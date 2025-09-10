Campanie de informare la Căușeni privind accesul refugiaților ucraineni la servicii de sănătate, susținută de UE și Elveția
Consiliul raional Căușeni a găzduit astăzi sesiunea de informare a prestatorilor de servicii medicale din teritoriu despre acesul la serviciile de sănătate destinate refugiaților din Ucraina. Evenimentul a asigurat o adevărată platformă pentru schimbul de informații dintre managerii din sistem și specialiștii Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și ai Inspectoratului General pentru Migrație, abordând […] Post-ul Campanie de informare la Căușeni privind accesul refugiaților ucraineni la servicii de sănătate, susținută de UE și Elveția apare prima dată în Provincial.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a inspectat astăzi Stația Electrică Chișinău, în contextul avansării lucrărilor de modernizare a infrastructurii energetice critice din Republica Moldova. Pe teritoriul stației sunt în proces de montare cele patru unități monofazate ale autotransformatorului de forță. „Este crucial ca forțele de lucru să fie mobilizate la maximum pentru a finaliza acest proiect […] Post-ul Ministrul Energiei a inspectat lucrările de modernizare la Stația Electrică Chișinău apare prima dată în Provincial.
Drum mai bun pentru Gordinești: investiție de 2 milioane de lei în infrastructura locală # Provincial
Astăzi, 10 septembrie 2025, președintele raionului Rezina, însoțit de angajații Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul drumului de acces spre satul Gordinești (tronsonul L211,1). Lucrările de reparație sunt în plină desfășurare, iar rezultatele încep deja să se vadă. Această investiție este parte a angajamentului autorităților locale de […] Post-ul Drum mai bun pentru Gordinești: investiție de 2 milioane de lei în infrastructura locală apare prima dată în Provincial.
Președintele raionului Drochia a inspectat lucrările de reparație a drumului L131 – Hăsnășenii Noi – Pelinia # Provincial
Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul drumului public de interes raional L131 – Hăsnășenii Noi – Pelinia, unde se desfășoară lucrările de reparație. Valoarea investiției se ridică la circa un milion de lei și prevede așternerea stratului de beton asfaltic pe un segment important de drum, care asigură […] Post-ul Președintele raionului Drochia a inspectat lucrările de reparație a drumului L131 – Hăsnășenii Noi – Pelinia apare prima dată în Provincial.
Proiectul de revitalizare urbană din Căușenii Vechi avansează: peste 80% din lucrări sunt finalizate # Provincial
Marți, 9 septembrie 2025, echipa Agenției de Dezvoltare Regională Sud a întreprins vizite de monitorizare în cadrul proiectului „Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni”. Au participat reprezentanți ai beneficiarului – primăria orașului Căușeni, antreprenorii și diriginții de șantier pentru fiecare din cele 4 Loturi. LOT 1 – Reparația acoperișului […] Post-ul Proiectul de revitalizare urbană din Căușenii Vechi avansează: peste 80% din lucrări sunt finalizate apare prima dată în Provincial.
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi construcția unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată de 22 MW, dotată cu un sistem de stocare a energiei electrice de 16,512 MWh. Centrala va fi amplasată în comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni, pe o suprafață de 18 hectare. Investiția este realizată de compania SRL „T.P.I.-PHARM”, care a prezentat […] Post-ul O nouă centrală fotovoltaică va fi construită în comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni apare prima dată în Provincial.
Chișinău Marathon 2025: Trafic rutier suspendat în centrul orașului pe 13–14 septembrie # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 13.09.205, ora 01:10, până pe 14.09.2025, ora 19:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea […] Post-ul Chișinău Marathon 2025: Trafic rutier suspendat în centrul orașului pe 13–14 septembrie apare prima dată în Provincial.
Lucrările de reparație la Gimnaziul Racovăț, inspectate de Președintele raionului Soroca # Provincial
În data de 10 septembrie 2025, Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, a efectuat o vizită de lucru la Instituția Publică Gimnaziul Racovăț privind recepția lucrărilor de reparație. Conform Deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 2/43 din 30 aprilie 2025 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale IP Gimnaziul Racovăț a fost […] Post-ul Lucrările de reparație la Gimnaziul Racovăț, inspectate de Președintele raionului Soroca apare prima dată în Provincial.
