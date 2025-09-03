Accident violent la Botoșani. Trei moldoveni decedați
Albasat, 3 septembrie 2025 12:30
Trei moldoveni au decedat în județul Botoșani din România, după ce automobilul în care se aflau s-a ciocnit puternic cu un microbuz, miercuri dimineața. Cei decedați sunt șoferul în vârstă de 48 de ani și doi pasageri. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, alți doi cetățeni moldoveni care se... The post Accident violent la Botoșani. Trei moldoveni decedați appeared first on ALBASAT.
• • •
Alte ştiri de Albasat
Acum 10 minute
12:40
Dosarul electronic de sănătate va fi implementat pentru 80% din cetățeni până la sfârșitul anului 2030. Prevederea se conține în Programul național pentru digitalizare și inovare în sănătate 2025–2030, aprobat astăzi de Guvern. Reforma urmărește modernizarea sistemului medical prin soluții digitale, care să îmbunătățească accesul pacienților la servicii și să... The post Guvernul aprobă digitalizarea sistemului medical și dosarul electronic appeared first on ALBASAT.
Acum 30 minute
12:30
Trei moldoveni au decedat în județul Botoșani din România, după ce automobilul în care se aflau s-a ciocnit puternic cu un microbuz, miercuri dimineața. Cei decedați sunt șoferul în vârstă de 48 de ani și doi pasageri. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, alți doi cetățeni moldoveni care se... The post Accident violent la Botoșani. Trei moldoveni decedați appeared first on ALBASAT.
Acum 2 ore
11:30
Un tânăr în vârstă de 31 de ani din Tiraspol a fost escortat de către organele de drept din regiunea transnistreană după ce a publicat pe TikTok un video, cu insulte în adresa miliției. Imaginile în care apare o mașină de patrulare sunt suprapuse cu o piesă care conține limba... The post Un tiktoker din Tiraspol, cercetat pentru un video cu insulte în adresa miliției appeared first on ALBASAT.
Acum 4 ore
10:20
Cea mai scumpă apă – la Basarabeasca. Localnicii achită cel mai mare tarif din țară – 45,55 lei # Albasat
Locuitorii din Basarabeasca achită pentru serviciul public de alimentare cu apă cel mai mare tarif din țară. Consumatorii casnici plătesc 45,55 lei pe metru cub întreprinderii „Apă-Canal Basarabeasca”. Tariful respectiv este cel mai mare dintre cele prezentate pe pagina oficială a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, transmite IPN. Al... The post Cea mai scumpă apă – la Basarabeasca. Localnicii achită cel mai mare tarif din țară – 45,55 lei appeared first on ALBASAT.
10:10
CEC: Nesuspendarea din funcție – cea mai evidentă utilizare ilegală a resurselor administrative # Albasat
Comisia Electorală Centrală monitorizează cu atenție modul în care concurenții electorali respectă regulile campaniei, pentru a preveni folosirea abuzivă a resurselor statului. Vicepreședintele instituției, Pavel Postica, a explicat că una dintre cele mai evidente forme de utilizare contrară legii a resurselor administrative este faptul că unii candidați nu se suspendă... The post CEC: Nesuspendarea din funcție – cea mai evidentă utilizare ilegală a resurselor administrative appeared first on ALBASAT.
Acum 6 ore
08:30
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.4182 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6938 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4037 Leu romanesc 946 RON 1 3.8220 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2070 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7932 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6019 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 03.09.2025 appeared first on ALBASAT.
Acum 24 ore
17:00
De la bolovanul mitic Puntukas, încărcat de povești transmise din generație în generație, până la pasarela „Laiju takas” care te poartă pe vârfurile copacilor, Anykščiai îmbină magia legendelor cu pragmatismul dezvoltării moderne. Cu proiecte finanțate din fonduri europene, infrastructură reabilitată și servicii de top, acest orășel lituanian a devenit un... The post Anykščiai – orașul legendei, al poeților și al renașterii europene appeared first on ALBASAT.
15:20
Transportatorii moldoveni vor avea acces la o cotă suplimentară de 300 de autorizații pentru transportul de mărfuri prin Turcia. Autorizațiile sunt valabile până la 31 ianuarie 2026, transmite IPN. Agenția Națională Transport Auto informează că, astfel, operatorii moldoveni își vor putea consolida poziția pe piața internațională a serviciilor de transport,... The post Transportatorii moldoveni primesc suplimentar 300 de autorizații pentru curse prin Turcia appeared first on ALBASAT.
