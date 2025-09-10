VIDEO | Atentat șocant în SUA! Un activist conservator, împușcat miercuri de un lunetist în fața a mii de oameni
Ziua, 10 septembrie 2025 22:50
Charlie Kirk, activist conservator și fondator al organizației Turning Point USA, a fost împușcat miercuri de un lunetist în timpul unei dezbateri desfășurate la Universitatea din Utah, relatează Newsweek. Potrivit autorităților, Kirk a suferit o rană gravă la gât și a fost transportat la spital, însă starea sa rămâne incertă. Poliția a anunțat că atacatorul […]
• • •
Acum 2 ore
22:50
Acum 6 ore
20:10
VIDEO | Dorin Recean dă asigurări că veniturile CFM au crescut de trei ori, iar datoriile istorice s-au redus # Ziua
Veniturile întreprinderii „Calea Ferată din Moldova" au crescut de trei ori, datoriile istorice au fost micșorate substanțial, iar salariile restante au fost reduse de două ori. Cifrele au fost prezentate astăzi de premierul Dorin Recean, în cadrul ședinței Guvernului „Despre Calea Ferată – avem progrese care arată că atunci când muncești onest, perseverent, ai curajul […]
18:50
Liderii LOC, în vizită la Washington, unde s-au întâlnit cu congresmanul american Mike Lawler # Ziua
Liderii Ligii Orașelor și Comunelor au mers într-o vizită la Washington, acolo unde au avut o întrevedere cu congresmanul american Mike Lawler. Participanții au discutat „despre viitorul democratic al R. Moldova". Întrevederea a avut loc în cadrul unei recepții la Capitoliu, la care a participat și ambasadorul român la Washington, Andrei Muraru. „Mi-am început ziua întâlnindu-mă […]
18:50
Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Balan, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile la București # Ziua
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată miercuri seara de Curtea de Apel de la București. Balan a fost reținut luni de procurorii români ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), la […]
18:50
Moscova neagă că dronele rusești au intrat intenționat în Polonia: Nu au fost planificate asemenea ținte # Ziua
Ministerul Apărării al Federației Ruse a declarat că atacurile rusești care au afectat teritoriul Poloniei „nu au fost planificate" și că dronelor utilizate în aceste operațiuni nu le depășește raza maximă de zbor de 700 km. Totuși, autoritățile ruse au precizat că sunt dispuse să poarte consultări pe această temă cu partea poloneză. „Nu au […]
Acum 8 ore
18:10
153 de ani de la moartea lui Avram Iancu, „Crăișorul Munților” care a luptat pentru libertățile românilor ardeleni # Ziua
Românii îi aduc azi un omagiu revoluționarului Avram Iancu, supranumit și „Crăișorul Munților, care la Revoluția din 1848-1849 a luptat pentru libertățile românilor ardeleni în contextul în care Regatul Ungariei se pregătea să instaureze administrare directă în Transilvania, fără politici pentru respectarea drepturilor românilor. Acum 153 de ani, în 10 septembrie 1872, Avram Iancu se […]
17:30
Parlamentul European a votat o rezoluție prin care solicită începerea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE # Ziua
Parlamentul European a votat o Rezoluție prin care cere „deschiderea rapidă" a negocierilor de aderare cu Republica Moldova. Eurodeputații își exprimă astfel recunoașterea față de „progresului substanțial al Moldovei în avansarea reformelor cruciale", conform documentului adoptat. În rezoluția supusă votului în plenul de la Strasbourg autorii îndeamnă autoritățile de la Chișinău, precum și societatea civilă […]
17:20
Vance: Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina se concentrează pe teritorii și garanții de securitate # Ziua