A fost lansat studiul de impact de mediu și siguranță rutieră pentru reabilitarea traseului M3, în cadrul proiectului TEN-T # Provincial
Administrația Națională a Drumurilor şi Consorțiul de Experți (MC Mobility Consultants GmbH – Austria, Haskoning DHV – Olanda şi MM Consulting&Engineering SRL – Moldova) al Proiectului Băncii Europene de Reconstrucții şi Dezvoltare ,,Environmental and Social Due Diligence, Impact Assessment and Road Safety Audit for the Moldova TEN-T Road Network Rehabilitation Project, DTM 55768”, a lansat […] Post-ul A fost lansat studiul de impact de mediu și siguranță rutieră pentru reabilitarea traseului M3, în cadrul proiectului TEN-T apare prima dată în Provincial.
Fermierii afectați de înghețurile târzii din primăvara acestui an vor beneficia de ajutor financiar din partea Guvernului. Comisia pentru Situații Excepționale (CSE), prezidată de premierul Dorin Recean, a aprobat alocarea sumei de 100 de milioane de lei din fondul de intervenție a Guvernului. Banii vor fi distribuiți agricultorilor afectați de înghețuri la cultura de sfeclă […] Post-ul Guvernul alocă 100 de milioane de lei fermierilor afectați de intemperii apare prima dată în Provincial.
În perioada 19–30 septembrie, selecționata WU15 a Moldovei va desfășura un stagiu de pregătire, urmat de participarea la Turneul de Dezvoltare UEFA 2025, care va avea loc la Tirana, Albania. Între 19–22 septembrie, echipa antrenată de Dănuța Chicu va efectua pregătirile inițiale la Centrul de Pregătire a Selecționatelor Naționale de la Vadul lui Vodă. Ulterior, […] Post-ul Fotbal feminin. Selecționata WU15, cantonament pentru Turneul de Dezvoltare UEFA apare prima dată în Provincial.
La Călărași a avut loc finala concursului „Cel mai bun pădurar”, un eveniment care celebrează munca și pasiunea celor care îngrijesc pădurile. 22 de participanți din Republica Moldova și trei din România și-au demonstrat cunoștințele și abilitățile practice, într-o competiție ce îmbină tradiția cu responsabilitatea pentru viitor. Titlul de cel mai bun pădurar al anului […] Post-ul Cel mai bun pădurar al anului 2025, desemnat la Călărași apare prima dată în Provincial.
Ion Ceban, unul din liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, primarul capitalei, a spus că va rămâne alături de chișinăuieni. „Eu voi rămâne alături de chișinăuieni! Cei de la guvernare, în ultimii patru ani, s-au eschivat, au neglijat și au blocat proiectele importante pentru Chișinău, care sunt valabile pentru întreaga țară. Dragi chișinăuieni, este timpul să avem […] Post-ul Ion Ceban: Eu voi rămâne alături de chișinăuieni! apare prima dată în Provincial.
Primăria mun. Bălți informează că, în legătură cu micșorarea duratei zilei, a fost ajustat graficul de funcționare a iluminatului stradal. Începând de astăzi, iluminatul va fi conectat la ora 19:50 și deconectat la ora 6:00. Aceste modificări sunt orientate spre asigurarea siguranței și confortului locuitorilor orașului în orele de seară și dimineață. Post-ul Primăria Bălți: graficul de funcționare a iluminatului stradal a fost modificat apare prima dată în Provincial.
Consiliul raional Ialoveni a echipat selecționata raionului Ialoveni cu echipament nou de joc pentru meciurile pe care urmează să le dispute în cadrul Campionatului Cupei Republicii Moldova la Fotbal amatori, ediția 2025 – 2026. Noul echipament de joc al selecționatei raionului Ialoveni a fost înmânat echipei, care va reprezenta raionul în cadrul Campionatului Cupei Republicii […] Post-ul Echipament nou pentru selecționata raionului Ialoveni apare prima dată în Provincial.
