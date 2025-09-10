UE anunță suspendarea plăților și a parteneriatului comercial cu Israelul: „Ceea ce se întâmplă în Gaza a zguduit conștiința întregii lumi”

07:20

Fostul șef-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Balan, a fost reținut luni de procurorii români ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), la Timișoara. Acesta este acuzat de trădare, după ce ar fi transmis secrete de stat ale României către KGB din Belarus. DIICOT