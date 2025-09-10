Noaptea, pe Pămînt a avut loc o furtună magnetică inexplicabilă
Noi.md, 11 septembrie 2025 00:00
Laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale (IKI) al Academiei Ruse de Științe a declarat că în noaptea de 10 septembrie pe Pămînt a fost înregistrată o furtună magnetică inexplicabilă, transmite Oxu.Az.„O furtună magnetică complet de neînțeles și greu de explicat a fost înregistrată în mod neașteptat pe Pămînt în noaptea de miercuri”, se menționează pe canalul Teleg
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
01:30
Cum a ajuns borșul acru moldovenesc să cucerească Uniunea Europeană și să aducă milioane de lei în țară # Noi.md
Povestea unui producător moldovean de borș acru, popcorn și ambalaje de carton a devenit un exemplu inspirațional de succes pe piața europeană.Lansată în anii ’90 ca o mică afacere de cartier, compania s-a transformat într-un business modern, competitiv, care astăzi exportă peste 80% din producție în Uniunea Europeană.De la tradiționalul borș acru, producătorul și-a diversificat portofoliu
Acum o oră
01:00
Doi vloggeri români au găsit o copie a „Casei Albe” la Soroca. Videoclipul a făcut furori pe internet # Noi.md
„Palatele” romilor din Soroca sînt o atracție pentru turiștii care ne vizitează țara, în special pentru cei care vînează content. O casă inspirată din arhitectura Casei Albe de la Washington, situată în cartierul romilor din Soroca, numit Beverlly Hills, a lăsat mască doi vloggeri romîni aflați în zonă.Andreia și Ionuț Chiperi au ajuns la Soroca au descoperit o cultură diferită, au petrecut cu
Acum 2 ore
00:30
Consiliul de Stat al Chinei a aprobat miercuri înființarea Rezervației Naturale Naționale Insula Huangyan, scrie romanian.cgtn.comPotrivit anunțului oficial, această rezervație reprezintă o garanție importantă pentru conservarea diversității, stabilității și sustenabilității ecosistemului natural al insulei.Departamentele de profil și autoritățile locale sînt obligate să aplice strict „Reg
00:30
O fetiţă în vîrstă de 5 ani a deteriorat accidental „Atena Dorata”, o sculptură a lui Carlo Pecorelli, realizată sub forma unui păianjen din aur de 24 de carate şi evaluată la 30.000 de euro. Incidentul a avut loc în galeria Orler din Jesolo, aproape de Veneţia, Italia.Copila, de origine poloneză, a fost atrasă de o pînză albă semnată de Enrico Castellani, evaluată la aproximativ 200.000 de eu
00:00
Laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale (IKI) al Academiei Ruse de Științe a declarat că în noaptea de 10 septembrie pe Pămînt a fost înregistrată o furtună magnetică inexplicabilă, transmite Oxu.Az.„O furtună magnetică complet de neînțeles și greu de explicat a fost înregistrată în mod neașteptat pe Pămînt în noaptea de miercuri”, se menționează pe canalul Teleg
Acum 4 ore
23:30
China: Forța nu aduce pacea în Orientul Mijlociu, dialogul și negocierile sînt singura ieșire # Noi.md
China condamnă vehement atacul asupra capitalei Qatarului, Doha, și se opune categoric acțiunii de încălcare a suveranității teritoriale și a securității naționale a Qatarului de către Israel, a declarat miercuri purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, scrie romanian.cgtn.com.„Ne exprimăm îngrijorarea profundă față de o eventuală escaladare a tensiunilor regionale în
23:30
Proiectul „Ghost Shark”. Australia investește masiv într-o flotă de drone de atac subacvatice # Noi.md
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni "Ghost Shark", în cadrul unui program care costă peste 1 miliard de dolari (941 de milioane de euro), a anunţat miercuri guvernul de la Canberra, citat de AFP. {{828350}}„Acest echipament va permite efectuarea de misiuni de informaţii, supraveghere, recunoaştere şi atac”, a declarat jurnaliştilor ministrul apără
23:00
Trump a luat cina într-un restaurant din capitală, confirmînd că Washingtonul a devenit un loc sigur # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, împreună cu vicepreședintele Jay D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio și șeful Pentagonului, Pete Hegseth, au luat cina într-un restaurant din Washington, afirmînd că acest lucru confirmă siguranța capitalei.La intrarea în restaurant, președintele a declarat jurnaliștilor că Washingtonul „a fost unul dintre cele mai nesigure orașe din țară, iar acum este la
22:30
Veaceslav Platon, primul interviu după ce a ieșit pe cauțiune, face dezvăluiri despre Plahotniuc și mizele extrădării # Noi.md
