Drastic impact: Drone ucrainene au lovit o stație-cheie care aprovizionează Moscova
BreakingNews, 9 septembrie 2025 15:10
În miezul unei operațiuni strategice, drone ucrainene au lovit o stație de carburanți situată în proximitatea capitalei ruse, un punct vital pentru alimentarea cu combustibil a orașului. Exploziile au declanșat un incendiu semnificativ, care a perturbat temporar aprovizionarea cu benzină și motorină destinată populației urbane și serviciilor esențiale. Această acțiune subliniază escaladarea tacticilor ucrainene, care …
• • •
Acum 30 minute
15:10
15:00
Alexandr Berlinschii: Moldova are nevoie de un Parlament curajos și aproape de oameni! # BreakingNews
Alexandr Berlinschii, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să facă o alegere conștientă la viitoarele alegeri parlamentare. Potrivit lui, această alegere nu este doar o chestiune de politică, ci un moment de cotitură pentru întreaga țară. „Alegerile parlamentare nu înseamnă doar lupta pentru mandate și fotolii moi. …
Acum o oră
14:40
Victor Bogatico: Vom lichida consiliile raionale! Orașele le transferă bani, dar acestea nu fac nimic # BreakingNews
Primarul orașului Rîșcani și candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Victor Bogatico, a lansat un apel ferm pentru lichidarea consiliilor raionale, pe care le consideră o povară financiară inutilă pentru orașe. El propune ca banii alocați acestor structuri să fie redirecționați către proiecte care aduc beneficii reale locuitorilor. În contextul campaniei electorale, …
14:40
Ion Ceban acuză PAS de pregătirea unor fraude la parlamentare prin furt de buletine de vot # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău și liderul MAN, Ion Ceban, a publicat un videoclip în care susține că la alegerile locale precedente ar fi avut loc furturi de buletine de vot în mai multe secții. Potrivit lui, aceeași metodă ar urma să fie aplicată și în actuala campanie parlamentară. „Așa planifică să facă și în campania parlamentară: …
Acum 2 ore
14:10
Jumătate de milion de lei în droguri ridicate de poliție — trei tineri reținuți în sudul Moldovei # BreakingNews
O rețea de traficanți activă în regiunile Cahul și Cantemir a fost destrămată de poliție în urma unor controale efectuate de echipe mixte din cadrul INI, BPDS „Fulger" și PCCOCS. Trei bărbați, cu vârste între 26 și 28 ani, au fost reținuți după ce sute de comprimate de ecstasy și marijuana au fost …
13:50
ALTERNATIVA propune reforme economice centrate pe oameni: „Un viitor echitabil pentru toți” # BreakingNews
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 9 septembrie, programul economic, prezentat de Gabriela Cuneva, candidat la funcția de deputat. Documentul, rezultat în urma consultărilor cu cetățenii și specialiști din diverse domenii, conturează un plan de țară până în anul 2030, care se bazează pe ideea de dreptate pentru fiecare. „Țara noastră are nevoie de o …
Acum 4 ore
12:40
Apel fals la 112 de la un sorocan aflat în stare de ebrietate – 2000 lei amendă dispusă de instanță # BreakingNews
Un bărbat din Soroca s-a ales cu o amendă substanțială după ce, în stare de ebrietate, a apelat serviciul 112 și a solicitat intervenția poliției și ambulanței, deși nu exista nicio urgență reală. Intervenția inutilă a consumat resurse valoroase care ar fi putut salva vieți. Cazul a fost soluționat într-o ședință la …
12:10
Renato Usatîi: Autoritățile pregătesc „aducerea” lui Plahotniuc pe 25 septembrie – înainte de alegeri și mizează pe o ședință foto a Maiei Sandu cu Papa de la Roma # BreakingNews
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că autoritățile din Republica Moldova pregătesc revenirea oligarhului Vladimir Plahotniuc cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare, mai exact – în dimineața zilei de 25 septembrie. Potrivit lui, aceasta ar face parte dintr-o strategie electorală a partidului de guvernământ PAS, menită să mobilizeze electoratul. „Autoritățile amână revenirea …
12:10
Alertă rutieră: BMW cu șoferiță în stare gravă de intoxicare — trei droguri detectate # BreakingNews
O femeie află‑se la bordul unui BMW, când a fost oprită în trafic pentru suspiciuni de conducere periculoasă. Testele au scos la iveală prezența a trei substanțe narcotice în organism, un scenariu rar, dar extrem de grav. Conducerea sub influența drogurilor multiple reprezintă un risc uriaș, cu potențial de accidente grave, mai ales când …
