Alexandru Bălan, fost adjunct SIS, va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru trădare
BreakingNews, 10 septembrie 2025 16:10
Moldova, reținut în România sub acuzația de trădare și transmitere de informații secrete către KGB-ul belarus, va fi prezentat miercuri, 10 septembrie, în fața Curții de Apel București, unde procurorii vor solicita arestarea sa preventivă. Reținut după opt ore de audieri Bălan, în vârstă de 47 de ani și posesor al dublei cetățenii româno-moldovenești, a fost adus sub escortă marți dimineață la sediul DIICOT București,
• • •
Acum 15 minute
16:10
Alexandru Bălan, fost adjunct SIS, va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru trădare # BreakingNews
Moldova, reținut în România sub acuzația de trădare și transmitere de informații secrete către KGB-ul belarus, va fi prezentat miercuri, 10 septembrie, în fața Curții de Apel București, unde procurorii vor solicita arestarea sa preventivă. Reținut după opt ore de audieri Bălan, în vârstă de 47 de ani și posesor al dublei cetățenii româno-moldovenești, a fost adus sub escortă marți dimineață la sediul DIICOT București,
Acum 30 minute
16:00
Un accident în lanț s-a produs în seara zilei de 9 septembrie, pe bulevardul Grigore Vieru din sectorul Râșcani al Capitalei, în urma căruia cinci autoturisme au fost avariate. Potrivit Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, în coliziune au fost implicate: Două automobile de marca BMW Două Toyota Un Renault Din fericire, nicio persoană nu
Acum 2 ore
14:50
Oamenii legii au efectuat percheziții în orașul Drochia și satul Visoca, raionul Soroca, în cadrul unui dosar penal privind traficul de droguri. În urma acțiunilor, forțele de ordine au ridicat: 35.000 de lei și 1.500 de euro, bani proveniți presupus din activități ilegale; 10 pachețele tip zip-lock cu substanțe narcotice pregătite pentru distribuție; pachețele
Acum 4 ore
14:10
Bullyingul, o problemă gravă în școlile din Moldova: Impact profund asupra dezvoltării copiilor # BreakingNews
Bullyingul rămâne o problemă serioasă în școlile din Republica Moldova, cu efecte negative adânci asupra copiilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Psihologul Victoria Gonța explică că bullyingul este diferit de un conflict obișnuit între egali, fiind un atac repetat al unei persoane „mai puternice" asupra uneia „mai slabe", cu scopul
14:00
Ion Ceban critică guvernarea PAS și tarifele la gaz: „Miniștrii nu înțeleg cum trăiesc oamenii simpli” # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat guvernarea și politica tarifară la gaz, în cadrul emisiunii REZOOMAT cu Ileana Pîrgaru. Acesta a prezentat facturi de la cetățeni pentru lunile ianuarie și februarie 2025, arătând că pentru locuințe de circa 100 m² costurile au ajuns la peste 6.800 lei pe lună, chiar și cu compensații aplicate.
