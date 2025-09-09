Maia Sandu, în plenul Parlamentului European: Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot
Provincial, 9 septembrie 2025 15:10
Președinta Maia Sandu, în cadrul discursului ținut în plenul Parlamentului European, a spus că Moldova nu este singură în apărarea democrației. „Uniunea Europeană a fost alături de noi – financiar, tehnic și politic. Iar pentru asta suntem profund recunoscători. Această solidaritate ne întărește capacitatea de a proteja democrația acasă, dar ne permite și să contribuim la securitatea comună
Acum 10 minute
15:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot verifica, în regim online, corectitudinea datelor înscrise în listele electorale, precum și informațiile privind secția de votare la care urmează să își exercite dreptul de vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Verificarea se efectuează accesând platforma https://verifica.cec.md și urmând pașii indicați. Pentru a afla la ce secție de votare
Acum 30 minute
15:10
Maia Sandu, în plenul Parlamentului European: Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot
15:00
Proiectul UCare, lansat la Ungheni: parc restaurat, grădină comunitară și cluburi verzi pentru tineri
Municipiul Ungheni implementează proiectul UCare – Adaptarea Urbană la Climă și Recuperare prin Infrastructură Verde în Bazinul Mării Negre, finanțat prin Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027. Proiectul prevede: restaurarea parcului municipal din Ungheni plantarea de arbori în cadrul inițiativei „Partners' Alley", cu implicarea voluntarilor locali organizarea zilelor comunitare dedicate plantării pentru mobilizare civică crearea
15:00
117 afaceri agricole finanțate prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură"
În primele șase luni de la lansare (1 martie – 31 august 2025), prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA) au fost finanțate 117 afaceri agricole, în valoare totală de 126,15 milioane lei. În luna august au fost aprobate 26 de finanțări, în sumă de 23,33 milioane lei. Din suma totală, 18,11 milioane lei
15:00
A fost reținut ilegal Vladimir Meleca, locuitor al satului Krasnogorsk, Grigoriopol, Președintele filialei PL din stânga Nistrului
Partidul Liberal a anunțat că, astăzi, la ora 6.00, a fost reținut ilegal Vladimir Meleca, locuitor al satului Krasnogorsk, r. Grigoriopol, Președintele filialei PL din stânga Nistrului, candidat la funcția de deputat în Parlamentul RM pentru alegerile din 28 septembrie 2025 din partea Partidului Liberal, informează PROVINCIAL. Liberalii spus că reținerea a fost efectuată de
Acum 2 ore
13:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun de acțiuni privind prevenirea violenței în școli și crearea unui mediu educațional sigur pentru elevi, cadre didactice și părinți. Documentul, aprobat prin Ordin comun al celor două ministere, va fi implementat pe parcursul anului curent de studii. „Principalul obiectiv al
13:30
În dimineața zilei de astăzi, 9 septembrie, ofițerii Echipelor Mobile ale Vămii au documentat două tentative de transport ilicit de mărfuri, în urma misiunilor de control desfășurate pe traseele naționale. Primul caz a avut loc pe traseul Chișinău-Leușeni, unde într-un mijloc de transport de model „Mercedes Sprinter", condus de un conațional în vârstă de 43
Acum 4 ore
13:20
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor" – condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare
La data de 08 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința Președintei Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor", privind săvârșirea infracțiunii – acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate de complice. Instanța i-a aplicat o
13:10
Andrei Năstase: Reducerea vârstei de pensionare la 60 de ani este o datorie de echitate și respect
Candidatul Andrei Năstase, și-a anunțat, astăzi, unul dintre angajamentele sale electorale esențiale: reducerea vârstei de pensionare pentru femeile din Republica Moldova la 60 de ani. „Femeile Moldovei au muncit o viață întreagă – la serviciu, în gospodărie, pentru familie. Statul are obligația să le ofere șansa reală la odihnă și demnitate, nu să le împingă