11:40
Atac armat la secția de poliție din Balçova – doi morți, mai mulți răniți într-o asalt dramatic # BreakingNews
La prima oră a zilei în districtul Balçova din Izmir, liniștea urbană a fost zguduită de un atac armat devastator asupra unei secții de poliție. Un minor de 16 ani a intrat în incintă cu o armă de vânătoare, tragând asupra ofițerilor de la fața locului. În urma incidentului, doi polițiști și-au pierdut viața, iar …
Acum 6 ore
11:10
În dimineața zilei de 11 mai 2025, în satul Coșernița din raionul Criuleni a fost făcută o descoperire tulburătoare: un tânăr în vârstă de aproximativ 22 de ani a fost găsit fără suflare, spânzurat pe terasa casei. Observând corpul fără semne evidente de violență, locuitorii au sunat la poliție în stare de șoc. Cadavrul a …
10:40
UE sancționează companii din Kazahstan pentru rolul lor în sprijinirea indirectă a industriei militare ruse # BreakingNews
Blocul comunitar a adoptat recent un pachet de sancțiuni care include, pentru prima dată, companii din Kazahstan. Aceste firme sunt acuzate că exportă echipamente și tehnologii „cu dublă utilizare" – cum ar fi microcipuri, drone sau componente electronice – ce ajung în cele din urmă să sprijine producția de armament a Rusiei. În spatele …
09:40
După șase ani de incertitudine, autoritățile cehe au reușit să-l identifice și să-l aresteze pe șoferul unei mașini de curse de tip monopost. Incidentul inițial s-a petrecut în 2019, când vehiculul — purtând culorile roșii și emblema Ferrari — a fost observat în trafic, dar șoferul, care purta cască, a rămas neidentificat. Abia recent, …
Acum 8 ore
09:10
François Bayrou, actualul prim‑ministru al Franței, a pierdut recent un vot de încredere în Adunarea Națională, marcând cel mai recent episod al unei instabilități politice tot mai accentuate din țară. El este al patrulea prim‑ministru numit de Emmanuel Macron în mai puțin de doi ani și se află acum într‑o situație critică, la …
Acum 24 ore
18:10
Incident violent pe ruta de troleibuz nr. 8: Pasagerul agresiv escortat la Poliție, reacția RTEC # BreakingNews
Duminică, în jurul orei 15:00, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, la stația „Teatrul Mihai Eminescu", a avut loc un incident grav pe ruta de troleibuz nr. 8. Un pasager care a refuzat să plătească taxa de călătorie a devenit violent și a agresat atât un taxator, cât și un dispecer de linie. Echipajul …
17:40
Un tânăr originar din Căușeni a pierdut viața în mod neașteptat ieri, în jurul orei 12:50, pe malul râului Nistru, în satul Ciuburciu, raionul Ștefan Vodă. Potrivit martorilor, bărbatul se afla împreună cu rudele la odihnă, când i s-a făcut brusc rău, și-a pierdut cunoștința și a căzut la pământ. Medicii sosiți la …
17:20
Blocul electoral ALTERNATIVA a organizat o conferință de presă în care a prezentat Programul de Guvernare pentru Republica Moldova. Potrivit reprezentanților formațiunii, documentul conține măsuri concrete menite să îmbunătățească viața cetățenilor și să răspundă provocărilor actuale. Printre priorități se numără creșterea veniturilor populației, oprirea exodului de forță de muncă și crearea unor condiții care să …
17:10
Un bărbat a fost reținut după ce i-a agresat pe polițiștii care au intervenit într-un caz de violență în familie. Incidentul a avut loc ieri-seară, în jurul orei 20:40, pe strada Donici din orașul Râșcani. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 43 de ani care, în urma unui conflict cu concubina sa în …
16:40
Scandal la Casa de Cultură din Boldurești: Guvernul, criticat pentru mesajul afișat pe plăcuță # BreakingNews
După ce a donat recent un microbuz unui sat din sudul țării, Guvernul Republicii Moldova este implicat într-un nou scandal, de această dată legat de mesajul afișat pe o plăcuță instalată la intrarea în Casa de Cultură din satul Boldurești. Pe placa respectivă scrie: „Renovată și dotată din banii Guvernului Republicii Moldova", transmite …
16:40
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Poliția pregătește o nouă provocare împotriva noastră # BreakingNews
Partidul Republican „Inima Moldovei" atenţionează opinia publică despre faptul că „Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) pune la cale noi provocări cu scopul de a compromite formaţiunea, iar în acest sens au fost date indicaţii directe la cel mai înalt nivel". „Potrivit informaţiilor în posesia cărora a intrat Partidul Republican „Inima Moldovei", conducerea Poliţiei este supărată …
