MARIANA RAȚĂ: „Întrebarea mea pentru partidele proruse este dacă au suficient sânge rece să bată femei și copii, la ordinul Rusiei”

O nouă investigație realizată de Ziarul de Gardă relevă cum sute de conturi false, gestionate de activiști afiliați oligarhului fugar Ilan Șor de la Moscova, sunt folosite pentru a răspândi propagandă pe rețele sociale, în special pe TikTok și Facebook. Investigația, realizată de jurnalista Natalia Zaharescu pe parcursul mai multor luni, dezvăluie modul în care această rețea digitală a fost instruită, extinsă și consolidată după alegerile prezidențiale din toamna anului 2024, cu scopul de a influența scrutinul parlamentar programat pentru 28 septembrie 2025.