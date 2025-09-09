Moldovagaz: 98,5% din facturile consumatorilor casnici au fost achitate până la finele lunii august
Curentul.md, 9 septembrie 2025 15:10
Volumul consumului de gaze naturale în luna august curent a constituit 15,9 milioane de metri cubi, ceea ce este cu 13,4% mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului 2024. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna iulie 2025 acest indicator a crescut cu 1,3 milioane de metri cubi, sau cu […]
Moldovagaz: 98,5% din facturile consumatorilor casnici au fost achitate până la finele lunii august
PLDM: Decizia din 8 septembrie confirmă o abordare formalistă și restrictivă din partea Curții Supreme de Justiție
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă profunda dezamăgire față de hotărârea pronunțată la 8 septembrie de Curtea Supremă de Justiție, prin care a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de revizuire. Potrivit formațiunii, prin această soluție, instanța supremă nu doar că ignoră argumentele solide prezentate, dar menține în vigoare efectele deciziei din 2 septembrie, […]
Candidatul Andrei Năstase și-a anunțat astăzi unul dintre angajamentele sale electorale esențiale: reducerea vârstei de pensionare pentru femeile din Republica Moldova la 60 de ani. „Femeile Moldovei au muncit o viață întreagă – la serviciu, în gospodărie, pentru familie. Statul are obligația să le ofere șansa reală la odihnă și demnitate, nu să le împingă […]
Ministrul Buzu și-a luat concediu neplătit pentru a face agitație electorală în favoarea PAS
Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, și-a luat concediu pentru 8 zile ca să facă agitație electorală pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), informează CURENTUL „Pe 3 septembrie am solicitat și mi-a fost aprobat concediu din cont propriu și neplătit pentru 8 zile calendaristice – la datele de 4, 9, 11, 15, 16, 22, 23 […]
Biroul politici de reintegrare: Noi blocaje care periclitează agricultura în zona Camenca–Tiraspol
Biroul politici de reintegrare atrage atenția asupra dificultăților persistente cu care se confruntă agricultorii din raionul Dubăsari, deținători de terenuri amplasate după traseul Camenca–Tiraspol. Accesul la aceste terenuri a fost convenit anterior prin mecanisme speciale, însă în ultimii ani au fost introduse noi bariere care afectează desfășurarea normală a activităților agricole. Începând cu anul 2024, […]
Candidații Blocului Patriotic au prezentat astăzi principalele prevederi ale Programului electoral în domeniul social. Reprezentanta PSRM, Alla Darovannaia, a menționat că echipa Blocului Patriotic este alcătuită din profesioniști, care dispun de cunoștințe și experiența necesară pentru a guverna țara. Ea a reamintit că multe dintre aceste măsuri au fost deja implementate în anul 2020, iar […]
Minisrtul Buzu și-a luat concediu neplătit pentru a face agitație electorală în favoarea PAS
Irina Vlah merge în judecată: Contestăm decizia absurdă a Consiliului Interinstituțional de Supraveghere privind sancțiunile impuse împotriva mea
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a anunțat că va contesta în instanță decizia Consiliului Interinstituțional de Supraveghere prin care i-au fost blocate conturile. Într-o postare video, politiciana a spus că„astăzi este clar pentru toți: „Inima Moldovei” a devenit principala țintă a puterii galbene”. „Suntem atacați în fiecare zi, ei încearcă să ne […]
Șefa statului a discutat cu comunitatea moldovenilor de la Strasbourg: „Oriunde m-aș afla, întâlnirile cu moldovenii noștri sunt pline de emoție și speranță"
