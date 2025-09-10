Alexandru Bălan, fost adjunct SIS, va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru trădare

15:50

Igor Cujba, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, a transmis un mesaj de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova, atât celor din țară, cât și celor aflați peste hotare. În cadrul evenimentului de lansare în campania electorală, el a spus că Partidul Nostru trebuie să fie sigur de victoria sa la alegerile parlamentare … Articolul Igor Cujba, Partidul Nostru: „Fraților, întoarceți-vă acasă! Moldova are nevoie de voi” apare prima dată în BreakingNews.