16:20
Pe strada Ivan Franco din Bălți a fost construit trotuar nou și a fost pregătit un tronson pentru reparația capitală a drumului # BreakingNews
La Bălți, pe strada Ivan Franco, pe segmentul cuprins între strada Decebal și trecerea de cale ferată, a fost finalizată construcția trotuarului din pavaj și au fost instalate bordure pe marginea drumului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, a declarat că lucrările de reparație a drumului vor continua imediat după finalizarea lucrărilor de reabilitare a podurilor, pentru …
16:00
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care cere sancţionarea premierului Dorin Recean, candidat pe lista Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS). În sesizarea depusă la CEC, Irina Vlah menţionează că Dorin Recean a participat la şedinţa Consiliului Interinstituţional de Supervizare şi a semnat …
15:50
Igor Cujba, Partidul Nostru: „Fraților, întoarceți-vă acasă! Moldova are nevoie de voi” # BreakingNews
Igor Cujba, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, a transmis un mesaj de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova, atât celor din țară, cât și celor aflați peste hotare. În cadrul evenimentului de lansare în campania electorală, el a spus că Partidul Nostru trebuie să fie sigur de victoria sa la alegerile parlamentare …
15:40
Doi polițiști au fost împușcați mortal, iar alți doi au fost răniți, luni dimineață, într-o secție de poliție din apropierea orașului Izmir, situat în vestul Turciei. Incidentul a fost confirmat de ministrul de interne de la Ankara, Ali Yerlikaya. Potrivit acestuia, unul dintre polițiștii răniți se află în stare gravă, iar autoritățile au reținut …
Ieri
15:10
Un bărbat cu dublă cetățenie, română și moldovenească, în vârstă de 50 de ani, este cercetat penal în România după ce a fost prins la Punctul de Trecere a Frontierei Oancea cu o armă neletală și muniție nedeclarată. Incidentul a avut loc pe 8 septembrie 2025, în jurul orei 07:15. În urma unui control …
15:10
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat o întâlnire electorală la Comrat, unde liderii formațiunii – Ion Ceban, Ion Chicu, Alexandr Stoianoglo și Iurie Muntean – au discutat cu locuitorii Găgăuziei despre situația reală din țară și soluțiile propuse pentru depășirea crizelor actuale. Alexandr Stoianoglo: Un nou model de guvernare – corect și în slujba oamenilor Alexandr …
14:40
Poliția de Frontieră oprește un transport ilegal de substanțe psihotrope la granița cu Ucraina # BreakingNews
Poliția de Frontieră, în colaborare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, a reușit să oprească o tentativă de trafic de droguri în Punctul de Trecere a Frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. În urma controalelor, un cetățean ucrainean în vârstă de 58 de ani a fost prins având …
14:40
Reprezentanți PAS surprinși înlocuind ziarele Partidului Nostru cu materialele lor agitaționale. Incident în raionul Șoldănești, cu implicarea lui Radu Marian # BreakingNews
Duminică, candidata la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Ionela Negru, a discutat cu locuitorii comunei Dobrușa, raionul Șoldănești, răspunzând la întrebările acestora și lăsând câte un exemplar al ziarului partidului la fiecare gospodărie. La un moment dat, ea a observat cum un grup de propagandiști PAS, care o urmărea, lua ziarele lăsate de …
14:10
Noaptea trecută, în satul Colbasna din raionul Râbnița, Republica Moldova, un accident rutier grav s-a soldat cu patru persoane rănite după răsturnarea unui automobil. Incidentul s-a produs în jurul orei târzii, când șoferița — o tânără de 23 de ani — conducea un Mercedes cu viteză excesivă și a pierdut controlul volanului
13:40
Ion Chicu critică actuala putere: „Salariile miniștrilor cresc cu 300%, în timp ce școlile se închid” # BreakingNews
Ion Chicu, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire electorală cu locuitorii raionului Strășeni, unde au discutat despre modul în care este guvernată actualmente Republica Moldova și prezentând viziunea formațiunii pentru următorii patru ani. Ion Chicu a declarat că actul guvernării nu trebuie să fie un drept exclusiv al celor … Articolul Ion Chicu critică actuala putere: „Salariile miniștrilor cresc cu 300%, în timp ce școlile se închid” apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Alarme peste alarme, foițe peste foițe și o economie frânată — Olesea Vîrtosu, candidata Partidului Nostru, despre birocrația care sufocă antreprenorii # BreakingNews
