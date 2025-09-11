Risc sporit de răspândire a pestei porcine africane în perioada recoltării porumbului

12:10

Din cei 2588 de angajați care lucrează la Agenția „Moldsilva” – 648 au mai mult de 60 de ani, a declarat pentru AGRO TV Moldova directorul adjunct, Iulian Mamai. Potrivit acestuia, Moldsilva are 100 de locuri vacante, iar o problemă pentru pădurari este lipsa brațelor de muncă pentru sezon. Iulian Mamai, susține că pădurarii se […] Articolul Fiecare al patrulea angajat de la „Moldsilva” are mai mult de 60 de ani apare prima dată în AgroTV.