13:50
Un nou instrument digital interactiv, „Busola electorală”, a fost lansat astăzi la Chișinău, pentru a ajuta cetățenii să ia o decizie informată la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Platforma permite compararea opiniilor personale cu pozițiile partidelor politice pe 35 de teme-cheie, transmite IPN. Platforma „Busola electorală”, disponibilă în limbile română... The post A fost lansată „Busola electorală”, ghid digital pentru alegători appeared first on ALBASAT.
13:40
Uniunea Europeană își reafirmă sprijinul ferm pentru modernizarea agriculturii din Republica Moldova și pentru avansarea pe calea integrării europene. Într-o conferință de presă susținută la Guvernul de la Chișinău, comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a declarat că Bruxellesul rămâne un partener de încredere pentru fermierii moldoveni, transmite... The post UE reafirmă sprijinul pentru modernizarea agriculturii din Moldova, comisar european appeared first on ALBASAT.
13:00
„Eminescu și arta liedului” – un nou turneu cultural finanțat prin Programul Național „Acces la Cultură 2025” # Albasat
Ministerul Culturii al Republicii Moldova anunță lansarea turneului cultural „Eminescu și arta liedului – Poezia eminesciană în întâlnirea cu muzica”, desfășurat în perioada 8–14 septembrie 2025 în șase localități din țară. În cadrul turneului vor evolua artiști de renume: soprana Sonia Ilincăi, tenorul Nicolae Ilincăi și pianistul Kolcsár Péter (Romanța... The post „Eminescu și arta liedului” – un nou turneu cultural finanțat prin Programul Național „Acces la Cultură 2025” appeared first on ALBASAT.
Ieri
10:40
Patru persoane au fost reținute și urmează a fi plasate în izolatorul Centrului Național Anticorupție, în urma perchezițiilor din această dimineață în sudul țării. Potrivit CNA, în total, 17 persoane sunt vizate în această cauză, acestea fiind suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unei formațiuni... The post Patru persoane, reținute după perchezițiile din această dimineață la Comrat appeared first on ALBASAT.
10:00
Lituania a finalizat instalarea barierelor antitanc la frontiera cu exclava rusă Kaliningrad. Măsura face parte dintr-un plan amplu de apărare prin care statul baltic vrea să își reducă vulnerabilitatea în fața unei potențiale agresiuni rusești, transmite IPN. „Începem de la nivel tactic, cu obstacolele specifice la graniță, și pe viitor... The post Lituania își consolidează frontiera cu Rusia appeared first on ALBASAT.
10:00
Moldovenii care călătoresc în Federația Rusă în scopuri de muncă sunt obligați să instaleze aplicația de monitorizare a migranților „Amina”. Proiectul este implementat, începând cu 1 septembrie, în capitala rusă și în regiunea Moscovei, transmite IPN, citând Agenția rusă TASS. Noile reglementări vizează, pe lângă moldoveni, și cetățenii din Uzbekistan,... The post Moldovenii care muncesc în Moscova sunt urmăriți printr-o aplicație GPS appeared first on ALBASAT.
09:20
Oamenii legii au efectuat în această dimineață circa 60 de percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale care vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, precum și spălarea de bani în proporții deosebit de mari, comise de un grup criminal organizat, transmite IPN. Inspectoratul... The post Descinderi în sudul țării. Ar fi vizați membrii partidului condus de Irina Vlah appeared first on ALBASAT.
09:00
Finanțările pentru securitatea europeană vor fi triplate. România primește 800 de milioane # Albasat
Finanțările pentru securitatea europeană vor fi triplate. Obiectivul a fost menționat de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferințe susținute luni, alături de președintele României, Nicușor Dan. România ar urma să primească 800 de milioane de euro, transmite IPN. Oficiala europeană, citată de Mediafax, a declarat... The post Finanțările pentru securitatea europeană vor fi triplate. România primește 800 de milioane appeared first on ALBASAT.
08:30
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.4096 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.5611 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4001 Leu romanesc 946 RON 1 3.8265 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2048 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7942 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6002 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 02.09.2025 appeared first on ALBASAT.
1 septembrie 2025
17:20
La 1 septembrie 2025, Gimnaziul „Alexandru cel Bun” din comuna Vărzărești, raionul Nisporeni, a marcat începutul noului an de studii printr-un careu festiv. Instituția de învățământ are în prezent 310 elevi, 20 de cadre didactice și 10 membri ai personalului auxiliar. În mesajul adresat elevilor, cadrelor didactice și părinților, directoarea... The post Directoarea Inga Ulinici: apel la responsabilitate și implicare în noul an școlar appeared first on ALBASAT.