Antreprenoarea Olesea Vîrtosu, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, critică birocrația care frânează dezvoltarea mediului de afaceri din Republica Moldova și economia în întregime. „Noi avem un stat birocratic. Și asta nu ajută deloc agenții economici. Avem certificate peste certificate, agenții peste agenții – numai organe de control și foițe peste foițe. … Articolul Alarme peste alarme, foițe peste foițe și o economie frânată — Olesea Vîrtosu, candidata Partidului Nostru, despre birocrația care sufocă antreprenorii apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Renato Usatîi: Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract! O altă inițiativă a Partidului Nostru # BreakingNews
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești. „Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?” Le spun clar: Da, va … Articolul Renato Usatîi: Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract! O altă inițiativă a Partidului Nostru apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Ion Ceban, la Cahul: „Ca să fie clar pentru PAS. În Moldova nu există „bîdle”, dar oameni care merită o viață mai bună aici și acum” # BreakingNews
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a susținut un discurs în fața locuitorilor orașului Cahul, în care a criticat felul în care actuala guvernare etichetează cetățenii și a cerut mai mult respect și soluții pentru problemele sociale. „Am ajuns să aud cum un ministru spune că pe 28 septembrie ori facem pasul, … Articolul Ion Ceban, la Cahul: „Ca să fie clar pentru PAS. În Moldova nu există „bîdle”, dar oameni care merită o viață mai bună aici și acum” apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Partidul Nostru în acțiune de amploare la Chișinău! Candidații discută cu oamenii și prezintă principalele obiective pentru viitorul Parlament # BreakingNews
Candidații la funcția de deputat și activiștii Partidului Nostru se întâlnesc cu oamenii din întreaga țară – în corturi de informare, în spații publice sau mergând din casă în casă, pentru a le prezenta platforma electorală, soluțiile deja pregătite și pentru a încuraja cetățenii să facă o alegere corectă. „Avem discuții sincere cu cetățenii, îi … Articolul Partidul Nostru în acțiune de amploare la Chișinău! Candidații discută cu oamenii și prezintă principalele obiective pentru viitorul Parlament apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Un incident violent a avut loc ieri după-amiază într-o stație de troleibuz situată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău, în apropierea Teatrului Mihai Eminescu. Un bărbat care se afla în mijlocul de transport a refuzat să plătească tariful de 6 lei pentru călătorie, ceea ce a provocat tensiuni între acesta și taxatorul … Articolul Agresiune în transportul public: Un taxator lovit după ce a cerut plata călătoriei apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Ajutor rapid în Capitală: Carabinierii salvează trei persoane aflate în nevoie urgentă # BreakingNews
În cadrul misiunilor lor zilnice, carabinierii au demonstrat încă o dată importanța prezenței lor în comunitate. Într-un incident, aceștia au observat o persoană care, în urma unei căzături, și-a provocat o plagă la braț din cauza unui fragment de sticlă. Carabinierii au intervenit prompt, acordând primul ajutor și solicitând intervenția serviciului 112. În alt … Articolul Ajutor rapid în Capitală: Carabinierii salvează trei persoane aflate în nevoie urgentă apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Incendiu la stația PECO „Vento” din Sângerei: Motocicleta a luat foc, iar șoferul a ajuns la spital # BreakingNews
În această dimineață, o motocicletă a luat foc în timpul alimentării la o stație PECO din Sângerei, pe strada Independenței, în zona stației „Vento”. Proprietarul motocicletei, un bărbat care se afla la pompă, a observat în mod neașteptat că vehiculul său a început să ardă, iar flăcările s-au răspândit rapid. Din fericire, el … Articolul Incendiu la stația PECO „Vento” din Sângerei: Motocicleta a luat foc, iar șoferul a ajuns la spital apare prima dată în BreakingNews.
