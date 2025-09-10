VIDEO | Atentat șocant în SUA! Un activist conservator, împușcat miercuri de un lunetist în fața a mii de oameni

20:10

Veniturile întreprinderii „Calea Ferată din Moldova" au crescut de trei ori, datoriile istorice au fost micșorate substanțial, iar salariile restante au fost reduse de două ori. Cifrele au fost prezentate astăzi de premierul Dorin Recean, în cadrul ședinței Guvernului „Despre Calea Ferată – avem progrese care arată că atunci când muncești onest, perseverent, ai curajul […]