Scena politică și judiciară a Republicii Moldova continuă să fie zguduită de declarațiile lui Veaceslav Platon, eliberat recent pe cauțiune la Londra.Omul de afaceri, condamnat în lipsă la Moscova la 24 de ani de închisoare și vizat de o procedură de extrădare către Chișinău, a oferit primul său interviu în care a lansat acuzații directe la adresa oligarhului Vladimir Plahotniuc, transmite Noi
22:30
Banca Populară a Chinei a semnat acorduri bilaterale de schimb valutar cu Banca Centrală Europeană, Banca Naţională a Elveţiei şi Banca Naţională a Ungariei, scrie romanian.cgtn.comSchimbul bilateral de monedă China-UE este de 350 de miliarde de yuani / 45 de miliarde de euro, acordul fiind valabil timp de trei ani, în timp ce schimburile bilaterale de monedă între China şi Ungaria și Elveția
22:30
Un fost director de securitate al WhatsApp a intentat proces împotriva companiei-mamă Meta, acuzînd-o că a ignorat riscuri majore de securitate cibernetică și a expus datele a miliarde de utilizatori din întreaga lume, scrie The Independent.Attaullah Baig, angajat în 2021 și concediat în februarie 2025, a depus luni o plîngere la Tribunalul Federal din California de Nord. În documentul de 115
22:30
Когда юмор помогает оживить предвыборную кампанию.Сторонники правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), агитирующие за данное политическое формирование в рамках кампании по выборам в парламент по разным городам и селам, оказались в курьезной ситуации.В частности, они сфотографировались на остановке села Putineşti под вывеской с его названием. Это позабавило интернет-пользователей.
22:00
Creșterea bruscă a folosirii măștilor de protecție de unică folosință în perioada pandemiei de coronavirus a dus la acumularea unei cantități enorme de deșeuri, care acum se descompun, eliberînd microplastice și compuși chimici periculoși. La această concluzie, potrivit The Guardian, au ajuns cercetătorii de la The Centre for Agroecology, Water and Resilience al Universității Coventry (Marea Brita
Acum 6 ore
21:30
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi construcția unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată de 22 MW, dotată cu un sistem de stocare a energiei electrice de 16,512 MWh.Centrala va fi amplasată în comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni, pe o suprafață de 18 hectare.Investiția este realizată de compania SRL „T.P.I.-PHARM”, care a prezentat Ministerului Energiei documentația necesară
21:30
Parteneriat între Inspectoratul pentru Migrație și Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți # Noi.md
Zilele acestea, Direcția regională Nord a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) în parteneriat cu Muzeul de Istorie și Etnografie din mun. Bălți, a organizat o nouă sesiune de integrare pentru beneficiarii săi, sub forma unei excursii pietonale prin municipiu, notează Noi.md.Sub îndrumarea ghidului muzeului și a ofițerului IGM, participanții au avut ocazia să descopere repere culturale
21:00
La Bălți a fost anunțată o licitație pentru executarea etapei a doua de construcție a Casei de arest # Noi.md
Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova a anunțat organizarea unei licitații deschise pentru realizarea celei de-a doua etape de construcție a Casei de arest din Bălți. Capacitatea acesteia va fi de 650 de locuri. Valoarea totală a proiectului este estimată la 315,87 milioane de lei.Noua închisoare, sau cum este numită - Casa de arest, este construită pe strada Veterani
21:00
Un caz de violență între eleve a avut loc luni, 8 septembrie, în curtea unei școli din raionul Soroca. În timpul recreației dintre lecțiile a 5-a și a 6-a, o fată a fost agresată de mai multe colege, scenele fiind filmate de alți elevi și ajungînd rapid pe rețelele sociale. După cum transmite Noi.md cu referire la Observatorul de Nord, directoarea instituției a spus că totul s-a întîmplat foar
21:00
La nivel global, obezitatea este mai răspîndită în rîndul copiilor de vîrstă şcolară şi al adolescenţilor decît subponderalitatea, potrivit unui nou raport al UNICEF, care atribuie această schimbare mediului alimentar din ce în ce mai nesănătos în întreaga lume, transmite Reuters.Dup[ cum transimte Noi.md cu referire la News, Agenţia ONU pentru copii şi-a bazat estimările pe date din perioada
21:00
În cadrul turneului lor jubiliar de 60 de ani, membrii trupei Scorpions au semnat tabloul „Wind of Change”, realizat de artistul plastic Sergiu Țopa.După cum transmite Noi.md cu referire la Zdgust, lucrarea va fi licitată pe 4 decembrie, în cadrul Galei Generozității 2025, pentru a sprijini construcția primei case comunitare pentru tinerii cu dizabilități din Chișinău.Trupa germană Scorpio