Vicepreședintele american JD Vance a reiterat miercuri că negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina s-au redus la două chestiuni principale: revendicările teritoriale și garanțiile de securitate pentru Kiev. El a descris această evoluție drept „un progres incredibil" către un posibil acord și a precizat că Washingtonul ar putea dezvolta „o relație economică foarte productivă" […]
17:10
Premierul Dorin Recean, care râvnește și fotoliul de deputat, și-a făcut noi achiziții în acest an. Ultimele declaraţii de avere ale demnitarului PAS arată cheltuieli în creştere pentru familia Recean, care anul trecut a acordat ajutoare de 1,9 milioane lei unor membri ai familiei și a cheltuit peste 411 mii de lei pentru servicii locative și de întreținere […]
16:40
VIDEO | Ministerul Educației promovează un video cu elevii unui liceu din Chișinău care laudă Guvernul pentru că le oferă hrană gratuită # Ziua
„Mulțumim Ministerul Educației că ne aprovizionează cu această hrană" – așa se încheie un spot video plasat marți, 9 septembrie, pe contul de Facebook al Ministerului Educației, în care elevii și profesorii liceului „Liviu Deleanu" din Chișinău aduc laude autorităților pentru că pot lua gratuit micul dejun la școală. În video apar, rând pe rând, […]
16:30
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Uniunii Europene să introducă tarife vamale de 100% pentru produsele din China și India, ca măsură de sancționare pentru achizițiile de petrol rusesc, scrie Financial Times, citând trei surse familiare cu discuțiile. Potrivit acestora, solicitarea a fost făcută la o reuniune de la Washington între oficiali americani și europeni, […]
16:20
O fabrică ilegală de țigări a fost deconspirată de procurori pentru cauze speciale și vameși la doar cinci kilometri de punctul de frontieră de la Leușeni. În depozitul fabricii și pe alte adrese, au fost ridicate aproximativ 160 de mii de țigări fără filtru, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, materiale utilizate la fabricarea țigărilor, precum […]
Acum 12 ore
15:50
VIDEO | AUR din Republica Moldova lansează o campanie pentru diaspora, menită să susțină ideea Unirii cu România # Ziua
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova anunță lansarea campaniei „Diaspora susține AUR", o inițiativă care își propune să facă auzită vocea cetățenilor aflați peste hotare. Potrivit formațiunii, campania constă în difuzarea mesajelor video primite din partea diasporei, în care românii basarabeni stabiliți în Italia, Franța, Germania, Spania, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii […]
15:50
VIDEO | Președintele Maia Sandu primită la Roma de premierul Italiei, Giorgia Meloni, la Palatul Chigi # Ziua
Președintele Maia Sandu a ajuns, miercuri, la Roma, unde a fost întâmpinată de premierul Italiei, Giorgia Meloni, la Palatul Chigi, reședința oficială a șefului guvernului. Întâlnirea a vizat perspectivele europene ale Republicii Moldova și ultimele evoluții ale agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. „În special, a existat o condamnare comună a atacurilor masive din ultimele zile, care […]
15:20
Guvernul alocă 100 de milioane de lei agricultorilor afectați de înghețuri. Fermierii spun că pagubele sunt de șapte ori mai mari # Ziua
Agricultorii afectați de înghețurile din luna aprilie vor primi 100 de milioane de lei pentru acoperirea prejudiciilor. Decizia a fost luată de Comisia Națională pentru Situații Excepționale. Suma este însă de șapte ori mai mică decât au estimat anterior fermierii. Guvernul anunță că cele 100 de milioane de lei vor fi distribuite „agricultorilor afectați de […]
15:10
Daniel Vodă: Reținerea fostului șef-adjunct al SIS, acuzat de trădare în România, este în atenția conducerii R. Moldova, inclusiv a premierului # Ziua
Autoritățile din Republica Moldova vor monitoriza cu atenție și vor conlucra cu partea română pe marginea cazului de reținere în România a fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate. Alexandru Balan. Despre aceasta a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, care a subliniat că vor fi depuse „toate eforturile ca cei care […]
