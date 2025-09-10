(video) Ion Ceban cere publicarea contractelor de achiziție a gazelor: Cât vor achita cetățenii? De unde totuși procurăm aceste stocuri?!

17:00

Șoferul microbuzului implicat pe 8 august în accidentul cumplit de pe strada Liviu Deleanu, unde un motociclist de 33 de ani și-a pierdut viața, a fost reținut imediat după impact, apoi plasat în arest pentru 30 de zile. Procurorii au cerut prelungirea măsurii, demersul fiind satisfăcut de instanța de fond. La rândul său, apărătorii bărbatului au contestat decizia, iar recursul urmează examinat mâine de Curtea de Apel. Totuși, rudele motociclistului acuză ca acesta ar putea scăpa de arest, datorita influențelor pe care le are.