20:30
Cîteva mii de tone de pește ajung anual în Republica Moldova din Ucraina. Importurile provin în mare parte din regiunea Odesa și sînt comercializate cu pînă la 50% mai ieftin decît peștele crescut de piscicultorii locali.După cum transmite Noi.md cu referire la AGRO TV Moldova, acest lucru a fost declarat de Oleg Andronic, administratorul SA „Piscicola Gura Bîcului”, în cadrul emisiunii „Zona
20:30
Soroca se pregătește să găzduiască ediția a XIV-a a Festivalului Național al Mărului, eveniment care va reuni producători, artiști și vizitatori din toată țara.Consiliul Raional Soroca a stabilit că duminică, 12 octombrie, cetatea medievală și centrul orașului vor fi gazdele celui mai important eveniment agricol și cultural al toamnei.{{835072}}Festivalul Național al Mărului, ajuns la edi
20:30
Daniel Vodă despre cazul Balan: „Vom depune toate eforturile ca cei care trădează interesele țării să răspundă conform legislației” # Noi.md
Purtătorul de cuvînt al Guvernului a comentat reținerea fostului vicedirector SIS, Alexandru Balan, acuzat de spionaj.„A fost o anchetă comună. Este un proces clar pornit și în viitor vom depune toate eforturile ca cei care trădează interesele Republicii Moldova să răspundă conform legislației țării noastre”, a menționat Daniel Vodă, transmite Noi.md cu referire la Unimedia.{{835685}}„- Cu
20:00
Biroul Național de Statistică (BNS) anunță că, în luna august 2025, rata anuală a inflației a constituit 7,3%, determinată în principal de creșterea prețurilor la produsele alimentare și serviciile prestate populației.Comparativ cu iulie 2025, prețurile de consum s-au diminuat în medie cu 0,4%. Scăderea a fost generată de produsele alimentare (–0,8%), în special fructe (–6,5%), legume (–2,3%)
20:00
Atacantul și căpitanul echipei naționale a Portugaliei și al clubului Al-Nasr, Cristiano Ronaldo, a marcat un penalty în meciul de calificare la Campionatul Mondial din 2026 cu Ungaria (3:2), scriindu-și numele în istorie.Potrivit Oxu.Az, care citează „Чемпионат”, datorită acestui gol, Cristiano, în vîrstă de 40 de ani, a marcat al 39-lea gol în calificările pentru Campionatul Mondial și a ega
Acum 8 ore
19:30
Polițiștii din Ialoveni au găsit douǎ persoane care au pus în pericol siguranța rutieră, conducînd în stare de ebrietate și fără permis de conducere.În localitatea Țipala, un automobil a fost observat deplasîndu-se haotic.{{835583}}La volan se afla un tînăr de 23 de ani, fără permis de conducere.Testarea cu aparatul Drager a arătat o concentrație de 0,86 mg/l alcool în aerul expirat. Î
19:30
Peste 100 de delegați din 50 de țări – experți în medicină, turism și inovație vor participa la Chișinău la cea de-a șaptea ediție a Forumului Global de Turism Medical, în perioada 25-28 septembrie.În cadrul evenimentului se va pune în valoare potențialul R. Moldova de a deveni o destinație de top pentru pacienții din întreaga lume care sînt în căutarea unor tratamente de calitate, la prețuri
19:30
Forţele israeliene au atacat miercuri capitala Yemenului, Sana’a, a relatat postul de televiziune Al Masirah, condus de mişcarea Houthi. Martorii susţin că atacul a vizat Ministerul Apărării.Presa israeliană a transmis că armata israeliană IDF – efectuează atacuri împotriva Yemenului, dar nu a existat niciun comentariu imediat din partea IDF, transmite Noi.md cu referire la Rador.Locuitori
19:00
Statele Unite au transmis miercuri un mesaj ferm de sprijin pentru aliații din NATO, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei.După cum transmite Noi.md cu referire la G4Media, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat într-un comunicat oficial că Washingtonul este pregătit să apere „fiecare centimetru de teritoriu NATO”, subliniind solidaritatea cu sta
19:00
Trei șefi de întreprinderi de stat, vizați de ANI. Averile directorilor de la „Drumuri” sunt verificate # Noi.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controalelor averilor și intereselor personale în privința a trei directori de întreprinderi aflate în gestiunea Agenției Proprietății Publice. Decizia vine după verificările prealabile ale unor sesizări înregistrate pe 6 august 2025, care au scos la iveală aparența unor nereguli în declarațiile depuse, transmite Noi.md.Primul funcț
19:00
