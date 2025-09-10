Renato Usatîi, Partidul Nostru: 5% din veniturile la vânzarea alcoolului și produselor de tutun vor merge la sport și tineret!
Curentul.md, 10 septembrie 2025 17:40
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat o inițiativă legislativă prin care 5% din vânzările băuturilor alcoolice și produselor din tutun vor fi direcționate către un fond special pentru sport și tineret. Despre aceasta Renato Usatîi a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii. „Astăzi, sportul în Republica Moldova se dezvoltă doar datorită implicării oamenilor de […]
Acum 30 minute
17:40
Acum o oră
17:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot verifica, în regim online, corectitudinea datelor înscrise în listele electorale, precum și informațiile privind secția de votare la care urmează să își exercite dreptul de vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Verificarea se efectuează accesând platforma https://verifica.cec.md și urmând pașii indicați. Pentru a afla la ce secție de votare […]
Acum 2 ore
16:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, lider european la creșterea traficului de pasageri # Curentul.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău înregistrează o creștere spectaculoasă a traficului aerian și contribuie semnificativ la dinamica pieței europene. Conform celui mai recent raport publicat de ACI EUROPE, în primele șase luni ale anului 2025, traficul de pasageri pe aeroporturile din Europa a crescut cu 4,5% față de aceeași perioadă a anului precedent. În […]
16:10
Schimbare la conducerea Î.S. „Moldelectrica”: Sergiu Carmanschi preia interimatul de Director General # Curentul.md
Întreprinderea de Stat Moldelectrica informează că, începând cu data curentă, dl Sergiu Aparatu și-a încetat mandatul de Director General interimar al operatorului de sistem și de transport al energiei electrice din Republica Moldova. Conducerea interimară a Î.S. „Moldelectrica” este asigurată de dl Sergiu Carmanschi, licențiat în Energetică, cu peste 20 de ani de experiență în […]
16:00
Blocul Patriotic a prezentat componenta economică a Programului său electoral – „Economie avansată” # Curentul.md
Candidații la funcția de deputat din partea Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, componenta economică a Programului electoral – „Economie avansată”. Accentul a fost pus pe măsurile urgente care urmează a fi implementate imediat după venirea la guvernare. Președintele de onoare al PSRM, Zinaida […]
Acum 4 ore
15:40
A fost lansată ediția a doua a concursului pentru mass-media Promovarea energiei durabile în Republica Moldova # Curentul.md
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în parteneriat cu Ministerul Energiei al Republicii Moldova, anunță lansarea celei de-a doua ediții a concursului pentru reprezentanții mass-media și creatori de conținut – Promovarea energiei durabile în Republica Moldova, ediția 2025. Concursul se va desfășura în perioada 9 septembrie – 15 noiembrie 2025, având drept scop creșterea nivelului […]
15:10
Oleg Serebrian a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan # Curentul.md
Oleg Serebrian, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, ieri, a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Prezidențial din or. Ankara, informează CURENTUL. În cadrul întrevederii, Președintele Recep Tayyip Erdoğan i-a urat noului Ambasador al Republicii Moldova succese mari în […]
14:40
Scuarul Parlamentului va găzdui gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” # Curentul.md
Finaliștii Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” vor evolua în cadrul unei gale organizate în scuarul Parlamentului. Concertul de gală va reuni peste 1000 de participanți, ansambluri artistice și interpreți din întreaga țară, care au fost selectați în urma unei competiții desfășurate la nivel național. Aceștia vor fi acompaniați de Moldovan […]
14:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că persoanele care, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, nu se vor afla în localitatea în care au domiciliu sau reşedinţa temporară valabilă, pot solicita de la biroul electoral al secţiei de votare un certificat pentru drept de vot. Acesta va permite alegătorilor să voteze în orice altă […]
14:00
În cadrul întâlniri electorale cu locuitorii raionului Cahul, unul dintre Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu a criticat creșterea exagerată a aparatului guvernului și risipa de resurse publice, în timp ce multe școli din localități se confruntă cu subfinanțare. Ion Chicu a subliniat disproporția majoră dintre cheltuielile pentru birocrație și nevoile cetățenilor, în special în educație. […]
