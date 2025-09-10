Campanie de informare la Căușeni privind accesul refugiaților ucraineni la servicii de sănătate, susținută de UE și Elveția

15:10

Președinta Maia Sandu, în cadrul discursului ținut în plenul Parlamentului European, a spus că Moldova nu este singură în apărarea democrației. „Uniunea Europeană a fost alături de noi – financiar, tehnic și politic. Iar pentru asta suntem profund recunoscători. Această solidaritate ne întărește capacitatea de a proteja democrația acasă, dar ne permite și să contribuim la securitatea comună