Președintele Kazahstanului propune revenirea la un parlament monocameral
Veridica.md, 8 septembrie 2025 15:40
Kasîm-Jomart Tokaev dorește să schimbe și actualul sistem electoral, eliminând posibilitatea candidaturilor independente.
Acum 30 minute
15:40
Acum 4 ore
14:00
Rusia are pe linia frontului cel puțin „de trei ori” mai multe forțe și resurse decât Ucraina - afirmă comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrsky # Veridica.md
În „sectoarele principale” ale frontului, trupele ruse ar fi de „patru până la șase ori” mai numeroase.
13:10
Natalia Zaharescu: Din 500 de persoane, urmau să fie selectați cei care s-au manifestat mai activ pe rețele # Veridica.md
O nouă investigație realizată de Ziarul de Gardă relevă cum sute de conturi false, gestionate de activiști afiliați oligarhului fugar Ilan Șor de la Moscova, sunt folosite pentru a răspândi propagandă pe rețele sociale, în special pe TikTok și Facebook. Investigația, realizată de jurnalista Natalia Zaharescu pe parcursul mai multor luni, dezvăluie modul în care această rețea digitală a fost instruită, extinsă și consolidată după alegerile prezidențiale din toamna anului 2024, cu scopul de a influența scrutinul parlamentar programat pentru 28 septembrie 2025.
13:10
În clasamentul grupei, românii sunt sub Bosnia şi Austria.
13:00
Decalajele dintre Rusia și Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul de trai, salariile și statul de drept par, la prima vedere, evidente. Totuși, în lumea de azi, unde populismul și propaganda iau forme din ce în ce mai sofisticate, chiar și astfel de adevăruri fundamentale necesită o reformulare atentă.
13:00
ALEGERI PARLAMENTARE/ CEC a stabilit ordinea partidelor pe buletinul de vot pentru alegerile parlamentare # Veridica.md
În total, 23 de concurenți — partide politice, blocuri electorale și candidați independenți — vor figura pe buletinul de vot.
13:00
România: ţigări în valoare de jumătate de milion de lei, descoperite într-un autocamion înmatriculat în Republica Moldova # Veridica.md
S-a deschis un dosar privind săvârşirea infracţiunii de contrabandă.
12:40
DEZINFORMARE: Oamenii din Republica Moldova mor din cauza amenzilor mari aplicate pentru transferurile de bani din Rusia # Veridica.md
În Republica Moldova au fost înregistrate cazuri în care oamenii și-au pierdut cunoștința și au murit din cauza amenzilor mari, de 1,9 mii de dolari, aplicate pentru că au primit bani din Federația Rusă, susține propaganda pro-Kremlin.
12:30
15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și corupere electorală # Veridica.md
Un grup afiliat unei formațiuni politice ar fi recrutat alegători, oferindu-le bani, bunuri sau servicii pentru a influența votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Acum 6 ore
11:50
Cei doi atacatori au fost neutralizaţi la faţa locului de forţele israeliene.
11:10
Cei doi atacatori au fost neutralizaţi la faţa locului de poliţia israeliană.
Acum 8 ore
10:00
Ambasadorul R. Moldova și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui american Donald Trump # Veridica.md
Noul ambasador al R. Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui american Donald J. Trump în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă.
Acum 12 ore
07:20
Industria petrolieră iraniană este supusă sancțiunilor occidentale încă din 2018.
06:40
Londra va începe, curând, şi expulzarea migranților spre Franța, în cadrul unui acord bilateral cu Parisul.
06:30
Sâmbătă spre duminică Rusia a lansat cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei, de la începutul războiului.
Acum 24 ore
21:00
Parlamentul de la București a respins, duminică, toate cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR contra guvernului # Veridica.md
Acestea vizau așa-numitul pachet al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.
Ieri
16:00
O activistă apropiată grupului protestar punk rus Pussy Riot a fost arestată de grănicerii polonezi # Veridica.md
Trupa este extrem de critică față de regimul președintelui rus, Vladimir Putin, și s-a mobilizat împotriva războiului dezlănțuit de acesta în Ucraina.
15:30
Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, recunoaște că fraudarea subvențiilor agricole europene este „o problemă cronică” în țara sa # Veridica.md
S-ar fi furat peste 22 milioane de euro.
15:00
Șase biciclete electrice, susceptibile a fi furate, descoperite de poliţiştii români în autoutilitara condusă de un cetăţean din Republica Moldova # Veridica.md
Valoarea acestora ar fi de 100.000 de lei românești.
14:20
Sindicaliștii din învățământul românesc spun că noul an școlar începe, luni, cu proteste și săli de clasă goale # Veridica.md
Ei acuză scăderea veniturilor cadrelor didactice cu 10-20%.
11:00
Guvernatorul statului Illinois denunță un „potențial dictator”.
10:40
La Kiev, un copil de un an a fost ucis de bombardamentele forțelor Moscovei.
6 septembrie 2025
17:20
Senatori americani cer Meta şi Google măsuri urgente pentru blocarea propagandei ruse care vizează campania electorală din R. Moldova # Veridica.md
În atenţia autorităţilor americane se află oligarhul fugar Ilan Şor, vizat de sancţiuni internaţionale şi care ar fi cheltui deja peste 540 de mii de dolari pe reclame Facebook.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Scandal uriaș în Ucraina, la Dinamo Kiev, după transferul fotbalistului basarabean Vladislav Blănuță # Veridica.md
Ultrașii îl amenință cu moartea, pentru postări pro-rusești pe rețelele de socializare.