12:40
Primăria Bălți: restricții de circulație pe strada Sfântul Nicolae în perioada lucrărilor de reparație capitală
În scopul asigurării siguranței traficului rutier, de ieri, 8 septembrie 2025 și până la 15 decembrie 2025, vor fi demarate lucrările de reparație capitală a străzii Sfântul Nicolae, pe tronsonul cuprins între intersecția cu str. Mihai Viteazul și intersecția cu str. Lev Dovator. Despre aceasta a anunțat Primăria municipiului Bălți. Astfel, pe durata desfășurării lucrărilor,
11:50
Chișinău a devenit pentru două zile, capitala internațională a muzicii și talentului odată cu cea de-a zecea ediție a Festivalului-concurs Internațional "Mărul de Aur"
Chișinău a devenit pentru două zile, pe 6-7 septembrie, capitala internațională a muzicii și talentului odată cu cea de-a zecea ediție a Festivalului-concurs Internațional "Mărul de Aur". Evenimentul s-a desfășurat la Arena Chișinău și reunește concurenți din 16 țări, printre care Belgia, Italia, Franța, Marea Britanie, Portugalia, Turcia, România, Armenia, Ucraina etc. Proiectul este un
11:40
În anul 2024, în Republica Moldova s-a înregistrat o creştere generală a volumului lucrărilor de construcţii de 4,8% (în preţuri comparabile) în raport cu 2023. Personal, am avut o poziţie mai rezervată faţă de această creştere şi, într-un material la temă, am explicat pe ce se baza scepticismul meu. Am atras atunci atenţie asupra faptului
Acum 6 ore
11:20
Mai multe teme de actualitate din domeniul educației, precum atragerea tinerilor specialiști în sistem, buna desfășurare a examenelor naționale și studierea limbii române și a limbii găgăuze au fost abordate în cadrul Forumului pedagogic din UTA Găgăuzia. Evenimentul a reunit peste 150 de participanți – directori de școli și grădinițe, dar și reprezentanți ai Direcției
11:10
Blocul Alternativa a lansat programul economic. Cuneva: Am mers prin sate și orașe, am ascultat vocea oamenilor și am construit un plan economic care răspunde nevoilor lor
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 9 septembrie, programul economic, prezentat de Gabriela Cuneva, candidat la funcția de deputat. Documentul, rezultat în urma consultărilor cu cetățenii și specialiști din diverse domenii, conturează un plan de țară până în anul 2030, care se bazează pe ideea de dreptate pentru fiecare. „Țara noastră are nevoie de o
11:10
Președintele raionului Drochia, distins cu Diploma de Onoare pentru sprijinul acordat veteranilor de război
Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a fost distins cu Diploma de Onoare de către Asociația Veteranilor de Război a Batalionului de Poliție „Patrulă și Santinelă" nr. 6, în semn de apreciere pentru contribuția sa constantă în sprijinirea veteranilor, promovarea culturii fizice și sportului, precum și implicarea activă în educația tinerei generații în spiritul patriotismului. Distincția
11:00
Centrul de Sănătate Nisporeni a fost dotat recent cu un ultrasonograf general în cadrul unui proiect investițional susținut financiar de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Potrivit unui comunicat, bugetul total al proiectului a depășit 500 mii de lei, dintre care mai mult de 380 de mii reprezintă contribuția CNAM din fondul de dezvoltare
10:40
Volumul consumului de gaze naturale în luna august curent a constituit 15,9 milioane de metri cubi, ceea ce este cu 13,4% mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului 2024. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz", fața de luna iulie 2025 acest indicator a crescut cu 1,3 milioane de metri cubi, sau cu
10:20
AND: reparații în plină desfășurare pe mai multe drumuri regionale din Dondușeni și Telenești
În nordul țării, raionul Dondușeni, pe drumul regional G17 G16 – Tîrnova – Mihăileni – Rîșcani – R7, drumarii desfășoară lucrări de reparație pe un sector de peste 2 km (km 10,09-12,14), situat în localitatea Baraboi. Valoarea contractuală a lucrărilor este de aproximativ 9,9 milioane lei. În partea centrală a țării, în raionul Telenești, lucrările
10:20
Biroul politici de reintegrare atrage atenția asupra dificultăților persistente cu care se confruntă agricultorii din raionul Dubăsari, deținători de terenuri amplasate după traseul Camenca–Tiraspol. Accesul la aceste terenuri a fost convenit anterior prin mecanisme speciale, însă în ultimii ani au fost introduse noi bariere care afectează desfășurarea normală a activităților agricole. Începând cu anul 2024,
