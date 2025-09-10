Războiul informațional al Rusiei împotriva Republicii Moldova, în plină ofensivă în preajma alegerilor
Veridica.md, 10 septembrie 2025 09:50
„Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram” - așa își începe cea mai recentă investigație, din interiorul uneia dintre fermele de troli, Ziarul de Gardă, în care a fost infiltrată jurnalista sa, Natalia Zaharescu.
Acum 5 minute
10:10
Maia Sandu, la Strasbourg pentru consultări privind președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei # Veridica.md
Președinta Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset.
Acum 30 minute
Acum 4 ore
08:10
Fosta şefă a diplomaţiei germane a fost aleasă în această funcție în iunie.
07:40
Fostul ministru al apărării va începe consultările cu partidele parlamentare pentru a forma un nou guvern.
Acum 24 ore
14:40
Virgiliu Postolachi va juca la marea rivală din oraș, Universitatea, Daniel Dumbrăvanu la Voluntari, în liga secundă.
14:20
Maia Sandu, în plenul Parlamentului European: Acum trebuie să facem pasul decisiv, să alegem un Parlament care să ducă Moldova în UE # Veridica.md
Președinta R. Moldova a spus că „ne confruntam cu un război hibrid la o scară nemaivăzută”, și că „Moldova e poligonul de testare, iar ținta e Europa”.
14:00
Război în Ucraina: peste 20 de civili au fost uciși într-un atac rusesc asupra unui sat # Veridica.md
Sediul guvernului de la Kiev ar fi fost lovit de o rachetă Iskander.
14:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), alături de Platforma Demnitate și Adevăr, au fost principalele formațiuni politice care au contribuit la demontarea regimul oligarhic din Republica Moldova.
12:50
O formațiune populistă anti-migranți și-a dublat scorul față de 2021 și a ajuns la aproape 24% din voturi, un nivel fără precedent.
12:30
Sancțiunile împotriva Irinei Vlah și perchezițiile efectuate la membrii echipei sale, precum și situația economică din Moldova, au fost subiectele discutate de mass-media din Găgăuzia în ultima săptămână.
12:20
Fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova Alexandru Bălan, anchetat de procurorii români # Veridica.md
Investigația a fost realizată în cooperare cu serviciile de informaţii partenere din Cehia, Polonia şi Ungaria.
12:00
MARIANA RAȚĂ: „Întrebarea mea pentru partidele proruse este dacă au suficient sânge rece să bată femei și copii, la ordinul Rusiei” # Veridica.md
Avem mai mulți candidați frustrați, care s-au lansat în campania electorală doar pentru a-și da importanță. Unii alegători proeuropeni, dezamăgiți de PAS, ar putea să intre în capcanele Rusiei și să-și dea votul în favoarea vreunui partid „european”, construit în laboratoarele Kremlinului. Veridica a discutat despre aceste și alte subiecte cu jurnalista de investigație Mariana Rață, autoare a emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8 și senior editor la aceeași televiziune.
10:20
Departamentul pentru Securitate Internă a anunțat lansarea operațiunii „Midway Blitz”.
Ieri
10:00
Preşedintele american a fost găsit vinovat de defăimarea unei foste editorialiste a revistei Elle.
09:30
Armata israeliană se pregătește de o nouă ofensivă majoră de cucerire a orașului.
09:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE nu lasă Ucraina să oprească războiul, de teama unei uniuni economice Kiev–Minsk–Moscova # Veridica.md
UE blochează procesul de pace din Ucraina de teama unei potențiale uniuni economice între Rusia, Ucraina și Belarus, potrivit propagandei pro-Kremlin.
09:10
Șefa MAI: Ne aflăm într-un război informațional și înțelegem foarte bine care sunt scopurile celor implicați # Veridica.md
TikTok colaborează cu autoritățile, Telegram – nu, spune ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.
07:40
Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul în care Europa își poate proteja valorile și unitatea în fața acestor provocări.
8 septembrie 2025
20:50
E al cincilea, în trei ani.
19:40
Un fost șef-adjunct al SIS, reținut în România sub acuzația de trădare; ar fi avut legături cu KGB-ul din Belarus # Veridica.md
Potrivi surselor IPN, acesta ar fi Alexandru Bălan fost șef-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate.
17:40
Sindicaliştii din învățământul românesc îi cer preşedintelui Nicuşor Dan demisia ministrului de resort, Daniel David # Veridica.md
Ei anunță că acţiunile de protest vor continua și precizează că greva generală nu este exclusă.
17:00
Expert Forum: 100 de conturi coordonate răspândesc dezinformare politică în ajunul alegerilor parlamentare din R. Moldova # Veridica.md
Conținutul inautentic, generat cu ajutorul inteligenței artificiale și distribuit prin conturi false, promovează frica față de UE, NATO și integrarea europeană și vizează alegătorii indeciși.
15:40
Kasîm-Jomart Tokaev dorește să schimbe și actualul sistem electoral, eliminând posibilitatea candidaturilor independente.
14:00
Rusia are pe linia frontului cel puțin „de trei ori” mai multe forțe și resurse decât Ucraina - afirmă comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrsky # Veridica.md
În „sectoarele principale” ale frontului, trupele ruse ar fi de „patru până la șase ori” mai numeroase.