La Strasbourg, unde Președinta Republicii Moldova va ține un discurs în plenul Parlamentului European, s-a întâlnit cu comunitatea moldovenească de acolo. Maia Sandu le-a ascultat gândurile, dorul de casă și credința într-o Moldovă europeană. „Oriunde m-aș afla, întâlnirile cu moldovenii noștri sunt pline de emoție și speranță. Oamenii mi-au spus cât de mult își doresc […]
Munteanu: Exemplul Franței arată cât de repede poate cădea un guvern dacă ignoră lecțiile îndatorării și fragmentării politice, izolându-se în bula propriei sale utopii de partid
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), afirmă că criza politică din Franța va avea impact asupra evoluțiilor politice din Republica Moldova. Politicianul, într-o postare pe Facebook, a constatat că Guvernul lui François Bayrou a căzut. „1). Criza guvernamentală din Franța amplifică instabilitatea politică în UE și fragilizează pozițiile Președintelui Macron. Opoziția a […]
În anul 2024, în Republica Moldova s-a înregistrat o creştere generală a volumului lucrărilor de construcţii de 4,8% (în preţuri comparabile) în raport cu 2023. Personal, am avut o poziţie mai rezervată faţă de această creştere şi, într-un material la temă, am explicat pe ce se baza scepticismul meu. Am atras atunci atenţie asupra faptului […]
Festivalul-concurs Internațional „Mărul de Aur". Torner: Într-o lume tot mai tulburată de conflicte, avem nevoie de mai multă frumusețe, bunătate și toleranță
Chișinău a devenit pentru două zile, pe 6-7 septembrie, capitala internațională a muzicii și talentului odată cu cea de-a zecea ediție a Festivalului-concurs Internațional "Mărul de Aur". Evenimentul s-a desfășurat la Arena Chișinău și reunește concurenți din 16 țări, printre care Belgia, Italia, Franța, Marea Britanie, Portugalia, Turcia, România, Armenia, Ucraina etc. Proiectul este un […]
Ion Ceban despre avertismentul CEC: „Tare au vrut excluderea mea din campania electorală, dar au fost avertizați din intern și din extern să nu încalce legea"
Ion Ceban, unul din liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a reacționat la sancțiunea sub formă de avertisment aplicată de Comisia Electorală Centrală, urmare a sesizării Partidului Acțiune și Solidaritate. „Tare au vrut excluderea mea din campania electorală, dar au fost avertizați din intern și din extern să nu încalce legea, astfel CEC, care este la cheremul […]
Sergiu Butuc, fruntaș al „Inima Moldovei": Noi vom vom face din sprijinul familiei și susținerea maternității baza politicii sociale a statului
Sergiu Butuc, fruntaș al Partidului Republican „Inima Moldovei”, candidat pe lista Blocului Electoral Patriotic, a vorbit despre oferta socială a blocului. Nemijlocit, el s-a referit la restabilirea educației accesibile și de calitate și garantarea sprijinului statului pentru tineri atât la etapa planificării familiei, cât și după nașterea copiilor. „Astăzi familile cu copii sunt lăsate fără […]
Doi viceprimari din Comrat, cercetați de CNA pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public. Potrivit materialelor administrate, unul dintre […]
Blocul ALTERNATIVA a prezentat programul economic pentru Moldova: "Un plan care pune pe primul loc dreptatea pentru fiecare"
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 9 septembrie, programul economic, prezentat de Gabriela Cuneva, candidat la funcția de deputat. Documentul, rezultat în urma consultărilor cu cetățenii și specialiști din diverse domenii, conturează un plan de țară până în anul 2030, care se bazează pe ideea de dreptate pentru fiecare. „Țara noastră are nevoie de o […]
Interviu// Irina Selevestru: Statele membre ale UE convin asupra armonizării legislației în materie de insolvență. Ce pași urmează să întreprindă R. Moldova?
