68 de bani. Leul românesc va fi cotat la valoarea
16:00
Pentru ziua de joi, 11 septembrie, meteorologii prognozează cer variabil pe întreg teritoriul țării. În centrul țării maximele vor atinge 25 grade, iar minimele vor fi de 14 grade, vântul va sufla din sud-est cu o viteză de 18 km/h. În nordul țării se așteptă ploi slabe și maxime de 22 grade, iar noapte temperaturile
15:50
Guvernul a aprobat înființarea Centrului Național de Management al Crizelor, care va coordona acțiunile de prevenire și intervenție în caz de cutremure, inundații, pandemii sau atacuri cibernetice. Noua structură va permite mobilizarea rapidă a instituțiilor responsabile și va asigura un sprijin mai bine organizat pentru populație în situații de urgență. ROMAN CAZAN, Secretar general adjunct
15:00
Câteva mii de tone de pește sunt aduse anual din Ucraina, a declarat în timpul emisiunii „Zona Verde" de la AGRO TV Moldova, Oleg Andronic, administratorul Societății pe Acțiuni Piscicola „Gura Bîcului". Potrivit acestuia, peștele adus din Odesa, este cu 50 la sută mai ieftin decât cel comercializat de piscicultorii moldoveni pe piața internă. OLEG
13:50
Toamna este cel mai solicitant sezon pentru fermieri. Astfel, în această perioadă crește și necesitatea agricultorilor de a avea brațe de muncă pentru recoltare, pregătirea solului sau semănatul culturilor de toamnă. Olga Marciuc, originară din satul Iarova, raionul Soroca, are în gestiune deja de mai bine de 20 de ani, 1.000 de hectare de livadă
13:50
Satele din Republica Moldova vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru modernizare, prin modificările la Programul LEADER, aprobate de Guvern. Acestea prevăd creșterea plafonului de finanțare pentru Grupurile de Acțiune Locală și diversificarea domeniilor de activitate pentru lansarea afacerilor și inițiativelor sociale. Potrivit Ministerului Agriculturii, prin diversificarea domeniilor de intervenție eligibile în cadrul programului,
13:40
Agricultorii ale căror livezi au fost afectate de înghețurile târzii din acestă primăvară vor beneficia de un sprijin de 100 de milioane de lei de la stat. Premierul Dorin Recean a anunțat că decizia a fost aprobată miercuri de Comisia pentru Situații Excepționale. DORIN RECEA, prim-ministru: Vom ajuta agricultorii, care au avut de suferit de
13:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 11 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 29 de bani, cu 4 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 76 de
13:40
Un eveniment de amploare dedicat în întregime fermierilor moldoveni, prin care se celebrează contribuția esențială a agricultorilor la dezvoltarea durabilă a țării, va avea loc mâine, 11 septembrie la Chișinău. Gala Fermierilor 2025, care va fi organizată în acest an în spațiul Digital Park și va premia inovația, diversitatea, implicarea comunitară, crearea de locuri de
13:30
În Republica Moldova, grădinăritul prinde tot mai mult contur printr-o inițiativă inedită – bibliotecile de semințe. Asemenea bibliotecilor clasice, unde cititorii împrumută cărți, aici pasionații de agricultură fac schimb de semințe ecologice, iar la finalul sezonului, „returnează" o parte din recolta obținută. ANA COUTINHO, cofondatoarea AO „Grădina Moldovei": ,, Biblioteca de semințe este acel loc
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Pentru ziua de miercuri, 10 septembrie, în centrul țării se așteaptă maxime de 27 de grade și minime de 15 grade Celsius. Cerul va fi variabil iar viteză vântului va atinge maxime de 18 km/h cu intensificații din sud-est. În nordul țării se așteptă maxime diurne de 24 grade Celsius și minime de 12 grade
13:50
Articolul Zona Verde – Lemne de foc, preţuri prognoze apare prima dată în AgroTV.
13:50
Articolul Zona Verde cu Academicianul Boris Găină apare prima dată în AgroTV.
13:50
Articolul Zona Verde cu Oleg Andronic apare prima dată în AgroTV.
13:40
Articolul La taclale amicale cu Sasha Letty apare prima dată în AgroTV.