Președintele raionului Leova a monitorizat lucrările de reconstrucție a podețului din satul Romanovca # Provincial
Președintele raionului Leova, Nicolae Popa, la data de 10 septembrie 2025, a efectuat o vizită de monitorizare a lucrărilor de reconstrucție a podețului din satul Romanovca, raionul Leova, obiectiv grav afectat în urma ploilor torențiale din 14 septembrie 2024 . Potrivit autorităților, proiectul are o valoare totală de 1.800.335,05 lei, mijloace financiare alocate de către […] Post-ul Președintele raionului Leova a monitorizat lucrările de reconstrucție a podețului din satul Romanovca apare prima dată în Provincial.
Consiliul raional Ialoveni a echipat selecționata raionului Ialoveni cu echipament nou de joc pentru meciurile pe care urmează să le dispute în cadrul Campionatului Cupei Republicii Moldova la Fotbal amatori, ediția 2025 – 2026. Noul echipament de joc al selecționatei raionului Ialoveni a fost înmânat echipei, care va reprezenta raionul în cadrul Campionatului Cupei Republicii […] Post-ul Consiliul raional Ialoveni susține echipa locală cu echipament nou apare prima dată în Provincial.
Producătorii și importatorii vor gestiona deșeurile pe care le generează – noi reguli stabilite de Guvern # Provincial
Producătorii și importatorii vor fi responsabili de colectarea și reciclarea deșeurilor generate. Cabinetul de miniștri a aprobat o hotărâre în acest sens. Scopul deciziei este de a reduce poluarea și presiunea asupra mediului. Proiectul prevede consolidarea sistemului de responsabilitate extinsă a producătorului (REP), mecanism prin care producătorii și importatorii sunt obligați să gestioneze produsele după ce acestea […] Post-ul Producătorii și importatorii vor gestiona deșeurile pe care le generează – noi reguli stabilite de Guvern apare prima dată în Provincial.
Fondul de carte al Bibliotecii Municipale „E. Coșeriu” din Bălți s-a îmbogățit cu noi ediții # Provincial
Biblioteca Municipală „E. Coșeriu” din Bălți și-a îmbogățit fondul de carte, primind în dar 354 de volume noi, în valoare de 58 876 lei, din partea Guvernului României, în cadrul proiectului „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a” și al programului „Luna cărții românești în Republica Moldova”. Cărțile au fost oferite cu scopul de […] Post-ul Fondul de carte al Bibliotecii Municipale „E. Coșeriu” din Bălți s-a îmbogățit cu noi ediții apare prima dată în Provincial.
Ofițerii Direcției Investigații „Nord” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Drochia, au desfășurat o serie de percheziții și acțiuni speciale în cadrul unui dosar penal inițiat pentru circulația ilegală a drogurilor. În timpul perchezițiilor cu care s-a descins la mai multe adrese din orașul Drochia și satul Visoca din raionul Soroca, polițiștii […] Post-ul Percheziții la Drochia și Soroca într-un dosar de trafic de droguri apare prima dată în Provincial.
Duminică, 14 septembrie, vor avea loc primele meciuri din cadrul Cupei Republicii Moldova la Fotbal Amator între Asociațiile teritoriale de fotbal, ediția 2025/26. La competiția din acest an participă 24 asociații de fotbal. În etapa preliminară, acestea au fost repartizate în 8 grupe conform zonelor geografice. Grupele Cupei Republicii Moldova la fotbal amator: Grupa A: ARF Briceni, […] Post-ul Cupa Moldovei la fotbal amator debutează duminică, 14 septembrie apare prima dată în Provincial.
Materialele și substanțele care intră în contact direct cu apa potabilă vor fi testate în baza unui nou Regulament, aprobat de Guvern. Până în prezent, acestea nu erau reglementate sanitar, fapt ce putea afecta calitatea apei potabile. Pentru a proteja sănătatea populației și a garanta calitatea înaltă, Regulamentul stabilește normele sanitare ale tuturor materialelor și substanțelor […] Post-ul Noi măsuri pentru asigurarea calității apei potabile apare prima dată în Provincial.