Recent Consiliul Uniunii Europene a publicat o propunere de Directivă privind armonizarea anumitor aspecte ale normelor de drept în materie de insolvență, un domeniu îngust, dar totodată extrem de important pentru orice țară. Despre ce prevede această Directivă și ce impact va avea asupra Republicii Moldova, Irina Selevestru, expert in domeniul insolvabilității, a vorbit în […]
CEC i-a aplicat avertisment lui Ion Ceban pentru nesuspendarea din funcție de primar în perioada campaniei electorale
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aplicat candidatului Ion Ceban de pe lista de candidați a Blocului electoral „ALTERNATIVA” sancțiune sub formă de avertisment pentru încălcarea prevederilor Codului electoral, în parte ce vizează obligațiunea de a-și suspenda activitatea în funcția deținută din momentul începerii campaniei electorale. Decizia a fost luată în contextul examinării unei contestații depuse de […]
Reacția SIS după reținerea unui ex-director adjunct: „Rreafirmăm angajamentul de a monitoriza atent riscurile la adresa securității naționale"
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în cooperare cu partenerii săi internaționali, desfășoară acțiuni continue de prevenire și investigare a riscurilor de securitate care amenință interesele și securitatea regională. În acest context, în urma acțiunilor specifice derulate de către Serviciul Român de Informații, și în cooperare cu instituții partenere din Cehia, Polonia, Ungaria […]
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a demarat astăzi sesiunile de screening bilateral cu Comisia Europeană pentru Capitolul 11 – Agricultură și dezvoltare rurală și Capitolul 12 – Siguranța alimentară, politici sanitare și fitosanitare. Acestea se desfășoară în perioada 8–17 septembrie, iar prin această rundă de sesiuni bilaterale, MAIA încheie procesul de screening pentru capitolele […]
Astăzi a avut loc prezentarea platformei electorale a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inimă și Viitorul Moldovei, la care au participat membrii echipei blocului. Liderii BEP – Igor Dodon, Irina Vlah, Vasile Tarlev și Diana Caraman – au prezentat principalele direcții ale Programului electoral, cu care alegătorii vor fi familiarizați mai detaliat în cursul […]
Caravana EcoVoucher pornește în localitățile țării pentru a informa cetățenii despre Programul de Vouchere pentru Electrocasnice și despre avantajele înlocuirii aparatelor vechi cu unele noi, eficiente energetic. Prima vizită va avea loc în raionul Nisporeni, iar în următoarele trei săptămâni Caravana EcoVoucher își propune să ajungă într-un număr maxim de raioane ale țării. Acțiunea este […]
Reprezentanții PSRM au organizat astăzi o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, solicitând demisia ministrului Alexei Buzu
Reprezentanții PSRM au organizat astăzi o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, solicitând demisia ministrului Alexei Buzu. Acțiunea a fost determinată de utilizarea de către ministru a unui limbaj ofensator la adresa cetățenilor și de politicile promovate de minister, care au condus la sărăcirea populației și la exodul masiv al acesteia. […]
Atenție, transportatori! Modificări în procedura de achitare a taxelor rutiere pe drumurile Federației Ruse
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport că, din data de 01 septembrie 2025, au intrat în vigoare modificările la legislația Federației Ruse, care prevede asigurarea controlului privind achitarea taxelor pentru utilizarea drumurilor cu plată, înainte de ieșirea vehiculelor înmatriculate în statele străine de pe teritoriul Federației Ruse. Pe sectoarele cu taxă ale autostrăzilor […]
Ion Ceban a prezentat Programul de Guvernare al Blocului ALTERNATIVA: „Un program pentru oameni și realizat împreună cu oameni"
Blocul ALTERNATIVA și-a lansat oficial Programul de Guvernare, prezentat de unul dintre lideri ai Blocului, Ion Ceban. Documentul a fost elaborat în urma unei ample campanii de consultări desfășurate pe parcursul a șase luni, în peste 300 de localități din nordul, sudul și centrul țării, precum și în diaspora. „Blocul ALTERNATIVA este singura entitate politică, […]
Serviciul Vamal a colectat peste 786 milioane lei în prima săptămână din septembrie 2025
În perioada 1 – 7 septembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 786,80 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat peste 26,9 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,6%. Totodată, în perioada 1 – 7 […]
Ion Sula, ex-ministru al Agriculturii: Moldova are nevoie de viziune, consecvență și soluții reale, nu de pomeni electorale și improvizații!