Joi, mai mulți locuitori din mun. Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, pe 11 septembrie, fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:or. Durlești:{{824742}}-str. V. Alexandri, Păcii, str. Unirii Principatelor, str-la Unirii Principatelor, str. Rezistenții, str-la Rezistenții, str. Vovințeni.Totodată, în intervalul 09:00 – 17
19:00
Președintele Chinei, Xi Jinping, a trimis miercuri un mesaj de felicitare Tîrgului Internațional pentru Comerțul cu Servicii din China (CIFTIS), scrie romanian.cgtn.comXi Jinping a subliniat că, azi, situația economică mondială se confruntă cu schimbări profunde, iar provocările și oportunitățile coexistă în dezvoltarea globală.China este angajată ferm în extinderea deschiderii de înaltă c
18:30
Guvernul a aprobat trei proiecte pentru transparență, securitate și atragerea investițiilor # Noi.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat trei proiecte cu impact strategic, care vizează consolidarea transparenței în administrarea patrimoniului public, sporirea controlului asupra comerțului cu mărfuri strategice și creșterea capacității de atragere a investițiilor externe.Administrarea clară și transparentă a bunurilor proprietate publicăModificarea Regulamentului privind modul de transmi
18:30
Parlamentul European a votat o rezoluție în sprijinul inițierii negocierilor de aderare a R. Moldova la UE # Noi.md
Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care își reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și solicită începerea negocierilor de aderare pe capitole individuale, transmite Noi.md.Rezoluția, coinițiată de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, a fost adoptată cu 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 de abțineri.Documentul conține două cerințe principale:
18:00
Fond de investiții strategice și sistem online al stocurilor – o nouă soluție legislativă pentru economie # Noi.md
Astăzi, liderul Alianței „MOLDOVENII”, Denis Roșca, a prezentat un proiect de lege care prevede instituirea Fondului de Asistență pentru Investiții Strategice (FAIS) și implementarea Sistemului Național de Evidență Online a Stocurilor (SNEOS).Inițiativa are ca scop principal combaterea contrabandei, eliminarea rambursărilor ilegale de TVA, prevenirea crizelor artificiale de stocuri și consolid
18:00
Insula Elba, una dintre cele mai vizitate destinații turistice din Toscana, a fost din nou lovită de un fenomen meteo extrem. În doar cîteva ore, marți, au căzut peste 50 de milimetri de ploaie, cantitate suficientă pentru a provoca alunecări de teren, inundații masive și izolarea a circa 200 de persoane în localitatea Forno.După cum transmite Noi.md cu referire la Stiri Diaspora, pentru locui
18:00
Pensii moldo-italiene: Cîți moldoveni au depus cereri, după intrarea în vigoare a acordului istoric # Noi.md
Acordul dintre Republica Moldova și Italia în domeniul securității sociale, catalogat ca fiind „istoric” de autorități, a intrat în vigoare de la 1 septembrie curent și, timp de zece zile, peste 110 moldoveni aflați în Italia au depus cereri pentru a beneficia de pensii în baza acestui document.„Chiar de la 1 septembrie am început să primim în audiență persoane. Deja, pe parcursul a zece zile,
18:00
Mai multă transparență și claritate în procedura de declarare, evaluare și păstrare a cadourilor în cadrul instituțiilor publice # Noi.md
Comisia de evidență și evaluare a cadourilor va avea atribuții mai clare în gestionarea cadourilor calificate ca fiind inadmisibile.Noi prevederi au fost aprobate astăzi de Guvern. Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la regimul juridic al cadourilor mai include și acțiunile conducătorilor instituțiilor publice în procesul de transmitere și raportare a ac
Acum 12 ore
17:30
Executivul a aprobat astăzi, la inițiativa Ministerului Sănătății, Regulamentul sanitar privind materialele și substanțele care intră în contact cu apa potabilă și metodele de testare, notează Noi.md.Pînă în prezent, materialele și substanțele folosite în contact cu apa potabilă nu erau reglementate sanitar, fapt ce permitea plasarea pe piață a unor produse neconforme, cu potențial de eliberar
17:30
Președintele SUA, Donald Trump, nu vede motive pentru izolarea economică a Rusiei în afara contextului conflictului ruso-ucrainean, a declarat vicepreședintele american Jay D. Vance în emisiunea One America News Network.„Președintele a fost foarte sincer atît cu europenii, cît și cu rușii, declarînd că nu vede niciun motiv pentru izolarea economică a Rusiei, cu excepția [scenariului cu] contin
17:30
Fond de investiții strategice și sistem online al stocurilor – o nouă soluții legislative pentru economie # Noi.md
