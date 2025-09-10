Fost adjunct al SIS din R. Moldova, în arest preventiv pentru 30 de zile

12:00

Fostul șef adjunct al Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, care ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB-ul din Belarus, urmează să ajungă pentru a fi audiat la sediul central al DIICOT din România. El a fost capturat luni seara la Timișoara și preluat cu mandat de aducere, transmite […]