13:40
Tragedie în Ialoveni: Doi bărbați găsiți morți după ce au fost intoxicați cu gaze dintr-un butoi cu bălegar # BreakingNews
Un incident tragic a avut loc în localitatea Bardar, raionul Ialoveni, unde cadavrele a doi bărbați au fost descoperite într-o încăpere auxiliară a unei ferme. Victimele, în vârstă de 22, respectiv 43 de ani, au murit în timp ce curățau un rezervor cu bălegar destinat producerii biogazului. Descoperirea macabră a fost făcută ieri dimineață, în
13:40
Renato Usatîi: GOST – Constituția calității pe care Partidul Nostru o va readuce în Moldova! # BreakingNews
Partidul Nostru va readuce în Republica Moldova standardele "GOST" pentru produsele alimentare. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederii cu cetățenii din Anenii Noi. El a precizat că anterior "GOST" era o „Constituție a calității", care garanta produse alimentare de calitate uniformă și fără adaosuri artificiale. „Cei care sunt de
13:30
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 10 septembrie, programul social pentru Moldova, prezentat de Tatiana Oboroc, candidată la funcția de deputat. În cadrul unei conferințe de presă, Tatiana Oboroc a subliniat necesitatea construirii unui stat care va avea grijă de oameni. „Avem nevoie de un stat social adevărat nu de lozinci și de promisiuni
13:10
Traversarea frontierei moldo-române prin punctul vamal Costești–Stânca va fi restricționată pentru două zile consecutive. Măsura, impusă în intervalul orar 08:00–16:00, este necesară pentru efectuarea unor lucrări tehnice la infrastructura barajului Stânca–Costești. În această perioadă, traficul rutier nu va fi permis, ceea ce va duce la creșteri semnificative ale timpilor de așteptare și la perturbări în
12:40
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională și primar al Chișinăului, a lansat acuzații directe la adresa PAS, susținând că partidul de guvernământ ar pregăti fraudarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie. Într-o declarație publică, el a criticat intențiile guvernării de a controla procesul electoral prin influențe asupra instituțiilor statului, implicarea resurselor administrative și restrângerea
Acum 6 ore
11:40
Nepal în flăcări: Parlamentul incendiat, violențe și demisii în masă în mijlocul crizei politice # BreakingNews
Sute de protestatari din Nepal au incendiat clădirea Parlamentului din Kathmandu, intensificând criza politică care zguduie țara. Incendiul a fost însoțit de coloane dense de fum negru, iar armata prezentă în zonă nu a intervenit pentru a opri violențele sau a stinge focul. Această acțiune violentă a venit în contextul unor proteste masive declanșate
11:10
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a suferit o înfrângere de proporții istorice, fiind învinsă categoric de reprezentativa Norvegiei, scor 1-11, într-un meci disputat pe stadionul Ullevaal din Oslo, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Aceasta reprezintă cea mai severă înfrângere din istoria „tricolorilor", marcând un moment dificil pentru fotbalul
10:40
Fost ofițer SIS, reținut în România după 9 ore de audieri: acuzat de divulgarea secretelor de stat # BreakingNews
Alexandru Balan, fost adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost reținut în România după aproape nouă ore de audieri intense la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Acesta este suspectat că ar fi transmis informații clasificate privind România către ofițeri ai serviciilor secrete din
Acum 8 ore
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025
09:40
Juniorii U21 ai Moldovei: după un început promițător, urmează o înfrângere dureroasă cu Irlanda # BreakingNews
După startul perfect în preliminariile pentru EURO 2027, cu o victorie clară împotriva Andorrei, echipa de tineret a Moldovei a fost lovită de realitate. În meciul disputat la Nisporeni împotriva Irlandei, moldoveni au avut inițiativa și au deschis scorul prin Mihai Lupan, golgheterul echipei. Totuși, adversarii au replicat înainte de pauză prin Mason Melia,
09:10
Economia Moldovei, blocată de lipsa investițiilor strategice: semnal de alarmă din partea experților # BreakingNews
Republica Moldova traversează o perioadă de stagnare economică, iar lipsa investițiilor pe termen lung este considerată una dintre cele mai mari piedici în calea dezvoltării. Specialiștii avertizează că, fără un efort consistent pentru atragerea și susținerea investițiilor, țara riscă să piardă competitivitatea și să se confrunte cu dezechilibre economice profunde. Nivelul scăzut al
Acum 24 ore
20:30
Ion Ceban acuză CEC de intimidare după publicarea unui video privind presupuse fraude electorale # BreakingNews
Liderul MAN și primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat la poziția Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a calificat drept „dezinformare" afirmațiile sale privind presupuse fraude la alegerile locale din 2023. Într-un mesaj video, Ceban a declarat că instituția ar încerca să intimideze concurenții electorali prin avertizări și acuzații, în loc să-și îndeplinească atribuțiile legale. „CEC
19:00
Partidul Nostru a depus sesizări oficiale împotriva abuzurilor electorale ale PAS și ale ministrului Alexei Buzu # BreakingNews
Partidul Nostru a depus mai multe sesizări către autoritățile competente în legătură cu încălcările grave comise de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în campania electorală. Ministrul Alexei Buzu face campanie pentru PAS, din funcția publică și insultă alegătorii La 7 septembrie 2025, în satul Pelenia, raionul Drochia, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei
18:00
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe a anunțat expulzarea unui diplomat din Belarus, declarat persona non grata, pe fondul implicării sale într-o rețea de spionaj care opera în Uniunea Europeană. Acest demers face parte dintr-o acțiune coordonată cu serviciile de informații din România și Ungaria, care a dus la destructurarea rețelei de spionaj belarusă.