14:50
AUDIO | O înregistrare audio deconspiră planurile lui Dinu Plîngău, atunci când a ales să candideze pe lista PAS. Reacțiile părților # Ziua
O înregistrare audio atribuită fostului președinte al Platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plîngău, în prezent candidat la alegerile parlamentare pe lista PAS, a stârnit dezbateri aprinse în spațiul public. Plîngău vorbește despre strategiile electorale după scrutinul din 28 septembrie, inclusiv despre o posibilă formare a unei fracțiuni aparte a Platformei DA și ruperea unor deputați […]
14:30
UE anunță suspendarea plăților și a parteneriatului comercial cu Israelul: „Ceea ce se întâmplă în Gaza a zguduit conștiința întregii lumi” # Ziua
UE își va suspenda „sprijinul bilateral" cu Israelul și va opri parțial părțile comerciale ale acordului său de asociere cu Tel Aviv, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în fața deputaților europeni în discursul său despre starea Uniunii. Într-un mesaj neobișnuit de dur, von der Leyen a denunțat „foametea provocată de om" […]
14:10
Oleg Serebrian, primit de Recep Erdogan. Noul ambasador a transmis oficial scrisorile de acreditare # Ziua
Noul ambasador al R. Moldova în Turcia, Oleg Serebrian, a fost primit de Recep Erdogan la Palatul Prezidențial din Ankara. Șeful misiunii diplomatice a prezentat scrisorile de acreditare în cadrul unei ceremonii oficiale. „În cadrul întrevederii, președintele Recep Tayyip Erdoğan i-a urat noului Ambasador al Republicii Moldova succese mari în activitatea sa diplomatică, asigurând […]
13:40
VIDEO | Avocatul Promo-LEX acuză autoritățile că lasă loc pentru speculații în cazul extrădării lui Plahotniuc # Ziua
Avocatul Asociației Promo-LEX, Vadim Vieru, critică modul în care autoritățile de la Chișinău gestionează comunicarea în cazul extrădării fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. Potrivit lui, societatea nu ar trebui să afle detalii importante din emisiuni televizate, ci direct de la instituțiile responsabile. „Societatea nu trebuie să aștepte răspunsuri din emisiuni televizate despre extrădare. Autoritățile statului, […]
13:30
Ministrul Afacerilor Interne confirmă: Vlad Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova în data de 25 septembrie # Ziua
Vlad Plahotniuc ar urma să fie adus în R. Moldova în data de 25 septembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin. Aceeași dată a fost vehiculată, acum două zile, de Renato Usatîi. „Sunt analizate toate opțiunile posibile și, în cel mai scurt timp, va fi adus în R. Moldova", a declarat […]
13:10
Usatîi anunță că a exclus de pe lista de la parlamentare a „Partidului Nostru” un candidat, fost membru al Partidului „Șor” # Ziua
Președintele formațiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, anunță public excluderea unui candidat din lista formațiunii, după ce au apărut informații că aceasta a participat la alegerile locale din 2023 pe lista unei formațiuni politice declarată ulterior în afara legii. „Ne bucură faptul că această informație a apărut în perioada în care pot fi operate modificări în […]
13:10
Belarusul a informat Polonia și Lituania că dronele care au intrat în spațiul aerian polonez „s-au rătăcit” # Ziua
Belarusul a anunțat că a informat Polonia și Lituania despre dronele care au pătruns în spațiul aerian polonez în noaptea de 9 spre 10 septembrie, unele dintre acestea fiind „rătăcite" și doborâte de apărarea antiaeriană belarusă. Autoritățile de la Minsk susțin că au monitorizat dronele rusești și ucrainene care și-au pierdut traiectoria din cauza mijloacelor […]
12:40
Polonia a invocat „articolul 4” al Tratatului NATO, care solicită o reuniune de urgență a statelor membre # Ziua