10:20
(VIDEO) Ion Ceban: Cred cu certitudine că împreună cu fiecare cetățean – Moldova poate deveni un șantier mare de construcție
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, într-o adresare video spune că oamenii trebuie să aibă condiții bune de trai aici, acasă, informează PROVINCIAL. „Dragi cetățeni! Sunt pe o stradă din Chișinău. Cred cu certitudine că împreună cu fiecare cetățean – Moldova poate deveni un șantier mare de construcție, unde vor fi reabilitate
10:10
Chișinăul găzduiește Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică, organizată de AIEA
În această săptămână, la Chișinău are loc Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică, organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). La eveniment participă reprezentanți din 13 țări, printre care Albania, Armenia, Bulgaria, Georgia, Letonia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia, Turcia și altele. Prezent la deschiderea reuniunii, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a
10:10
CNA și procurorii mun. Cahul investighează doi viceprimari din Comrat pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în colaborare cu procurorii Procuratur
Acum 24 ore
17:20
Platforma electorală a BEP: Avem planuri clare să reducem în luna următoare tarifele la gaz de cel puțin trei ori # Provincial
Astăzi a avut loc prezentarea platformei electorale a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inimă și Viitorul Moldovei, la care au participat membrii echipei blocului. Liderii BEP – Igor Dodon, Irina Vlah, Vasile Tarlev și Diana Caraman – au prezentat principalele direcții ale Programului electoral, cu care alegătorii vor fi familiarizați mai detaliat în cursul […] Post-ul Platforma electorală a BEP: Avem planuri clare să reducem în luna următoare tarifele la gaz de cel puțin trei ori apare prima dată în Provincial.
17:10
Socialiștii au protestat la Ministerul Muncii: Toți cetățenii sunt egali în drepturi și nu pot fi insultați pentru opiniile lor politice sau de vot # Provincial
Reprezentanții PSRM au organizat astăzi o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, solicitând demisia ministrului Alexei Buzu. Acțiunea a fost determinată de utilizarea de către ministru a unui limbaj ofensator la adresa cetățenilor și de politicile promovate de minister, care au condus la sărăcirea populației și la exodul masiv al acesteia. […] Post-ul Socialiștii au protestat la Ministerul Muncii: Toți cetățenii sunt egali în drepturi și nu pot fi insultați pentru opiniile lor politice sau de vot apare prima dată în Provincial.
16:50
Primăria orașului Ialoveni continuă lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere. Pe strada Cetatea Albă s-au desfășurat lucrări de reparație, aplicând metoda de betonare – o soluție tehnică durabilă, recunoscută pentru rezistența în timp și capacitatea de a face față traficului intens, specificului reliefului și condițiilor meteo. Această investiție va îmbunătăți considerabil calitatea infrastructurii, oferind locuitorilor […] Post-ul Lucrări de reparație pe strada Cetatea Albă din Ialoveni apare prima dată în Provincial.
16:50
Conform informațiilor primite de la Poliția de Frontieră Iași, la data de 09 septembrie 2025 (între orele 08:00–16:00) și 10 septembrie 2025 (între orele 08:00–15:00), pe coronamentul barajului hidrotehnic Stânca–Costești se vor desfășura lucrări de montaj a echipamentelor la priza de apă aferentă conductei de utilități. În aceste intervale, traficul se va desfășura pe o […] Post-ul Restricții temporare de circulație la PVFI „Costești–Stânca” apare prima dată în Provincial.
16:50
Locuitorii din nordul Republicii Moldova au, de astăzi, un aliat în plus pentru liniștea și protecția lor. La Edineț a fost inaugurată prima Companie Mobilă de Intervenție a carabinierilor, o structură menită să răspundă rapid la situațiile de urgență și să fie prezentă acolo unde oamenii au nevoie de ajutor. Noua unitate, subordonată Regimentului 3 […] Post-ul Compania Mobilă de Intervenție a carabinierilor, lansată la Edineț apare prima dată în Provincial.
