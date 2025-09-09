Plicurile cu buletinele pentru votul prin corespondență au fost expediate în străinătate

08:10

Electoratul din R. Moldova îmbătrânește, iar la fiecare doi ani vârsta medie a alegătorilor crește cu un an. De asemenea, la următorul scrutin „tabloul electoral” va fi distorsionat de migrația masivă și excluderea alegătorilor din stânga Nistrului. Constatările au fost făcute de expertul IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, în cadrul analizei sale săptămânale. Potrivit lui Ioniță, […] Articolul Electoratul din R. Moldova îmbătrânește. Numărul votanților de până la 25 de ani a scăzut cu peste 50% în ultimul deceniu apare prima dată în ZIUA.md.