17:00
Atmosferă de sărbătoare, emoții și clipe de neuitat au marcat începutul anului școlar 2025–2026 la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Nisporeni. Elevii au revenit în bănci cu bucurie, întâmpinați de profesori și părinți, iar cei mai mici – în special bobocii din clasa I – au trăit emoția unui nou... The post Primul Sunet la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Nisporeni appeared first on ALBASAT.
12:50
Inspectoratul de Poliție Nisporeni a desfășurat, la 1 septembrie 2025, o activitate educativă cu tematica „Cu trotineta la școală – în siguranță și cu bucurie!!!” în cadrul IP Gimnaziului Mihai Eminescu, marcând astfel începutul anului școlar 2025-2026. Angajații Secției securitate publică au informat și sensibilizat elevii, în special pe cei... The post Cu trotineta la școală în Nisporeni – Siguranță și bucurie la început de an școlar appeared first on ALBASAT.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Președintele României, Nicușor Dan, a explicat motivele care au stat la baza deciziei de a interzice accesul primarului Chișinăului, Ion Ceban, pe teritoriul României și al statelor Schengen. Șeful statului român a precizat că este vorba despre aspecte ce țin de securitatea națională, iar raportul pe acest caz conține fapte... The post Nicușor Dan despre cazul Ceban: Încă de când eram primar am fost sfătuit să nu-l primesc appeared first on ALBASAT.
11:10
Aproape 31 de mii de copii au început astăzi școala, pășind pentru prima dată în clasa întâi. În total, potrivit Ministerului Educației și Cercetării, procesul educațional se desfășoară în 1 183 de instituții de învățământ general, transmite IPN. Anul de studii este structurat în două semestre. Primul va avea loc... The post Aproape 31 de mii de copii au pășit astăzi pentru prima dată pragul școlii appeared first on ALBASAT.
10:00
Diplomata poloneză Iwona Piórko a fost desemnată ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova. Numirea sa a fost făcută de către înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, transmite IPN. „Aștept cu nerăbdare să lucrez cu excelenta echipă a Delegației UE în Republica... The post Iwona Piórko, desemnată ambasadoare a UE în Moldova appeared first on ALBASAT.
09:00
Începând de astăzi, cetățenii Republicii Moldova care au lucrat legal în Italia vor putea solicita pensii și alte prestații sociale, în baza Acordului moldo-italian privind securitatea socială. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, acest acord le permite lucrătorilor moldoveni să adune anii de contribuții din ambele state pentru a beneficia... The post Acordul de pensii cu Italia intră în vigoare de astăzi appeared first on ALBASAT.
08:20
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.4083 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6352 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4023 Leu romanesc 946 RON 1 3.8261 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2062 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7932 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6002 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 28.08.2025 appeared first on ALBASAT.
29 august 2025
17:10
Europa acasă: Digitalizare, dezvoltare și speranța revenirii – viziunea primarului Gheorghe Agheorghiesei # Albasat
Primarul comunei Vărzărești, raionul Nisporeni, Gheorghe Agheorghiesei, vorbește deschis despre viitorul comunităților locale în contextul parcursului european al Republicii Moldova. Într-un interviu acordat Televiziunii Albasat, fostul deputat și actual edil a subliniat că digitalizarea, accesul la fonduri europene și implicarea diasporei sunt factori esențiali pentru modernizarea satelor. Digitalizare pentru cetățeni... The post Europa acasă: Digitalizare, dezvoltare și speranța revenirii – viziunea primarului Gheorghe Agheorghiesei appeared first on ALBASAT.
17:00
Primarul Gheorghe Agheorghiesei povestește experiența comunei Moșna din județul Iași, care, după aderarea României la Uniunea Europeană, s-a transformat radical: drumuri asfaltate, rețele de apă și canalizare, proiecte pentru tineri și vârstnici, investiții în eficiență energetică. „Și noi trebuie să ajungem la acel nivel”, spune edilul din Vărzărești, explicând cât... The post Europa acasă: Lecția din România pentru Vărzărești appeared first on ALBASAT.
15:50
Când Lituania a acceptat să închidă centrala nucleară de la Ignalina pentru a intra în Uniunea Europeană, părea o sentință pentru orașul construit în jurul ei. Mii de oameni și-au pierdut locurile de muncă, iar exodul părea inevitabil. Cu sprijin masiv din partea UE, Visaginas a reușit însă să se... The post Visaginas: de la dependență energetică la oraș european appeared first on ALBASAT.