O nouă grupă de creșă – deschisă în raionul Ungheni, pentru a susține părinții cu copii de 0-3 ani # Provincial
Pe 10 septembrie curent, la Ungheni, a fost inaugurată o nouă grupă de creșă în cadrul grădiniței nr. 47. Inițiativa, realizată cu suportul financiar al Guvernului Elveției și al Organizației Internaționale a Muncii (OIM), are drept scop să crească accesul la servicii de îngrijire pentru copiii cu vârsta de până la trei ani, oferind părinților […] Post-ul O nouă grupă de creșă – deschisă în raionul Ungheni, pentru a susține părinții cu copii de 0-3 ani apare prima dată în Provincial.
În cadrul întâlniri electorale cu locuitorii raionului Cahul, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu a criticat creșterea exagerată a aparatului guvernului și risipa de resurse publice, în timp ce multe școli din localități se confruntă cu subfinanțare. Ion Chicu a subliniat disproporția majoră dintre cheltuielile pentru birocrație și nevoile cetățenilor, în special în […] Post-ul Ion Chicu, la Cahul: Salariile a trei miniștri pot întreține o școală întreagă apare prima dată în Provincial.
Satele Moldovei vor beneficia de sprijin financiar extins prin modificările Programului LEADER # Provincial
Satele Republicii Moldova vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru modernizare, prin modificările la Programul LEADER, aprobate de Guvern. Acestea prevăd creșterea plafonului de finanțare pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) până la patru milioane de lei anual și diversificarea domeniilor de activitate pentru lansarea afacerilor și inițiativelor sociale. Prin diversificarea domeniilor de intervenție eligibile în […] Post-ul Satele Moldovei vor beneficia de sprijin financiar extins prin modificările Programului LEADER apare prima dată în Provincial.
Orașul Nisporeni a găzduit vizita Excelenței Sale Pavol Ivan, Ambasadorul Republicii Slovace în Republica Moldova, informează PROVINCIAL. În cadrul întrevederii, primarul orașului Nisporeni, Negel Dan și viceprimara Batîru Olga, au discutat cu Excelența Sa despre relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Republica Slovacă, despre oportunitățile de colaborare în diverse domenii, precum și despre perspectivele oferite […] Post-ul Ambasadorul Slovaciei în vizită oficială la Nisporeni apare prima dată în Provincial.
Igor Dodon, întrevedere cu locuitorii satelor Coșnița și Doroțcaia din raionul Dubăsari # Provincial
Președintele Partidului Socialiștilor, liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, împreună cu colegii săi, a avut o întâlnire electorală cu locuitorii satelor Coșnița și Doroțcaia din raionul Dubăsari. După întrevedere Igor Dodon a menționat că locuitorii acestor sate își doresc pace și stabilitate. Ei spun că Republica Moldova trebuie să rămână o țară suverană și neutră, să […] Post-ul Igor Dodon, întrevedere cu locuitorii satelor Coșnița și Doroțcaia din raionul Dubăsari apare prima dată în Provincial.
Moldova a pierdut cu Norvegia, scor 1-11, în cel de-al 5-lea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Următorul meci al tricolorilor în această competișie va avea loc pe 14 octombrie, la Tallinn, împotriva Estoniei. Norvegia – Moldova 11-1 Au marcat: Felix Myhre (6), Erling Haaland (11, 36, 43, 52, 83), Martin Ødegaard (45+1), Thelo Aasgaard (67, […] Post-ul Naționala a cedat în Norvegia apare prima dată în Provincial.
Programul social pentru Moldova, prezentat de Blocul Alternativa. Tatiana Oboroc: Vrem o Moldovă în care fiecare om contează # Provincial
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 10 septembrie, programul social pentru Moldova, prezentat de Tatiana Oboroc, candidată la funcția de deputat. În cadrul unei conferințe de presă, Tatiana Oboroc a subliniat necesitatea construirii unui stat care va avea grijă de oameni. „Avem nevoie de un stat social adevărat nu de lozinci și de promisiuni că […] Post-ul Programul social pentru Moldova, prezentat de Blocul Alternativa. Tatiana Oboroc: Vrem o Moldovă în care fiecare om contează apare prima dată în Provincial.