17:40
Reținerea Irinei Constantinova, șefa Centrului de Cercetări Științifice „Maria Marunevici" din Găgăuzia, a stârnit reacții puternice din partea autorităților regionale. Adjunctul bașcanului, Ilia Uzun, a declarat că reținerea este o „încercare brutală și nerușinată de a o intimida în calitate de lider" și a subliniat că aceasta face parte dintr-o presiune mai amplă asupra
17:10
Transnistria înăsprește controlul asupra exportului de metale și lemn, cu scopul de a proteja economia locală # BreakingNews
Într-un context marcat de creșterea exporturilor ilegale de materii prime strategice, autoritățile din Transnistria au decis să intensifice măsurile legislative, majorând sancțiunile pentru cei prinși că exportă ilegal metale neferoase și lemn de foc. Aceste modificări legislative urmăresc să întărească cadrul legal și să reducă evaziunea și contrabanda, fenomene care pun în pericol resursele
16:40
Liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA au transmis cetățenilor un mesaj clar: pe 28 septembrie, Moldova alege între stagnare și o guvernare responsabilă, orientată spre economie, justiție corectă și servicii publice moderne. Ion Ceban: „Au încercat să ne oprească. Alături de oameni – vom merge hotărât înainte" „CEC a încercat să mă excludă din cursa electorală, dar
Ieri
16:10
Președinta filialei Glodeni a fostului Partid „Șor” condamnată pentru finanțare ilegală — riscă până la 7 ani de închisoare # BreakingNews
Justiția a pronunțat o sentință într-un dosar de mare vizibilitate, care vizează fosta președintă a organizației teritoriale Glodeni a fostului Partid Politic „Șor". Aceasta a fost condamnată pentru complicitate la finanțarea ilegală a unui partid politic din partea unui grup criminal organizat — acuzație cu implicații grave asupra integrității procesului democratic. Investigațiile au demonstrat că,
15:40
Racheta rusă folosită în atacul asupra Kievului conținea componente produse în SUA și alte țări occidentale # BreakingNews
Un nou atac asupra capitalei Ucrainei a scos la iveală o realitate îngrijorătoare: racheta folosită de armata rusă conținea numeroase componente electronice produse în țări occidentale, inclusiv în Statele Unite. Descoperirea a fost făcută de experți ucraineni după analiza fragmentelor recuperate de la locul exploziei. Potrivit autorităților ucrainene, peste o sută de piese din
15:10
În miezul unei operațiuni strategice, drone ucrainene au lovit o stație de carburanți situată în proximitatea capitalei ruse, un punct vital pentru alimentarea cu combustibil a orașului. Exploziile au declanșat un incendiu semnificativ, care a perturbat temporar aprovizionarea cu benzină și motorină destinată populației urbane și serviciilor esențiale. Această acțiune subliniază escaladarea tacticilor ucrainene, care
15:00
Alexandr Berlinschii: Moldova are nevoie de un Parlament curajos și aproape de oameni! # BreakingNews
Alexandr Berlinschii, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să facă o alegere conștientă la viitoarele alegeri parlamentare. Potrivit lui, această alegere nu este doar o chestiune de politică, ci un moment de cotitură pentru întreaga țară. „Alegerile parlamentare nu înseamnă doar lupta pentru mandate și fotolii moi.
