Nepalezi în loc de sirieni? Igor Dodon acuză guvernarea că ar contribui la afluxul de migranți în R. Moldova

Agora.md, 10 septembrie 2025 19:10

Nepalezi în loc de sirieni? Igor Dodon acuză guvernarea că ar contribui la afluxul de migranți în R. Moldova

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 30 minute
19:10
Foști și actuali miniștri și deputați care pretind la un mandat de parlamentar. Alte zece profiluri de integritate Agora.md
19:10
Nepalezi în loc de sirieni? Igor Dodon acuză guvernarea că ar contribui la afluxul de migranți în R. Moldova Agora.md
Acum o oră
19:00
„Prima dată mi-a fost rușine că sunt din Moldova, când ați fost președinte”. Dodon: „Bâvaet” (FOCUS) Agora.md
18:50
UNICEF: Obezitatea a devenit mai răspândită decât greutatea scăzută la copii și adolescenți. Tendința, determinată de alimente bogate în zahăr și calorii Agora.md
18:40
Veronica Dragalin, surprinsă alături de câțiva lideri ai LOC în SUA Agora.md
Acum 2 ore
18:30
PeScurt // Siguranța începe prin învățare. Elevii trebuie să fie atenți și să respecte regulile de circulație pentru a evita pericolele. Polițiștii au pornit pe la școlile din țară și le explică elevilor cum să se comporte corect în stradă. Agora.md
18:30
Proteste în Franța: Sute de manifestanți, arestați. Violențele ar putea escalada Agora.md
18:10
Sursele AGORA: Constantin Țuțu n-a intrat în Moldova. Este citat să se prezinte în instanța de la Chișinău în câteva zile Agora.md
18:00
Ministerul Educației: Deficitul de cadre didactice, în scădere Agora.md
Acum 4 ore
16:50
Guvernul, despre reținerea lui Alexandru Balan: „Vom continua eforturile de identificare a unor astfel de persoane” Agora.md
16:30
Incidentul de la Gara Nord: ANTA amendează compania în care activează șoferul de pe ruta Chișinău-Găuzeni (DOC) Agora.md
16:00
„Bâvaet”- răspunsul lui Dodon în live-ul unui influencer. „ Când ați fost președinte, prima dată mi-a fost rușine că sunt din Moldova” (FOCUS) Agora.md
16:00
Alte zece profiluri de integritate: foști și actuali miniștri și deputați care pretind la un mandat de parlamentar Agora.md
16:00
Un echipaj de jandarmi, implicat în accident în România. L-ar fi escortat pe Balan înainte de impact Agora.md
15:50
„Bâvaet”- răspunsul lui Dodon în live-ul unui influencer. „Prima dată mi-a fost rușine când ați fost președinte” (FOCUS) Agora.md
15:40
Despăgubiri de 100 de milioane pentru agricultori și de 510 mii de lei pentru reparații la grădinița din Aluniș. Deciziile CSE Agora.md
15:40
„Siguranță digitală pentru fiecare copil”. În școli va fi desfășurată o campanie de informare privind securitatea în online Agora.md
Acum 6 ore
15:10
R. Moldova a cumpărat peste 90% din necesarul de gaze pentru 2025-2026 Agora.md
14:50
Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere începerea negocierilor pe capitole și sprijină R. Moldova în fața amenințărilor hibride rusești Agora.md
14:40
Plahotniuc ar urma să fie extrădat până pe 25 septembrie. MAI: „Poliția are planul pregătit” Agora.md
14:30
Dinu Plîngău, despre înregistrarea cu glasul său: „Cineva vrea să bage niște strâmbe între noi” Agora.md
14:20
Plahotniuc ar urma să fie extrădat până pe 25 septembrie. MAI: „Poliția are planul de extrădare pregătit” Agora.md
14:10
Franța, paralizată de protestele „Blocăm Tot”: 80.000 de polițiști mobilizați, sute de arestări, ciocniri violente în marile orașe Agora.md
14:10