16:40
Un bărbat a fost condamnat pentru trafic de influență în cauza denumită generic COVID-19 # Provincial
La data de 5 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui bărbat, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Instanța i-a aplicat prin cumul parțial al pedepselor, o amendă în valoare de 275 000 de lei și a dispus confiscarea în contul statului a sumei de 600 […] Post-ul Un bărbat a fost condamnat pentru trafic de influență în cauza denumită generic COVID-19 apare prima dată în Provincial.
16:10
Caravana EcoVoucher pornește în localitățile țării pentru a informa cetățenii despre Programul de Vouchere pentru Electrocasnice și despre avantajele înlocuirii aparatelor vechi cu unele noi, eficiente energetic. Prima vizită va avea loc în raionul Nisporeni, iar în următoarele trei săptămâni Caravana EcoVoucher își propune să ajungă într-un număr maxim de raioane ale țării. Acțiunea este […] Post-ul Caravana EcoVoucher pornește în localitățile țării apare prima dată în Provincial.
16:10
Cahul câștigă pentru al treilea an consecutiv trofeul „Strugurele Gigant” la Festivalul Strugurelui din Cimișlia # Provincial
Consiliul Raional Cahul a fost prezent la cea de-a X-a ediție a Festivalului Național al Strugurelui, desfășurat la Cimișlia. Delegația a fost condusă de Vasile Raru, șeful Direcției agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu public, împreună cu producătorii locali Piotr Mihov și Dumitru Mihov (S.R.L. „Terra Vitis”) și Ion Malai (G.Ț. „Malai Ion”). “Un moment […] Post-ul Cahul câștigă pentru al treilea an consecutiv trofeul „Strugurele Gigant” la Festivalul Strugurelui din Cimișlia apare prima dată în Provincial.
16:00
Ion Sula: Au trecut 10 ani, dar aceste problemele sunt încă nerezolvate. Fermierii rămân vulnerabili, investițiile lipsesc, iar promisiunile guvernării de azi # Provincial
Ion Sula, prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat European, fost ministru al Agriculturii, spune că domeniul agriculturii, din păcate, se confruntă cu aceleași probleme cu care se lupta și 10 ani în urmă. Într-o postare pe Facebook, politicianul a menționat: „În 2015, în calitate de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare vorbeam la Europa Liberă despre […] Post-ul Ion Sula: Au trecut 10 ani, dar aceste problemele sunt încă nerezolvate. Fermierii rămân vulnerabili, investițiile lipsesc, iar promisiunile guvernării de azi apare prima dată în Provincial.
16:00
Orașul Chișinău va avea un centru de inovație socială pentru tineri: Youth Lab va fi lansat în 2026 # Provincial
Primul Centru de Inovație Socială Youth Lab este în proces de modernizare. Situat în municipiul Chișinău, pe str. Alexandru cel Bun 111, viitorul centru se pregătește să devină un spațiu unde vor prinde viață ideile, proiectele și programele inovatoare ale tinerilor. Săli moderne, studiouri de înregistrări, resurse educaționale și birouri gratuite – toate vor fi […] Post-ul Orașul Chișinău va avea un centru de inovație socială pentru tineri: Youth Lab va fi lansat în 2026 apare prima dată în Provincial.
15:50
Teatrul Dramatic „Baștina” a reprezentat municipiul Bălți la Festivalul Artelor din România # Provincial
Actorii Teatrului Dramatic „Baștina” din cadrul Palatului Municipal de Cultură au participat la Festivalul Artelor, desfășurat în perioada 6 – 7 septembrie 2025 în comuna Vorona, județul Botoșani (România). Teatrul Dramatic „Baștina” a prezentat un program teatral în aer liber, plin de emoții, culoare și tradiții. Festivalul Artelor a devenit o adevărată sărbătoare a culturii […] Post-ul Teatrul Dramatic „Baștina” a reprezentat municipiul Bălți la Festivalul Artelor din România apare prima dată în Provincial.
15:50
Patru producători de struguri din raionul Ialoveni, premiați la Festivalul „Strugurelui” din Cimișlia # Provincial
Patru producători de struguri din raionul Ialoveni au fost premiați în cadrul celei de-a X-a ediție a Festivalului Național al „Strugurelui”, desfășurat la data de 7 septembrie, în orașul Cimișlia – un eveniment dedicat tradițiilor vitivinicole, promovării culturii locale și susținerii producătorilor autohtoni. Cei patru agenți economici s-au evidențiat prin rezultate remarcabile și au fost […] Post-ul Patru producători de struguri din raionul Ialoveni, premiați la Festivalul „Strugurelui” din Cimișlia apare prima dată în Provincial.
