Veaceslav Platon, primul interviu după ce a ieșit pe cauțiune, face dezvăluiri despre Plahotniuc și mizele extrădării

15:00

Pe internet a apărut o înregistrare audio a discursului candidatului la funcția de deputat pe listele partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Dinu Plîngău, care a renunțat la mandatul de președinte al Partidului Demnitate și Adevăr (PPDA), în care dă instrucțiuni activiștilor PPDA cum să facă campanie, pentru a nu se bănui că PAS și PPDA formează un bloc ascuns.Potrivit acestuia, liderii p