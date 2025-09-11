Nicușor Dan, președintele României: O guvernare prorusă la Chișinău ar putea destabiliza regiunea
Moldova1, 11 septembrie 2025 09:10
O eventuală guvernare prorusă la Chișinău ar putea destabiliza regiunea și ar permite aducerea de trupe suplimentare ruse în stânga Nistrului, a avertizat președintele României, Nicușor Dan, într-un interviu oferit pe 10 septembrie postului TVR Moldova. Potrivit oficialului de la București, o asemenea situație ar pune presiune directă asupra Ucrainei, Republicii Moldova și României.
R. Moldova devine un hub de turism medical: Tratamentele stomatologice și chirurgia plastică atrag tot mai mulți pacienți străini # Moldova1
Peste 100 de delegați din 50 de țări, specialiști în medicină, turism și inovație, vor participa la cea de-a șaptea ediție a Forumului Global de Turism Medical, care va avea loc între 25 și 28 septembrie, la Chișinău, în cadrul platformei „Moldova Tourism Forum”. Președinta Asociației Turismului Medical din Moldova (ATMM), Natalia Ciobanu, a declarat la Radio Moldova că evenimentul este organizat în contextul exercitării președinției Consiliului Global al Turismului Medical (GHTC).
Marea Britanie va produce și va dezvolta împreună cu industria ucraineană echipamente militare moderne, în cadrul unui nou acord revoluționar de schimb de tehnologii, care va sprijini locurile de muncă din Regatul Unit și va consolida securitatea națională atât a Marii Britanii, cât și a Ucrainei, scrie Evropeiska Pravda, cu referire la într-un comunicat al Ministerului britanic al Apărării.
Luptătorii moldoveni se află în fața celei mai importante competiții a anului - Campionatele Mondiale de la Zagreb, în Croația. Pe unii dintre ei îi ajută experiența acumulată, iar alții au emoții înaintea debutului la o asemenea competiție.
Armata rusă nu doar bombardează orașele ucrainene, ci încearcă și să submineze producția agricolă, lipsindu-i pe ucraineni de alimente și de principala sursă de export. Dacă în primul an de război, după ocuparea unor teritorii, trupele ruse transportau cerealele în Rusia, acum, cu ajutorul dronelor, atacă în mod deliberat fermele, terorizând muncitorii, distrugând tehnica agricolă și arzând recoltele, scrie The Moscow Times.
11 septembrie 2001 – 24 de ani de la cel mai sângeros atentat terorist din istoria Statelor Unite # Moldova1
Se împlinesc 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, când Statele Unite au fost lovite de cele mai cumplite atentate teroriste din istoria lor. Atunci, patru avioane de pasageri au fost deturnate și folosite pentru a ataca Turnurile Gemene din New York și clădirea Pentagonului. Imaginile cu zgârie-norii în flăcări și prăbușirea lor au cutremurat lumea întreagă și au rămas simbolul vizual al unei zile care a pus capăt unei perioade de aparentă siguranță la nivel global.
Creștinii ortodocși sărbătoresc Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul pe stil vechi # Moldova1
Creștinii ortodocși prăznuiesc astăzi, 11 septembrie, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, numit și „Înaintemergătorul” pentru că a vestit venirea Mântuitorului. Sărbătoarea are o profundă semnificație de pocăință și este zi de post aspru.
Charlie Kirk, activist conservator pro-Trump și critic al sprijinului pentru Ucraina, împușcat mortal în Utah # Moldova1
Conservatorul american Charlie Kirk, cofondator al organizației Turning Point USA și apropiat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal miercuri, 10 septembrie, în timp ce participa la un eveniment cu peste 3.000 de oameni la Utah Valley University, în orașul Orem. Autoritățile au calificat incidentul drept un „asasinat politic”, iar suspectul, un lunetist care ar fi tras de pe acoperișul unui imobil al campusului, este încă căutat, scrie Reuters. Kirk era cunoscut pentru apelurile sale de a opri sprijinul militar și financiar al SUA pentru Ucraina.
Corespondență Dan Alexe // Zapad 2025: manevrele Rusiei, în vreme ce Polonia invocă art. 4 al NATO # Moldova1
Polonia a invocat, miercuri, 10 septembrie, articolul 4 din Tratatul NATO, care spune că orice stat membru care se simte amenințat poate cere consultări și sprijin politic din partea celorlalți. Textul spune mai precis: Articolul 4 – „părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”.