Holercani va avea o Unitate de Pompieri independentă energetic, ce va deservi 12 localități # Provincial
Cetățenii din Holercani și din localitățile din vecinătate vor fi mai protejați odată cu finalizarea edificării noii Unități de Salvatori și Pompieri independent energetică, care va avea un rol esențial în creșterea capacității de reacție și răspuns în caz de urgență. Astfel, ieri, 9 septembrie, a avut loc ceremonia oficială dedicată începerii construcției Unității de […] Post-ul Holercani va avea o Unitate de Pompieri independentă energetic, ce va deservi 12 localități apare prima dată în Provincial.
O campanie de informare privind siguranța copiilor în mediul online se va desfășura, pe parcursul anului curent de studii, în instituțiile de învățământ general din țară. Campania, cu genericul „Siguranță digitală pentru fiecare copil!”, are scopul de a promova serviciul www.siguronline.md, specializat în abordarea riscurilor digitale la care sunt expuși copiii și tinerii, dar și Telefonul Copilului 116 111 – […] Post-ul Campanie națională de informare: „Siguranță digitală pentru fiecare copil!” apare prima dată în Provincial.
Agenția de Dezvoltare Regională Sud și Primăria orașului Cimișlia au semnat contractul de finanțare în cadrul proiectului „Finalizarea stației de pompare a apelor reziduale pentru îmbunătățirea infrastructurii de canalizare în regiunea de Nord-Vest a orașului Cimișlia”. Proiectul a fost depus de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în cadrul Apelului pe listă, lansat de Ministerul […] Post-ul La Cimișlia se va finaliza construcția unei noi stații de pompare a apelor uzate apare prima dată în Provincial.
Cetățenii din 12 localități din raionul Dubăsari și zonele adiacente se vor simți mai protejați după finalizarea construcției noii unități de salvatori și pompieri la Holercani # Provincial
Cetățenii din Holercani și din localitățile din vecinătate vor fi mai protejați odată cu finalizarea edificării noii Unități de Salvatori și Pompieri independent energetică, care va avea un rol esențial în creșterea capacității de reacție și răspuns în caz de urgență. Astfel, ieri, 9 septembrie, a avut loc ceremonia oficială dedicată începerii construcției Unității de […] Post-ul Cetățenii din 12 localități din raionul Dubăsari și zonele adiacente se vor simți mai protejați după finalizarea construcției noii unități de salvatori și pompieri la Holercani apare prima dată în Provincial.
Vladimir Meleca, Președintele filialei PL din stânga Nistrului, a fost eliberat de către organele separatiste, dar i s-a intentat un dosar penal pentru unele declarații politice. „Lucrurile confiscate telefonul mobil, calculatorul, literatură, inclusiv foaia volantă a PL pentru alegerile din 28 septembrie 2025, mai multe agende în care își făcea notițe au rămas confiscate. În […] Post-ul Președintele filialei PL din stânga Nistrului a fost eliberat apare prima dată în Provincial.
În municipiul Bălți se desfășoară lucrări de reparație la intersecția străzilor 31 August și Ștefan cel Mare. Obiectivul principal este înlăturarea deteriorărilor cauzate de sarcina intensă asupra pavajului rutier. Potrivit autorităților, în timpul lucrărilor a fost depistată o încălcare gravă a tehnologiilor aplicate în cadrul reparației anterioare. Stratului de bază al drumului, care ar trebui […] Post-ul La Bălți continuă lucrările de reabilitare a carosabilului apare prima dată în Provincial.
Ministra Afacerilor Interne: la Sîngerei am întâlnit polițiști dedicați, care muncesc cu dăruire pentru a răspunde așteptărilor oamenilor. # Provincial
Prevenția și reacția rapidă la solicitările cetățenilor au fost principalele subiecte discutate astăzi de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, împreună cu echipele Inspectoratului de Poliție Sîngerei. Polițiștii din raion răspund zilnic solicitărilor celor peste 61 de mii de locuitori și, în primele opt luni ale acestui an, au reușit să înregistreze o scădere cu aproape […] Post-ul Ministra Afacerilor Interne: la Sîngerei am întâlnit polițiști dedicați, care muncesc cu dăruire pentru a răspunde așteptărilor oamenilor. apare prima dată în Provincial.