13:40
Trăiește de ani buni în Statele Unite ale Americii, dar Moldova a rămas parte din fiecare zi a lui. În această ediție Născut în Moldova", Sandu Sîrbu ne vorbește despre viața din diaspora, despre cum se păstrează limba, tradițiile și legătura cu cei dragi, chiar și la mii de kilometri distanță. O conversație sinceră despre reușite, sacrificii și visul american.
13:40
Articolul Născut în Moldova cu Gabriela Lungu apare prima dată în AgroTV.
13:40
Articolul Născcut în Moldova cu Inesa Gurschii apare prima dată în AgroTV.
8 septembrie 2025
18:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 9 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 57 de bani, cu 5 bani mai mult. Dolarul american se ieftinește cu un ban și va avea valoarea 16 lei și 68 de bani. Leul românesc va fi cotat la
18:20
Se prevede cer variabil, iar în unle regiuni ale țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din zona de est de la slab până la moderat. În centrul Republicii Moldova temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până
16:20
Compensații de peste 87 milioane lei pentru energia electrică, au fost acordate antreprenorilor în perioada ianuarie – august 2025. Potrivit Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în total, 1055 de agenți economici au beneficiat de sprijin. Dintre care, 550 de companii prin intermediul ODA, cu 2160 de cereri achitate, în valoare de peste 87 milioane
16:00
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 7,9 milioane dolari pentru dezvoltarea durabilă a râului Nistru. Astfel, membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru încheierea unui Acord de grant dintre țara noastră și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit autorităților, proiectul are drept scop reducerea poluării,
15:50
Timp de două zile Moldexpo a găzduit expoziția internațională de câini, unde peste 200 de patrupezi au încercat să ocupe locurile de frunte. Rase rare dar și campioni internaționali au încercat să capteze atenția juriului. LUDMILA PAȚULA, specialist în chinologie: "Câinii au venit la noi din diverse colțuri ale lumii, din Israel, din
14:50
Tot mai mulți moldoveni aleg să se încălzească iarna cu sobe pe lemne sau cărbune, renunțând treptat la gazele naturale. Motivele țin în special de prețul ridicat al resursei energtice, care pune presiune pe bugetele familiilor, mai ales în mediul rural. Astfel, sobele tradiționale sunt considerate o alternativă mai accesibilă pentru gospodării, comparativ cu facturile
5 septembrie 2025
17:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 6 – 8 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 27 de bani, cu 4 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 74
16:20
Curățarea iazului prin tehnologii moderne costă sute de mii de euro, iar al unui lac poate ajunge la milioane de euro, a declarat pentru AGRO TV Moldova, Oleg Andronic, administratorul Societății pe Acțiuni Piscicola „Gura Bîcului". Potrivit acestuia, Republica Moldova nu dispune de sistemele necesare pentru a extrage mâlul așa cum se cuvine de pe
15:20
Meteorologii prognozează un weekend cu vreme variabilă în centrul țării, unde maximele vor ajunge la 29 de grade Celsius, iar temperaturile minime vor coborî până
14:10
Peste 14 mii de persoane și-au găsit un loc de muncă de la începutul anului 2025, cu sprijinul Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cei mai mulți dintre ei sunt șomeri – 4.588, 173 de persoane cu dizabilități și 100 de migranți reveniți de peste hotare. Totuși, piața muncii continuă să fie în căutare […] Articolul Zeci de mii de persoane au fost angajate de la începutul anului 2025 apare prima dată în AgroTV.
12:10
Peste 1000 de vinuri spumante din 29 de țări vor fi evaluate timp de 3 zile în cadrul ,, Concours Mondial de Bruxelles” care este organizat pentru prima dată în Republica Moldova. Evenimentul unește 54 de experți internaționali, care vor evalua vinurile spumante. ȘTEFAN IAMANDI, Director al Oficiului Național al Viei și Vinului: ,, Este […] Articolul ,,Concours Mondial de Bruxelles” scrie istorie în sectorul vitivinicol din Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
12:10
Din cei 2588 de angajați care lucrează la Agenția „Moldsilva” – 648 au mai mult de 60 de ani, a declarat pentru AGRO TV Moldova directorul adjunct, Iulian Mamai. Potrivit acestuia, Moldsilva are 100 de locuri vacante, iar o problemă pentru pădurari este lipsa brațelor de muncă pentru sezon. Iulian Mamai, susține că pădurarii se […] Articolul Fiecare al patrulea angajat de la „Moldsilva” are mai mult de 60 de ani apare prima dată în AgroTV.
