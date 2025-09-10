Renato Usatîi, Partidul Nostru: 5% din veniturile la vânzarea alcoolului și produselor de tutun vor merge la sport și tineret!

10:40

Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova, consideră că una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova este criza demografică. Într-o postare pe Facebook, el spune că nimic nu va avea sens dacă nu fi soluționată criza demografică acută cu care se confruntă Republica Moldova. „Moldova fără oameni nu poate avea viitor. […]