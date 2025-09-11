Prognoza meteo pentru 11 septembrie

18:00

Acordul dintre Republica Moldova și Italia în domeniul securității sociale, catalogat ca fiind „istoric” de autorități, a intrat în vigoare de la 1 septembrie curent și, timp de zece zile, peste 110 moldoveni aflați în Italia au depus cereri pentru a beneficia de pensii în baza acestui document.„Chiar de la 1 septembrie am început să primim în audiență persoane. Deja, pe parcursul a zece zile,