Dubăsari: 12 localități supravegheate de pompieri. Salvatorii vor deschide o unitate de intervenție la Holercani Agora.md
13:40
„Poluatorul plătește”. Producătorii și importatorii, responsabili de deșeurile pe care le generează Agora.md
Acum 8 ore
13:00
Polonia mobilizează rezerviștii din Forțele de Apărare Teritorială după ce drone rusești i-au încălcat spațiul aerian Agora.md
13:00
R. Moldova va avea un Centru Național de Management al Crizelor Agora.md
12:40
Un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău, declarat persona non grata Agora.md
12:20
Ursula von der Leyen, primul discurs din noul mandat în Parlamentul European: „Ne luptăm pentru o Europă liberă și independentă” (VIDEO) Agora.md
12:20
În R. Moldova apare un nou act de identitate: Cartea de rezidență, valabilă de la 1 ianuarie 2026 Agora.md
11:50
Pe hârtie mată, de culoare albastră deschis: Cum va arăta buletinul de vot la alegerile parlamentare Agora.md
Acum 12 ore
11:00
„În sfârșit, se face ceea ce trebuie la Calea Ferată”. Șeful Guvernului, cu „mesaj de apreciere” pentru directorul CFM (VIDEO) Agora.md
10:20
Cele mai mici salarii din R. Moldova: Agricultură, alimentație publică și hoteluri. Care este salariul mediu brut în aceste domenii Agora.md
10:20
PeScurt // Deciziile CSE. 100 de milioane de lei vor fi alocați fermierilor pentru despăgubiri, în urma intemperiilor din primăvara și vara acestui an. Agora.md
10:20
Soluții inovative pentru sănătate, energie sau educație: ce pregătesc participanții la DeepTech GigaHack 2025 Agora.md
10:10
PeScurt // Ambasador cu acte în regulă. Oleg Serebrian i-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, pe 9 septembrie. Agora.md
09:30
Avertizare aeriană în România: Populația din Tulcea, avertizată despre probabilitatea căderii dronelor Agora.md
08:50
Armata intervine în Nepal după proteste violente. Clădiri guvernamentale incendiate, premierul demisionează (VIDEO) Agora.md
08:30
Drone rusești doborâte deasupra Poloniei: Autoritățile închid aeroporturi și activează apărarea aeriană NATO Agora.md
Acum 24 ore
00:00
Umilință: Naționala de fotbal a R.Moldova încasează 11 goluri de la Norvegia Agora.md
9 septembrie 2025
21:50
Alertă de călătorie: Grevă generală în Franța, după ce a căzut Guvernul Agora.md
21:30
Macron a desemnat un nou premier al Franței. Lecornu, succesorul lui Bayrou Agora.md
21:00
Suedia: Noua ministră a Sănătății a leșinat în cadrul unei conferințe de presă Agora.md
20:50
Nutriționistă: „Avem nevoie de o lege care să reglementeze activitatea” Agora.md
20:40
Dezbateri în Parlamentul European privind întărirea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și ingerințelor rusești (LIVETEXT) Agora.md
20:30
Ministerul Justiției: Grecia nu a notificat oficial R. Moldova despre extrădarea lui Plahotniuc Agora.md
20:10
Atac în Donețk: 21 de morți și zeci de răniți la un oficiu poștal unde localnicii își primeau pensiile Agora.md
20:00
PeScurt // Atenție, șoferi! Începând cu ora 22:00, circulația pe o porțiune a traseului R-6 prin Mălăiești, Orhei, va fi suspendată timp de 30 de minute în ambele sensuri. Agora.md
19:50
Ministerul Justiției: Grecia nu notificat oficial R. Moldova despre extrădarea lui Plahotniuc Agora.md
Ieri
19:30
„Regiunea transnistreană, utilizată de Rusia ca instrument de destabilizare”: Autoritățile, după ce un cetățean a fost reținut Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.