14:00
PSRM a depus o moțiune de cenzură împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu # Curentul.md
Astăzi, deputații PSRM Alla Darovannaia și Vladimir Odnostalco au mers la Parlament pentru a înregistra moțiunea de cenzură împotriva politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale în domeniul comunicării publice. Demersul vine în urma adresării ofensatoare a ministrului Alexei Buzu la adresa cetățenilor care nu susțin PAS. În acest context, PSRM a organizat pe 8 septembrie […]
14:00
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), într-o declarație, a condamnat arestarea dlui Vladimir Meleca, cetățean al R.Moldova, candidat al Partidului Liberal la alegerile din 28 septembrie, 2025, de către autoritățile ilegale de la Tiraspol, și a spus că „incidentul reprezintă un nou episod de intimidare a cetățenilor R.Moldova și de zădărnicire a procesului electoral în […]
Acum 6 ore
13:40
Experiența Republicii Moldova în tranziția verde a fost prezentată la conferința Cleantech Days 2025 din Istanbul # Curentul.md
Experiența Republicii Moldova în tranziția verde a fost prezentată celor 150 de participanți din zeci de țări în cadrul Zilelor tehnologiei curate, Cleantech days 2025, organizate săptămâna trecută la Istanbul de către Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Consiliul de Cercetare Științifică și Tehnologică din Turcia (TÜBITAK). Evenimentul este o platformă unde antreprenorii […]
13:10
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, consideră inacceptabil faptul că, în campania electorală, un contracandidat a recurs la referințe cu caracter rasist, făcând aluzie la etnia unui concurent pentru a-l denigra. Potrivit acestuia, un asemenea limbaj depășește limitele unei dezbateri democratice și contravine flagrant principiilor drepturilor omului și ale nediscriminării. Panico atrage atenția că asemenea adresări alimentează […]
12:40
25 septembrie 2025 – Termenul limită pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale și achitarea obligațiilor fiscale # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat informează despre faptul că, termenul limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale pentru luna august este data de 25 septembrie 2025. Dările de seamă fiscale care urmează să fie prezentate […]
12:10
Maia Sandu efectuează o vizită oficială în Italia și la Sfântul Scaun, în perioada 10–12 septembrie # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun. La Roma, șefa statului va avea o întrevedere cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul european al țării noastre, […]
Acum 8 ore
11:30
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 10 septembrie, programul social pentru Moldova, prezentat de Tatiana Oboroc, candidată la funcția de deputat. În cadrul unei conferințe de presă, Tatiana Oboroc a subliniat necesitatea construirii unui stat care va avea grijă de oameni. „Avem nevoie de un stat social adevărat nu de lozinci și de promisiuni că […]
11:10
Presa din străinătate: „Un nou nume pe scena politică a Moldovei: Dmitri Torner candidează din partea partidului NOI” # Curentul.md
Un portal de știri popular din Austria a publicat recent un articol despre ascensiunea politică a omului de afaceri Dmitri Torner, care va candida la alegerile parlamentare din Republica Moldova din partea partidului NOI, oficial înregistrat în cursa electorală pe data de 3 septembrie 2025. Potrivit sursei citate, Torner este descris drept o figură proeminentă, […]
11:10
VIDEO// Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” au protestat la IGP, cerând demisia lui Viorel Cernăuțeanu # Curentul.md
Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” au protestat astăzi în fața sediului Inspectoratului General de Poliție (IGP). Ei au cerut demisia șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, afirmând că el trebuie să demisioneze, deoarece, în loc să lupte cu criminalitatea, execută ordinele politice ale PAS de a persecuta formațiunea pe care ei o reprezintă. Liderul partidului, Irina Vlah, […]
10:40
Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova: Având la bază o strategie clară, axată pe trei programe naţionale ample, vom reuşi să combatem cea mai gravă problemă cu care se confruntă Republica Moldova – criza demografică # Curentul.md
Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova, consideră că una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova este criza demografică. Într-o postare pe Facebook, el spune că nimic nu va avea sens dacă nu fi soluționată criza demografică acută cu care se confruntă Republica Moldova. „Moldova fără oameni nu poate avea viitor. […]
10:10