10:40
În comuna Cărpineni, începând cu sfârșitul lunii iuli au fost depistate cinci focare de Pestă Porcină, cel mai recent caz a fost semnalat la data de 2 septembrie. Primarul localității a declarat pentru AGROTV Moldova că toate cazurile au fost înregistrate în gospodăriile persoanelor fizice. FRIJA MIHAIL, Primarul Comunei Cărpineni: ,, Până la acest moment […] Articolul Alertă sanitară în Cărpineni: focare de Pestă Porcină Africană apare prima dată în AgroTV.
4 septembrie 2025
17:20
Sute de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în raionul Rîșcani. Cazul a avut loc în noaptea de 4 septembrie într-o gospodărie din satul Sîngureni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, flăcările au cuprins o construcție auxiliară destinată adăpostirii animalelor. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri și salvatori. […] Articolul Sute de animale au fost salvate de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în raionul Rîșcani apare prima dată în AgroTV.
17:20
Record la punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta. Postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta, care funcționează nonstop din 15 august curent, a înregistrat în doar trei săptămâni peste 17.400 de călători și circa 6.000 de mijloace de transport. Potrivit Serviciului Vamal, cifrele sunt semnificativ mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut, când prin același […] Articolul Record de traverzări la postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta apare prima dată în AgroTV.
17:20
Ecosistemele Republicii Moldova își vor recăpăta vitalitatea. Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru implementarea proiectului „Restaurarea ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine”, care se va desfășura în perioada 2026–2030. Proiectul are ca obiectiv refacerea și protecția ecosistemelor din bazinul râului Nistru, prin: […] Articolul Guvernul și Banca Mondială lansează un proiect de restaurare a ecosistemului Nistrului apare prima dată în AgroTV.
17:10
Ajutorul de 1000 de lei pentru elevi poate fi ridicat de părinți sau tutore de la bancă sau poștă, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale. Banii sunt destinați copiilor din clasele I-IX, care își fac studiile în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova. Potrivit CNAS, plata se face în baza listelor transmise de Ministerul […] Articolul Ajutorul de 1000 de lei pentru elevi poate fi ridicat de părinți sau tutore apare prima dată în AgroTV.
17:10
Rafturile a aproximativ 400 de biblioteci publice din țară vor fi completate cu 80.000 de volume noi în limba română. Evenimentul de semnare a documentului oficial de donație între Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și Biblioteca Națională a Republicii Moldova a avut loc astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, în prezența oficialilor din România […] Articolul Rafturile a aproximativ 400 de biblioteci publice din țară vor fi completate cu zeci de mii de cărți în limba română apare prima dată în AgroTV.
17:10
Centrul de Excelență în Horticultură din localitatea Țaul, Dondușeni, va fi modernizat. Noul edificiu va fi dotat cu laboratoare pentru analize fizico-chimice ale produselor alimentare, facilități pentru procesarea produselor horticole și o cantină destinată elevilor. Investițiile includ și plantații didactice de pomi fructiferi. Pe 6,2 hectare au fost plantate cireșe, caise și mere de soiuri […] Articolul Centrul de Excelență în Horticultură din localitatea Țaul, modernizat apare prima dată în AgroTV.
17:10
Moldovenii pot călători de astăzi fără viză în Emiratele Arabe Unite pentru o perioadă de până la 90 de zile calendaristice în decursul a 180 de zile calendaristice. Această măsură facilitează libera circulație, contribuie la dezvoltarea contactelor interumane și deschide noi oportunități pentru mediul de afaceri, turism și cooperare culturală. Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul […] Articolul Moldovenii pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în AgroTV.
16:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada 5 – 7 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 48 de bani, cu 4 bani mai mult. Dolarul american se scumpește cu 2 bani și va avea valoarea 16 lei și 71 de bani. Leul românesc va fi cotat […] Articolul Curs valutar: 5-7 septembrie apare prima dată în AgroTV.
16:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de incendii, iar temperaturile maxime vor ajunge până la 32 de grade. Avertizarea meteorologilor este valabilă până pe 15 septembrie. Pe 5 septembrie, cerul se va menține mai mult senin, cu vremea frumoasă, fără ploi pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla de la slab până la […] Articolul Cod Galben de pericol de incendiu pe întreg teritoriul țării apare prima dată în AgroTV.