La Cahul, tinerii au fost ghidați spre relații bazate pe respect și responsabilitate, în cadrul unui program susținut de UE # Provincial
Peste 200 de tineri și tinere din Moldova și România au învățat despre modelul creștin de relații sănătoase și rolul bisericii în consilierea familială și prevenirea violenței. În cadrul taberei de patru zile la Cahul, mai mulți preoți ai Mitropoliei Basarabiei au organizat ateliere tematice, tânăra generație a fost încurajată să se implice activ în […] Post-ul La Cahul, tinerii au fost ghidați spre relații bazate pe respect și responsabilitate, în cadrul unui program susținut de UE apare prima dată în Provincial.
Vitalie Vrabie a lansat campania de informare cu locuitorii municipiului Ungheni: peste 50 de oameni au participat la prima întâlnire # Provincial
Peste 50 de oameni au participat la prima întâlnire cu primarul Vitalie Vrabie în cadrul Campaniei de informare, lansată pe 8 septembrie curent, transmite PROVINCIAL. Potrivit autorităților, locatarii blocurilor de pe str. Ion Creangă și Oleg Ungureanu au adresat zeci de întrebări, începând cu băncile din curți, trotuarele, ascensoarele și terminând cu prețul la apă […] Post-ul Vitalie Vrabie a lansat campania de informare cu locuitorii municipiului Ungheni: peste 50 de oameni au participat la prima întâlnire apare prima dată în Provincial.
Astăzi, 9 septembrie 2025, la inițiativa Direcției Învățământ, Tineret și Sport Rezina, a avut loc o ședință cu directorii instituțiilor de învățământ din raion, la care a participat și dl Teodor Cuculescu, Președintele raionului Rezina. În cadrul întrunirii, dl Președinte a adresat un cuvânt de felicitare cu prilejul începutului noului an școlar, mulțumind cadrelor didactice și […] Post-ul Ședință de lucru cu directorii instituțiilor de învățământ din raionul Rezina apare prima dată în Provincial.
Prima oprire a Caravanei EcoVoucher la Nisporeni a trezit un interes sporit în rândul cetățenilor. Vizitatorii au descoperit diferențele dintre electrocasnice vechi și cele noi, eficiente energetic, și au aflat cum aplicarea măsurilor de eficiență energetică poate reduce semnificativ cheltuielile familiei. Specialiștii CNED au demonstrat, cu ajutorul echipamentelor de măsurare, că un frigider modern consumă […] Post-ul Caravana EcoVoucher a ajuns la Nisporeni apare prima dată în Provincial.
Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii din capitală, au destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor de tip marijuana, prin intermediul aplicației Telegram. Timp de o lună, polițiștii au documentat acțiunile ilegale ale mai multor membri ai grupării. În vizorul oamenilor legii a ajuns un bărbat de […] Post-ul Grupare specializată în comercializarea drogurilor, destructurată de ofițerii Antidrog apare prima dată în Provincial.
Președintele Partidului Socialiștilor, liderul Blocului electoral Patriotic, Igor Dodon, a avut o discuție amplă cu activul PSRM din Criuleni. Participanții la întrevedere au făcut bilanțul primei săptămâni de campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și au discutat despre planurile și strategia pentru perioada următoare. Post-ul Igor Dodon s-a întâlnit cu activul PSRM din Criuleni apare prima dată în Provincial.
Fosta directoare a unui centru de plasament, condamnată la 7 ani de închisoare, din care 3 ani și 6 luni cu executare # Provincial
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința unei inculpate, găsită vinovată de comiterea infracțiunilor de fals în acte publice și delapidare a averii străine. Pentru infracțiunea de delapidare a averii străine, instanța i-a aplicat pedeapsa de 7 ani de închisoare, din care 3 ani și 6 luni cu executare, iar […] Post-ul Fosta directoare a unui centru de plasament, condamnată la 7 ani de închisoare, din care 3 ani și 6 luni cu executare apare prima dată în Provincial.