Mai multă protecție pentru 12 localități din Dubăsari: începe construcția noii Unități de Salvatori și Pompieri # Curentul.md
La Holercani, a fost pusă temelia unei investiții cu o valoare strategică pentru comunitate și pentru întreaga țară. Construcția Unității de Salvatori și Pompieri deschide un nou capitol în îmbunătățirea capacităților de intervenție și protecție civilă din Republica Moldova. Noua unitate va crește siguranța cetățenilor din 12 localități ale raionului Dubăsari și va permite echipelor […]
Acum 12 ore
09:40
Maia Sandu a discutat la Strasbourg cu oficiali europeni despre sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE # Curentul.md
Cu ocazia vizitei la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, și cu liderii grupurilor politice europene: grupul Partidului Popular European, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, grupul Renew Europe, grupul Conservatorilor […]
09:10
Partidul Liberal: Vladimir Meleca, lider al filialei din stânga Nistrului, a fost eliberat de structurile de forță separatiste # Curentul.md
Partidul Liberal a anunțat că Vladimir Meleca, președintele filialei PL din stânga Nistrului și candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile din 28 septembrie 2025, a fost eliberat de către structurile de forță ale regiunii separatiste. Aacesta fusese reținut ieri dimineață, la ora 6.00, în satul Krasnogorsk, r. Grigoriopol. Potrivit formațiunii, deși […]
Acum 24 ore
18:40
Sistemul digital de obținere a autorizațiilor CEMT devine obligatoriu din 2026. ANTA va instrui operatorii de transport # Curentul.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier care vor solicita autorizații multilaterale CEMT pentru anul 2026 despre organizarea unor noi sesiuni de instruire online privind utilizarea Sistemului Digital CEMT (SD CEMT). Instruirile, susținute de Secretariatul Forului Internațional de Transport (ITF) în limba engleză, vor avea loc după cum urmează: 9 septembrie 2025, […]
18:10
Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica” anunță lansarea concursului public pentru ocuparea funcției vacante de Director general. Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de Director general al Î.S. „Moldelectrica”, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 din 5 septembrie 2025. Candidatul […]
Ieri
17:40
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași revine la Chișinău în perioada 25-28 septembrie # Curentul.md
FILIT – Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași, cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, revine la Chișinău în perioada 25-28 septembrie 2025. Sub genericul CHILL Edition, ediția de anul acesta a FILIT Chișinău reunește în Republica Moldova zeci de nume sonore ale literaturii contemporane din Franța, Polonia, Germania, Ucraina, Austria, Danemarca, Norvegia, […]
17:10
Ministerul Afacerilor Externe anunță că materialele electorale necesare pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele 4 secții speciale constituite. Plicurile cu buletinele de vot vor ajunge la alegătorii din cele 10 țări unde se desfășoară această procedură: SUA Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă. Toți alegătorii care […]
16:40
Blocului Alternativa: Moldova are nevoie de o guvernare responsabilă și orientată spre cetățeni # Curentul.md
Liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA au transmis cetățenilor un mesaj clar: pe 28 septembrie, Moldova alege între stagnare și o guvernare responsabilă, orientată spre economie, justiție corectă și servicii publice moderne. Ion Ceban: „Au încercat să ne oprească. Alături de oameni – vom merge hotărât înainte” „CEC a încercat să mă excludă din cursa electorală, dar […]
16:10
Maia Sandu, în Parlamentul European: „Moldova nu este singură în apărarea democrației” # Curentul.md
Președinta Maia Sandu, în cadrul discursului ținut în plenul Parlamentului European, a spus că Moldova nu este singură în apărarea democrației. „Uniunea Europeană a fost alături de noi – financiar, tehnic și politic. Iar pentru asta suntem profund recunoscători. Această solidaritate ne întărește capacitatea de a proteja democrația acasă, dar ne permite și să contribuim la securitatea comună […]
15:40
Chișinăul găzduiește Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică # Curentul.md
În această săptămână, la Chișinău are loc Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică, organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). La eveniment participă reprezentanți din 13 țări, printre care Albania, Armenia, Bulgaria, Georgia, Letonia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia, Turcia și altele. Prezent la deschiderea reuniunii, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a […]
15:40