13:10
Natalia Zaharescu: Din 500 de persoane, urmau să fie selectați cei care s-au manifestat mai activ pe rețele # Veridica.md
O nouă investigație realizată de Ziarul de Gardă relevă cum sute de conturi false, gestionate de activiști afiliați oligarhului fugar Ilan Șor de la Moscova, sunt folosite pentru a răspândi propagandă pe rețele sociale, în special pe TikTok și Facebook. Investigația, realizată de jurnalista Natalia Zaharescu pe parcursul mai multor luni, dezvăluie modul în care această rețea digitală a fost instruită, extinsă și consolidată după alegerile prezidențiale din toamna anului 2024, cu scopul de a influența scrutinul parlamentar programat pentru 28 septembrie 2025.
13:10
În clasamentul grupei, românii sunt sub Bosnia şi Austria.
13:00
Decalajele dintre Rusia și Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul de trai, salariile și statul de drept par, la prima vedere, evidente. Totuși, în lumea de azi, unde populismul și propaganda iau forme din ce în ce mai sofisticate, chiar și astfel de adevăruri fundamentale necesită o reformulare atentă.
13:00
ALEGERI PARLAMENTARE/ CEC a stabilit ordinea partidelor pe buletinul de vot pentru alegerile parlamentare # Veridica.md
În total, 23 de concurenți — partide politice, blocuri electorale și candidați independenți — vor figura pe buletinul de vot.
13:00
România: ţigări în valoare de jumătate de milion de lei, descoperite într-un autocamion înmatriculat în Republica Moldova # Veridica.md
S-a deschis un dosar privind săvârşirea infracţiunii de contrabandă.
12:40
DEZINFORMARE: Oamenii din Republica Moldova mor din cauza amenzilor mari aplicate pentru transferurile de bani din Rusia # Veridica.md
În Republica Moldova au fost înregistrate cazuri în care oamenii și-au pierdut cunoștința și au murit din cauza amenzilor mari, de 1,9 mii de dolari, aplicate pentru că au primit bani din Federația Rusă, susține propaganda pro-Kremlin.
12:30
15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și corupere electorală # Veridica.md
Un grup afiliat unei formațiuni politice ar fi recrutat alegători, oferindu-le bani, bunuri sau servicii pentru a influența votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
11:50
Cei doi atacatori au fost neutralizaţi la faţa locului de forţele israeliene.
11:10
Cei doi atacatori au fost neutralizaţi la faţa locului de poliţia israeliană.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Ambasadorul R. Moldova și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui american Donald Trump # Veridica.md
Noul ambasador al R. Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui american Donald J. Trump în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă.
07:20
Industria petrolieră iraniană este supusă sancțiunilor occidentale încă din 2018.
06:40
Londra va începe, curând, şi expulzarea migranților spre Franța, în cadrul unui acord bilateral cu Parisul.
06:30
Sâmbătă spre duminică Rusia a lansat cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei, de la începutul războiului.
7 septembrie 2025
21:00
Parlamentul de la București a respins, duminică, toate cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR contra guvernului # Veridica.md
Acestea vizau așa-numitul pachet al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.
16:00
O activistă apropiată grupului protestar punk rus Pussy Riot a fost arestată de grănicerii polonezi # Veridica.md
Trupa este extrem de critică față de regimul președintelui rus, Vladimir Putin, și s-a mobilizat împotriva războiului dezlănțuit de acesta în Ucraina.
15:30
Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, recunoaște că fraudarea subvențiilor agricole europene este „o problemă cronică” în țara sa # Veridica.md
S-ar fi furat peste 22 milioane de euro.
15:00
Șase biciclete electrice, susceptibile a fi furate, descoperite de poliţiştii români în autoutilitara condusă de un cetăţean din Republica Moldova # Veridica.md
Valoarea acestora ar fi de 100.000 de lei românești.
14:20
Sindicaliștii din învățământul românesc spun că noul an școlar începe, luni, cu proteste și săli de clasă goale # Veridica.md
Ei acuză scăderea veniturilor cadrelor didactice cu 10-20%.
11:00
Guvernatorul statului Illinois denunță un „potențial dictator”.
10:40
La Kiev, un copil de un an a fost ucis de bombardamentele forțelor Moscovei.
6 septembrie 2025
17:20
Senatori americani cer Meta şi Google măsuri urgente pentru blocarea propagandei ruse care vizează campania electorală din R. Moldova # Veridica.md
În atenţia autorităţilor americane se află oligarhul fugar Ilan Şor, vizat de sancţiuni internaţionale şi care ar fi cheltui deja peste 540 de mii de dolari pe reclame Facebook.
15:00
Scandal uriaș în Ucraina, la Dinamo Kiev, după transferul fotbalistului basarabean Vladislav Blănuță # Veridica.md
Ultrașii îl amenință cu moartea, pentru postări pro-rusești pe rețelele de socializare.
14:10
Parlamentul României dezbate și votează dumincă patru moțiuni de cenzură depuse de opoziția naționalistă contra guvernului declarat pro-european # Veridica.md
Acestea privesc domeniile sănătăţii, fiscalităţii, gestionării companiilor publice şi reorganizării unor agenţii de stat.
10:50
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, și-a prezentat vineri, 5 septembrie, scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu.
07:40
Miniştrii arabi de externe au aprobat o "Viziune comună pentru securitatea şi cooperarea în regiune".
07:00
Acesta va avea loc în decembrie în Miami, la un complex de golf deținut de familia sa.