Polonia a decis să inițieze consultări urgente cu partenerii din NATO, ca urmare a intrării pe teritoriul său a mai multor drone rusești, pe care avioanele poloneze au fost nevoite să le doboare. Premierul polonez Donald Tusk a apreciat solidaritatea aliaților, dar a subliniat că „vorbele nu sunt suficiente" și că Varșovia va solicita „un […]
12:30
SURSE | Un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău, declarat persona non grata și expulzat din Republica Moldova # Ziua
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus în Moldova ar fi fost declarat persona non grata de autoritățile de la Chișinău. Informația a fost confirmată de sursele IPN, însă până în prezent nu a fost făcut niciun anunț oficial din partea autorităților. Contactați de IPN, reprezentanții Biroului de presă al Ministerului Afacerilor Externe nu au confirmat […]
12:10
Zelenski: „Moscova testează întotdeauna limitele posibilului. Cel puțin opt drone rusești de atac au fost îndreptate spre Polonia” # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că cel puțin opt drone rusești au fost direcționate spre Polonia, subliniind că acest episod creează „un precedent extrem de periculos pentru întreaga Europă". Incidentul are loc în contextul unui atac aerian masiv rusesc asupra Ucrainei, care a vizat în special regiunile centrale și vestice. Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, […]
11:40
VIDEO | Dorin Recean promite dublarea vânzărilor de mărfuri și servicii moldovenești pe piețele externe # Ziua
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat un nou angajament al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care vizează o creștere semnificativă a economiei naționale. Potrivit acestuia, în următorii ani, vânzările de mărfuri și servicii autohtone în afara țării vor fi dublate. Planul include mai multe măsuri precum alocarea de fonduri substanțiale din programele de pre-aderare la UE, […]
11:30
VIDEO | „Blocăm tot”. În Franța au loc proteste de amploare, peste 80.000 de polițiști mobilizați # Ziua
Franța va fi astăzi scena unor proteste naționale masive, organizate de mișcarea „Blocăm tot". Ministrul de Interne demisionar, Bruno Retailleau, a anunțat că vor fi mobilizați aproximativ 80.000 de jandarmi și polițiști, subliniind că violența în timpul manifestațiilor nu va fi tolerată. „Această mobilizare nu este una civică. A fost deturnată, confiscată
Acum 24 ore
11:00
La Chișinău a fost deschis primul Cabinet de Consiliere Spirituală din R. Moldova, proiect inițiat de un preot al Mitropoliei Basarabiei # Ziua
La Chișinău a fost inaugurat primul Cabinet de Consiliere Spirituală din Republica Moldova, un proiect inițiat de părintele Ioan Cosoi, preot al Arhiepiscopiei Chișinăului, Mitropolia Basarabiei. Situat într-un spațiu modern, dar păstrând spiritul tradiției creștine, cabinetul se află în apropierea Liceului „Prometeu” din Chișinău și oferă servicii de sprijin și însoțire pentru toate vârstele și […] Articolul La Chișinău a fost deschis primul Cabinet de Consiliere Spirituală din R. Moldova, proiect inițiat de un preot al Mitropoliei Basarabiei apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Românii vor avea propria catedrală ortodoxă la Dublin. Monumentul arhitectural a fost procurat de Episcopia românească a Irlandei și Islandei # Ziua
Episcopia Ortodoxă Română a Irlandei și Islandei și-a achiziționat recent propria Catedrală Episcopală, în Dublin, a anunțat eparhia într-un comunicat de presă, citată de Basilica. Biserica Christ Church din Leeson Park a fost procurată de eparhie cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și a sutelor de români care au contribuit cu donații. „Noua Catedrală […] Articolul Românii vor avea propria catedrală ortodoxă la Dublin. Monumentul arhitectural a fost procurat de Episcopia românească a Irlandei și Islandei apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Trump critică atacul israelian asupra Qatarului: „Nu sunt încântat de asta”. Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență # Ziua