Ministerul de interne dezvoltă trei piloni ai securității și stabilității Republicii Moldova în perioada 2026 – 2030 # Curentul.md
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbateri publice, prin mai multe sesiuni deschise consultărilor cu societatea civilă – programele naționale strategice de dezvoltare a sistemului afacerilor interne care să ofere servicii performante pentru cetățeni, securitate și ordine publică la standarde europene. Astfel, Strategia de dezvoltare a sistemului afacerilor interne pentru anii 2026–2030, a cărei […]
15:10
Moldovagaz: 98,5% din facturile consumatorilor casnici au fost achitate până la finele lunii august # Curentul.md
Volumul consumului de gaze naturale în luna august curent a constituit 15,9 milioane de metri cubi, ceea ce este cu 13,4% mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului 2024. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna iulie 2025 acest indicator a crescut cu 1,3 milioane de metri cubi, sau cu […]
14:40
PLDM: Decizia din 8 septembrie confirmă o abordare formalistă și restrictivă din partea Curții Supreme de Justiție # Curentul.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă profunda dezamăgire față de hotărârea pronunțată la 8 septembrie de Curtea Supremă de Justiție, prin care a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de revizuire. Potrivit formațiunii, prin această soluție, instanța supremă nu doar că ignoră argumentele solide prezentate, dar menține în vigoare efectele deciziei din 2 septembrie, […]
14:10
Candidatul Andrei Năstase și-a anunțat astăzi unul dintre angajamentele sale electorale esențiale: reducerea vârstei de pensionare pentru femeile din Republica Moldova la 60 de ani. „Femeile Moldovei au muncit o viață întreagă – la serviciu, în gospodărie, pentru familie. Statul are obligația să le ofere șansa reală la odihnă și demnitate, nu să le împingă […]
13:50
Ministrul Buzu și-a luat concediu neplătit pentru a face agitație electorală în favoarea PAS # Curentul.md
Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, și-a luat concediu pentru 8 zile ca să facă agitație electorală pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), informează CURENTUL „Pe 3 septembrie am solicitat și mi-a fost aprobat concediu din cont propriu și neplătit pentru 8 zile calendaristice – la datele de 4, 9, 11, 15, 16, 22, 23 […]
13:40
Biroul politici de reintegrare: Noi blocaje care periclitează agricultura în zona Camenca–Tiraspol # Curentul.md
Biroul politici de reintegrare atrage atenția asupra dificultăților persistente cu care se confruntă agricultorii din raionul Dubăsari, deținători de terenuri amplasate după traseul Camenca–Tiraspol. Accesul la aceste terenuri a fost convenit anterior prin mecanisme speciale, însă în ultimii ani au fost introduse noi bariere care afectează desfășurarea normală a activităților agricole. Începând cu anul 2024, […]
13:20
Candidații Blocului Patriotic au prezentat astăzi principalele prevederi ale Programului electoral în domeniul social. Reprezentanta PSRM, Alla Darovannaia, a menționat că echipa Blocului Patriotic este alcătuită din profesioniști, care dispun de cunoștințe și experiența necesară pentru a guverna țara. Ea a reamintit că multe dintre aceste măsuri au fost deja implementate în anul 2020, iar […]
13:10
13:10
Irina Vlah merge în judecată: Contestăm decizia absurdă a Consiliului Interinstituțional de Supraveghere privind sancțiunile impuse împotriva mea # Curentul.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a anunțat că va contesta în instanță decizia Consiliului Interinstituțional de Supraveghere prin care i-au fost blocate conturile. Într-o postare video, politiciana a spus că„astăzi este clar pentru toți: „Inima Moldovei” a devenit principala țintă a puterii galbene”. „Suntem atacați în fiecare zi, ei încearcă să ne […]
12:40
Șefa statului a discutat cu comunitatea moldovenilor de la Strasbourg: „Oriunde m-aș afla, întâlnirile cu moldovenii noștri sunt pline de emoție și speranță” # Curentul.md
La Strasbourg, unde Președinta Republicii Moldova va ține un discurs în plenul Parlamentului European, s-a întâlnit cu comunitatea moldovenească de acolo. Maia Sandu le-a ascultat gândurile, dorul de casă și credința într-o Moldovă europeană. „Oriunde m-aș afla, întâlnirile cu moldovenii noștri sunt pline de emoție și speranță. Oamenii mi-au spus cât de mult își doresc […]
12:10
Munteanu: Exemplul Franței arată cât de repede poate cădea un guvern dacă ignoră lecțiile îndatorării și fragmentării politice, izolându-se în bula propriei sale utopii de partid # Curentul.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), afirmă că criza politică din Franța va avea impact asupra evoluțiilor politice din Republica Moldova. Politicianul, într-o postare pe Facebook, a constatat că Guvernul lui François Bayrou a căzut. „1). Criza guvernamentală din Franța amplifică instabilitatea politică în UE și fragilizează pozițiile Președintelui Macron. Opoziția a […]