15:20
Europa acasă în Vărzărești: Primarul Gheorghe Agheorghiesei explică cum Uniunea Europeană susține dezvoltarea locală # Albasat
Republica Moldova parcurge un drum important către integrarea europeană, iar efectele acestui proces încep să fie din ce în ce mai vizibile în comunitățile locale. În acest context, Gheorghe Agheorghiesei, primar al comunei Vărzărești, raionul Nisporeni și fost deputat, oferă o perspectivă clară și realistă asupra modului în care sprijinul... The post Europa acasă în Vărzărești: Primarul Gheorghe Agheorghiesei explică cum Uniunea Europeană susține dezvoltarea locală appeared first on ALBASAT.
11:00
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie a început astăzi și se va încheia pe 26 septembrie. Este perioada oficială în care candidații și partidele își pot promova mesajele pentru a convinge alegătorii să le ofere votul, transmite IPN. Potrivit legislației electorale, concurenții electorali pot organiza întâlniri cu alegătorii,... The post Campania electorală pentru alegerile parlamentare a început appeared first on ALBASAT.
10:50
Europa – șansa Moldovei la viitor Gheorghe Agheorghiesei, primar al comunei Vărzărești și fost deputat, vorbește despre ce înseamnă pentru noi Uniunea Europeană: stabilitate, drepturi respectate și o viață mai bună acasă. Află de ce oamenii din Nisporeni cred tot mai mult în viitorul european al Moldovei! The post Uniunea Europeană, prin ochii unui lider local (VIDEO) appeared first on ALBASAT.
10:50
Oamenii legii efectuează percheziții în nouă dosare de corupție în care sunt vizați factori de decizie ai Spitalului Clinic Bălți, inclusiv directorul care a fost reținut pentru 72 de ore. Ancheta vizează fapte de abuz de serviciu, trafic de influență și corupere pasivă, comise în legătură cu procedurile de achiziții... The post Percheziții la Spitalul Clinic Bălți în dosare de corupție. Directorul a fost reținut appeared first on ALBASAT.
08:40
Primele 31 de contracte din cele 87 de proiecte de dezvoltare regională au fost semnate astăzi. Aceste vizează modernizarea drumurilor, extinderea rețelelor de apă și canalizare, reabilitarea școlilor și grădinițelor, dar și creșterea eficienței energetice în comunitățile din toate regiunile țării, transmite IPN. Contractele au fost semnate de către primari... The post Primele contracte din cele 87 de proiecte de dezvoltare regională au fost semnate appeared first on ALBASAT.
08:30
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.4182 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6380 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4037 Leu romanesc 946 RON 1 3.8332 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2072 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7913 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6013 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 29.08.2025 appeared first on ALBASAT.
28 august 2025
18:00
De la roboți industriali de ultimă generație până la programe de studii create împreună cu marile companii, Universitatea Tehnică Vilnius Tech este un laborator al viitorului pentru Lituania. Aici, studenți din peste 20 de țări învață nu doar teorie, ci și practică, lucrând cot la cot cu specialiști din industrie.... The post Vilnius Tech: Universitatea care pregătește Lituania pentru viitor appeared first on ALBASAT.
16:10
Majoritatea locuințelor din Moldova, aproximativ 65%, sunt încălzite după metode tradiționale, folosind sobe pe lemne și cărbune – o realitate care reprezintă principala provocare în tranziția către un sistem energetic sustenabil. Declarația a fost făcută de ministrul energiei, Dorin Junghietu, în contextul lansării Foii de parcurs pentru încălzire durabilă, transmite... The post Ministrul energiei: 65% din locuințele din Moldova sunt încălzite cu lemne și cărbune appeared first on ALBASAT.
16:00
Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie urmează să fie deschise 2 274 de secții de votare, dintre 1 973 – în țară, iar celelalte peste hotare. Cifra este mai mare, în comparație cu alegerile din toamna trecută, când au fost organizate 2 219 secții, transmite IPN. Comisia Electorală Centrală precizează... The post Pentru parlamentare, vor fi deschise 2 274 de secții de votare appeared first on ALBASAT.
15:40
Autoritățile anunță retragerea de pe piață a unui lot de hrișcă, marca Imperia Foods, importat din Federația Rusă. Testele de laborator au indicat valori ridicate de reziduuri de glifosat, pesticid considerat periculos pentru sănătatea oamenilor, transmite IPN. Cei care au cumpărat hrișca respectivă sunt îndemnați de Agenția Națională pentru Siguranța... The post Hrișcă importată din Rusia, scoasă din vânzare din cauza nivelului periculos de pesticid appeared first on ALBASAT.
