Drastic impact: Drone ucrainene au lovit o stație-cheie care aprovizionează Moscova

13:00

Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, s-a întâlnit cu locuitorii din Bălți, unde le-a transmis un mesaj de unitate și solidaritate. „Sunt foarte mândru să fiu printre dumneavoastră, parte a unei echipe mari, atât de susținătoare, cât și de candidați la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare”, a declarat acesta. Ceban a subliniat … Articolul Mesajul lui Ion Ceban către bălțeni: „Suntem diferiți, dar trebuie să rămânem uniți” apare prima dată în BreakingNews.