12:00
În anul 2024, în Republica Moldova s-a înregistrat o creştere generală a volumului lucrărilor de construcţii de 4,8% (în preţuri comparabile) în raport cu 2023. Personal, am avut o poziţie mai rezervată faţă de această creştere şi, într-un material la temă, am explicat pe ce se baza scepticismul meu. Am atras atunci atenţie asupra faptului […]
11:50
Festivalul-concurs Internațional „Mărul de Aur”. Torner: Într-o lume tot mai tulburată de conflicte, avem nevoie de mai multă frumusețe, bunătate și toleranță # Curentul.md
Chișinău a devenit pentru două zile, pe 6-7 septembrie, capitala internațională a muzicii și talentului odată cu cea de-a zecea ediție a Festivalului-concurs Internațional "Mărul de Aur". Evenimentul s-a desfășurat la Arena Chișinău și reunește concurenți din 16 țări, printre care Belgia, Italia, Franța, Marea Britanie, Portugalia, Turcia, România, Armenia, Ucraina etc. Proiectul este un […]
11:30
Ion Ceban despre avertismentul CEC: „Tare au vrut excluderea mea din campania electorală, dar au fost avertizați din intern și din extern să nu încalce legea” # Curentul.md
Ion Ceban, unul din liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a reacționat la sancțiunea sub formă de avertisment aplicată de Comisia Electorală Centrală, urmare a sesizării Partidului Acțiune și Solidaritate. „Tare au vrut excluderea mea din campania electorală, dar au fost avertizați din intern și din extern să nu încalce legea, astfel CEC, care este la cheremul […]
11:30
Sergiu Butuc, fruntaș al „Inima Moldovei”: Noi vom vom face din sprijinul familiei și susținerea maternității baza politicii sociale a statului # Curentul.md
Sergiu Butuc, fruntaș al Partidului Republican „Inima Moldovei”, candidat pe lista Blocului Electoral Patriotic, a vorbit despre oferta socială a blocului. Nemijlocit, el s-a referit la restabilirea educației accesibile și de calitate și garantarea sprijinului statului pentru tineri atât la etapa planificării familiei, cât și după nașterea copiilor. „Astăzi familile cu copii sunt lăsate fără […]
11:10
Doi viceprimari din Comrat, cercetați de CNA pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore # Curentul.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public. Potrivit materialelor administrate, unul dintre […]
10:30
Blocul ALTERNATIVA a prezentat programul economic pentru Moldova: ”Un plan care pune pe primul loc dreptatea pentru fiecare” # Curentul.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 9 septembrie, programul economic, prezentat de Gabriela Cuneva, candidat la funcția de deputat. Documentul, rezultat în urma consultărilor cu cetățenii și specialiști din diverse domenii, conturează un plan de țară până în anul 2030, care se bazează pe ideea de dreptate pentru fiecare. „Țara noastră are nevoie de o […]
10:10
Interviu// Irina Selevestru: Statele membre ale UE convin asupra armonizării legislației în materie de insolvență. Ce pași urmează să întreprindă R. Moldova? # Curentul.md
Recent Consiliul Uniunii Europene a publicat o propunere de Directivă privind armonizarea anumitor aspecte ale normelor de drept în materie de insolvență, un domeniu îngust, dar totodată extrem de important pentru orice țară. Despre ce prevede această Directivă și ce impact va avea asupra Republicii Moldova, Irina Selevestru, expert in domeniul insolvabilității, a vorbit în […]
09:40
CEC i-a aplicat avertisment lui Ion Ceban pentru nesuspendarea din funcție de primar în perioada campaniei electorale # Curentul.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aplicat candidatului Ion Ceban de pe lista de candidați a Blocului electoral „ALTERNATIVA” sancțiune sub formă de avertisment pentru încălcarea prevederilor Codului electoral, în parte ce vizează obligațiunea de a-și suspenda activitatea în funcția deținută din momentul începerii campaniei electorale. Decizia a fost luată în contextul examinării unei contestații depuse de […]
09:10
Reacția SIS după reținerea unui ex-director adjunct: „Rreafirmăm angajamentul de a monitoriza atent riscurile la adresa securității naționale” # Curentul.md
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în cooperare cu partenerii săi internaționali, desfășoară acțiuni continue de prevenire și investigare a riscurilor de securitate care amenință interesele și securitatea regională. În acest context, în urma acțiunilor specifice derulate de către Serviciul Român de Informații, și în cooperare cu instituții partenere din Cehia, Polonia, Ungaria […]
