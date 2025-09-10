Lidia Buble, bătută cu mătura în plină stradă de o femeie: „Mi-am dat seama că era cu…”

09:20

Luxul adevărat nu începe cu bijuterii sau vacanțe exotice. Luxul adevărat începe acasă, în spațiul unde îți petreci cele mai intime și liniștite momente: dormitorul. Îți dai seama de asta atunci când intri într-o cameră și totul pare creat pentru tine, de la lumina difuză, până la felul în care patul devine centrul universului tău de seară. Dar ca să ajungi la acel sentiment de „acasă” transformat în lux, nu e suficient să alegi un mobilier standard. Ai nevoie de o piesă centrală creată pentru tine și numai pentru tine – un pat personalizat.