ELECTORALA 2025 // Salarii și pensii mai mari și energie electrică mai ieftină – câteva dintre angajamentele concurenților electorali # Moldova1
Prețuri mici la energia electrică, mai multe măsuri de susținere a mediului de afaceri și creșterea salariilor și a pensiilor la nivelul celor din Româania. Sunt câteva din promisiunile publicate astăzi de mai mulți concurenți electorali înscriși în cursa electorală pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Printre ei este și partidul „Moldova Mare”, condus de fosta procuroră Victoria Furtună, care s-a lansat oficial în campania electorală.
Chișinăul devine capitala artei teatrale românești. A început a zecea ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, un maraton de evenimente cu participarea celor mai valoroase colective teatrale de pe ambele maluri ale Prutului. Pentru al patrulea an consecutiv, va participa Teatrul Național „Ivan Franko”. Reuniunea teatrelor se desfășoară sub genericul „Scena unei lumi libere”.
România a obținut aproape 17 miliarde de euro prin programul european de reînarmare - SAFE. Guvernul de la București va investi în industria de apărare și infrastructura civilă. Statul român e al doilea pe listă, după Polonia, care a obținut cea mai mare finanțare. Totodată, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat o nouă idee într-un discurs susținut în fața europarlamentarilor - crearea unui zid de drone la frontierele estice ale uniunii.
Inflație de 7,3% în august: autoritățile dau asigurări că R. Moldova se află pe o traiectorie de stabilizare a prețurilor # Moldova1
Prețurile medii de consum s-au redus, în luna august, cu 0,4% față de luna iulie. Datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS) arată că prețurile la produsele alimentare s-au diminuat cu circa 0,8%, cele nealimentare - cu circa 0,2%, iar serviciile prestate populației s-au ieftinit cu 0,1%.
Proteste de amploare în Franța, sub sloganul „Blocăm totul”. Manifestații furioși au distrus mașini de poliție și au dat foc magazinelor. Aproape 300 de oameni au fost arestați, cei mai mulți, în Paris. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, iar mai multe persoane: atât polițiști, cât și protestatari, au fost răniți în confruntări. Protestele violente au loc în plină criză politică și după ce președintele Emmanuel Macron a desemnat un nou prim-ministru, al cincilea în mai puțin de doi ani.
Alexandru Bălan, the former deputy head of the Intelligence and Security Service (SIS) of the Republic of Moldova, was placed under preventive arrest for 30 days, according to Romanian media reports. This court decision can be appealed. He is accused of disclosing state secrets concerning Romania to KGB officers in Belarus.
„Partidul războiului” din societatea rusă, care la apogeu ajungea la aproape jumătate din populație, continuă să se restrângă, relatează The Moscow Times cu referire la rezultatele unui recent sondaj realizat de „Levada”.
Ministerul Dezvoltării Economice: R. Moldova este pe o traiectorie de stabilizare a prețurilor # Moldova1
Datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS) arată că în august 2025, prețurile medii de consum au înregistrat o ușoară scădere față de luna iulie. Este un semnal încurajator că inflația se diminuează, iar tendința generală este una de stabilizare, informează Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
Veste bună pentru cetățenii moldoveni stabiliți în Italia! Acordul privind conversiunea permiselor de conducere moldovenești în Italia va intra în vigoare din 8 noiembrie 2025, a anunțat președinta Maia Sandu de la Roma, acolo unde se află într-o vizită oficială până pe 12 septembrie.
Promo-LEX sesizează ONU: Peste 80.000 de copii din stânga Nistrului, supuși militarizării și îndoctrinării ideologice # Moldova1
Asociația Promo-LEX a sesizat Organizația Națiunilor Unite (ONU) privind militarizarea și îndoctrinarea ideologică a peste 80.000 de copii din regiunea transnistreană, aflată sub ocupație rusă. Într-o scrisoare adresată raportoarei speciale a ONU, Promo-LEX avertizează asupra pregătirii militare sistematice și promovării ideologiei de război în grădinițele și școlile din regiune.
Două dintre cele mai aglomerate intersecții din Chișinău au fost reorganizate, iar măsurile au scopul de a fluidiza traficul. În zona intersecției bulevardului Dacia cu strada Ciuflea, a fost amenajată o bandă suplimentară. Iar în sectorul Râșcani al capitalei, la intersecția dintre străzile Bogdan Voievod și Florilor, trecerea pentru pietoni a fost strămutată.