10:40
În Chișinău, numărul accidentelor rutiere a crescut semnificativ, majoritatea fiind cauzate de vitezomanii care ignoră limitele legale de viteză. De la începutul anului, au fost înregistrate 453 de accidente, soldate cu peste 60 de decese și peste 500 de răniți. Pentru a combate acest fenomen, poliția a desfășurat acțiuni de control pe bulevardul Dacia … Articolul Accidentele rutiere în Chișinău cresc din cauza vitezomaniilor: poliția intervine apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Structura electoratului din Republica Moldova suferă modificări esențiale, care vor avea efecte profunde asupra viitorului politic al țării. Datele recente arată o scădere drastică a numărului alegătorilor tineri, cu vârste între 18 și 25 de ani, care au scăzut cu peste 50% față de acum un deceniu. Această tendință îngrijorătoare relevă o participare electorală … Articolul Electoratul moldovean se îmbătrânește: tinerii se retrag din procesul electoral apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova au fost intens tranzitate în ultimele 24 de ore, fiind înregistrate peste 85.900 de traversări ale hotarului de stat. Cele mai multe au fost efectuate de cetățeni străini, urmați de moldoveni care au intrat sau ieșit din țară. Potrivit datelor autorităților, cele mai aglomerate puncte au fost … Articolul Zilnic peste 85 900 de persoane traversează Republica Moldova apare prima dată în BreakingNews.
09:20
Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost descoperit fără viață în apele râului Nistru, în apropiere de localitatea Molovata Nouă, raionul Dubăsari. Tragedia s-a produs în seara zilei de duminică, atunci când bătrânul a ieșit, ca de obicei, la pescuit. Îngrijorat că tatăl său nu s-a mai întors acasă, fiul acestuia a … Articolul Ieșit la pescuit, găsit fără suflare: Final tragic pentru un bătrân din Dubăsari apare prima dată în BreakingNews.
7 septembrie 2025
15:30
Chișinău: zvon despre aducerea lui Plahotniuc pe 9 septembrie; contextul—decizia Greciei privind extrădarea # BreakingNews
După aprobarea extrădării de către Ministerul Justiției din Grecia, un blogger local alimentează speculații pe tema sosirii; Poliția de Frontieră/MAI nu au anunțat nimic oficial. Circulă pe rețele o speculație potrivit căreia Vladimir Plahotniuc ar putea fi adus la Chișinău, marți, 9 septembrie, în cursul după-amiezii. Ipoteza a fost alimentată de o postare a bloggerului … Articolul Chișinău: zvon despre aducerea lui Plahotniuc pe 9 septembrie; contextul—decizia Greciei privind extrădarea apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
„Bîdle” în plină campanie: Alexei Buzu (ministrul Muncii) promovează PAS fără suspendare; CEC tace # BreakingNews
Înregistrarea contravine standardelor de comunicare publică; rămâne de clarificat dacă au fost implicate logistica și canalele instituției. Într-o înregistrare video difuzată pe rețelele sociale, Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, este surprins folosind termenul „bîdle” la adresa persoanelor care nu susțin PAS și participând la o acțiune de campanie. Până la ora publicării, Comisia … Articolul „Bîdle” în plină campanie: Alexei Buzu (ministrul Muncii) promovează PAS fără suspendare; CEC tace apare prima dată în BreakingNews.