14:30
Avocații poporului cer integritate și corectitudine la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Albasat
Avocații poporului fac un îndemn public pentru asigurarea unor alegeri parlamentare libere și corecte pe 28 septembrie. Ombudsmanii atenționează că procesul electoral trebuie să fie protejat de practici care pot afecta încrederea cetățenilor, precum dezinformarea, manipularea opiniei publice, cumpărarea voturilor sau folosirea imaginii instituțiilor publice în scop politic, transmite IPN.... The post Avocații poporului cer integritate și corectitudine la alegerile parlamentare din 28 septembrie appeared first on ALBASAT.
09:00
După două săptămâni de post, marcăm una din cele mai mari sărbători: Adormirea Maicii Domnului # Albasat
După două săptămâni de post, creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători religioase din calendarul ortodox. Evenimentul simbolizează trecerea Fecioarei Maria la cele veșnice și este asociat, în tradiția populară, cu încheierea verii, transmite IPN. Tradițional, în această zi, credincioșii aduc la biserică primii... The post După două săptămâni de post, marcăm una din cele mai mari sărbători: Adormirea Maicii Domnului appeared first on ALBASAT.
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.4734 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.7240 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4039 Leu romanesc 946 RON 1 3.8518 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2075 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7936 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6089 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 28.08.2025 appeared first on ALBASAT.
27 august 2025
21:40
O privire vizuală asupra evenimentelor din Nisporeni din 27 august, când localnicii au marcat Ziua Independenței Republicii Moldova. Fotografii care evidențiază comunitatea, tradițiile și activitățile care au făcut această zi una memorabilă. The post Galerie FOTO: Ziua Independenței la Nisporeni appeared first on ALBASAT.
18:50
Constantin Oboroc, fost vicepremier și ex-consilier prezidențial, a transmis un mesaj despre puterea valorilor și a credinței în societatea moldovenească. „Atâta timp cât printre noi avem oameni valoroși, creștini adevărați, precum este Victoria Prepeliță, neamul nostru – neam frumos și credincios – va dăinui”, a declarat Oboroc. The post Constantin Oboroc: „Oamenii valoroși și credința adevărată asigură dăinuirea neamului” appeared first on ALBASAT.
16:10
Constantin Oboroc, fost vicepremier și ex-consilier prezidențial, a vorbit despre rolul esențial al diasporei în viața politică și socială a Republicii Moldova. Potrivit lui, „moldovenii din diaspora sunt electorat vertical. Verticalitatea lor a salvat Moldova și ea o va salva”. The post Constantin Oboroc: Diaspora – electoratul vertical care salvează Moldova appeared first on ALBASAT.
15:20
Un orășel de 5.000 de locuitori, la nord de Vilnius, demonstrează cum fondurile europene și viziunea locală pot transforma comunități fără industrie în destinații atractive pentru sport, cultură și turism. Cu sprijin european, Nemencine și-a renovat centrul, a construit scuaruri, terenuri de joacă, un stadion și două săli de sport.... The post Nemenčinė – orașul care își construiește viitorul pe natură și sport appeared first on ALBASAT.
10:20
The post Ziua Independenței la Nisporeni – live din inima Moldovei appeared first on ALBASAT.
08:20
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.5036 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6883 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4025 Leu romanesc 946 RON 1 3.8593 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2061 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7945 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6130 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 27.08.2025 appeared first on ALBASAT.
26 august 2025
21:00
Cetățenii și mediul de afaceri din Republica Moldova vor putea beneficia de servicii notariale în format digital. Guvernul a aprobat conceptul sistemului informațional e-Notariat, care prevede digitalizarea mai multor procese din activitatea notarilor, transmite IPN. Noua platformă va permite autentificarea, semnarea și procesarea online a actelor notariale, prin utilizarea semnăturilor... The post Mai multe servicii notariale vor fi prestate online appeared first on ALBASAT.
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.5036 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6883 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4025 Leu romanesc 946 RON 1 3.8593 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2061 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7945 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6130 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 26.08.2025 appeared first on ALBASAT.
25 august 2025
12:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a decorat pe premierul Dorin Recean cu Ordinul de gradul I al „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”. Distincția i-a fost conferită printr-un decret semnat în contextul Zilei Independenței a Ucrainei, marcată pe 24 august, transmite IPN. Ordinul este oferit pentru „contribuția personală semnificativă la consolidarea cooperării interstatale,... The post Premierul Recean, decorat de Zelenski cu Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” appeared first on ALBASAT.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.