14:40
Victor Bogatico: Vom lichida consiliile raionale! Orașele le transferă bani, dar acestea nu fac nimic # BreakingNews
Primarul orașului Rîșcani și candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Victor Bogatico, a lansat un apel ferm pentru lichidarea consiliilor raionale, pe care le consideră o povară financiară inutilă pentru orașe. El propune ca banii alocați acestor structuri să fie redirecționați către proiecte care aduc beneficii reale locuitorilor. În contextul campaniei electorale,
14:40
Ion Ceban acuză PAS de pregătirea unor fraude la parlamentare prin furt de buletine de vot # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău și liderul MAN, Ion Ceban, a publicat un videoclip în care susține că la alegerile locale precedente ar fi avut loc furturi de buletine de vot în mai multe secții. Potrivit lui, aceeași metodă ar urma să fie aplicată și în actuala campanie parlamentară. „Așa planifică să facă și în campania parlamentară:
14:10
Jumătate de milion de lei în droguri ridicate de poliție — trei tineri reținuți în sudul Moldovei # BreakingNews
O rețea de traficanți activă în regiunile Cahul și Cantemir a fost destrămată de poliție în urma unor controale efectuate de echipe mixte din cadrul INI, BPDS „Fulger" și PCCOCS. Trei bărbați, cu vârste între 26 și 28 ani, au fost reținuți după ce sute de comprimate de ecstasy și marijuana au fost
13:50
ALTERNATIVA propune reforme economice centrate pe oameni: „Un viitor echitabil pentru toți” # BreakingNews
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 9 septembrie, programul economic, prezentat de Gabriela Cuneva, candidat la funcția de
12:40
Apel fals la 112 de la un sorocan aflat în stare de ebrietate – 2000 lei amendă dispusă de instanță # BreakingNews
Un bărbat din Soroca s-a ales cu o amendă substanțială după ce, în stare de ebrietate, a apelat serviciul 112 și a solicitat intervenția poliției și ambulanței, deși nu exista nicio urgență reală. Intervenția inutilă a consumat resurse valoroase care ar fi putut salva vieți. Cazul a fost soluționat într-o ședință la … Articolul Apel fals la 112 de la un sorocan aflat în stare de ebrietate – 2000 lei amendă dispusă de instanță apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Renato Usatîi: Autoritățile pregătesc „aducerea” lui Plahotniuc pe 25 septembrie – înainte de alegeri și mizează pe o ședință foto a Maiei Sandu cu Papa de la Roma # BreakingNews
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că autoritățile din Republica Moldova pregătesc revenirea oligarhului Vladimir Plahotniuc cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare, mai exact – în dimineața zilei de 25 septembrie. Potrivit lui, aceasta ar face parte dintr-o strategie electorală a partidului de guvernământ PAS, menită să mobilizeze electoratul. „Autoritățile amână revenirea … Articolul Renato Usatîi: Autoritățile pregătesc „aducerea” lui Plahotniuc pe 25 septembrie – înainte de alegeri și mizează pe o ședință foto a Maiei Sandu cu Papa de la Roma apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Alertă rutieră: BMW cu șoferiță în stare gravă de intoxicare — trei droguri detectate # BreakingNews
O femeie află‑se la bordul unui BMW, când a fost oprită în trafic pentru suspiciuni de conducere periculoasă. Testele au scos la iveală prezența a trei substanțe narcotice în organism, un scenariu rar, dar extrem de grav. Conducerea sub influența drogurilor multiple reprezintă un risc uriaș, cu potențial de accidente grave, mai ales când … Articolul Alertă rutieră: BMW cu șoferiță în stare gravă de intoxicare — trei droguri detectate apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Atac armat la secția de poliție din Balçova – doi morți, mai mulți răniți într-o asalt dramatic # BreakingNews
La prima oră a zilei în districtul Balçova din Izmir, liniștea urbană a fost zguduită de un atac armat devastator asupra unei secții de poliție. Un minor de 16 ani a intrat în incintă cu o armă de vânătoare, tragând asupra ofițerilor de la fața locului. În urma incidentului, doi polițiști și-au pierdut viața, iar … Articolul Atac armat la secția de poliție din Balçova – doi morți, mai mulți răniți într-o asalt dramatic apare prima dată în BreakingNews.