15:40
Blocul ALTERNATIVA și-a lansat oficial Programul de Guvernare, prezentat de unul dintre lideri ai Blocului, Ion Ceban. Documentul a fost elaborat în urma unei ample campanii de consultări desfășurate pe parcursul a șase luni, în peste 300 de localități din nordul, sudul și centrul țării, precum și în diaspora. „Blocul ALTERNATIVA este singura entitate politică, […] Post-ul Ion Ceban a prezentat Programul de Guvernare al Blocului Alternativa apare prima dată în Provincial.
15:40
Alexei Buzu: Oameni buni, prieteni, am greșit. Am utilizat un cuvânt nepotrivit, un cuvânt care a jignit # Provincial
Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției și Sociale, a recunoscut că a greșit utilizând cuvântul „bîdlă” în discursul său electoral. „Oameni buni, prieteni, am greșit. Am utilizat un cuvânt nepotrivit, un cuvânt care a jignit. Indiferent de contextul în care acesta a fost utilizat, acesta a jignit mai mulți cetățeni și, pentru aceasta, îmi cer […] Post-ul Alexei Buzu: Oameni buni, prieteni, am greșit. Am utilizat un cuvânt nepotrivit, un cuvânt care a jignit apare prima dată în Provincial.
15:40
Scuarul Parlamentului va găzdui gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” # Provincial
Finaliștii Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” vor evolua în cadrul unei gale organizate în scuarul Parlamentului. Concertul de gală va reuni peste 1000 de participanți, ansambluri artistice și interpreți din întreaga țară, care au fost selectați în urma unei competiții desfășurate la nivel național. Aceștia vor fi acompaniați de Moldovan […] Post-ul Scuarul Parlamentului va găzdui gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” apare prima dată în Provincial.
Ieri
14:40
La data de 6 septembrie 2025, în Parcul central „Mihai Volontir” din municipiul Bălți, sute de locuitori și oaspeți ai orașului s-au alăturat militarilor pentru a marca împreună 34 de ani de la fondarea Armatei Naționale a Republicii Moldova. Evenimentul, organizat de Brigada I Infanterie Motorizată „Moldova” și Centrul Militar Teritorial Bălți, s-a desfășurat într-o […] Post-ul Bălți a sărbătorit 34 de ani de la înființarea Armatei Naționale apare prima dată în Provincial.
14:40
La data de 07 septembrie curent, ora 09:57 Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat un apel pentru acordarea asistenței medicale de urgență unei gravide de 33 ani din capitală. Echipa SAMU Ciocana a intervenit prompt la locul solicitării și a constatat că doamna era la a VII-a sarcină, acuzând dureri abdomenale și […] Post-ul Echipa SAMU Ciocana a asistat o naștere în ambulanță apare prima dată în Provincial.
14:40
Polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, au identificat și contracarat o tentativă de transport ilicit de substanțe cu efect psihotrop. Incidentul a fost înregistrat în Punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. În urma verificărilor suplimentare efectuate în linia a doua asupra unui […] Post-ul Tentativă de trafic de droguri, stopată în PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe apare prima dată în Provincial.
14:20
Renato Usatîi, la Fălești: Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?” Le spun clar: Da, va fi anulată! # Provincial
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești. „Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?” Le spun clar: Da, va fi […] Post-ul Renato Usatîi, la Fălești: Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?” Le spun clar: Da, va fi anulată! apare prima dată în Provincial.
13:10
Abonament unic autobuz–troleibuz și dispecerat comun: transportul public din Bălți se modernizează # Provincial
Autobuze oferite în dar de orașul înfrățit Reșița (România) continuă să vină la Bălți. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a declarat că după efectuarea reviziei tehnice, autobuzele vor fi puse pe rutele urbane, subliniind că acest pas nu este doar despre suplinirea transportului public, ci despre crearea unui parc municipal de autobuze, un element care […] Post-ul Abonament unic autobuz–troleibuz și dispecerat comun: transportul public din Bălți se modernizează apare prima dată în Provincial.
