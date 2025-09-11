Se așteaptă ploi și temperaturi de până la 23 de grade

17:10

Ajutorul de 1000 de lei pentru elevi poate fi ridicat de părinți sau tutore de la bancă sau poștă, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale. Banii sunt destinați copiilor din clasele I-IX, care își fac studiile în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova. Potrivit CNAS, plata se face în baza listelor transmise de Ministerul […]