11:10
În dimineața zilei de 11 mai 2025, în satul Coșernița din raionul Criuleni a fost făcută o descoperire tulburătoare: un tânăr în vârstă de aproximativ 22 de ani a fost găsit fără suflare, spânzurat pe terasa casei. Observând corpul fără semne evidente de violență, locuitorii au sunat la poliție în stare de șoc. Cadavrul a … Articolul Tragedie în Criuleni: un tânăr găsit fără viață pe prispa casei apare prima dată în BreakingNews.
10:40
UE sancționează companii din Kazahstan pentru rolul lor în sprijinirea indirectă a industriei militare ruse # BreakingNews
Blocul comunitar a adoptat recent un pachet de sancțiuni care include, pentru prima dată, companii din Kazahstan. Aceste firme sunt acuzate că exportă echipamente și tehnologii „cu dublă utilizare” – cum ar fi microcipuri, drone sau componente electronice – ce ajung în cele din urmă să sprijine producția de armament a Rusiei. În spatele … Articolul UE sancționează companii din Kazahstan pentru rolul lor în sprijinirea indirectă a industriei militare ruse apare prima dată în BreakingNews.
09:40
După șase ani de incertitudine, autoritățile cehe au reușit să-l identifice și să-l aresteze pe șoferul unei mașini de curse de tip monopost. Incidentul inițial s-a petrecut în 2019, când vehiculul — purtând culorile roșii și emblema Ferrari — a fost observat în trafic, dar șoferul, care purta cască, a rămas neidentificat. Abia recent, … Articolul Arestat după 6 ani: Șoferul unei mașini de curse, identificat de Poliție apare prima dată în BreakingNews.
09:10
François Bayrou, actualul prim‑ministru al Franței, a pierdut recent un vot de încredere în Adunarea Națională, marcând cel mai recent episod al unei instabilități politice tot mai accentuate din țară. El este al patrulea prim‑ministru numit de Emmanuel Macron în mai puțin de doi ani și se află acum într‑o situație critică, la … Articolul Derapaj financiar și blocaj parlamentar: criza din Franța atinge noi cote apare prima dată în BreakingNews.
8 septembrie 2025
18:10
Incident violent pe ruta de troleibuz nr. 8: Pasagerul agresiv escortat la Poliție, reacția RTEC # BreakingNews
Duminică, în jurul orei 15:00, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, la stația „Teatrul Mihai Eminescu”, a avut loc un incident grav pe ruta de troleibuz nr. 8. Un pasager care a refuzat să plătească taxa de călătorie a devenit violent și a agresat atât un taxator, cât și un dispecer de linie. Echipajul … Articolul Incident violent pe ruta de troleibuz nr. 8: Pasagerul agresiv escortat la Poliție, reacția RTEC apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Un tânăr originar din Căușeni a pierdut viața în mod neașteptat ieri, în jurul orei 12:50, pe malul râului Nistru, în satul Ciuburciu, raionul Ștefan Vodă. Potrivit martorilor, bărbatul se afla împreună cu rudele la odihnă, când i s-a făcut brusc rău, și-a pierdut cunoștința și a căzut la pământ. Medicii sosiți la … Articolul Tragedie pe malul Nistrului: Un tânăr de 26 de ani a murit subit în Ciuburciu apare prima dată în BreakingNews.