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marţi că este „foarte nemulţumit de toate aspectele” atacului israelian asupra Qatarului. Administraţia de la Washington a precizat că, deşi eliminarea Hamas reprezintă „un obiectiv nobil”, regretă faptul că loviturile au avut loc pe teritoriul Qatarului, aliat important al SUA în afara NATO. „Nu sunt încântat de asta. […] Articolul Trump critică atacul israelian asupra Qatarului: „Nu sunt încântat de asta”. Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
O femeie de 28 de ani a născut un băiețel perfect sănătos în ambulanță, în drum spre maternitate. Cazul a avut loc la Soroca, în noapte de luni spre marți. Potrivit unui comunicat al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, la ora 03:02 soțul femeii însărcinate a sunat de urgență la 112. Imediat a fost […] Articolul O femeie din Soroca a născut în ambulanță un băiețel perfect sănătos apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Emmanuel Macron l-a desemnat în funcția de premier al Franței pe ministrul apărării, Sebastien Lecornu # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a desemnat marți în funcția de premier pe ministrul apărării, Sebastien Lecornu, a anunțat Palatul Elysée, potrivit Agerpres. Emmanuel Macron i-a încredințat într-o primă fază sarcina de a „consulta” partidele în vederea „construirii acordurilor esențiale pentru deciziile din lunile următoare”, înainte de a forma un nou guvern, a anunțat președinția franceză. […] Articolul Emmanuel Macron l-a desemnat în funcția de premier al Franței pe ministrul apărării, Sebastien Lecornu apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
Joc dezastruos al Moldovei în meciul cu Norvegia. Echipa națională a fost dur înfrântă cu un scor de 1-11 # Ziua
Cea mai dură înfrângere pe care au avut-o vreodată fotbaliștii naționalei. Selecționata Republicii Moldova a fost învinsă cu 1-11 de reprezentativa Norvegiei în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Jocul dezastruos de la Oslo a început cu un gol rapid, în minutul 6. Martin Odegaard i-a trimis o pasă în careu lui Erling Haaland, iar acesta a […] Articolul Joc dezastruos al Moldovei în meciul cu Norvegia. Echipa națională a fost dur înfrântă cu un scor de 1-11 apare prima dată în ZIUA.md.
07:50
Pentru prima dată, Polonia a doborât drone rusești ce au pătruns în spațiul său aerian. Mai multe aeroporturi mari au fost închise # Ziua
Azi-dimineață, Polonia a doborât, pentru prima dată, drone rusești care au intrat în spațiul său aerian. Mai multe aeroporturi mari, inclusiv în Varșovia, sunt închise, iar Comandamentul Polonez spune că a luat decizia să riposteze ca urmare a amenințării pentru populație. Comandamentul Operațional al armatei poloneze a transmis că „lucrează activ pentru a localiza obiectele doborâte. (…) Ca urmare […] Articolul Pentru prima dată, Polonia a doborât drone rusești ce au pătruns în spațiul său aerian. Mai multe aeroporturi mari au fost închise apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
19:30
Președintele fracțiunii PAS din CMC, Zinaida Popa, a câştigat concursul pentru funcţia de director al „Moldexpo” # Ziua
Șefa fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din cadrul Consiliului Municipal Chișinău și actual director interimar al Centrului Internațional de Expoziții „Moldexpo”, Zinaida Popa, a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de director general al acestei instituții. Potrivit Agenției Proprietății Publice (APP),Popa a acumulat un punctaj final de 8,98 din 10, fiind declarată învingătoare a concursului. […] Articolul Președintele fracțiunii PAS din CMC, Zinaida Popa, a câştigat concursul pentru funcţia de director al „Moldexpo” apare prima dată în ZIUA.md.