Ion Sula, prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat European, fost ministru al Agriculturii, spune că domeniul agriculturii, din păcate, se confruntă cu aceleași probleme cu care se lupta și 10 ani în urmă. Într-o postare pe Facebook, politicianul a menționat: „În 2015, în calitate de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare vorbeam la Europa Liberă despre […]
Republica Moldova va beneficia de un grant de 7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru încheierea unui Acord de grant dintre țara noastră și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). Banii sunt destinați […]
Irina Vlah a sesizat CEC: Dorin Recean şi-a folosit funcţia pentru a justifica o măsură ce afectează direct un contracandidat electoral
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care cere sancţionarea premierului Dorin Recean, candidat pe lista Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS). În sesizarea depusă la CEC, Irina Vlah menţionează că Dorin Recean a participat la şedinţa Consiliului Interinstituţional de Supervizare şi a semnat […]
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a efectuat o vizită la Centrul Medicilor de Familie nr. 1 din Orhei, unde a discutat cu angajații din sistemul medical despre dificultățile cu care se confruntă. În cadrul dialogului, Chicu a subliniat că, în ciuda investițiilor în echipamente moderne, fără specialiști bine pregătiți sistemul medical nu […]
15 persoane, printre care factori de decizie, reținute în dosar de corupere electorală și spălare de bani
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Bălți informează despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, în cadrul unei ample operațiuni care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Investigațiile se […]
Andrei Năstase a lansat Pactul Național pentru un Parlament integru: „Voința cetățenilor nu mai poate fi ignorată"
Candidatul independent Andrei Năstase a lansat Pactul Național pentru un Parlament integru, eficient și responsabil, inițiativă prin care cheamă toți concurenții electorali la asumarea unor angajamente concrete în fața cetățenilor. Printre acestea, măsura-cheie este reducerea numărului de deputați de la 101 la 61, conform referendumului din februarie 2019. „Este un semnal limpede că voința cetățenilor […]
Renato Usatîi: Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract! O altă inițiativă a Partidului Nostru
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești. „Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?” Le spun clar: Da, va fi […]
Tudor Ulianovschi: „Niciun ministru și niciun funcționar public nu are dreptul să-i insulte pe cetățeni"
Tudor Ulianovschi, președintele Partidului Social Democrat European, spune că „niciun ministru și niciun funcționar public nu are dreptul să-i insulte pe cetățeni sau să-i eticheteze drept „bîdle”, adică „gloată tâmpită”, doar pentru că au alte opțiuni politice decât PAS”, informează CURENTUL. Liderul politic a spus că declarația ministrului Buzu este scandaloasă și arată că acesta […]
Petr Vlah, candidat la funcția de deputat: AUR are programe şi viziuni clare cum să schimbe în bine lucrurile în Republica Moldova
Petr Vlah, candidat pe lista Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova (AUR) a explicat, într-o postare pe rețelele sociale, de ce are încredere că formațiunea din care face parte poate schimba lucrurile în țară. Potrivit spuselor sale, AUR este un partid relativ nou, dar de mare perspectivă şi, fiind parte a acestei echipe, poate face […]
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În total, CEC va tipări 2 472 de buletine de vot, toate în limba română. Lățimea unui buletin de vot este de 14 cm și lungimea […]
Partidul Republican „Inima Moldovei" atenţionează opinia publică despre „o nouă misiune specială": IGP pune la cale noi provocări…
Partidul Republican „Inima Moldovei”, într-o declarație, atenţionează opinia publică despre faptul că „Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) pune la cale noi provocări cu scopul de a compromite formaţiunea” și în acest sens ar fi fost date indicaţii directe la cel mai înalt nivel. „Potrivit informaţiilor în posesia cărora a intrat Partidul Republican „Inima Moldovei”, conducerea […]
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va avea loc la ora 12:00 (ora locală) / 13:00 (ora Chișinăului). Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul în care Europa își […]
