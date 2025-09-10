Plahotniuc ar urma să fie extrădat până pe 25 septembrie. MAI: „Poliția are planul pregătit”

Plahotniuc ar urma să fie extrădat până pe 25 septembrie. MAI: „Poliția are planul pregătit”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md