Astăzi, liderul Alianței „MOLDOVENII”, Denis Roșca, a prezentat un proiect de lege care prevede instituirea Fondului de Asistență pentru Investiții Strategice (FAIS) și implementarea Sistemului Național de Evidență Online a Stocurilor (SNEOS).Inițiativa are ca scop principal combaterea contrabandei, eliminarea rambursărilor ilegale de TVA, prevenirea crizelor artificiale de stocuri și consolid
17:00
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel național și teritorial, notează Noi.md.În perioada 1–7 septembrie curent, au fost înregistrate 1017 cazuri de COVID-19, ceea ce reprezintă o creștere cu 19% comparativ cu săptămîna precedentă.{{833559}}Din totalul cazurilor,
17:00
Sondaj Noi.md: Pentru cine intenționați să votați la alegerile Parlamentare din 28 septembrie # Noi.md
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Pentru cine intenționați să votați la alegerile Parlamentare din 28 septembrie? Partidul Acțiune și Solidaritate Partidul Partidul “Democrația Acasă” Coaliția pentru Unitate și Bunăstare Andrei Năstase Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa Olesea
17:00
Producătorii și importatorii vor gestiona deșeurile pe care le generează - noi reguli stabilite de Guvern # Noi.md
Producătorii și importatorii vor fi responsabili de colectarea și reciclarea deșeurilor generate.Cabinetul de miniștri a aprobat o hotărîre în acest sens. Scopul deciziei este de a reduce poluarea și presiunea asupra mediului.Proiectul prevede consolidarea sistemului de responsabilitate extinsă a producătorului (REP), mecanism prin care producătorii și importatorii sînt obligați să gestion
16:30
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a confirmat că fostul deputat democrat Constantin Țuțu se află pe teritoriul Republicii Elene.Întrebată de jurnaliști cu privire la data revenirii acestuia în Republica Moldova, ministra a declarat că Țuțu și-a schimbat biletul de călătorie și a evitat să ofere un termen concret: „Încă sînt schimbări în datele biletelor”, transmite unica.md.{{8
16:30
Mii de fani au cîntat împreună cu „Scorpions” ieri seara la Chișinău. Totuși, printre aplauze și lumini, a apărut și o situație de urgență care a necesitat intervenția rapidă a forțelor de ordine, transmite Noi.md.Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, în plină desfășurare a evenimentului, o persoană din public și-a pierdut brusc cunoștința. Carabinierii au reacționat imediat, chemîn
16:30
Guvernul lansează un nou sistem digital pentru controlul intern și auditul instituțiilor publice # Noi.md
Guvernul a aprobat astăzi hotărîrea privind crearea Resursei informaționale „Control intern managerial și audit intern” (RI CIMAI) – o platformă digitală menită să modernizeze modul în care instituțiile publice raportează și gestionează datele privind responsabilitatea managerială și utilizarea fondurilor, transmite Noi.md.Noul sistem va permite instituțiilor publice să raporteze electronic, r
16:30
Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, va fi dus miercuri la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă, scrie presa română.Așadar, DIICOT cere instanței arestarea preventivă a lui Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din R
16:00
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, au deconspirat o nouă fabrică clandestină de țigări, de această dată localizată la aproximativ 5 km de postul vamal Leușeni–Albița.La fața locului și în alte locații din afara capitalei, oamenii legii au ridicat circa 160.000 de țigări fără filtru, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, materiale utilizate la fabricarea țigărilor, precum și
15:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) anunță că, începînd cu 10 septembrie 2025, a intrat în vigoare noul formular al declarației de avere și interese personale, precum și Regulamentul privind modul de completare a acesteia în format electronic. Actele normative au fost aprobate prin Ordinul președintelui ANI și publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, transmite Noi.md.Potriv
15:30
SA Energocom anunță că pînă astăzi, 10 septembrie 2025, a achiziționat 90,9% din consumul ferm prognozat pentru anul gazier 2025 -2026 (care începe la 1 octombrie 2025 și se încheie la 30 septembrie 2026), plus luna septembrie 2025, integral.Este vorba despre 7,45 milioane de MWH, echivalentul a circa 700 de milioane de metri cubi. Menționăm că, în cadrul acestui proces a fost achiziționat în
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.