Patru forțe ar accede în Parlament – arată sondajul publicat astăzi de iData. Blocul Electoral Patriotic (BEP) ar acumula 36,0% din voturi. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar obține 34,7%. Partidul Politic Partidul Nostru (PPPN) ar acumula 8,4%. Blocul Electoral Alternativa ar intra în Parlament cu 7,9%. Potrivit estimărilor iData, BEP ar obține 42 de […]
Valoarea compensațiilor pentru energia electrică acordate antreprenorilor de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a ajuns la peste 87 milioane de lei în perioada ianuarie – august 2025. Acest suport face parte din Programul de compensare lansat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. În total, 1055 de agenți economici au primit sprijin prin […]
Ion Chicu la Strășeni: „Guvernarea trebuie să fie un act de consultare permanentă cu oamenii, nu o afacere de partid"
Ion Chicu, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire electorală cu locuitorii raionului Strășeni, unde au discutat despre modul în care este guvernată actualmente Republica Moldova și prezentând viziunea formațiunii pentru următorii patru ani. Ion Chicu a declarat că actul guvernării nu trebuie să fie un drept exclusiv al celor care […]
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa, spune că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cere excluderea sa din campania electorală. „Îi doare cum am ajuns în Italia și vor să spună că am utilizat resursa administrativă. Este un fals. Am mers pe cont propriu”, a declarat el. Totodată, Ion Ceban a solicitat instituțiilor internaționale să […]
CNA a pornit 26 de dosare penale într-o săptămână; sechestre pe bunuri de peste 3 milioane de lei
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA a desfășurat mai multe percheziții în dosare de finanțare ilegală a formațiunilor politice, dar și în domeniul construcțiilor. În primul caz, 17 persoane sunt […]
Agenți de pază acuzați de comportament degradant față de un tânăr, trimiși în judecată
Procuratura Hîncești Oficiul Ialoveni, a expediat în judecată o cauză penală în privința a două persoane, acuzate de comiterea acțiunilor de tratamente inumane și degradante. Potrivit materialelor cauzei penale, la 26 august 2024, învinuiții, activând în calitate de agenți de pază ai unei companii private de pază, fiind în apropierea unei stații PECO din raionul […]
În contextul multiplelor sesizări în legătură cu tentative de influențare ilegală financiară a alegătorilor din țară și de peste hotarele țării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, subiectul a fost examinat la ședința din 5 septembrie a grupului de lucru interinstituțional privind coordonarea acțiunilor specifice finanțării grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale […]
În cadrul vizitei în raionul Dondușeni, liderul PSRM Igor Dodon și deputatul PSRM Bogdan Țîrdea au vizitat satul Tîrnova. „Candidații la funcția de deputat în Parlament din partea Blocului Patriotic s-au întâlnit cu locuitorii celui mai mare sat din raionul Dondușeni și au discutat cu ei despre cum poate fi învins regimul galben și cum […]
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de ieri, a aprobat hotărâri în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. CEC a confirmat 69 de persoane de încredere din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În activitatea lor, persoanele de încredere se vor conduce de prevederile legii electorale și ale Regulamentului cu […]
Ion Ceban, la Bălți: În doi ani putem schimba multe lucruri în țară și să îmbunătățim viața tuturor
În cadrul întâlnirii cu locuitorii municipiului Bălți, Ion Ceban, unul din liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a declarat că blocul se angajează să ofere soluții corecte și durabile în interesul oamenilor. „Pentru noi este important să facem ceea ce este drept, pentru pensionari, profesori, tineri și copii, pentru toți cei care vor să trăiască și să […]
Alexandr Stoianoglo, la Buiucani: Dreptate pentru toți și justiție fără control politic
Alexandr Stoianoglo, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a dialogat cu locuitorii din sectorul Buiucani, Chișinău. Discuțiile au vizat principalele probleme cu care se confruntă oamenii zi de zi și soluțiile pe care formațiunea le propune în Programul său electoral. „Oamenii așteaptă de la noi normalitate și dreptate. Din păcate, astăzi dreptate nu există în […]
Ieri, la Ungheni, "la un pas de Țara noastră, România", a avut loc lansarea Partidului Liberal (PL) în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. A luat cuvântul Mihai Ghimpu, președintele PL, care a vorbit despre importanța acestor alegeri și a argumentat de ce PL promovează integrarea europeană: “Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, […]