14:50
„UE, pace, dezvoltare”: mesajul lui Igor Grosu la întâlnirea cu diaspora din Portugalia # BreakingNews
Reuniunea de sâmbătă a fost parte a unui turneu în diaspora (Franța + Portugalia), cu accent pe proiectele din țară și rolul comunităților peste hotare. Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului, s-a întâlnit sâmbătă cu diaspora din Portugalia la Parcul Poeților (Oeiras), după o oprire similară la Paris. În mesajele publice, Grosu a rezumat … Articolul „UE, pace, dezvoltare”: mesajul lui Igor Grosu la întâlnirea cu diaspora din Portugalia apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Ion Ceban (Blocul Alternativa) a acuzat duminică PAS de „promisiuni rămase pe bannere” la Cahul și a reclamat public un derapaj de limbaj al ministrului Muncii, Alexei Buzu. Într-o înregistrare video distribuită pe rețele, se aude expresia „bîdle” la adresa oamenilor care nu ar susține PAS. Redacția a vizionat secvența; până la ora publicării, nu există o poziție oficială a ministrului sau a PAS referitoare la acest episod. Campania … Articolul Ion Ceban reclamă insultarea alegătorilor: PAS, între tăcere și presiune publică apare prima dată în BreakingNews.
13:50
Nordul pe agendă: Recean a ieșit în teren la Briceni — campania e în plină desfășurare # BreakingNews
Vizita a inclus sate din raion; echipa a promovat programul formațiunii în discuții directe. Premierul Dorin Recean, candidatul nr. 2 pe lista PAS, a efectuat sâmbătă o vizită în raionul Briceni, cu opriri în orașul Briceni și în satele Tabani și Larga, unde a discutat cu cetățenii despre prioritățile formațiunii în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Imagini și mesaje de la întâlniri au … Articolul Nordul pe agendă: Recean a ieșit în teren la Briceni — campania e în plină desfășurare apare prima dată în BreakingNews.
13:30
Bd. Dacia, gata de trafic: Chișinăul bifă una dintre cele mai circulate artere urbane # BreakingNews
Imagini oficiale arată mobilier urban, stații înlocuite și spații verzi amenajate de-a lungul bulevardului Bulevardul Dacia — una dintre arterele-cheie la intrarea în capitală prin sectorul Botanica — a fost reabilitat complet, anunță Primăria Chișinău. Potrivit prezentării făcute de primarul Ion Ceban, lucrările au vizat carosabilul și trotuarele, piste pentru bicicliști, amenajări de spații verzi, … Articolul Bd. Dacia, gata de trafic: Chișinăul bifă una dintre cele mai circulate artere urbane apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, s-a întâlnit cu locuitorii din Bălți, unde le-a transmis un mesaj de unitate și solidaritate. „Sunt foarte mândru să fiu printre dumneavoastră, parte a unei echipe mari, atât de susținătoare, cât și de candidați la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare”, a declarat acesta. Ceban a subliniat … Articolul Mesajul lui Ion Ceban către bălțeni: „Suntem diferiți, dar trebuie să rămânem uniți” apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Igor Pohila: Justiția trebuie înfăptuită în sala de judecată, nu în birourile politicienilor! # BreakingNews
Candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, avocatul Igor Pohila a declarat că în Republica Moldova este necesară o reformă urgentă a sistemului de justiție. Potrivit lui, reforma realizată de PAS nu a făcut decât să întărească controlul politic asupra instanțelor și procuraturii. „Ni s-a promis curățarea sistemului, dar am devenit martori … Articolul Igor Pohila: Justiția trebuie înfăptuită în sala de judecată, nu în birourile politicienilor! apare prima dată în BreakingNews.
09:20
Declarația a fost făcută în fața reporterilor la Casa Albă, la scurt timp după confirmarea locației. Statele Unite vor găzdui summitul G20 din 2026 la Trump National Doral, în Miami, a anunțat președintele Donald Trump, adăugând că ar fi „încântat” să-i primească pe Vladimir Putin și Xi Jinping la reuniune. Liderul american a argumentat că … Articolul Summit G20 2026: Trump deschide ușa pentru Putin și Xi; Miami pregătește logistica apare prima dată în BreakingNews.