17:20
Blocul electoral ALTERNATIVA a organizat o conferință de presă în care a prezentat Programul de Guvernare pentru Republica Moldova. Potrivit reprezentanților formațiunii, documentul conține măsuri concrete menite să îmbunătățească viața cetățenilor și să răspundă provocărilor actuale. Printre priorități se numără creșterea veniturilor populației, oprirea exodului de forță de muncă și crearea unor condiții care să … Articolul Blocul electoral ALTERNATIVA și-a prezentat Programul de Guvernare apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Un bărbat a fost reținut după ce i-a agresat pe polițiștii care au intervenit într-un caz de violență în familie. Incidentul a avut loc ieri-seară, în jurul orei 20:40, pe strada Donici din orașul Râșcani. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 43 de ani care, în urma unui conflict cu concubina sa în … Articolul Un bărbat, reținut după și-a atacat concubina și a bătut un polițist apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Scandal la Casa de Cultură din Boldurești: Guvernul, criticat pentru mesajul afișat pe plăcuță # BreakingNews
După ce a donat recent un microbuz unui sat din sudul țării, Guvernul Republicii Moldova este implicat într-un nou scandal, de această dată legat de mesajul afișat pe o plăcuță instalată la intrarea în Casa de Cultură din satul Boldurești. Pe placa respectivă scrie: „Renovată și dotată din banii Guvernului Republicii Moldova”, transmite … Articolul Scandal la Casa de Cultură din Boldurești: Guvernul, criticat pentru mesajul afișat pe plăcuță apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Poliția pregătește o nouă provocare împotriva noastră # BreakingNews
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre faptul că „Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) pune la cale noi provocări cu scopul de a compromite formaţiunea, iar în acest sens au fost date indicaţii directe la cel mai înalt nivel”. „Potrivit informaţiilor în posesia cărora a intrat Partidul Republican „Inima Moldovei”, conducerea Poliţiei este supărată … Articolul Partidul Republican „Inima Moldovei”: Poliția pregătește o nouă provocare împotriva noastră apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Pe strada Ivan Franco din Bălți a fost construit trotuar nou și a fost pregătit un tronson pentru reparația capitală a drumului # BreakingNews
La Bălți, pe strada Ivan Franco, pe segmentul cuprins între strada Decebal și trecerea de cale ferată, a fost finalizată construcția trotuarului din pavaj și au fost instalate bordure pe marginea drumului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, a declarat că lucrările de reparație a drumului vor continua imediat după finalizarea lucrărilor de reabilitare a podurilor, pentru … Articolul Pe strada Ivan Franco din Bălți a fost construit trotuar nou și a fost pregătit un tronson pentru reparația capitală a drumului apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care cere sancţionarea premierului Dorin Recean, candidat pe lista Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS). În sesizarea depusă la CEC, Irina Vlah menţionează că Dorin Recean a participat la şedinţa Consiliului Interinstituţional de Supervizare şi a semnat … Articolul Irina Vlah: CEC este obligată să oprească fărădelegile lui Recean apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Igor Cujba, Partidul Nostru: „Fraților, întoarceți-vă acasă! Moldova are nevoie de voi” # BreakingNews
Igor Cujba, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, a transmis un mesaj de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova, atât celor din țară, cât și celor aflați peste hotare. În cadrul evenimentului de lansare în campania electorală, el a spus că Partidul Nostru trebuie să fie sigur de victoria sa la alegerile parlamentare … Articolul Igor Cujba, Partidul Nostru: „Fraților, întoarceți-vă acasă! Moldova are nevoie de voi” apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Doi polițiști au fost împușcați mortal, iar alți doi au fost răniți, luni dimineață, într-o secție de poliție din apropierea orașului Izmir, situat în vestul Turciei. Incidentul a fost confirmat de ministrul de interne de la Ankara, Ali Yerlikaya. Potrivit acestuia, unul dintre polițiștii răniți se află în stare gravă, iar autoritățile au reținut … Articolul Doi polițiști uciși și alți doi răniți în urma unui atac armat în Turcia apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Un bărbat cu dublă cetățenie, română și moldovenească, în vârstă de 50 de ani, este cercetat penal în România după ce a fost prins la Punctul de Trecere a Frontierei Oancea cu o armă neletală și muniție nedeclarată. Incidentul a avut loc pe 8 septembrie 2025, în jurul orei 07:15. În urma unui control … Articolul Moldovean cu dublă cetățenie, prins la vamă cu armă neletală și muniție nedeclarată apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat o întâlnire electorală la Comrat, unde liderii formațiunii – Ion Ceban, Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo și Iurie Muntean – au discutat cu locuitorii Găgăuziei despre situația reală din țară și soluțiile propuse pentru depășirea crizelor actuale. Alexandr Stoianoglo: Un nou model de guvernare – corect și în slujba oamenilor Alexandr … Articolul Întâlnirea Blocului Electoral ALTERNATIVA cu cetățenii din Comrat apare prima dată în BreakingNews.