19:10
Maia Sandu, discurs în Parlamentul European: „Viitorul R. Moldova depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot” # Ziua
Președintele Maia Sandu a ținut marți, 9 septembrie, un discurs în plenul Parlamentului European, în care a vorbit despre „apărarea democrațiilor, reziliența Moldovei și riscurile majore cu care se confruntă statul nostru” în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Președinta a subliniat că R. Moldova, în ultimele trei decenii, a reușit să construiască o democrație […] Articolul Maia Sandu, discurs în Parlamentul European: „Viitorul R. Moldova depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot” apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Sentința primei instanțe în cazul Evgheniei Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare, va fi examinată de Curtea de Apel Centru în 8 octombrie. Magistrații urmează să examineze atât contestația depusă de avocații bașcanului Găgăuziei, cât și de cei ai Svetlanei Popan, secretara fostului Partid „Șor”, după condamnarea acestora la închisoare. Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, a […] Articolul Curtea de Apel se va expune asupra sentinței în cazul Evgheniei Guțul peste o lună apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
VIDEO | Flotila care se îndreaptă spre Gaza, la bordul căreia se află și Greta Thunberg, ar fi fost lovită de o dronă # Ziua
Una dintre navele din Global Sumud Flotilla, care transporta ajutoare umanitare și activiști pro-palestinieni, inclusiv pe Greta Thunberg, ar fi fost lovită de o dronă, susțin organizatorii. Incidentul a avut loc în apropierea portului Sidi Bou Said din Tunisia. Potrivit imaginilor publicate pe Instagram de flotilă, vasul „Family”, sub pavilion portughez, a fost lovit de […] Articolul VIDEO | Flotila care se îndreaptă spre Gaza, la bordul căreia se află și Greta Thunberg, ar fi fost lovită de o dronă apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Șefa filialei din Glodeni a fostului partid „Șor”, condamnată la 5 ani și jumătate de închisoare # Ziua
Șefa filialei din Glodeni a Partidului „Șor”, scos în afara legii în 2023, a fost condamnată la cinci ani și jumătate de închisoare pentru complicitate în acceptarea finanțării ilegale a fostei formațiuni. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău. De asemenea, magistrații au dispus confiscarea în folosul statului a peste 5,3 milioane de lei, sumă […] Articolul Șefa filialei din Glodeni a fostului partid „Șor”, condamnată la 5 ani și jumătate de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Blocaje din partea Tiraspolului pentru fermierii din Dubăsari implicați în lucrări de recoltare și de pregătire a terenurilor # Ziua
Agricultorii din raionul Dubăsari, care dețin suprafețe peste traseul Camenca – Tiraspol, se confruntă cu blocaje și impedimente din partea autorităților separatiste în plin sezon de recoltare și de pregătire a terenurilor. Biroul pentru Reintegrare atenționează asupra dificultăților persistente cu care se confruntă cu care se confruntă fermierii. Instituția precizează că accesul la terenuri a […] Articolul Blocaje din partea Tiraspolului pentru fermierii din Dubăsari implicați în lucrări de recoltare și de pregătire a terenurilor apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat că toate punctele de trecere a frontierei cu Belarus, inclusiv cele feroviare, vor fi închise începând de joi, la miezul nopții. Măsura a fost luată în contextul exercițiilor militare ruso-beloruse „Zapad-2025”, care vor începe vineri. „Manevrele ruso-belaruse extrem de agresive încep vineri. Armata poloneză și forțele aliate vor răspunde”, […] Articolul Polonia își închide granițele cu Belarus pe fondul exercițiilor militare „Zapad 2025” apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Plicurile cu buletinele de vot pentru cei aproximativ 2500 de moldoveni care vor vota prin corespondență în străinătate au fost expediate spre secțiile speciale constituite în diasporă. Coletele cu toate materialele electorale necesare au fost transmise de Ministerul Afacerilor Externe. Plicurile vor ajunge la alegătorii din cele 10 state unde va fi testată această […] Articolul Plicurile cu buletinele pentru votul prin corespondență au fost expediate în străinătate apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Un bărbat, amendat cu 275.000 de lei pentru eliberarea ilegală a certificatelor de vaccinare anti-Covid # Ziua