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot verifica, în regim online, corectitudinea datelor înscrise în listele electorale, precum și informațiile privind secția de votare la care urmează să își exercite dreptul de vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Verificarea se efectuează accesând platforma https://verifica.cec.md și urmând pașii indicați. Pentru a afla la ce secție de votare […] Post-ul Alegătorii sunt îndemnați să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale apare prima dată în Provincial.
Maia Sandu, în plenul Parlamentului European: Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot # Provincial
Președinta Maia Sandu, în cadrul discursului ținut în plenul Parlamentului European, a spus că Moldova nu este singură în apărarea democrației. „Uniunea Europeană a fost alături de noi – financiar, tehnic și politic. Iar pentru asta suntem profund recunoscători. Această solidaritate ne întărește capacitatea de a proteja democrația acasă, dar ne permite și să contribuim la securitatea comună […] Post-ul Maia Sandu, în plenul Parlamentului European: Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot apare prima dată în Provincial.
Proiectul UCare, lansat la Ungheni: parc restaurat, grădină comunitară și cluburi verzi pentru tineri # Provincial
Municipiul Ungheni implementează proiectul UCare – Adaptarea Urbană la Climă și Recuperare prin Infrastructură Verde în Bazinul Mării Negre, finanțat prin Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027. Proiectul prevede: restaurarea parcului municipal din Ungheni plantarea de arbori în cadrul inițiativei „Partners’ Alley”, cu implicarea voluntarilor locali organizarea zilelor comunitare dedicate plantării pentru mobilizare civică crearea […] Post-ul Proiectul UCare, lansat la Ungheni: parc restaurat, grădină comunitară și cluburi verzi pentru tineri apare prima dată în Provincial.
117 afaceri agricole finanțate prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” # Provincial
În primele șase luni de la lansare (1 martie – 31 august 2025), prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA) au fost finanțate 117 afaceri agricole, în valoare totală de 126,15 milioane lei. În luna august au fost aprobate 26 de finanțări, în sumă de 23,33 milioane lei. Din suma totală, 18,11 milioane lei […] Post-ul 117 afaceri agricole finanțate prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” apare prima dată în Provincial.
A fost reținut ilegal Vladimir Meleca, locuitor al satului Krasnogorsk, Grigoriopol, Președintele filialei PL din stânga Nistrului # Provincial
Partidul Liberal a anunțat că, astăzi, la ora 6.00, a fost reținut ilegal Vladimir Meleca, locuitor al satului Krasnogorsk, r. Grigoriopol, Președintele filialei PL din stânga Nistrului, candidat la funcția de deputat în Parlamentul RM pentru alegerile din 28 septembrie 2025 din partea Partidului Liberal, informează PROVINCIAL. Liberalii spus că reținerea a fost efectuată de […] Post-ul A fost reținut ilegal Vladimir Meleca, locuitor al satului Krasnogorsk, Grigoriopol, Președintele filialei PL din stânga Nistrului apare prima dată în Provincial.
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun de acțiuni privind prevenirea violenței în școli și crearea unui mediu educațional sigur pentru elevi, cadre didactice și părinți. Documentul, aprobat prin Ordin comun al celor două ministere, va fi implementat pe parcursul anului curent de studii. „Principalul obiectiv al […] Post-ul MEC și MAI lansează un parteneriat pentru prevenirea violenței în școli apare prima dată în Provincial.
În dimineața zilei de astăzi, 9 septembrie, ofițerii Echipelor Mobile ale Vămii au documentat două tentative de transport ilicit de mărfuri, în urma misiunilor de control desfășurate pe traseele naționale. Primul caz a avut loc pe traseul Chișinău-Leușeni, unde într-un mijloc de transport de model „Mercedes Sprinter”, condus de un conațional în vârstă de 43 […] Post-ul Transport ilicit de mărfuri, contracarat de Echipele mobile ale Serviciului Vamal apare prima dată în Provincial.
