Se caută director la Moldelectrica: A fost anunțat concurs public

11:40

Ion Chicu, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire electorală cu locuitorii raionului Strășeni, unde au discutat despre modul în care este guvernată actualmente Republica Moldova și prezentând viziunea formațiunii pentru următorii patru ani. Ion Chicu a declarat că actul guvernării nu trebuie să fie un drept exclusiv al celor care […]