12:20
Blocul Electoral ALTERNATIVA a continuat seria de întâlniri electorale cu cetățenii, de această dată la Strășeni, unde liderii formațiunii au prezentat programul politic și au transmis un mesaj clar: Republica Moldova are nevoie de unitate, dreptate socială și o guvernare responsabilă, construită pe nevoile oamenilor, nu pe interese geopolitice. Ion Ceban a declarat că scrutinul […] Post-ul Blocul ALTERNATIVA, la Strășeni: Moldova are nevoie de soluții acum, nu de promisiuni apare prima dată în Provincial.
12:10
În acest weekend, la Cimișlia s-a desfășurat cea de-a zecea ediție a Festivalului Strugurelui, un eveniment care a devenit tradiție în Republica Moldova. Manifestarea a adunat viticultori, producători, reprezentanți ai autorităților și vizitatori din întreaga țară. Secretarul de Stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Andrian Digolean, a subliniat importanța evenimentului și a muncii producătorilor: […] Post-ul La Cimișlia s-a desfășurat Festivalul Strugurelui apare prima dată în Provincial.
12:00
Republica Moldova va beneficia de un grant de 7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru încheierea unui Acord de grant dintre țara noastră și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). Banii sunt destinați […] Post-ul Banca Mondială va acorda finanțare pentru dezvoltarea durabilă a râului Nistru apare prima dată în Provincial.
11:40
La data de 6 septembrie 2025, municipiul Bălți a găzduit turneul de mini-fotbal „Cupa Justiției”, competiție, unde au participat reprezentanții profesiilor juridice. Evenimentul s-a desfășurat pe terenul de fotbal al Școlii Sportive Specializate de Fotbal din Bălți. La ceremonia de deschidere a turneului a participat Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, care a adresat un mesaj […] Post-ul La Bălți s-a desfășurat turneul de mini-fotbal al juriștilor „Cupa Justiției” apare prima dată în Provincial.
11:40
Ungheni și Izmit devin orașe partenere: Un nou pas spre colaborare internațională și schimb de bune practici # Provincial
Ungheniul va avea un nou oraș partener, un oraș cu care municipiul Ungheni va colabora și va avea schimburi de bune practici. Este vorba de Izmit, Turcia. Fiind într-o vizită în Turcia, la invitația Uniunii Mondiale de Folclor (IGF), primarul Vitalie Vrabie a avut o întrevedere cu primara de Izmit, Fatma Kaplan Hürriyet, în cadrul […] Post-ul Ungheni și Izmit devin orașe partenere: Un nou pas spre colaborare internațională și schimb de bune practici apare prima dată în Provincial.
11:40
Mărfuri în cantitați comerciale nedeclarate, depistate în cadrul controalelor vamale la frontieră # Provincial
Funcționarii vamali au contracarat recent două tentative de transport ilicit de mărfuri și produse alimentare la trecerea fontierei, pe sensul de intrare în țară. În primul caz, funcționarii postului vamal Criva au depistat în portbagajul unui autoturism de model Ford Kuga, ce venea din Ucraina, un lot comercial de articole vestimentare, nedeclarate autorității vamale. Documentat pe caz […] Post-ul Mărfuri în cantitați comerciale nedeclarate, depistate în cadrul controalelor vamale la frontieră apare prima dată în Provincial.
11:10
Liderii formațiunii – Ion Ceban, Alexandr Stoianoglo, Ion Chicu și Iurie Muntean – au prezentat principalele direcții ale programului electoral și au discutat cu oamenii despre soluțiile pentru problemele economice și sociale cu care se confruntă Republica Moldova. Ion Ceban: Respect pentru oameni, nu etichete jignitoare Ion Ceban a criticat modul în care actuala guvernare […] Post-ul Liderii Blocului ALTERNATIVA, în discuții cu cetățenii din Cahul apare prima dată în Provincial.
10:40
CNA anunță 60 de percheziții la nivel național și 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani # Provincial
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Bălți informează despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, în cadrul unei ample operațiuni care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Investigațiile se […] Post-ul CNA anunță 60 de percheziții la nivel național și 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani apare prima dată în Provincial.