Un bărbat a fost condamnat de Judecătoria Chișinău pentru faptul că elibera, prin trafic de influență, mai multe certificate de vaccinare împotriva Covid-19. Acesta a primit o amendă de 275 de mii de lei și confiscarea unei sume de 600 de euro, bani care au fost obținuți din acțiunile ilegale. Potrivit anchetei Centrului Național Anticorupție și a […] Articolul Un bărbat, amendat cu 275.000 de lei pentru eliberarea ilegală a certificatelor de vaccinare anti-Covid apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Berlinul, paralizat de o pană majoră de curent. Autoritățile germane investighează un posibil un atac asupra rețelei electrice # Ziua
Mii de oameni au rămas marți fără electricitate în sud-estul Berlinului, în urma unei pene de curent majore, au anunțat autoritățile germane. Primele investigații sugerează că întreruperea alimentării a fost provocată de un incendiu intenționat, după ce doi stâlpi de înaltă tensiune au fost cuprinși de flăcări. Alarma a fost declanșată la ora 3:00 dimineața, […] Articolul Berlinul, paralizat de o pană majoră de curent. Autoritățile germane investighează un posibil un atac asupra rețelei electrice apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
VIDEO | Filmul moldovenesc „Puterea Dragostei” va ajunge pe marile ecrane din 9 octombrie. Vezi trailerul oficial al peliculei # Ziua
Trailerul oficial al filmului „Puterea Dragostei” a fost lansat, anunțând continuarea uneia dintre cele mai de succes producții moldovenești – „Puterea Probabilității”. Noua producție, regizată de Ivan Naniev, va putea fi urmărită în cinematografele din Republica Moldova începând cu 9 octombrie. „Puterea Dragostei” este o dramă-thriller plină de emoții, care prezintă confruntarea eroică a unui […] Articolul VIDEO | Filmul moldovenesc „Puterea Dragostei” va ajunge pe marile ecrane din 9 octombrie. Vezi trailerul oficial al peliculei apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Partidul de guvernare susține că suportă cheltuieli mari în această campanie electorală și îndeamnă repetat cetățenii să-i susțină cu donații pe contul deschis încă în luna august. PAS îi cheamă pe alegători să-i sprijine financiar pentru a putea „menține direcția corectă”. Formațiunea susține că în primele 10 zile de campanie a organizat aproximativ 2500 de evenimente […] Articolul PAS susține că suportă cheltuieli mari în această campanie: Mai avem nevoie de donații apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Partidul Nostru a depus sesizări la CEC în care acuză PAS și pe ministrul Alexei Buzu de abuzuri electorale # Ziua
Partidul Nostru a anunțat că a depus mai multe sesizări către autoritățile de resort, invocând încălcări grave ale legislației electorale comise de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. Potrivit formațiunii, pe 7 septembrie, la Pelenia, raionul Drochia, ministrul Buzu a participat la acțiuni electorale ale […] Articolul Partidul Nostru a depus sesizări la CEC în care acuză PAS și pe ministrul Alexei Buzu de abuzuri electorale apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Cetățenii români și moldoveni din Marea Britanie mai au o biserică în care se pot ruga în limba lor. Noua parohie a fost inaugurată sâmbătă # Ziua
Comunitatea românească din Marea Britanie, în special cea din zona Londrei, are la dispoziție o nouă biserică ortodoxă. Parohia, cu hramul „Duminica Sfântului Apostol Toma”, a fost inaugurată sâmbătă, în zona metropolitană Londra, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord. Potrivit agenției Basilica a Patriarhiei Române, cu această comunitate, numărul […] Articolul Cetățenii români și moldoveni din Marea Britanie mai au o biserică în care se pot ruga în limba lor. Noua parohie a fost inaugurată sâmbătă apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
VIDEO | Zelenski denunță un atac aerian rusesc în Donețk. Cel puțin 20 de civili au fost uciși la coadă pentru pensii # Ziua
Cel puțin 20 de persoane au murit în urma unui atac aerian rus în localitatea Iarova, regiunea Donețk, vizând civili în momentul în care se distribuiau pensiile, anunță președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la transmis condoleanțe familiilor și celor apropiați ai victimelor. Zelenski a subliniat că astfel de acțiuni nu trebuie să rămână fără […] Articolul VIDEO | Zelenski denunță un atac aerian rusesc în Donețk. Cel puțin 20 de civili au fost uciși la coadă pentru pensii apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.