Polonia a activat apărarea NATO și a doborât drone rusești intrate în spațiul său aerian. NATO condamnă incursiunile dronelor rusești în Polonia # Moldova1
Polonia a anunțat miercuri, 10 septembrie, că a activat propriile sisteme de apărare și cele NATO pentru a doborî drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian, în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei de vest. Este pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina când Varșovia confirmă utilizarea armamentului împotriva unor obiecte ostile deasupra teritoriului național, scrie Reuters.
Clubul de fotbal Zimbru Chișinău a anunțat transferul unui nou jucător. Este vorba despre brazilianul Italo Dias Menezes. Fundașul de 20 de ani a semnat un contract valabil până la sfârșitul lunii iunie a anului 2027. Ultima echipă a fotbalistului sud-american a fost FC Carajas, grupare dintr-a doua divizie a campionatului statului Pará.
Șeful spionajului militar ucrainean dă un semnal de alarmă: Rusia se reînarmează și ar putea ataca Europa # Moldova1
Rusia va deveni o amenințare serioasă pentru țările europene până în anul 2030, ca urmare a programului extins de reînarmare a armatei ruse, consideră șeful Diecției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apărării de la Kiev, Kirilo Budanov, transmite portalul „Hvîlia”, citând interviul oferit de oficial pentru Apostrof TV.
Acord în vigoare de la 1 septembrie: peste 110 moldoveni au solicitat deja pensii moldo-italiene # Moldova1
Acordul dintre Republica Moldova și Italia în domeniul securității sociale, catalogat ca fiind „istoric” de autorități, a intrat în vigoare de la 1 septembrie curent și, timp de zece zile, peste 110 moldoveni aflați în Italia au depus cereri pentru a beneficia de pensii în baza acestui document.
Numărul cazurilor de COVID-19 este din nou în creștere în Republica Moldova. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în perioada 1–7 septembrie au fost înregistrate 1.017 cazuri de infectare, cu 19% mai mult față de săptămâna precedentă. 37 la sută din cazuri au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârsta de până la 14 ani.
În Belarus a început construcția unor noi baze militare. Una dintre acestea, aflată în apropiere de Minsk, ar putea avea o importanță strategică pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei, deoarece, potrivit experților, acolo ar putea fi amplasate rachetele balistice rusești „Oreșnik”, scrie Ucrainskaia Pravda.
Școlile din Rusia au refuzat înscrierea pentru 87% dintre copiii migranților – în mare parte din cauza problemelor cu documentele necesare pentru a fi admiși la testul de limbă rusă, a anunțat agenția federală Rospotrebnadzor, citată de publicația The Moscow Times.
Șefa Comisiei Europene: „Viitorul Ucrainei, Moldovei și al Balcanilor de Vest este în Uniunea noastră” # Moldova1
Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume în care dependențele sunt folosite nemilos ca arme, a declarat miercuri, la Strasbourg, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în primul său discurs despre starea UE de la realegerea președintei executivului european, relatează Agerpres. Referitor la extinderea spațiului comunitar, șefa Comisiei Europene a menționat, între altele că „viitorul Ucrainei, al Moldovei, al țărilor din Balcanii de Vest este în Uniunea noastră”.
Tokyo a decis să închidă în Rusia toate cele șase filiale ale Centrului Japonez, a anunțat secretarul general al guvernului nipon, Yoshimasa Hayashi. Motivul acestei hotărâri nu a fost precizat. Filialele se află la Moscova, Sankt Petersburg, Nijni Novgorod, Iujno-Sahalinsk, Habarovsk și Vladivostok. Potrivit agenției japoneze Kyodo, aceste centre erau un simbol al prieteniei dintre Rusia și Japonia, relatează The Moscow Times.
Echipa națională de fotbal a Boliviei păstrează șanse la calificarea la Campionatul Mondial, care ar fi primul lor turneu final din 1994 încoace. „La Verde” a învins selecționata Braziliei cu 1-0 în ultimul meci din preliminarii și a profitat de colapsul Venezuelei - 3:6 acasă, în fața Columbiei - pentru a accede pe locul 7, ce duce în mini-turneul intercontinental de calificare.