14:10
Parlamentul României dezbate și votează dumincă patru moțiuni de cenzură depuse de opoziția naționalistă contra guvernului declarat pro-european # Veridica.md
Acestea privesc domeniile sănătăţii, fiscalităţii, gestionării companiilor publice şi reorganizării unor agenţii de stat.
10:50
Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, și-a prezentat vineri, 5 septembrie, scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu.
07:40
Miniştrii arabi de externe au aprobat o "Viziune comună pentru securitatea şi cooperarea în regiune".
07:00
Acesta va avea loc în decembrie în Miami, la un complex de golf deținut de familia sa.
06:50
Mii de manifestanți au fost agresaţi de poliţie chiar în oraşul care a declanşat valul de proteste din Serbia.
5 septembrie 2025
17:00
Siegfried Mureșan: „Tot parcursul european al Republicii Moldova se joacă pe 28 septembrie” # Veridica.md
Republica Moldova se va afla în centrul agendei Parlamentului European săptămâna viitoare. Președinta Maia Sandu va susține un discurs în plen, iar eurodeputații urmează să voteze o rezoluție care va reafirma sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Europarlamentarul Siegfried Mureșan, președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova a declarat pentru Veridica că Uniunea Europeană este pregătită să sprijine alegeri libere și corecte și să contracareze orice tentativă de interferență externă.
14:40
Numirea sa mai are nevoie de aprobarea regelui pentru a deveni oficială.
14:20
Lecțiile Chișinăului pentru București. Moldova arată că intruziunea rusă poate fi combătută eficient [ISTORIA DEZINFORMĂRII] # Veridica.md
Moldova arată că intruziunea rusă poate fi combătută eficient
14:10
Diplomația de la București salută decizia Curţii de Justiţie a UE care creează premisele executării mandatelor europene de arestare # Veridica.md
Printre românii fugari celebri figurează fosta șefă a parchetul antiterorism și antimafia Alina Bica ori fostul primar de stânga al Bucureștiului Sorin Oprescu.
13:10
Președintele rus, Vladimir Putin, amenință că orice forță occidentală desfășurată în Ucraina va fi o „țintă legitimă” pentru armata sa # Veridica.md
România nu va trimite trupe , dar va sprijini operaţiunile de menţinere a păcii, după un eventual acord final sau o încetare a focului – a precizat șeful statului, Nicuşor Dan.
13:10
Unul dintre aceștia îi cere premierului Netanyahu să anuleze ofensiva planificată împotriva orașului Gaza.
12:30
Aceştia vor proveni din Sudan, Eritrea sau Sudanul de Sud.
12:10
Ilan Șor este folosit de Kremlin la nivel global pentru ocolirea sancțiunilor internaționale și pentru asigurarea întreprinderilor de stat rusești cu materialele necesare întreținerii economiei de război a Rusiei.
12:00
Consiliul Interinstituțional de Supervizare a decis aplicarea măsurilor restrictive internaționale ale Canadei, instituite împotriva activităților maligne de interferență ale Rusiei în Republica Moldova. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat urmează să blocheze fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah.
11:20
Acesta ar deținut un document secret ce descrie exerciţiile militare Zapad-25.
11:10
Mai mult de jumătate din populația Franței cere și alegeri legislative anticipate.
10:50
Armata israeliană pregătește o ofensivă majoră în zilele următoare.
10:50
10:50
Șeful Poliției: Sunt zile în care sunt identificate sute, mii de video-uri care răspândesc dezinformare # Veridica.md
Autoritățile observă o amplificare a campaniei de dezinformare pe Tik Tok.
10:40
Țările baltice sunt principalii beneficiari ai acestui sprijin.
10:20
Fiștecare om are de la natura dumnealui unele aptitudini și unele impotențe, cum s-ar zice, fiindcă muritori suntem laolaltă, cum n-ar da și ce n-ar face monștrii imperialismului globalist masonic, care se zbuciumă în chinuri pentru a prelungi viața marilor ocultiști de pe globul uman. Eu, de pildă, am darul de a administra fabrici, uzine și țări, ca să zicem așa, dar nu mă pricep la muzică, nici la dans, fiindcă așa mi-o fost dat din născare și n-am încotro.
10:20
Ofițerii INI, procurorii Anticorupție și polițiștii de la „Fulger” au descins, în această dimineață, cu noi percheziții privind corupția electorală.
09:50
Sistemul medical rusesc, între criză și propagandă: de ce Rusia rămâne în urma Europei # Veridica.md
Ce se întâmplă în realitate în sistemul medical din Federația Rusă? Această întrebare își are justificarea în încercarea de a înțelege realitatea din spatele narațiunei optimiste a conducerii de la Kremlin, conform căreia Rusia, aflată de 4 ani în război și vizată de sancțiuni din partea Occidentului, reușește să se auto-susțină, atât pe partea de producție de război, cât și pe componente mai sensibile, cum ar fi producția farmaceutică și tehnologia medicală.
09:10
„Această forță nu are voința sau obiectivul de a purta vreun război împotriva Rusiei.”
08:50
Ieri, liderul SUA le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc.
4 septembrie 2025
17:20
Marta Kos: „Viitorul R. Moldova este în mâinile cetățenilor. Cel mai bun răspuns posibil pentru ingerințele Rusiei - victoria forțelor pro-europene” # Veridica.md
R. Moldova progresează rapid spre aderare, dar alegerile din septembrie sunt cruciale, spune comisara pentru extidere Marta Kos
