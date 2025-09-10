Oficialii nu vor mai putea „deghiza” cadouri scumpe

11:15

În Moldova au fost aprobate noi măsuri pentru optimizarea și îmbunătățirea eficienței procedurilor de gestionare a migrației. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în special, copiii neînsoțiți și familiile cu copii care nu sunt cetățeni moldoveni nu vor mai fi plasați sub tutela statului în Centrul de Cazare Temporară a Străinilor aflat sub jurisdicția Inspectoratului General pentru Migrație, iar persoanele aflate în proces de expulzare de pe teritoriul Republicii Moldova vor primi garanții mai clare că drepturile lor vor fi respectate.